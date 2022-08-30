УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10669 відвідувачів онлайн
Новини
12 287 44

Громадянам РФ заборонили ввозити євро до Росії: Митники Фінляндії почали вилучати валюту

євро

Громадянам Росії, які повертаються з поїздки додому, забороняється провозити через кордон валюту у банкнотах країн ЄС. Фінські митники вилучають банкноти євро у росіян на кордоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

"Забороняється продавати, постачати, переказувати або експортувати банкноти, номіновані в будь-якій офіційній валюті держави-члена Євросоюзу, в Росію або будь-якій фізичній чи юридичній особі, організації або органу в Росії, включно з урядом і Центральним банком Росії, або для використання в Росії", - цитують положення статті у митному відомстві.

Винятки, зазначені у статті, стосуються тих громадян, які прямують до Росії та провозять валюту для особистого використання, а також дипломатичних представництв, консульських установ або міжнародних організацій у Росії, які мають імунітети відповідно до міжнародного права.

Фінські митники уточнили, що виняток не поширюється на приватних осіб, які повертаються із Фінляндії назад до Росії.

"Вони не можуть привезти із собою до Росії жодних банкнот євро", - йдеться у відповіді департаменту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії відкриють аналоги радянських валютних магазинів "Березка"

Автор: 

валюта (2371) росія (65010) Фінляндія (1300)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+30
Навіщо скрепним гей-валюта, срублі це їх все
показати весь коментар
30.08.2022 15:49
+28
показати весь коментар
30.08.2022 15:50
+28
урьянов Сергей

@Segozavr

·

https://twitter.com/Segozavr/status/1564551972736352257 2 ч

Брежнев родил Андропова. Андропов родил Черненко. Черненко родил Горбачева. Горбачев вложил в рот россиянам гласность. Горбачев родил Ельцина. Ельцин вложил в рот россиянам надежду. Ельцин родил Путина. Путин вложил в рот россиянам член.
показати весь коментар
30.08.2022 15:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навіщо скрепним гей-валюта, срублі це їх все
показати весь коментар
30.08.2022 15:49 Відповісти
за рубли валютную проститутку не снять
показати весь коментар
30.08.2022 15:52 Відповісти
Манька на соломі дасть і за срублі
показати весь коментар
30.08.2022 15:54 Відповісти
Яка там солома, ви бросьтє єто барство,- бутилка бражки і підворотня, - саме та скрєпна будь якої маньки
Правда, на початку 80-х можна було трахнути яку-небудь дуняшу із єсенінських місць за пластинку польської жуйки "Болек - Льолек", а за пачку то й тиждень можна було пердолити
показати весь коментар
30.08.2022 16:20 Відповісти
насіння соняшника треба згадади або семечки.
показати весь коментар
30.08.2022 17:43 Відповісти
- А может быть, вы хотите, чтобы я работал даром, да еще дать вам ключ от квартиры, где деньги лежат, и сказать вам, где нет милиционера?
показати весь коментар
30.08.2022 15:58 Відповісти
показати весь коментар
30.08.2022 15:50 Відповісти
Неправда. Нєвзоров вже був дикуном, нацистом і дегенератом, коли путін ще чемодани собчаку носив
показати весь коментар
30.08.2022 15:51 Відповісти
а казали - Куклачов був генієм..
показати весь коментар
30.08.2022 15:53 Відповісти
Куклачов тоже вроде где-то в ЕС живет . Сначала зарабатывают деньги на дикарях, потом прутся жить в ЕС
ВСЕ КАЦАПЫ должны ответить за состояние своей страны
показати весь коментар
30.08.2022 15:56 Відповісти
И Невзоров всю свою жизнь этим дикарям потакал . А вот на старости захотелось уюта и приперся в Украину , а не в Сибирь
показати весь коментар
30.08.2022 15:53 Відповісти
В Україну він не приїхав. Бо є реальний шанс отримати ***** за всі його злочини проти нас.
показати весь коментар
30.08.2022 17:41 Відповісти
Ляпота
показати весь коментар
30.08.2022 15:51 Відповісти
урьянов Сергей

