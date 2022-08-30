Росія може поцілити ракетами з Чорного моря у будь-яку область України, не варто нехтувати повітряними тривогами, - ОК "Південь"

У Чорному морі зараз перебувають три російські носії "Калібрів", два надводні та одне підводне судно, а також великий десантний корабель - вони можуть атакувати 20 крилатими ракетами, які здатні дістатися будь-якої області України.

Про це повідомила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

"Згідно з тактико-технічними характеристиками цих ракет, вони є високоточними та далекобійними. Тобто дистанція, яку вони здатні подолати в напрямку старту з моря на сушу, може досягати 2600 кілометрів. Тобто під загрозою перебуває не лише південне узбережжя України, а вся її територія. І будь-яка область, будь-який район України може бути, на жаль, досягнутий цією ракетою", - заявила Гуменюк.

Вона зазначила, що сигнали повітряної тривоги серйозні та важливі для виконання, для всіх.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація в Чорному морі стабільна, "зернові коридори" функціонують, - Гуменюк

"А плюс прошу взяти до уваги, що старт ракети, наприклад, із підводного човна дуже часто складно фіксувати. Тому може сигнал тривоги прозвучати буквально одночасно з вибухом. Тобто часу на реагування, отримавши сигнал повітряної тривоги, у нас майже немає. Потрібно діяти негайно", - додала спікерка ОК "Південь".