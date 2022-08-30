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Нардепи Васюк та Короленко склали присягу і долучилися до фракції "Слуга народу"

народа,слуга,сн

Сьогодні до фракції "Слуга Народу" приєдналося двоє нових депутатів. Присягу народного депутата склали Олександр Васюк та Валентина Короленко.

Про це повідомила у телеграм-каналі речниця політсили "Слуга народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадує, що 27 липня Верховна Рада погодила призначення народного депутата від "Слуги Народу" Андрія Костіна на посаду генерального прокурора. Також представниця ВР у Конституційному Суді, народна депутатка від "Слуги Народу" Ольга Совгиря обрана суддею Конституційного Суду.

"Їхні місця в парламенті зайняли наступні за списком кандидати в депутати від "Слуги Народу". Сьогодні присягу народного депутата склали Олександр Васюк та Валентина Короленко", - зазначає Палійчук.

За її словами, Васюк - юрист і громадський діяч, працював у команді "Слуги народу" на президентських і парламентських виборах. Має досвід співпраці з міжнародними організаціями у волонтерських, освітніх та професійних проектах. Протягом останнього часу активно працює над розширенням україно-американських відносин.

Також читайте: В парламенті нова нардеп - Короленко від "Слуги народу"

Короленко - юристка, фінансистка. Допомагала команді "Слуги народу" на президентських та парламентських виборах. Має три вищі освіти і понад 14 років досвіду державної служби.

Автор: 

ВР (14949) присяга (98) фракція (121) Слуга народу (2811)


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Топ коментарі
+11
замість тих зрадників що замочили як Королева- інших набирають?
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30.08.2022 16:16
+10
чергова зрадницька зелена мразото
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30.08.2022 16:28
+10
Ще 2 латентних зрадника.
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30.08.2022 16:59
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От войны пострадала уже треть земель Украины. На их природное восстановление понадобятся сотни лет.

Почвы сильно повреждены и загрязнены: в среднем на каждые 100 га земли находятся более 50 тонн металлов и химических соединений.
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30.08.2022 16:16 Відповісти
Та пофиг, вырвы загорнуть трактором и можна садить и сеять. африканским детям за глаза сойдет такой продукт)
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30.08.2022 16:31 Відповісти
замість тих зрадників що замочили як Королева- інших набирають?
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30.08.2022 16:16 Відповісти
Чергова зелена мразота.
Шашличники безмозглі,які провалили, разом з очільником підготовку до війни.
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30.08.2022 16:33 Відповісти
чергова зрадницька зелена мразото
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30.08.2022 16:28 Відповісти
вони як таргани - лізуть і лізуть, одного завалили, ще двоє вже до корита
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30.08.2022 16:34 Відповісти
нагадує мокшанську навалу
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30.08.2022 16:41 Відповісти
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30.08.2022 16:42 Відповісти
А шо з мандатом Ковальова?
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30.08.2022 16:57 Відповісти
Ще 2 латентних зрадника.
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30.08.2022 16:59 Відповісти
+2 зеленомордих непотріба у ворожу для України "Слугу Урода".Зелене ОПЗЖ.
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30.08.2022 17:04 Відповісти
Люди, з тієї сторони, це, що...???
Суки з народу - кончена гидота, біосміття...
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30.08.2022 17:04 Відповісти
Еше пару питарасов нарисовалась, неужели у нас столько дерьма охочих до президентской задницы???????????
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30.08.2022 17:05 Відповісти
А зрадниками вже є чи стануть потім?
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30.08.2022 17:12 Відповісти
Фракція поповнилась новими зеленими екскрементами .
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30.08.2022 17:16 Відповісти
Клята монобільшість- розростається метастазами.
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30.08.2022 17:17 Відповісти
Эти двое явно поставили крест на своей полит карьере и будут рваться к корыту, что бы успеть нахапать....
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30.08.2022 18:32 Відповісти
Тобто список кримінальних злочинців збільшився?
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30.08.2022 19:27 Відповісти
 
 