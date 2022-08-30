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Оголошено підозру зраднику, який будував агентурну мережу з проросійськи налаштованих харківських пенсіонерів, - СБУ

сбу,затримання

Контррозвідка Служби безпеки України викрила організатора агентурної мережі РФ на Харківщині. Його інформатори збирали дані про соціально-політичну обстановку в регіоні, а також про розташування і переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.

"Зрадником виявився 49-річний корінний харків'янин, який з 2014 року мешкає в тимчасово окупованому Донецьку. До складу агентурної мережі він залучав мешканців Харкова переважно пенсійного віку, учасників проросійських протестних акцій так званого "антимайдану" у 2014 році, які прагнуть возз'єднання колишніх радянських республік та відновлення СРСР", - зазначається в повідомленні.

Як зауважують правоохоронці, сам організатор мережі був завербований і діяв за завданням представників головного управління Генштабу Збройних сил РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Здавав місця дислокації ЗСУ на Харківщині: повідомлено про підозру коригувальнику

Наразі слідчі СБУ оголосили зраднику заочну підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Автор: 

розвідка (3857) СБУ (12790) Харківщина (6054) державна зрада (1681)


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Топ коментарі
+11
Харьковские пенсы очень любили расею. Многие любят до сих пор. Они уверены, что Харьков обстреливают бандеровцы и жиды. По очереди. Их переубедит только прямое попадание снаряда в голову
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30.08.2022 15:21
+10
ну, у нас не только пенсионеры "отмечаются" в колаборации, но иногда и пионэры, которые не то что совка не видели, а даже не знают, что это такое.
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30.08.2022 15:23
+5
а пенсіонерів порадувати і відправити в круїх на болота ніяк не можна? виконати їх мрію
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30.08.2022 15:25
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Харьковские пенсы очень любили расею. Многие любят до сих пор. Они уверены, что Харьков обстреливают бандеровцы и жиды. По очереди. Их переубедит только прямое попадание снаряда в голову
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30.08.2022 15:21 Відповісти
Голова у них не важливий орган, тим більше мозок не постраждає(за його відсутності)
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30.08.2022 15:46 Відповісти
ну, у нас не только пенсионеры "отмечаются" в колаборации, но иногда и пионэры, которые не то что совка не видели, а даже не знают, что это такое.
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30.08.2022 15:23 Відповісти
тоді вони називаються "русские попугайчики". бо лише папуга повторює не розуміючи що саме його навчили.
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30.08.2022 18:19 Відповісти
та кулю в лоба й без афіш і анонсів..якомусь гівну окрему статтю надрукували..
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30.08.2022 15:25 Відповісти
а пенсіонерів порадувати і відправити в круїх на болота ніяк не можна? виконати їх мрію
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30.08.2022 15:25 Відповісти
Хотів писати те ж саме , але у стверджувальному тоні
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30.08.2022 15:35 Відповісти
Старих пердунів позбавити пенсії і вислати в північну корею, хай там насолоджуються життям
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30.08.2022 15:44 Відповісти
ви дуже гуманна дівчина. Я би одразу на росію висилав
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30.08.2022 15:50 Відповісти
Вечером, 29 августа, украинские партизаны взорвали сотрудников ФСБ РФ в гостинице Цитадель во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. В это время российские силовики развлекались с женщинами легкого поведения. Некоторые из оккупантов спасались бегством буквально в «подштанниках».
Как сообщает местное издание «РИА-Мелитополь», в городе прогремели два взрыва.
«В момент первого взрыва (22:06) возле гостиницы Цитадель было припарковано 5-6 машин работников ФСБ. Оккупанты в панике, говорят, некоторые в «подштанниках" начали выбегать из здания и направились на южный выезд из города», - говорится в сообщении.
«Через некоторое время около того же логова разврата прогремел второй взрыв (22:27). Число жертв пока уточняется», - пишет издание.
По данным журналистов, «публичный дом» для ФСБшников организовал бывший полицейский Георгий «Жорик» Арутюнян. Ранее он работал сотрудником Департамента стратегических расследований Национальной полиции Запорожской области.
