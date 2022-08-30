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Зустріч Зеленського та гендиректора МАГАТЕ Гроссі відбудеться найближчим часом, - Никифоров

заес

Зустріч президента України Володимира Зеленського з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі відбудеться найближчим часом.

Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Так, зустріч відбудеться найближчим часом. Поки що не розкриваємо конкретних деталей про місце та час", – повідомив Никифоров.

Він також підтвердив, що напередодні, в ніч проти 30 серпня, президент України провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої співрозмовники обговорили логістику та безпеку місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію.

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

Також читайте: МАГАТЕ сформувало склад місії на Запорізьку АЕС. Більшість членів будуть з нейтральних країн, - The New York Times

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

Читайте також: Спецслужби РФ катують працівників окупованої ЗАЕС, щоб вони нічого не розповіли інспекторам МАГАТЕ, - Енергоатом

25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію.

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) МАГАТЕ (709) Сергій Никифоров (159) Запорізька АЕС (1403) Гроссі Рафаель (290)


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Если миссию не возьмут в плен кацапы на АЭС, то может и встретятся)
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30.08.2022 15:15 Відповісти
для зустрічі спеців з МАГАТЕ є фізики-ядерщики, теж специ
робити картинку що я кругом і без мене ніяк це не розумно.
відосики вже не канають
у президента других забот по саме горло
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30.08.2022 15:22 Відповісти
МАГАТЕ повинне нестись на всіх парах на ЗАЕС,а вони яйця парять у Києві,в котрий вони прибули ще вранці.
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30.08.2022 16:08 Відповісти
 
 