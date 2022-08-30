"Ми не були готові підривати мости 24 лютого. Ми думали, що з того боку люди дбайливо ставитимуться до будинків та мостів" - радник глави ОП Подоляк
Однією з головних помилок у перші години після повномасштабного вторгнення РФ була неготовність нищити об’єкти інфраструктури, аби зупинити російських окупантів.
Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю "Фактам", інформує Цензор.НЕТ.
"На мою думку, одна з ключових помилок, це коли почалося інтенсивне вторгнення, але ніхто - ні наші громадяни, ні військові, ні ми як органи управління - не міг повірити в те, що це відбувається у XXI столітті та відбувається з нами. Того раннього ранку 24 лютого ми психологічно не були готові підривати мости, наприклад", - зазначив він.
За словами Подоляка, ситуація змінилася вже ввечері 24 лютого.
"Перші кілька годин думали: ми вкладали кошти у комфорт для людей, як тепер руйнувати все це? Ось цю тодішню неквапливість вважаю фундаментальною помилкою. Однак десь о 18:00 вже побачив в очах рішучість: заради захисту країни все руйнуватимемо разом із цими російськими іржавими танками. Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури", - продовжив радник глави ОП.
"Загалом, коли були відкинуті всі сумніви, почалося максимально жорстоке знищення елементів інфраструктури. Треба зруйнувати - зруйнуємо, головне знищити енну кількість техніки ворога та його самого. Ми швидко розібралися, що перед нами орда", - додав Подоляк.
Також, зазначив він, влада припустилася стратегічних, інформаційних та кадрових помилок.
"Ви бажаєте знайти стратегічні помилки. Але, як на мене, сьогодні говорити, що Україна припустилася їх, неправильно. Тактичні, ситуативні, деякі інформаційні - так. Кадрові помилки також є, безумовно. Адже одна справа працювати у мирний час, інша - у воєнний. Якщо видно, що людина не справляється з кризою, що перебуває в пригніченому стані, тобто вона не готова приймати рішення і брати на себе відповідальність, її треба швидше позбуватися", - підсумував Подоляк.
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Верховна Рада ухвалила законопроєкт 7669, яким вносяться зміни до бюджету країни Джерело:
СН - 187;
ЄС - 0;
Батьківщина - 0;
Платформа за життя та мир - 14;
За майбутнє - 7;
Голос - 0;
Довіра - 16;
Відновлення України - 12;
Позафракційні - 5. Джерело:
Отак раптом узяв і публічно, добровільно (бо ніхто його начебто за мову не тягнув), у ріал тайм режимі сів на пляшку!..
Ой... Ой! Ой-ой-ой!! Шкода, що я пропустив це знамените шоу. Адже горілка "Козацька рада" продається в ідеально пристосованих для пляшкування пляшках.
Спеціально для подляка я віднайшов би таку пляшечку...
1) хвилю народного гніву за здачу Півдня, з подальшими трагічними руйнуваннями і втратами України, поступово розмити , як "хвилерізами", такими ось наївно-ідіотськими поясненнями;
через рік можливо нас очікують такі повороти, що згадувати "Південь -2022" вже буде не на часі...
2) військових пасіонарних лідерів, які завоювали авторитет в ЗСУ і популярність в народі, відкриттям кримінальних справ (без їх закриття через суд) буде виключено з політичного демократичного середовища;
3) формується і виводиться на державний рівень група політичних "лідерів нового модерного" типу (арестоич, подоляк, єрмак, верещук, ...)
4) нарешті, після Перемоги, - демократичні вибори, в яких у висококонкурентій боротьбі на виборах Президента, перемогу отримує діючий Президент.
Конкуренти" залучаються переможцем на найвищі державні посади.
PS:
а) ключова віха - суд над Генералом Кривоносом: якщо буде засуджено,- замість НАГОРОДЖЕНО, тоді шанованих Генералів Залужного і Шапталу чекає відставка і ганьба ( в кращому випадку, бо технічну підготовку до Війни справедливо спишуть на них, щоб не "прогинались...");
б) голосування очевидно відбуватиметься в "Дії" (е-Вибори) - так швидше і надійніше ...
Ви в курсі, яка процедура імпічменту?
