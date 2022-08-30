Слова Франциска щодо війни в Україні потрібно розуміти як голос на захист людського життя та цінностей, а не як зайняття політичної позиції, - Ватикан

Офіційний Ватикан випустив комюніке щодо висловлювань Папи Римського Франциска в контексті війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News/

Пресслужба Святого Престолу поширила наступне комюніке:

"У контексті війни в Україні мали місце численні виступи Святішого Отця Франциска та його співробітників щодо неї. Їхня мета, в основному, – це закликати пастирів і вірних до молитви, а всіх людей доброї волі – до солідарності та зусиль, спрямованих на відбудову миру.

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Не раз, як також і протягом останніх днів, виникали публічні дискусії щодо політичного значення, присвоюваного таким висловлюванням.

Стосовно цього слід наголосити, що слова Святішого Отця щодо цього драматичного питання потрібно розуміти як голос, піднесений на захист людського життя та цінностей, пов’язаних з ним, а не як зайняття політичної позиції. Стосовно широкомасштабної війни в Україні, яку розпочала Російська Федерація, виступи Святішого Отця Франциска є чіткими й однозначними в засудженні її як морально несправедливої, неприйнятної, варварської, безумної, огидної та святотатської".

Нагадаємо, у Страсну п’ятницю, 15 квітня, на одному з відрізків традиційної Хресної дороги в Римі, хрест тримали українка і росіянка, що мало символізувати примирення двох народів.

21 серпня у Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна. Пізніше ФСБ РФ заявила про розкриття вбивства Дугіної та звинуватила в ньому спецслужби України. В полку "Азов" вважають такі звинувачення підготовкою до судилища над "азовцями".

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Під час загальної аудієнції, що збіглася із Днем Незалежності України, 24 серпня, Папа Римський звернувся із закликом, присвяченим півріччю широкомасштабної війни в Україні, закликавши запобігти ядерній катастрофі та звільнити полонених. Також Франциск прокоментував убивство Дугіної і зазначив, що "за війну платять невинні".

МЗС України запросило апостольського нунція, архиєпископа Вісвалдаса Кулбокаса, аби висловити розчарування цими словами.