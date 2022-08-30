Двоє поранених внаслідок ранкового удару по Харкову в тяжкому стані, - ОВА

Стан двох поранених унаслідок масованого ворожого артобстрілу центру Харкова у вівторок вранці оцінюють як важкий.

Про це повідомили у пресслужбі ОВА, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За попередніми даними, внаслідок ранкових обстрілів російськими військовими центру Харкова двоє поранених - у тяжкому стані. Стан п'ятьох осіб медики оцінюють як середній, у пацієнтів переважно осколкові травми м'яких тканин. Інші постраждалі - у задовільному стані. Лікарі надають травмованим усю необхідну допомогу", - повідомили у пресслужбі.

В ОВА уточнили, що з 11 поранених вісьмох госпіталізовано, трьом медичну допомогу було надано на місці.

Як повідомлялося, у вівторок уранці російські окупаційні війська обстріляли центр Харкова з великокаліберних гармат "Піон". За уточненими даними прокуратури, загинули четверо мирних жителів та 11 дістали поранень. Було пошкоджено низку будинків та автомобілів, дитячий садок та парк відпочинку. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).