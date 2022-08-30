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Рада прийняла у першому читанні закон про медіа, необхідний для початку переговорів про вступ в ЄС

вр,рада,голосування,пульт

Верховна рада у першому читанні підтримала новий закон "Про медіа" 2693-д. Законопроєкт підтримали 233 депутати.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За документ проголосували 179 депутатів від "Слуги народу", 6 – від "Батьківщини", 12 - "Платформа за життя і майбутнє", 7 – Партія "За майбутнє", 12 – "Довіра", 12 - "Відновлення" та 5 позафракційних.

"Європейська солідарність" та "Голос" не дали голосів за документ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори про вступ до ЄС можуть початися наступного року, - Стефанішина

Варто зазначити, що 29 серпня 34 народні депутати з п’яти фракцій та позафракційні звернулися до спікера Ради з закликом зняти з найближчого пленарного засідання законопроєкт "Про медіа".

Зокрема, нардеп "Європейської солідарності" Володимир В’ятрович зазначив, що гуманітарний комітет має ще раз розглянути законопроєкт і "усунути усі небезпеки розмінування культурного кордону з Росією".

В’ятрович зазначив, що "комусь дуже хочеться протягнути закон у першому читанні саме зараз і обов’язково з антиукраїнськими нормами".

Схвалення закону "Про медіа" є одним з критеріїв, необхідних для початку переговорів про вступ України до ЄС.

Також читайте: Стефанчука закликали зняти з розгляду законопроєкт "Про медіа" через антиукраїнські норми

Автор: 

ВР (14949) закон (2825) членство в ЄС (1240) медіа (230)


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Топ коментарі
+23
Ти читав, що по суті СН в цьому законі скасовують всі переваги українського віщання?

Це суто проросійський варіант закону.
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30.08.2022 15:18
+20
Так этот закон на 90% калька с ********** и только на 10% отвечает требованиям ЕС. Боневтику мало "єдиних новин"? Хочет все зачистить под себя.
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30.08.2022 15:18
+18
Судячи з списку голосування ватних гнид, закон прийняли у проросійській редакції.
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30.08.2022 15:19
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Шо неужели уберут этот сраный марафон с 5го, прямого и эспрессо?
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30.08.2022 15:16 Відповісти
Ти читав, що по суті СН в цьому законі скасовують всі переваги українського віщання?

Це суто проросійський варіант закону.
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30.08.2022 15:18 Відповісти
На марафоне там и так половина всех у кого берут интервью, то они росийскоговорящие. А с "икспертами" сс других стран даже ведущие по росийски говорят. А телеканал дом? Так что ничего по сути не поменяется.
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30.08.2022 15:22 Відповісти
Поміняється. Зараз зелені нищать мову, порушуючи закони.
Тепер в них буде відмазка "Все по закону!".
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30.08.2022 15:54 Відповісти
Так буде суцільне г+г
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30.08.2022 15:19 Відповісти
Так этот закон на 90% калька с ********** и только на 10% отвечает требованиям ЕС. Боневтику мало "єдиних новин"? Хочет все зачистить под себя.
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30.08.2022 15:18 Відповісти
Судячи з списку голосування ватних гнид, закон прийняли у проросійській редакції.
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30.08.2022 15:19 Відповісти
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30.08.2022 15:19 Відповісти
podnimaite shum v EU...esli po drugomu nemozhno
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30.08.2022 15:21 Відповісти
... Лише 10% законопроєкту Про медіа стосуються прямих європейських зобов'язань, які взяла на себе Україна як країна-кандидат на вступ у ЄС. Це засвідчує Порівняльно-правовий аналіз до проекту Закону України «Про медіа» (реєст. No 2693-д від 02.07.2020) в оновленій редакції, який на запит агентства «Українські новини» (https://ukranews.com/ua/news/879029-lyshe-10-zakonoproyektu-pro-media-stosuyutsya-pryamyh-yevropejskyh-zobov-yazan) надав Секретаріат Кабінету Міністрів України.

Зокрема, таблиця містить аналіз відповідності Законопроєкту Про медіа базовій Директиві 2010/13/ЄС про координацію певних положень, встановлених законами, нормативно-правовими або адміністративними актами в державах членах стосовно надання аудіовізуальних медіапослуг (Директива про аудіовізуальні медіапослуги) (у редакції Директиви 2018/1808/ЄС).

Порівняльно-правовий аналіз складається з 422 сторінок. Лише 10% положень українського законопроєкту Про медіа стосується Директиви ЄС, все інше - новації українських розробників.

