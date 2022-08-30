Підлітків в окупованому Сімферополі звинуватили в дискредитації армії РФ за співи українських пісень

П’ятеро молодих людей віком від 17 до 21 року співали в міському парку українських пісень та вигукували патріотичні українські гасла. Їх затримали.

Про це заявило окупаційне "МВД Криму", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Крым.Реалии.

"Затримали п'ятьох громадян віком від 17 років до 21 року, підозрюваних у вчиненні низки адміністративних правопорушень, зокрема, вчиненні протиправних дій, спрямованих на дискредитацію використання збройних сил Російської Федерації", - розповіли окупанти.

На підлітків склали адміністративні протоколи, зокрема, за "дискредитацію" російської армії.

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