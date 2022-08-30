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Новини Війна
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Слова Франциска щодо війни в Україні потрібно розуміти як голос на захист людського життя та цінностей, а не як зайняття політичної позиції, - Ватикан

ватикан

Офіційний Ватикан випустив комюніке щодо висловлювань Папи Римського Франциска в контексті війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News/

Пресслужба Святого Престолу поширила наступне комюніке:

"У контексті війни в Україні мали місце численні виступи Святішого Отця Франциска та його співробітників щодо неї. Їхня мета, в основному, – це закликати пастирів і вірних до молитви, а всіх людей доброї волі – до солідарності та зусиль, спрямованих на відбудову миру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС України викликало апостольського нунція Кулбокаса, аби висловити розчарування словами Папи про Дугіну

Не раз, як також і протягом останніх днів, виникали публічні дискусії щодо політичного значення, присвоюваного таким висловлюванням.

Стосовно цього слід наголосити, що слова Святішого Отця щодо цього драматичного питання потрібно розуміти як голос, піднесений на захист людського життя та цінностей, пов’язаних з ним, а не як зайняття політичної позиції. Стосовно широкомасштабної війни в Україні, яку розпочала Російська Федерація, виступи Святішого Отця Франциска є чіткими й однозначними в засудженні її як морально несправедливої, неприйнятної, варварської, безумної, огидної та святотатської".

Нагадаємо, у Страсну п’ятницю, 15 квітня, на одному з відрізків традиційної Хресної дороги в Римі, хрест тримали українка і росіянка, що мало символізувати примирення двох народів.

21 серпня у Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна. Пізніше ФСБ РФ заявила про розкриття вбивства Дугіної та звинуватила в ньому спецслужби України. В полку "Азов" вважають такі звинувачення підготовкою до судилища над "азовцями".

Також читайте: Українське серце розривається від слів Папи Римського, - Кулеба про Дугіну

Під час загальної аудієнції, що збіглася із Днем Незалежності України, 24 серпня, Папа Римський звернувся із закликом, присвяченим півріччю широкомасштабної війни в Україні, закликавши запобігти ядерній катастрофі та звільнити полонених. Також Франциск прокоментував убивство Дугіної і зазначив, що "за війну платять невинні".

МЗС України запросило апостольського нунція, архиєпископа Вісвалдаса Кулбокаса, аби висловити розчарування цими словами.

Автор: 

Ватикан (138) Папа Римський (311) Папа Франциск (178)


