Рада прийняла у першому читанні закон про медіа, необхідний для початку переговорів про вступ в ЄС
Верховна рада у першому читанні підтримала новий закон "Про медіа" 2693-д. Законопроєкт підтримали 233 депутати.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
За документ проголосували 179 депутатів від "Слуги народу", 6 – від "Батьківщини", 12 - "Платформа за життя і майбутнє", 7 – Партія "За майбутнє", 12 – "Довіра", 12 - "Відновлення" та 5 позафракційних.
"Європейська солідарність" та "Голос" не дали голосів за документ.
Варто зазначити, що 29 серпня 34 народні депутати з п’яти фракцій та позафракційні звернулися до спікера Ради з закликом зняти з найближчого пленарного засідання законопроєкт "Про медіа".
Зокрема, нардеп "Європейської солідарності" Володимир В’ятрович зазначив, що гуманітарний комітет має ще раз розглянути законопроєкт і "усунути усі небезпеки розмінування культурного кордону з Росією".
В’ятрович зазначив, що "комусь дуже хочеться протягнути закон у першому читанні саме зараз і обов’язково з антиукраїнськими нормами".
Схвалення закону "Про медіа" є одним з критеріїв, необхідних для початку переговорів про вступ України до ЄС.
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Це суто проросійський варіант закону.
Тепер в них буде відмазка "Все по закону!".
Зокрема, таблиця містить аналіз відповідності Законопроєкту Про медіа базовій Директиві 2010/13/ЄС про координацію певних положень, встановлених законами, нормативно-правовими або адміністративними актами в державах членах стосовно надання аудіовізуальних медіапослуг (Директива про аудіовізуальні медіапослуги) (у редакції Директиви 2018/1808/ЄС).
Порівняльно-правовий аналіз складається з 422 сторінок. Лише 10% положень українського законопроєкту Про медіа стосується Директиви ЄС, все інше - новації українських розробників.
Нагадуємо, що критику українських журналістів та медіа викликає пропозиція надати державному телерадіорегулятору - Нацраді - право регулювати онлайн та друковані медіа.
Це все, що треба знати про цей закон. Слуги, ОПЗЖ та олігархічні групи. Всі вони непогано обміняли свої голоси за цей законопроект на свої бажання.
Хочу звернути увагу, що Голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас нещодавно сказав: "Ми зараз проводимо оцінку цього закону разом з Радою Європи, і сподіваюся, що ми матимемо готовність дати цю рекомендацію до кінця вересня". Але влада не хоче чекати на висновки та рекомендації європейців. Здогадаєтесь чому? Тож намагання Банкової зачистити інформаційний простір переходить в площину практичної реалізації.
Євреї з кацапами та їхніми слугами з малоросьні таки проштовхнулі цей закон.
национальностьнеимеетзначениялишьбычеловекбылхорошим - українці!, ви дебіли - кого понабирали блд?
Джерело:
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Хто виніс таку експертну оцінку цьому ганебному "закону", редакція ЦН чи хтось інший?
Є ще сумніви, що це лайно, а не закон?
Есть зеленая провласная коалиция прислуга+ОПЗЖ+беня(замайбах и недовира)+на 50%жулька.
Оппозиция в парламенте ЕС+Голос.
воспитывайте себя сами!