Нагадуємо, що критику українських журналістів та медіа викликає пропозиція надати державному телерадіорегулятору - Нацраді - право регулювати онлайн та друковані медіа.
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30.08.2022 15:21 Відповісти
Береза-Закон про ЗМІ проголосований у першому читанні. За - 233. Зараз залишається 21 день на правки. Слуги дали 179 голосів. Два огризка від ОПЗЖ дали по 12 голосів - це 24 голоса. Юля Володимирівна жартовно додала 6 голосів. ЗаМайбах - 7, а Довіра 12. Позафракційні дали 5.

Це все, що треба знати про цей закон. Слуги, ОПЗЖ та олігархічні групи. Всі вони непогано обміняли свої голоси за цей законопроект на свої бажання.

Хочу звернути увагу, що Голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас нещодавно сказав: "Ми зараз проводимо оцінку цього закону разом з Радою Європи, і сподіваюся, що ми матимемо готовність дати цю рекомендацію до кінця вересня". Але влада не хоче чекати на висновки та рекомендації європейців. Здогадаєтесь чому? Тож намагання Банкової зачистити інформаційний простір переходить в площину практичної реалізації.
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30.08.2022 15:22 Відповісти
Під прикритям ніби євроінтеграції ,цей закон відверто українофобський де порушуєтся закон про мову ,де дозволено росіянам і російському продукту бути в нашому інфорпросторі. Цікаво а хто голосував за цей закон ? одні "патріоти", СН, колишня опзж і дві олігархічні групи.
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30.08.2022 15:26 Відповісти
прощай мова - привіт ызык.

Євреї з кацапами та їхніми слугами з малоросьні таки проштовхнулі цей закон.

национальностьнеимеетзначениялишьбычеловекбылхорошим - українці!, ви дебіли - кого понабирали блд?

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30.08.2022 15:26 Відповісти


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30.08.2022 15:36 Відповісти
Это как бы следствие того что в девятнадцатом году выбрали такую раду. Хуже не будет.
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30.08.2022 15:28 Відповісти
ОПЗЖ, Слуги, БюТ,- разом!, так неочікувано! Який, там рахунок на Миротворці?!
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30.08.2022 15:30 Відповісти
Зесекта в екстазі. Тварюки!!! Що ви на привели? Яке лайно. Дохніть падли
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30.08.2022 15:35 Відповісти
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30.08.2022 15:46 Відповісти
"Рада прийняла у першому читанні закон про медіа, необхідний для початку переговорів про вступ в ЄС."

Джерело:

*
Хто виніс таку експертну оцінку цьому ганебному "закону", редакція ЦН чи хтось інший?
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30.08.2022 15:49 Відповісти
При голосуванні злились в екстазі зелені, риговня, каломойські та григянівці-тимошенківці.

Є ще сумніви, що це лайно, а не закон?
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30.08.2022 15:51 Відповісти
Я надіюсь, що всіх цих промосковських гнид з ВР народ бере на олівець, щоб не забути в майбутньому.
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30.08.2022 15:55 Відповісти
зелена мразото знов протягує антіукраінські закони....
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30.08.2022 16:32 Відповісти
Ні дня без скандалу. Ні дня без зашквару. Знов треба піднімати хвилю, піднімати шум! це антиукраїнський зрадницький закон!
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30.08.2022 16:56 Відповісти
ЄС воює з рф? У ЄС по багатьох пунктах деградантське законодавство яке неймовірно далеко відстає в розвитку від нашого. В ЄС немає ні концепції асиміляції чужих елементів як наслідок проблеми із емігрантами, ні концепції по захисту від пропаганди. Їм треба ще у нас вчитись.
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30.08.2022 18:41 Відповісти
Досить переглянути список тих хто голосував, щоб зрозуміти чого вартий такий ганебний закон. Зелене збіговисько колаборантів підступно і поспіхом приймає антиукраїнські закони щоб встигнути максимально нашкодити поки триває війна і акції протесту заборонені. Ці зрадники дуже наполегливо працюють над тим, щоб пришвидшити зустріч зі своїм колегою кавальовим.
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30.08.2022 19:33 Відповісти
Кто-то заметил, что монобильшисти уже давно нет.
Есть зеленая провласная коалиция прислуга+ОПЗЖ+беня(замайбах и недовира)+на 50%жулька.
Оппозиция в парламенте ЕС+Голос.
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30.08.2022 23:24 Відповісти
Если вам нужен специальный запрещающий закон, чтобы не смотреть русскоязычные передачи и фильмы, то у меня для вас плохие новости…
воспитывайте себя сами!
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31.08.2022 11:09 Відповісти
 
 