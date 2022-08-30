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Євросоюзу варто підтримати держави, які найбільше допомагають Україні, - міністр оборони Латвії Артіс

Європейський Союз як структура мав би допомогти тим своїм членам, які надають Україні підтримку на межі своїх можливостей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр оборони Латвії Пабрікс Артіс.

"Доходять кінця час і фінансування для тих країн, які найбільше допомагають Україні, їм треба відновити деякі з власних потужностей. І ми сподіваємося тут на спільне фінансування та певні загальноєвропейські закупівлі, які включатимуть і військову техніку", - зазначив очільник Міноборони.

За словами Артіса, чималому числу держав треба відновити власні спроможності та надати Україні ще більше підтримки, "щоб вона могла виграти".

Міністр висловив сподівання, що більшість країн ЄС зрозуміють, що потрібно більше обмежень на подорожі російських громадян.

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Автор: 

Латвія (1345) допомога (8322) Євросоюз (13360) Пабрікс Артіс (13)


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Угорщину нехай потрусять добряче, бо орбан не на нашому боці
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30.08.2022 15:42 Відповісти
Cenzor...Пабрікс Артіс... tut na oborot , imja = Артіс.

kak bi pofigu v celom - no vi vse taki SMI.
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30.08.2022 15:48 Відповісти
 
 