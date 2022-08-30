Європа зможе пережити зиму, навіть якщо Росія перекриє газопостачання, - прем’єр Словенії Голоб
Європа зможе пережити зиму, навіть якщо Росія вирішить перекрити постачання газу.
Про це заявив прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Тепер, коли йдеться про енергетичну безпеку, я сподіваюся, що ми на правильному шляху, коли йдеться про забезпечення газу з інших джерел, окрім російських, на цю зиму. Це не означає, що газ буде дешевим або що його буде багато, але здається, що Європа зможе пережити зиму, навіть якщо Росія вирішить просто відключити його", - наголосив глава словенського уряду.
За його словами, нині проблеми ціни на енергоносії найнагальніші, тим паче що вони поширюються на електрику, тож потрібні рішучі кроки.
Водночас, зазначив Голоб, війна не сприяє переходу до "зеленої енергії".
"Цієї зими нам доведеться спалити все, що маємо, для того щоб вижити; замість більш "чистого" газу ми спалимо більш "брудну" нафту", - додав він.
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@Segozavr
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Брежнев родил Андропова. Андропов родил Черненко. Черненко родил Горбачева. Горбачев вложил в рот россиянам гласность. Горбачев родил Ельцина. Ельцин вложил в рот россиянам надежду. Ельцин родил Путина. Путин вложил в рот россиянам член.
ну тепер можна спати спокійно - воно переживе принаймні цю зиму, хіба матиме закрепи від переїдання
переможець отримає все - і власне життя передусім