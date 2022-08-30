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Європа зможе пережити зиму, навіть якщо Росія перекриє газопостачання, - прем’єр Словенії Голоб

газ,газпром,росія

Європа зможе пережити зиму, навіть якщо Росія вирішить перекрити постачання газу.

Про це заявив прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тепер, коли йдеться про енергетичну безпеку, я сподіваюся, що ми на правильному шляху, коли йдеться про забезпечення газу з інших джерел, окрім російських, на цю зиму. Це не означає, що газ буде дешевим або що його буде багато, але здається, що Європа зможе пережити зиму, навіть якщо Росія вирішить просто відключити його", - наголосив глава словенського уряду.

За його словами, нині проблеми ціни на енергоносії найнагальніші, тим паче що вони поширюються на електрику, тож потрібні рішучі кроки.

Водночас, зазначив Голоб, війна не сприяє переходу до "зеленої енергії".

"Цієї зими нам доведеться спалити все, що маємо, для того щоб вижити; замість більш "чистого" газу ми спалимо більш "брудну" нафту", - додав він.

Читайте також: Угорщина продовжить переговори з РФ щодо збільшення постачання газу, - Сійярто

Автор: 

газ (10415) Європа (1799) Словенія (182) Євросоюз (13360)


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Гурьянов Сергей

@Segozavr

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https://twitter.com/Segozavr/status/1564551972736352257 2 ч

Брежнев родил Андропова. Андропов родил Черненко. Черненко родил Горбачева. Горбачев вложил в рот россиянам гласность. Горбачев родил Ельцина. Ельцин вложил в рот россиянам надежду. Ельцин родил Путина. Путин вложил в рот россиянам член.
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30.08.2022 15:06 Відповісти
путіна стреба або підривом
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30.08.2022 15:06 Відповісти
Одна зима - переживет , прозреет . У нас будет тоже сложная зима . Но мы не такие нежные , переживем . Как объясним свое нытье нашим пацанам на фронте ?
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30.08.2022 15:10 Відповісти
а я так переживав за тую Ойропу...

ну тепер можна спати спокійно - воно переживе принаймні цю зиму, хіба матиме закрепи від переїдання
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30.08.2022 15:40 Відповісти
Слабе - від благоустрю Європи зараз ДУЖЕ залежні ми... Особливо від її фінансової стабільності... В них будуть проблеми - вони не зможуть фінансувати і нас - чого і добивається *****.
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30.08.2022 15:55 Відповісти
а вже їсти хочеш?
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30.08.2022 16:06 Відповісти
В мене є робота, і дай Бог буде, але для більшості заробітчан... потрібно шукати, і бажано неофіційну (багато знайомих так каже)... Тоді скажи розумнику, як їм вийти з цього?
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30.08.2022 16:31 Відповісти
вбивати кацапів - якнайбільше, ефективніше, без оглядки на голод і холод

переможець отримає все - і власне життя передусім
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30.08.2022 16:34 Відповісти
*****, я не бачив тебе з цигаркою! Мабуть на палиш? Це добре! Можеш труби собі в гузно вставити, станеш дійсно Велиииким!!!
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30.08.2022 15:44 Відповісти
 
 