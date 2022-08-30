Оголошено підозру зраднику, який будував агентурну мережу з проросійськи налаштованих харківських пенсіонерів, - СБУ
Контррозвідка Служби безпеки України викрила організатора агентурної мережі РФ на Харківщині. Його інформатори збирали дані про соціально-політичну обстановку в регіоні, а також про розташування і переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.
"Зрадником виявився 49-річний корінний харків'янин, який з 2014 року мешкає в тимчасово окупованому Донецьку. До складу агентурної мережі він залучав мешканців Харкова переважно пенсійного віку, учасників проросійських протестних акцій так званого "антимайдану" у 2014 році, які прагнуть возз'єднання колишніх радянських республік та відновлення СРСР", - зазначається в повідомленні.
Як зауважують правоохоронці, сам організатор мережі був завербований і діяв за завданням представників головного управління Генштабу Збройних сил РФ.
Наразі слідчі СБУ оголосили зраднику заочну підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
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Как сообщает местное издание «РИА-Мелитополь», в городе прогремели два взрыва.
«В момент первого взрыва (22:06) возле гостиницы Цитадель было припарковано 5-6 машин работников ФСБ. Оккупанты в панике, говорят, некоторые в «подштанниках" начали выбегать из здания и направились на южный выезд из города», - говорится в сообщении.
«Через некоторое время около того же логова разврата прогремел второй взрыв (22:27). Число жертв пока уточняется», - пишет издание.
По данным журналистов, «публичный дом» для ФСБшников организовал бывший полицейский Георгий «Жорик» Арутюнян. Ранее он работал сотрудником Департамента стратегических расследований Национальной полиции Запорожской области.
«Нынче тот, кто получал космическую зарплату от Украины, принимает российских оккупантов у себя, поставляя им местных фрилавщиц. Совладельцем этой «блатхаты» является еще один полицейский Денис Андреев», - пишет «РИА Мелитополь».
Думаю, як людина з того середовища, треба негайно: 1) заблокувати усі пенсії з параші. І надійно заблокувати; 2) Зробити програму щодо виїзду за бажанням, до параші. З припиненням або вилученням громадянства України.
Думаю, що стане набагато спокійніше.
У другого на першому місці "община/общак" звідкіля принципи "забрать і подєлить", "це наше", узаконення та романтізація злочинності тощо. Так на болотах жили і живуть. І саме на це направлена пропаганда тєлєвізора і усієї "расейської культури" (включно з класикою). Пригадайте кацапів, що захоплювали села і відразу кидались шукати "центри принятія рєшєній". Бо без дозволу "начальника" лаптєногий срати боїться. І він впевнений, що так живуть і інші.
У першого на першому місці т.з. "індивідуальні моральні цінності". Тобто родина, сім'я, свої гроші тощо. Саме узаконення "індивідуальних моральних цінностей" на міжнародному рівні у 1975 році (ООН, а пізніше ЄС тощо) створює фундамент ******** відносин у світи, є основою демократії и відповідних правил. І це органічно лягає на світогляд пересічного українця.
Коротко сумуючи скажу, що та кацапська пропаганда до українця не чіпляється. А чіпляється лише до генетичного сміття, що було завезене на Схід України у середині 30-х. Тому такої проблеми, що треба протидіяти параші інформативно у ГЛОБАЛЬНОМУ сенсі не існує. Бо індивиди зі срепами у гузні просто або вимруть, або виїдуть. І от тут саме і потрібно їм у цьому сприяти.