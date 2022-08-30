Росія може поцілити ракетами з Чорного моря у будь-яку область України, не варто нехтувати повітряними тривогами, - ОК "Південь"
У Чорному морі зараз перебувають три російські носії "Калібрів", два надводні та одне підводне судно, а також великий десантний корабель - вони можуть атакувати 20 крилатими ракетами, які здатні дістатися будь-якої області України.
Про це повідомила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".
"Згідно з тактико-технічними характеристиками цих ракет, вони є високоточними та далекобійними. Тобто дистанція, яку вони здатні подолати в напрямку старту з моря на сушу, може досягати 2600 кілометрів. Тобто під загрозою перебуває не лише південне узбережжя України, а вся її територія. І будь-яка область, будь-який район України може бути, на жаль, досягнутий цією ракетою", - заявила Гуменюк.
Вона зазначила, що сигнали повітряної тривоги серйозні та важливі для виконання, для всіх.
"А плюс прошу взяти до уваги, що старт ракети, наприклад, із підводного човна дуже часто складно фіксувати. Тому може сигнал тривоги прозвучати буквально одночасно з вибухом. Тобто часу на реагування, отримавши сигнал повітряної тривоги, у нас майже немає. Потрібно діяти негайно", - додала спікерка ОК "Південь".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
у будинках 60-80 років підвали-могили...у школах діти, ночером зачинено, метрА зі станціями глибокого залягання немає...тільки на правому березі Києва
дякуємо за попередження))
віремо у ЗСУ!
Не варто нехтувати взривами кораблів.