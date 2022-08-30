УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10722 відвідувача онлайн
Новини Війна
49 535 479

"Ми не були готові підривати мости 24 лютого. Ми думали, що з того боку люди дбайливо ставитимуться до будинків та мостів" - радник глави ОП Подоляк

міст

Однією з головних помилок у перші години після повномасштабного вторгнення РФ була неготовність нищити об’єкти інфраструктури, аби зупинити російських окупантів.

Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю "Фактам", інформує Цензор.НЕТ.

"На мою думку, одна з ключових помилок, це коли почалося інтенсивне вторгнення, але ніхто - ні наші громадяни, ні військові, ні ми як органи управління - не міг повірити в те, що це відбувається у XXI столітті та відбувається з нами. Того раннього ранку 24 лютого ми психологічно не були готові підривати мости, наприклад", - зазначив він.

За словами Подоляка, ситуація змінилася вже ввечері 24 лютого.

"Перші кілька годин думали: ми вкладали кошти у комфорт для людей, як тепер руйнувати все це? Ось цю тодішню неквапливість вважаю фундаментальною помилкою. Однак десь о 18:00 вже побачив в очах рішучість: заради захисту країни все руйнуватимемо разом із цими російськими іржавими танками. Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури", - продовжив радник глави ОП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кожен колаборант підписує собі вирок і стає законною ціллю для спецслужб, - ОП

"Загалом, коли були відкинуті всі сумніви, почалося максимально жорстоке знищення елементів інфраструктури. Треба зруйнувати - зруйнуємо, головне знищити енну кількість техніки ворога та його самого. Ми швидко розібралися, що перед нами орда", - додав Подоляк.

Також, зазначив він, влада припустилася стратегічних, інформаційних та кадрових помилок.

"Ви бажаєте знайти стратегічні помилки. Але, як на мене, сьогодні говорити, що Україна припустилася їх, неправильно. Тактичні, ситуативні, деякі інформаційні - так. Кадрові помилки також є, безумовно. Адже одна справа працювати у мирний час, інша - у воєнний. Якщо видно, що людина не справляється з кризою, що перебуває в пригніченому стані, тобто вона не готова приймати рішення і брати на себе відповідальність, її треба швидше позбуватися",  - підсумував Подоляк.

Також читайте: Росія умисно обстрілює коридори проїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, - ОП (оновлено)

Автор: 

міст (1231) Подоляк Михайло (305)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+128
Вот и пара свиней уже с орденами

показати весь коментар
30.08.2022 16:27
+113
показати весь коментар
30.08.2022 16:19
+79
Цім гнидам хоч в морду сци: скажуть дощ йде.
показати весь коментар
30.08.2022 16:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 5 з 5
показати весь коментар
30.08.2022 20:55 Відповісти
Подоляку на гиляку
показати весь коментар
30.08.2022 20:58 Відповісти
Понять и простить
показати весь коментар
30.08.2022 21:03 Відповісти
Подоляк!!Хватит лизать зад Зеленскому и защищать его и его банду посудомоек!!! Точно 73 % дебилов , выбрали такого же дебила!!
показати весь коментар
30.08.2022 21:05 Відповісти
показати весь коментар
30.08.2022 21:07 Відповісти
Все правильно! Міша і зараз лиже зад малому януковичу!
показати весь коментар
31.08.2022 08:37 Відповісти
показати весь коментар
30.08.2022 21:09 Відповісти
Подоляк - "сказочний долбойоб" - генерал Єпанчін
показати весь коментар
30.08.2022 21:14 Відповісти
Пора уже каким-то образом действовать. Что же все откладывать до после войны. Зе еще много гадостей до победы натворит. Пересажает всех патриотов. Найдет еще множество способов не потерять 7 лярдов. Ведь сейчас чем он занят, кроме видосиков про "боневтик". Преследованием всех несогласных и прекрыванием всей свой проворовавшейся и предавшей Украину камарильи.
показати весь коментар
30.08.2022 21:39 Відповісти
Подтверждение моих слов. Гроші дорожного збору для ЗСУ тепер знову віддадуть на "велике крадівництво"

Верховна Рада ухвалила законопроєкт 7669, яким вносяться зміни до бюджету країни Джерело:

