Громадянам РФ заборонили ввозити євро до Росії: Митники Фінляндії почали вилучати валюту
Громадянам Росії, які повертаються з поїздки додому, забороняється провозити через кордон валюту у банкнотах країн ЄС. Фінські митники вилучають банкноти євро у росіян на кордоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
"Забороняється продавати, постачати, переказувати або експортувати банкноти, номіновані в будь-якій офіційній валюті держави-члена Євросоюзу, в Росію або будь-якій фізичній чи юридичній особі, організації або органу в Росії, включно з урядом і Центральним банком Росії, або для використання в Росії", - цитують положення статті у митному відомстві.
Винятки, зазначені у статті, стосуються тих громадян, які прямують до Росії та провозять валюту для особистого використання, а також дипломатичних представництв, консульських установ або міжнародних організацій у Росії, які мають імунітети відповідно до міжнародного права.
Фінські митники уточнили, що виняток не поширюється на приватних осіб, які повертаються із Фінляндії назад до Росії.
"Вони не можуть привезти із собою до Росії жодних банкнот євро", - йдеться у відповіді департаменту.
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Правда, на початку 80-х можна було трахнути яку-небудь дуняшу із єсенінських місць за пластинку польської жуйки "Болек - Льолек", а за пачку то й тиждень можна було пердолити
ВСЕ КАЦАПЫ должны ответить за состояние своей страны
@Segozavr
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https://twitter.com/Segozavr/status/1564551972736352257 2 ч
Брежнев родил Андропова. Андропов родил Черненко. Черненко родил Горбачева. Горбачев вложил в рот россиянам гласность. Горбачев родил Ельцина. Ельцин вложил в рот россиянам надежду. Ельцин родил Путина. Путин вложил в рот россиянам член.
євро?
За совет не благодарите.....