"Рада прийняла у першому читанні закон про медіа, необхідний для початку переговорів про вступ в ЄС."

Верховна рада у першому читанні підтримала новий закон "Про медіа" 2693-д. Законопроєкт підтримали 233 депутати.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За документ проголосували 179 депутатів від "Слуги народу", 6 – від "Батьківщини", 12 - "Платформа за життя і майбутнє", 7 – Партія "За майбутнє", 12 – "Довіра", 12 - "Відновлення" та 5 позафракційних.

"Європейська солідарність" та "Голос" не дали голосів за документ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори про вступ до ЄС можуть початися наступного року, - Стефанішина

Варто зазначити, що 29 серпня 34 народні депутати з п’яти фракцій та позафракційні звернулися до спікера Ради з закликом зняти з найближчого пленарного засідання законопроєкт "Про медіа".

Зокрема, нардеп "Європейської солідарності" Володимир В’ятрович зазначив, що гуманітарний комітет має ще раз розглянути законопроєкт і "усунути усі небезпеки розмінування культурного кордону з Росією".

В’ятрович зазначив, що "комусь дуже хочеться протягнути закон у першому читанні саме зараз і обов’язково з антиукраїнськими нормами".

Схвалення закону "Про медіа" є одним з критеріїв, необхідних для початку переговорів про вступ України до ЄС.

Також читайте: Стефанчука закликали зняти з розгляду законопроєкт "Про медіа" через антиукраїнські норми