СН - 187;
ЄС - 0;
Батьківщина - 0;
Платформа за життя та мир - 14;
За майбутнє - 7;
Голос - 0;
Довіра - 16;
Відновлення України - 12;
Позафракційні - 5. Джерело:
показати весь коментар
30.08.2022 21:50 Відповісти
Золотий дощ.
показати весь коментар
30.08.2022 21:58 Відповісти
Эту мерзота зелёная ещё много бед может натворить..Под шум контрнаступления они преследуют оппозицию, и пытаются полностью контролировать СМИ
показати весь коментар
30.08.2022 22:01 Відповісти
Ніт, це щось феєричне. Я знав, що Подоляк сволота... Але щоб настільки довбойоб!
Отак раптом узяв і публічно, добровільно (бо ніхто його начебто за мову не тягнув), у ріал тайм режимі сів на пляшку!..
показати весь коментар
30.08.2022 22:02 Відповісти
Самопляшкування у виконанні подляка?
Ой... Ой! Ой-ой-ой!! Шкода, що я пропустив це знамените шоу. Адже горілка "Козацька рада" продається в ідеально пристосованих для пляшкування пляшках.
Спеціально для подляка я віднайшов би таку пляшечку...
показати весь коментар
30.08.2022 23:06 Відповісти
Ще їхній цар петро перший колись говорив щось на кшталт: надо давать возможность боярам говорить кабы их дурь видна была.
показати весь коментар
30.08.2022 22:05 Відповісти
І все-таки у вкидах позаштатних радників опи (арестович-подоляк) певний план проглядається:
1) хвилю народного гніву за здачу Півдня, з подальшими трагічними руйнуваннями і втратами України, поступово розмити , як "хвилерізами", такими ось наївно-ідіотськими поясненнями;
через рік можливо нас очікують такі повороти, що згадувати "Південь -2022" вже буде не на часі...

2) військових пасіонарних лідерів, які завоювали авторитет в ЗСУ і популярність в народі, відкриттям кримінальних справ (без їх закриття через суд) буде виключено з політичного демократичного середовища;

3) формується і виводиться на державний рівень група політичних "лідерів нового модерного" типу (арестоич, подоляк, єрмак, верещук, ...)

4) нарешті, після Перемоги, - демократичні вибори, в яких у висококонкурентій боротьбі на виборах Президента, перемогу отримує діючий Президент.
Конкуренти" залучаються переможцем на найвищі державні посади.
PS:
а) ключова віха - суд над Генералом Кривоносом: якщо буде засуджено,- замість НАГОРОДЖЕНО, тоді шанованих Генералів Залужного і Шапталу чекає відставка і ганьба ( в кращому випадку, бо технічну підготовку до Війни справедливо спишуть на них, щоб не "прогинались...");