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Топ коментарі
+28
Ватиканский церковный корабль пошел на хер!!!
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30.08.2022 15:59
+26
Шось про Бучу та Маріуполь воно мовчало.. А про хвойду дугіну чогось висказалось
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30.08.2022 16:05
+21
Самий тупий папа за всю історію католицько\ церкви.
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30.08.2022 16:04
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Ватиканский церковный корабль пошел на хер!!!
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30.08.2022 15:59 Відповісти
та ідіть ви нах.й
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30.08.2022 16:00 Відповісти
Собачий бред
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30.08.2022 16:24 Відповісти
слово не горобець.... ну далі всі знають
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30.08.2022 16:00 Відповісти
Та ви шо...
Там чітко було сказано. Навіть католики ох... , виразили повне непорозуміння.
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30.08.2022 16:00 Відповісти
у этих халёных, ничего не видевших, белоручек только радуга и бабочки в голове, не зря он к нам не поехал - сидит во влажных мечтах любви и мира
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30.08.2022 16:02 Відповісти
Ото так ********. І це кажуть ті, хто віками палили людей на вогнищах!
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30.08.2022 16:03 Відповісти
и крестовые походы устраивали
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30.08.2022 16:05 Відповісти
Самий тупий папа за всю історію католицько\ церкви.
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30.08.2022 16:04 Відповісти
Он агент ФСБ!!!
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30.08.2022 16:06 Відповісти
Офшор Ватікану наповнений грошима куйла.Папа мабуть процент отримує, як охоронець рашистської монети
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30.08.2022 16:40 Відповісти
Шось про Бучу та Маріуполь воно мовчало.. А про хвойду дугіну чогось висказалось
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30.08.2022 16:05 Відповісти
это как война за мир - или траханье за девственность...\эпично...!\
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30.08.2022 16:05 Відповісти
З такою позицією можна і сатану виправдати
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30.08.2022 16:06 Відповісти
Нету никакого сатаны (ну хиба шо *****), церковь его выдумала, что бы лохов пугать
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30.08.2022 16:12 Відповісти
Папа висловився в неоднозначній манері "Емнесті інтернешнл"! Папа -виявився коллаборантом рашки! Позорисько!
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30.08.2022 17:47 Відповісти
угу....тільки дивно,що цей ватиканський чувак подає свій голос на захист людського життя і цінностей,чомусь,тільки стосовно юної роснацистки Одарки Дугіної,а щодо тисяч юних українців чуваку язик в ж.опу затягло....мєня тєрзают смутниє сомнєнія....😒
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30.08.2022 16:07 Відповісти
Усім відомо, що серед них дуже багато підрил, педофілів... Тому треба називати речі своїми іменами: ПОПА РИМСЬКА, ПОПАМОБІЛЬ.
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30.08.2022 16:08 Відповісти
я его рот ****.
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30.08.2022 16:12 Відповісти
Так должно быть, но почему то весь его ******* исключительно в ************* нарративах
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30.08.2022 16:12 Відповісти
Ага, щас...
Дугину он именует как "невинная жертва войны", про убитых украинцев не вспоминает...
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30.08.2022 16:13 Відповісти
Ватікан і Папа х"нею маяться ось як ми це розуміємо про якулюдяність може йти мова якщо орки це тварюки фашиські
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30.08.2022 16:15 Відповісти
франциська проститутка
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30.08.2022 16:15 Відповісти
Вбито більше 300 українських дітей щось Ватікан жодного слова не сказав.Хвойди продажні
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30.08.2022 16:16 Відповісти
Той саме "ГОЛОС на захист людського життя та цінностей", що лунає із Ватікану, має звучати завжди так, щоб його ніколи і ніхто не міг сплутати із "зайняттям політичної позиції".
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30.08.2022 16:19 Відповісти
З усієї відповіді,стає зрозуміло,що в оточенні Ватікану ніхто не зрозумів чому ,в цьому питанні Папа Франциськ зайняв саме політичну позицію.Звідси і про напад саме кацапів на Україну,що папа ще ні разу не промукав,ні на якій мові і про цінність людського життя,і про невинність пропагандистки.Адже це відьмовство,бажати смерті всім українцям.І чому згоріти в машині-це не згоріти на вогнищі?
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30.08.2022 19:43 Відповісти
На цього папу, вже чорти у пеклі чекають.
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30.08.2022 16:21 Відповісти
Слова папи треба розуміти як вираз позиції банку Ватикану, де зберігається не один ******* кацапського бабла. От весь *** до копійки. Амінь.
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30.08.2022 16:24 Відповісти
ЗАПРЕТИТЬ банку Ватикана хранить кацапские гроши
а заодно и Швейцарии
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30.08.2022 16:37 Відповісти
єтот папа уже обосрался с ного по голову. он и говорил шо эта война это плохо, и ее надо немедленно прекратить. только не упомянул кто в ней виновен, и как ее прекратить. а просто дежурными фразами... а потом выдал перл про нещясную девочку, жертву теракта в маскве, дугину.... кароче они там в ватикане поспешили с дымом, когда выбрали этого недоумка
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30.08.2022 16:29 Відповісти
ватнікан та папа, пішли *****
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30.08.2022 16:30 Відповісти
Папа видимо не в курсе , что в Мариуполе 87000 тел горожан до сих пор неопознаны
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30.08.2022 16:33 Відповісти
Все він в курсє, наволоч єзуїтська, хай бит залишався в Аргентині.
Ватикан вважає Україну частиною Кацапії і заявляє що Україна бунтує проти кацапів.
Це вся суть заяв Ватикану.
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30.08.2022 16:58 Відповісти
Я розумію, шо Цей Папа - спецоперація московитів.

а Вот розуміе це весь світ ?