«Нынче тот, кто получал космическую зарплату от Украины, принимает российских оккупантов у себя, поставляя им местных фрилавщиц. Совладельцем этой «блатхаты» является еще один полицейский Денис Андреев», - пишет «РИА Мелитополь».
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30.08.2022 15:59 Відповісти
От усі тут шуткують щодо харківських пенсів, а це все (за невеликим виключенням) діти переселенців з тамбовщини та пензенщини. Вони тут позаїзжали на спустошені Голодомором "території" (див. історію Голодомору). Аналогічну пиз*доту завозили землю кидати на будівництво заводів у той же предвоєнний період. Це все генетичне сміття, яке у Харкові, на жаль, спостерігається скрізь. На більш молодших не дуже помітно, а пенси, особливо т.з. "воєнні" - то саме воно.
Думаю, як людина з того середовища, треба негайно: 1) заблокувати усі пенсії з параші. І надійно заблокувати; 2) Зробити програму щодо виїзду за бажанням, до параші. З припиненням або вилученням громадянства України.
Думаю, що стане набагато спокійніше.
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30.08.2022 16:11 Відповісти
що, щойно заїхали? україна не протистояла довгий час пропаганді, або не достатньо. а ось паРашка страралася. результат бачимо зараз.
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30.08.2022 18:21 Відповісти
То Ви згодні чи незгодні? Не зрозумів. А щодо "старання параші" - там у пенсів у мізках усе з сересеру залишилось. Нічого і робити особливо на кацапТіВі було непотрібно нового. Знай тільки про "світле майбутньє + "славне минуле" пиз*діти.
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31.08.2022 07:52 Відповісти
з чим погоджуватися? там мініму два питання для "погоджуюсь". саме з яким мені погодитися?
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31.08.2022 22:46 Відповісти
ну поки параша старалася, Україна за цим просто спостерігала. або взагалі не бачила. ось і результат - велика кількість із засраними мізками. і ти тільки рашку виниш. а чого не Україну, яка це діло просрала?
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31.08.2022 22:48 Відповісти
Не відразу зрозумів про що Ви, бо зазвичай українською такі проблеми не обговорюють. А я таким не відповідаю. То Ви андрофаг за розвитком (це не образа). Пояснюю, що питання моральних цінностей (sic!) лежить корінною відмінністю між українцем і лаптєногим.
У другого на першому місці "община/общак" звідкіля принципи "забрать і подєлить", "це наше", узаконення та романтізація злочинності тощо. Так на болотах жили і живуть. І саме на це направлена пропаганда тєлєвізора і усієї "расейської культури" (включно з класикою). Пригадайте кацапів, що захоплювали села і відразу кидались шукати "центри принятія рєшєній". Бо без дозволу "начальника" лаптєногий срати боїться. І він впевнений, що так живуть і інші.
У першого на першому місці т.з. "індивідуальні моральні цінності". Тобто родина, сім'я, свої гроші тощо. Саме узаконення "індивідуальних моральних цінностей" на міжнародному рівні у 1975 році (ООН, а пізніше ЄС тощо) створює фундамент ******** відносин у світи, є основою демократії и відповідних правил. І це органічно лягає на світогляд пересічного українця.
Коротко сумуючи скажу, що та кацапська пропаганда до українця не чіпляється. А чіпляється лише до генетичного сміття, що було завезене на Схід України у середині 30-х. Тому такої проблеми, що треба протидіяти параші інформативно у ГЛОБАЛЬНОМУ сенсі не існує. Бо індивиди зі срепами у гузні просто або вимруть, або виїдуть. І от тут саме і потрібно їм у цьому сприяти.
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09.09.2022 15:53 Відповісти
ото і маємо війну, бо не обговрювали і до цього. усе як в українській сраній школі - ніззі сор із ізби виносити - ніззя казати, бо за ворога приймуть, ніззя казати, бо рогулі і кугути не догонять, а абідяцця як підростки. і в цьому із лаптєногими у українців одна історична риса - мовчати!
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10.09.2022 09:41 Відповісти
ти так нічого і не допер! наваляв кучу подсвідомого. і все не по темі. ну хоч виговорився.
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10.09.2022 09:42 Відповісти
Я так і думав, що ти просто телепень. Звиняй, що відповів.
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13.09.2022 17:01 Відповісти
Організатор одержав "по-повній".Навіть більше Киви ,ну десь на рівні Яника.Так йому...Мені просто цікаво,не розкривайте таємницю слідства,усі пенсіонери Харкова взяли і призналися,чи той з Донецька їх здав?"Может лучше про реактор,про любимый лунный трактор?"Ну про тайники в посадках під Ізюмом ,накінець?
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30.08.2022 16:18 Відповісти
А СБУ не хоче Беню закрити, який вкрав 5 млрд доларів і повернути гроші державі?
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30.08.2022 17:59 Відповісти
 
 