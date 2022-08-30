Громадянам РФ заборонили ввозити євро до Росії: Митники Фінляндії почали вилучати валюту

Громадянам Росії, які повертаються з поїздки додому, забороняється провозити через кордон валюту у банкнотах країн ЄС. Фінські митники вилучають банкноти євро у росіян на кордоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

"Забороняється продавати, постачати, переказувати або експортувати банкноти, номіновані в будь-якій офіційній валюті держави-члена Євросоюзу, в Росію або будь-якій фізичній чи юридичній особі, організації або органу в Росії, включно з урядом і Центральним банком Росії, або для використання в Росії", - цитують положення статті у митному відомстві.

Винятки, зазначені у статті, стосуються тих громадян, які прямують до Росії та провозять валюту для особистого використання, а також дипломатичних представництв, консульських установ або міжнародних організацій у Росії, які мають імунітети відповідно до міжнародного права.

Фінські митники уточнили, що виняток не поширюється на приватних осіб, які повертаються із Фінляндії назад до Росії.

"Вони не можуть привезти із собою до Росії жодних банкнот євро", - йдеться у відповіді департаменту.

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