Хутін готувався оккупувати Україну , тому готував всюди лояльних до себе лідеров
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30.08.2022 17:04 Відповісти
"А мы им Папу Римского подкинули-из наших аргентинцев,из *****.."-не зовсім по Висоцькому,але кацапи цю пісню,з допомогою ще КГБ, добре вивчили.Скрізь де можно встромити свого.Меркель,Кім Чер Ін,Кадиров,Орбан і т.д....
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30.08.2022 19:49 Відповісти
цікаво що сказав би з цього приводу Папа Іоанн Павло II якби був живий
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30.08.2022 16:35 Відповісти
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30.08.2022 16:35 Відповісти
Папа натякає, що тисячі українських людських життів його турбує менше аніж одненьке людиноподібне кацапське.. принаймні чесно зізнався, що людожерські ідеї гітлера-хйла йому ближче..
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30.08.2022 16:36 Відповісти
Я не розумію як Ватикан розуміе, але для покращення розуміння хай приїде в Україну.
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30.08.2022 16:36 Відповісти
Не війна в Україні, а воєнна агресія москальщини проти України!
Ватикан іде додому, москалі знають як той дім називається...
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30.08.2022 16:46 Відповісти
Ватикан це кубло Антихристу і друга кремля.
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30.08.2022 16:56 Відповісти
Я не знаю чому,але у Ватікані (і взагалі в релігіі) влаштовано так - чим тупіший папа,чим він більший ідіот,чим він ущербніший фізично і розложений морально - тим він святіший і більше почитаємий і шановніший...Найбільшоі шани і мудрості досягали ті,які взагалі нічого не говорили,тільки багатозначно кивали і махали рукою...Пам"ятник одному з них,який приїзджав до Львова з двадцять років тому стоїть біля мого будинку,і люди,проїзджаючи мимо в маршрутці хрестяться і знімають шапки...Я не прихильник Лео Токсіля,але може в тому дійсно є якась правда,сказано ж "блажені убогі" і всі такі інші...
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30.08.2022 17:07 Відповісти
не треба так нагло бреxати і перевертати 3 ніг на голову один папа любив гітлера а цей пропутінський ганьба
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30.08.2022 17:11 Відповісти
шось він не згадав про українських дітей яких вбивають москальські фашисти,

але згадав якусь пропагандонську курицю
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30.08.2022 17:14 Відповісти
ватикан чортів послухай простих кацапів , послухай дугіна і т подібних
******** це суто і суцільно фашистьський осередок на Землі і ви його приховано підтримуєте !
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30.08.2022 17:22 Відповісти
так фашизм это его детство и юность. сначала гитлерюгент, потом вермахт. подобное тянется к подобному
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30.08.2022 17:38 Відповісти
Пинтковский говорил что этого папу обучали в школе для мальчиков(в тех самых, где страдает попа), в которой внушали что западная политика и ценности это зло. И если США за Украину, то он по умолчанию против США. Как раз таки это именно политическая сторона, а не человеческая, его промыли ещё с детсва, как русню.
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30.08.2022 17:29 Відповісти
Если для объяснения твоих слов нужно выпускать коммюнике, то лучше помолчать.
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30.08.2022 17:35 Відповісти
Підстилка как цапська.
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30.08.2022 17:56 Відповісти
Жаба ватиканська
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30.08.2022 18:08 Відповісти
деменция не зависит от должности. она либо есть, либо нет. и ей все равно: папа ты или бомж, живущий в картонной коробке. Печально
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30.08.2022 18:14 Відповісти
Гімнюки.
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30.08.2022 18:15 Відповісти
Він ще сказав: "Йдеться, що Папа Римський каже як пастор, а не політик".
Папа повинен говорити, в першу чергу, як людина. А як людина він заплутався.
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30.08.2022 18:21 Відповісти
У коридорах ватиканського банку.
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30.08.2022 20:20 Відповісти
Та зрозуміло, І я не я, і хата не моя! Не вразив, у нас таке саме наймитом працює, ніяк не зрозуміти - чи повісити, чи москалям віддати?!
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30.08.2022 19:25 Відповісти
Ахах. ФСБ потрохи почала звертати інформаційну операцію "сакральна жертва", а папу не поппередили. Спалив контору мудак продажний!
Там наче передбачення колись було, що це останній папа ))).
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30.08.2022 19:50 Відповісти
Брехливий піп, брехлива його проповідь. Ай да папа ай да сукин сын.
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30.08.2022 19:51 Відповісти
У фразі "на захист людського життя та цінностей" головне цінностей.
У ватиканському банку тих цінностей ***** ну ду-у-уже багато!
Потрібно відпрацьовувати.
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30.08.2022 20:19 Відповісти
Саме цікаве, що на кацапії про Дугіна не всі знають хто це, а про якусь Дугіну мабуть взагалі не знають, але Папі треба було для чогось обісратися. Після Іоанна Павла ІІ не було ще Папи, достойного такої високої посади. У світі навіть без війни гинуть відомі достойні люди, в тому числі й католики, але Франциск їх не помічає. А тут така "подія".
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30.08.2022 22:22 Відповісти
Добре, що я не католик. Бо соромно. Віра окремо, папи окремо. І такі папи до Віри відношення майже не мають. Хоча повинні. Але не мають.
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30.08.2022 23:32 Відповісти
 
 