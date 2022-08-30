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Підлітків в окупованому Сімферополі звинуватили в дискредитації армії РФ за співи українських пісень
П’ятеро молодих людей віком від 17 до 21 року співали в міському парку українських пісень та вигукували патріотичні українські гасла. Їх затримали.
Про це заявило окупаційне "МВД Криму", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Крым.Реалии.
"Затримали п'ятьох громадян віком від 17 років до 21 року, підозрюваних у вчиненні низки адміністративних правопорушень, зокрема, вчиненні протиправних дій, спрямованих на дискредитацію використання збройних сил Російської Федерації", - розповіли окупанти.
На підлітків склали адміністративні протоколи, зокрема, за "дискредитацію" російської армії.
Топ коментарі
+19 Владимир Сухов #378743
показати весь коментар30.08.2022 16:08
+16 Тонка червона лінія
показати весь коментар30.08.2022 16:18
+11 Amber
показати весь коментар30.08.2022 16:21
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мене в їхньому віці у тому ж Сімферополі ще у КГБ тягали за такі самі "пісні".
результат:
1. побачив яке тупе та нікчемне КГБ
2. ще більше злютився на совєцьку власть
Інші - поставили українську пісню в караоке-барі або ж заспівали українських пісень і через це зазнали рашистських переслідувань.
Але,натомість, всі вони зберегли самих себе у війні з пітьмою.
вата пенсійна рано чи пізно здохне, а молодь -то майбутнє України особливо та яка під окупацією співає пісні