б) голосування очевидно відбуватиметься в "Дії" (е-Вибори) - так швидше і надійніше ...
показати весь коментар
30.08.2022 22:09 Відповісти
не позаштатні
показати весь коментар
31.08.2022 07:12 Відповісти
Ми все очікуваємо одержати перемогу під керівництвом зрадників ?
показати весь коментар
31.08.2022 07:39 Відповісти
о кацапи то вже люди...ми були не готові... ми не знали... на кого розрахована ця маячня... може хтось вже нарешті почне з цих хлопчиків робити чоловіків...
показати весь коментар
30.08.2022 22:17 Відповісти
Якійсь нарцисізм...
показати весь коментар
30.08.2022 22:24 Відповісти
Ні, вони просто бояться відповідальності. А поки засилають в народ тези.
показати весь коментар
31.08.2022 07:30 Відповісти
Кем был подоляка 23 февраля. Что значит мы? Арахамия, ермака, данилов. Назови всех дебилов. 22 февраля зашли десятки тысяч в лднры, на станциях белгородской области солдаты штабелями спали и публиковали десяток самолетов... отключили связь.. Если ты такой подоляка дебилы, то газ вы нужны. Как такие дебилы могут что-то выиграть. Или просто крысы? Выбор не большой
показати весь коментар
30.08.2022 22:27 Відповісти
Подоляк подайте у відставку ви ж не готові до того щоб керувати країною
показати весь коментар
30.08.2022 22:28 Відповісти
Подоляка, арахамия крысы
показати весь коментар
30.08.2022 22:29 Відповісти
показати весь коментар
30.08.2022 22:32 Відповісти
НУ ЩО ЗНОСИМО ІМПІЧМЕНТОМ Зе ЧИ ЩЕ БУДЕМО ЧЕКАТИ ??...
показати весь коментар
30.08.2022 22:33 Відповісти
При всій повазі до Вас, зауважу: з того роя не буде ніх#я.
Ви в курсі, яка процедура імпічменту?
От о ж бо й воно... (с)
показати весь коментар
30.08.2022 23:24 Відповісти
Як що поставити ціль, все вийде, а що там прописане, то самі Зе клоуни не виконують.
Краще Порох.
показати весь коментар
30.08.2022 23:29 Відповісти
Гадаю, Кривоніс буде ще кращим.
показати весь коментар
30.08.2022 23:33 Відповісти
Може і так не знаю, просто Порох вже ділами довів - Безвіз, по біопаспорту відвідання
чи не половину країн світу, Томос, ріст і реформа ЗСУ, нове озброєння, Нептін, Вільха,
Грім, авторитет у всьому світі, ненависть кацапів і сепарів.
показати весь коментар
30.08.2022 23:36 Відповісти
Стосовно Кривоноса (чи Залужного) у мене сумнівів нема. То - чесні і рішучі хлопці.
А от Порох... Ніби воно і правильно - те, що Ви написали... але тут же і декриміналізація злодійства чиновників, і реанімація політичного трупа ведмедчука, і за 5 років "жоден риг не постраждав"...
Гадаю, настав час жорстких рішучих хлопців, котрі б не бавились подвійними стандартами.
показати весь коментар
30.08.2022 23:49 Відповісти
Порох не Господь Бог, все сам робити думаю ніхто не може.
Про ригів - звалили всі, поприпиралися тільки коли Зе клоун зацарював.
Про рішучість нічого не скажу - Кривонос рішучий але знову брати у владу
людей які там ніколи не були, думаю може бути ефект Голобородька - гарний
на екрані і не такий в житті, порівняння не точне, але у військовій справі вони
профі, а керувати країною це вже інше.
Хоча вже краще Кривонос з Залужним чим Зе клоун.
Але знову - за людину кажуть ії діла, Пороха досі Коломойша посадити не може,
бо закон він не порушував. Він далекий від ілеала, це і дурень розуміє, але кращого
за нього нажаль зараз немає.

показати весь коментар
31.08.2022 00:01 Відповісти
):.
Я не претендую на істину в останній інстанції. Врешті, я - жива людина (поки що), тому можу помилитися.
Те, що діється у нас, не треба розглядати, як статичну картинку (своєрідну фотокартку). Це - радше відеоролик. Був екс-комуняка Кравчук, що примудрився прибити (але не знищити) совок. Після нього було вічнобухе куЧМО, що розвело "жирних котів". За ним - безтямний безхарактерний ліберал Йущ, котрий феєрично просрав усе, що міг і чого не міг. Потім - бєпрєдєльщик Хам. Потім - Порох, що перехитрив усіх, включаючи самого себе. Потім - вічно обдовбаний блаZEнь. У підсумку маємо відсталу економіку з технологіями минулого століття, корупцію космічних масштабів і, як вишеньку на торт, війну з божевільним сусідом.
Якщо під таким кутом дивитись на те, що маємо, бачу лише один вихід: дати владу військовикам і не заважати їм перемогти зовнішнього ворога. А потім - розгребти те, що натворили внутрішні вороги. Шарль де Голль довів на практиці: таке цілком можливо.
показати весь коментар
31.08.2022 00:31 Відповісти
Різка зміна пріотритетів це ми вже проходили - замість досвіду взяли тамаду з корпоративів керувати країною. Військові хай залишаться як запасний варіант, коли всі інщі варіанти не дадуть результатів. В світі частіше за все так і буває, військові приходять до влади коли вже всі можливі варіанти нормалізувати становище країни вичерпані.
Я бачу в Пороху потенціал вивести України з кризи куди ії загнали Зе клоуни, ЗСУ він також гарно допомагає. Думаю так. Що буде подивимось, головне спровадити Зе клоунів або в тюрму, або .. більше тюрми нікуди.
показати весь коментар
31.08.2022 00:44 Відповісти
От власне! Так виглядає, що інші варіанти уже вичерпались. Інакше Порох лишився б на другий термін.
А стосовно блаZEня... У нього є два варіанти: 1) трансформуватися з Боневтіка у Скоровтіка; 2) тягти гуму, та врешті скористатися досвідом Ялинковича (хоча, ростов нє різінавий). А як нє... Тоді гратиметься в півника з неголеним убивцей. Здається, у "Шлюзі народу" воно таки втрапило за ґрати...
показати весь коментар
31.08.2022 01:06 Відповісти
У всiх негласное правило-не рухати попередникiв, тiльки Зеля за Порохом ганявся.
показати весь коментар
31.08.2022 02:29 Відповісти
Скорше, імітував рухання. От Хам - той взяв і посадив Юльку на 7 років. Щоб не заважала. Без імітацій і без заморочок із слідством та судом.
показати весь коментар
31.08.2022 02:40 Відповісти
Порох, Кривонос... Потом разберёмся. Главное сейчас - убрать ************* ЗЕгнид
показати весь коментар
31.08.2022 07:17 Відповісти
Цілком слушно.
показати весь коментар
31.08.2022 10:58 Відповісти
Імпічмент пройде якщо його підтримуватиме Майдан.
показати весь коментар
31.08.2022 07:48 Відповісти
Так що, дуже зручний час для майдану?
показати весь коментар
31.08.2022 08:01 Відповісти
А до чого ж ви готувались?
показати весь коментар
30.08.2022 22:36 Відповісти
Звучить як державна зрада. Тобто судять Кривоноса за мастило на злітній смузі Жулян і виправдовують злочинців, які сприяли блискавичному захоплення території через непідрив мостів.
показати весь коментар
30.08.2022 23:05 Відповісти
Не готові зруйнувати міст, дорівнює готові впустити москаля на правий берег. Боже, покарай цих дебілів і прибери їх з владного олімпу, вони ********* Україну.
показати весь коментар
30.08.2022 23:05 Відповісти
Подоляк говорит "мы до последнего хотели подружиться" все остальное в его тексте - это прикрытие этого очевидного смыла..