@Segozavr

·

https://twitter.com/Segozavr/status/1564551972736352257 2 ч

Брежнев родил Андропова. Андропов родил Черненко. Черненко родил Горбачева. Горбачев вложил в рот россиянам гласность. Горбачев родил Ельцина. Ельцин вложил в рот россиянам надежду. Ельцин родил Путина. Путин вложил в рот россиянам член.
показати весь коментар
30.08.2022 15:51 Відповісти
І купу лайна 🙂
показати весь коментар
30.08.2022 15:55 Відповісти
особливо тішить, шо рашист з такою анальною біллю виміняв всю свою зарплатню у бариг на 100 євро, і ті конфіскують фінські прикордонники
показати весь коментар
30.08.2022 15:52 Відповісти
и та вся ушла на дорогу
показати весь коментар
30.08.2022 16:00 Відповісти
якась маячня, хто, по факту, не може вивозити-мафія та банки? іншим можна?
показати весь коментар
30.08.2022 15:52 Відповісти
Цікаво, у які місця лапті зараз будуть ховати
євро?
показати весь коментар
30.08.2022 15:53 Відповісти
Туда куда зеля все время хочет заглянуть *****
показати весь коментар
30.08.2022 15:56 Відповісти
А Зеленский тут при чем вообще???Это у тебя в фсбешной методичке написано???
показати весь коментар
30.08.2022 16:10 Відповісти
гдєта пасєрєдінє?
показати весь коментар
30.08.2022 16:11 Відповісти
Ні@ уя не понятно , но оооочень интересно
показати весь коментар
30.08.2022 15:54 Відповісти
это прекрасно
показати весь коментар
30.08.2022 15:56 Відповісти
Юань нова валюта ерефії
показати весь коментар
30.08.2022 15:57 Відповісти
бек ін зе сЕриСери
показати весь коментар
30.08.2022 15:58 Відповісти
разминайте анусы, скрепные - скоро будете трамбовать
показати весь коментар
30.08.2022 15:58 Відповісти
Ага, треба міняти їм валюту на рублі, ще й по "офіційному" х*йло-курсу...))))
показати весь коментар
30.08.2022 15:59 Відповісти
показати весь коментар
30.08.2022 16:02 Відповісти
Кацапы, меняйте "евро" на "иранские риалы" - их никто на отберёт !
За совет не благодарите.....
показати весь коментар
30.08.2022 16:05 Відповісти
Зачем фины вообще пускают и выпускают оккупантов в свою страну??? Дайте им собрать вещи 2-3 месяца и закройте границу .Не впускайте от слова вообще!!!Пусть ,для начала,Карелию вернут,что отжали в 40 вых годах.С русскими фашистами только так!!!
показати весь коментар
30.08.2022 16:08 Відповісти
shtobi poizdevatsa na kordone ?
показати весь коментар
30.08.2022 16:50 Відповісти
Кацапские пропогандоны на гов**но изойдут, мусоля эту тему
показати весь коментар
30.08.2022 16:09 Відповісти
Гавно на гавно Це оригінально, ну, як зійде,то най сходить, але воно ж і сусідів обдрище
показати весь коментар
30.08.2022 16:27 Відповісти
чому вони їх взагалі відпускають. Нехай нам віддають обмінний фонд поповнювати
показати весь коментар
30.08.2022 16:15 Відповісти
Совок... Статтю чого не ввели за іноземну валюту?
показати весь коментар
30.08.2022 16:17 Відповісти
Про доллари ані слова...
показати весь коментар
30.08.2022 16:17 Відповісти
Долляри в анал, хоча ні... Анал - табу
показати весь коментар
30.08.2022 16:29 Відповісти
там у них пляшка...
показати весь коментар
30.08.2022 17:13 Відповісти
Всё правильно - зачем им валюта? Ещё засудит и посадят за спекуляцию валютой.
показати весь коментар
30.08.2022 16:27 Відповісти
Чую, грядут вяликие времена, - все новое - хорошо забытое старое, даешь статью за провоз валюты, а наказание - повешанье... через расстреляние из "Шилкки", Ын знает как оно
показати весь коментар
30.08.2022 16:32 Відповісти
Действительно, зачем кацапам валюта? Скоро кацапам окончательно запретят посещать цивилизованные страны, и цивилизованные страны прекратят экспортировать в Россию свои товары. На что можно будет потратить валюту в России, правильно, не на что. Сбывается мечта Путина, деревянный российский руб будет для кацапов и валютой и туалетной бумагой и всеобщей очередной гордостью, величием
показати весь коментар
30.08.2022 16:39 Відповісти
Зачем дикарям валюта если скоро настанет военный коммунизм и каждый будет работать за трудодни.
показати весь коментар
30.08.2022 17:27 Відповісти
Ну і нахера їм тоді Шенгенські візи. На митниці потрібно буде скидати труси і оголятись за наказом якогось фінна. Соловї із соловушками будуть "употреблять" свій помет.
показати весь коментар
30.08.2022 17:51 Відповісти
 
 