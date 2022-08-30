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Росія може поцілити ракетами з Чорного моря у будь-яку область України, не варто нехтувати повітряними тривогами, - ОК "Південь"

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У Чорному морі зараз перебувають три російські носії "Калібрів", два надводні та одне підводне судно, а також великий десантний корабель - вони можуть атакувати 20 крилатими ракетами, які здатні дістатися будь-якої області України.

Про це повідомила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

"Згідно з тактико-технічними характеристиками цих ракет, вони є високоточними та далекобійними. Тобто дистанція, яку вони здатні подолати в напрямку старту з моря на сушу, може досягати 2600 кілометрів. Тобто під загрозою перебуває не лише південне узбережжя України, а вся її територія. І будь-яка область, будь-який район України може бути, на жаль, досягнутий цією ракетою", - заявила Гуменюк.

Вона зазначила, що сигнали повітряної тривоги серйозні та важливі для виконання, для всіх.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація в Чорному морі стабільна, "зернові коридори" функціонують, - Гуменюк

"А плюс прошу взяти до уваги, що старт ракети, наприклад, із підводного човна дуже часто складно фіксувати. Тому може сигнал тривоги прозвучати буквально одночасно з вибухом. Тобто часу на реагування, отримавши сигнал повітряної тривоги, у нас майже немає. Потрібно діяти негайно", - додала спікерка ОК "Південь".

Автор: 

Чорноморський флот рф (623) Чорне море (1662) Гуменюк Наталія (804)


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Да пусть уже урод отстреляется и издохнет .
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30.08.2022 14:48 Відповісти
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30.08.2022 14:50 Відповісти
Україні без потреби ракети в 2600 км.Вистарчить і з дальністю 500, щоб в Керченському містку знищити пару прольотів, а тим більше потопити рашистські носії разом з "калібрами"
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30.08.2022 14:51 Відповісти
неначе з дуба рухнули..і куди бігти?

у будинках 60-80 років підвали-могили...у школах діти, ночером зачинено, метрА зі станціями глибокого залягання немає...тільки на правому березі Києва

дякуємо за попередження))

віремо у ЗСУ!
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30.08.2022 15:08 Відповісти
адміни приберіть ганчірку засрану трикольорову і підарашкінські кораблі з фото статті ...
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30.08.2022 15:19 Відповісти
А чому ті кораблі ще існують?
Не варто нехтувати взривами кораблів.
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30.08.2022 17:07 Відповісти
Перед тим, як стріляти наприклад по Криму, зсу мали убезпечити свій тил! Тобто наші міста! А виходить так- 1 удар по Криму чи ще кудись з неясним або незадовільним результатом, 10 ударів по Миколаїву Харкову Зеленодольську Нікополю Кривому Рогу Марганцю тощо! Ви взагалі там всі дібіли зелені???! Спочатку топити кораблі з ракетами, знищити гради і решту далекобійної зброї рашистів, а потім вже розфігарюйте мости,йдіть в наступ аж до Криму! Але нєєє ...у Зе+За фсьо через жопу!! Тупорилі ви, киш від влади! Ви НЕ ЗДАТНІ керувати країною, а тим паче країною у війні, і тим паче принести Україні перемогу!!!!
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30.08.2022 19:03 Відповісти
 
 