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Новини Окуповані території
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Підлітків в окупованому Сімферополі звинуватили в дискредитації армії РФ за співи українських пісень

наручники

П’ятеро молодих людей віком від 17 до 21 року співали в міському парку українських пісень та вигукували патріотичні українські гасла. Їх затримали.

Про це заявило окупаційне "МВД Криму", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Крым.Реалии.

"Затримали п'ятьох громадян віком від 17 років до 21 року, підозрюваних у вчиненні низки адміністративних правопорушень, зокрема, вчиненні протиправних дій, спрямованих на дискредитацію використання збройних сил Російської Федерації", - розповіли окупанти.

На підлітків склали адміністративні протоколи, зокрема, за "дискредитацію" російської армії.

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Автор: 

Крим (14135) музика (485) підлітки (398) репресії (1621) Сімферополь (219)


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Топ коментарі
+19
Нехай парубки запомнять тих россійських поліціянтів. Через 2 місяця вони будуть ховатися по Сімферополю, а треба ж найти.
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30.08.2022 16:08
+16
Одні люди в Криму не стали лагодити рашистську техніку і поплатились своїм маленьким бізнесом і роботою.
Інші - поставили українську пісню в караоке-барі або ж заспівали українських пісень і через це зазнали рашистських переслідувань.

Але,натомість, всі вони зберегли самих себе у війні з пітьмою.
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30.08.2022 16:18
+11
Вже й співати не можна в украінському Криму , ну і тварюки ж ви , кацапи , недороблені 😠
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30.08.2022 16:21
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моряки на москве, наверное, в сотый раз сознание теряли, не иначе
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30.08.2022 16:07 Відповісти
Нехай парубки запомнять тих россійських поліціянтів. Через 2 місяця вони будуть ховатися по Сімферополю, а треба ж найти.
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30.08.2022 16:08 Відповісти
Ну с этими еще не все потеряно!!!
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30.08.2022 16:09 Відповісти
вот саме з цими хлопцями НЄ потєряно !

мене в їхньому віці у тому ж Сімферополі ще у КГБ тягали за такі самі "пісні".
результат:
1. побачив яке тупе та нікчемне КГБ
2. ще більше злютився на совєцьку власть
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30.08.2022 19:09 Відповісти
Одні люди в Криму не стали лагодити рашистську техніку і поплатились своїм маленьким бізнесом і роботою.
Інші - поставили українську пісню в караоке-барі або ж заспівали українських пісень і через це зазнали рашистських переслідувань.

Але,натомість, всі вони зберегли самих себе у війні з пітьмою.
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30.08.2022 16:18 Відповісти
Мені здається більш вірогідною така версія...Що б не говорили пересічні кацапи-про переслідування,а що ми "пересічні" зможемо зробити,щоб війни не було і т.д.,наші українські діти,громадяни дали однозначну відповідь-не будьте рабами,співайте що хочете і де хочете.Боятися- це боягузство і рабство.Слава Україні!!!
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30.08.2022 19:30 Відповісти
Вже й співати не можна в украінському Криму , ну і тварюки ж ви , кацапи , недороблені 😠
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30.08.2022 16:21 Відповісти
Це все,повна деградація ,повне безсилля.
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30.08.2022 16:27 Відповісти
..надія є
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30.08.2022 16:44 Відповісти
Тільки заради молоді в Криму потрібно ******* кацапів і звільняти
вата пенсійна рано чи пізно здохне, а молодь -то майбутнє України особливо та яка під окупацією співає пісні
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30.08.2022 17:19 Відповісти
 
 