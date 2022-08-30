Нардепи Васюк та Короленко склали присягу і долучилися до фракції "Слуга народу"

Сьогодні до фракції "Слуга Народу" приєдналося двоє нових депутатів. Присягу народного депутата склали Олександр Васюк та Валентина Короленко.

Про це повідомила у телеграм-каналі речниця політсили "Слуга народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадує, що 27 липня Верховна Рада погодила призначення народного депутата від "Слуги Народу" Андрія Костіна на посаду генерального прокурора. Також представниця ВР у Конституційному Суді, народна депутатка від "Слуги Народу" Ольга Совгиря обрана суддею Конституційного Суду.

"Їхні місця в парламенті зайняли наступні за списком кандидати в депутати від "Слуги Народу". Сьогодні присягу народного депутата склали Олександр Васюк та Валентина Короленко", - зазначає Палійчук.

За її словами, Васюк - юрист і громадський діяч, працював у команді "Слуги народу" на президентських і парламентських виборах. Має досвід співпраці з міжнародними організаціями у волонтерських, освітніх та професійних проектах. Протягом останнього часу активно працює над розширенням україно-американських відносин.

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Короленко - юристка, фінансистка. Допомагала команді "Слуги народу" на президентських та парламентських виборах. Має три вищі освіти і понад 14 років досвіду державної служби.