От о ж бо й воно... (с)
Краще Порох.
чи не половину країн світу, Томос, ріст і реформа ЗСУ, нове озброєння, Нептін, Вільха,
Грім, авторитет у всьому світі, ненависть кацапів і сепарів.
А от Порох... Ніби воно і правильно - те, що Ви написали... але тут же і декриміналізація злодійства чиновників, і реанімація політичного трупа ведмедчука, і за 5 років "жоден риг не постраждав"...
Гадаю, настав час жорстких рішучих хлопців, котрі б не бавились подвійними стандартами.
Про ригів - звалили всі, поприпиралися тільки коли Зе клоун зацарював.
Про рішучість нічого не скажу - Кривонос рішучий але знову брати у владу
людей які там ніколи не були, думаю може бути ефект Голобородька - гарний
на екрані і не такий в житті, порівняння не точне, але у військовій справі вони
профі, а керувати країною це вже інше.
Хоча вже краще Кривонос з Залужним чим Зе клоун.
Але знову - за людину кажуть ії діла, Пороха досі Коломойша посадити не може,
бо закон він не порушував. Він далекий від ілеала, це і дурень розуміє, але кращого
за нього нажаль зараз немає.
Я не претендую на істину в останній інстанції. Врешті, я - жива людина (поки що), тому можу помилитися.
Те, що діється у нас, не треба розглядати, як статичну картинку (своєрідну фотокартку). Це - радше відеоролик. Був екс-комуняка Кравчук, що примудрився прибити (але не знищити) совок. Після нього було вічнобухе куЧМО, що розвело "жирних котів". За ним - безтямний безхарактерний ліберал Йущ, котрий феєрично просрав усе, що міг і чого не міг. Потім - бєпрєдєльщик Хам. Потім - Порох, що перехитрив усіх, включаючи самого себе. Потім - вічно обдовбаний блаZEнь. У підсумку маємо відсталу економіку з технологіями минулого століття, корупцію космічних масштабів і, як вишеньку на торт, війну з божевільним сусідом.
Якщо під таким кутом дивитись на те, що маємо, бачу лише один вихід: дати владу військовикам і не заважати їм перемогти зовнішнього ворога. А потім - розгребти те, що натворили внутрішні вороги. Шарль де Голль довів на практиці: таке цілком можливо.
Я бачу в Пороху потенціал вивести України з кризи куди ії загнали Зе клоуни, ЗСУ він також гарно допомагає. Думаю так. Що буде подивимось, головне спровадити Зе клоунів або в тюрму, або .. більше тюрми нікуди.
А стосовно блаZEня... У нього є два варіанти: 1) трансформуватися з Боневтіка у Скоровтіка; 2) тягти гуму, та врешті скористатися досвідом Ялинковича (хоча, ростов нє різінавий). А як нє... Тоді гратиметься в півника з неголеним убивцей. Здається, у "Шлюзі народу" воно таки втрапило за ґрати...
Здоровый бугай, ответственный за страну говорит "мы не верили" мы разведкам не верили... мы миру не верили... союзникам мы не верили...
А почему ? А потому что мы - идиоты не могли себе этого представить и вот этому своему идиотизму мы верили..А больше никому. ПОтому что мы - идиоты - считали себя самыми умными.
Прощайте на три дня .
- Особисто ви - авжеж, не могли повірити. Бо війна, що йде з 2014 року, пройшла повз вашу увагу. Чим ви займались майже вісім років до того? Спочатку у своєму Кварталі висміювали Україну та українців, грали членом на ролі та пропихали на ТБ своїх "
Сватів" "Скотів". А з 2019 року вкладали в голови українців "хоть паржом" та "а какая разніца", відпочивали, жерли в три горла, пили і розважались у Трускавці.
"Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури." ©
- Тут на думку спадає лише одне:
Ніхто з вас не служив. Був нелох, який грубив військовим. Який не спас Журавля.
А тепер курвячі помилки помножились кров'ю, сторицею.
Звівши після цього їх цінність до вкладиша з жуйки.
клоунский жополиз предназначался, чтоб деньги воровать.
оно не знало, оно не думало, оно не готово было обдумывать заранее.
Тільки прізвище цього штемпа, для майбутнього національного трибуналу...
Хто це був?