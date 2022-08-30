Оголошено підозру зраднику, який будував агентурну мережу з проросійськи налаштованих харківських пенсіонерів, - СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України викрила організатора агентурної мережі РФ на Харківщині. Його інформатори збирали дані про соціально-політичну обстановку в регіоні, а також про розташування і переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.

"Зрадником виявився 49-річний корінний харків'янин, який з 2014 року мешкає в тимчасово окупованому Донецьку. До складу агентурної мережі він залучав мешканців Харкова переважно пенсійного віку, учасників проросійських протестних акцій так званого "антимайдану" у 2014 році, які прагнуть возз'єднання колишніх радянських республік та відновлення СРСР", - зазначається в повідомленні.

Як зауважують правоохоронці, сам організатор мережі був завербований і діяв за завданням представників головного управління Генштабу Збройних сил РФ.

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Наразі слідчі СБУ оголосили зраднику заочну підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.