Здоровый бугай, ответственный за страну говорит "мы не верили" мы разведкам не верили... мы миру не верили... союзникам мы не верили...

А почему ? А потому что мы - идиоты не могли себе этого представить и вот этому своему идиотизму мы верили..А больше никому. ПОтому что мы - идиоты - считали себя самыми умными.
Прощайте на три дня .
показати весь коментар
30.08.2022 23:24 Відповісти
Так от чому здали Херсон та весь правих берег? Мости не хотіли руйнувати, дебіли. А скільки доль людських зруйнували вони не думали? Головне - зберегти мости для кацапів щоб їм було зручно техніку тягати. Тобто, це не Залужного ідея була впусти ти орків в Херсон та до самого Кривого Рогу? Тоді питання чому він виконав злочинний наказ замість того, зробити так як треба. Що б вони йому зробили? Звільнили? Та він сам у той час міг арештувати цю бездарну шоблу та нормально організувати оборону країни? Мабуть тому, що це не та людина, яка здатна взяти на себе вїдповїдальнысть у критичний для народу і країни момент. Він звик лише прислуговувати та виконувати не обговорюючи дебільні накази керівництва. Нажаль, Залужний не єгипетський генерал Фаттах Ас-Сісі та не тайський генерал Прают Чан-Оча, які не злякались своїх дебільних керівників та зробили те. що було потрібно.
показати весь коментар
30.08.2022 23:29 Відповісти
Намагаємся убрати конкурентів на майбутьних виборах? Зеля Кривоноса, секта Петра Залужного. Хлопці, скоріш за все країна дасть Вам обом доброго копняка та піде далі. Набридлі, наступних давайте. Будемо міняти цих слуг доки не виберемо Рузвельтів, Тетчер або Де Голів. Міняти цих сyк, нещадно і без сентиментів
показати весь коментар
31.08.2022 08:11 Відповісти
Щоб вибрати Рузвельтів, Тетчер або Де Голів, треба думати, а не слухати популістичне гівно. Це не про наших виборців!
показати весь коментар
31.08.2022 08:48 Відповісти
Я не з секти Зелі чи Петра. І за жодне це лайно голосувати не збираюся.
показати весь коментар
31.08.2022 19:42 Відповісти
No coments.
показати весь коментар
30.08.2022 23:43 Відповісти
То что Орки после Грозного,после Дебальцева и Иловайска придут в Украину с цеветами и колбасой а не с бомбами-Бубочка-говнокомандующий в это верил,но при этом СЕМЬЮ ВЫВЕЗ задолго. Зеленые-это цинычные ********,половина из них агенты ФСБ а другой половине-начхать на Украину и ее граждан
показати весь коментар
30.08.2022 23:45 Відповісти
...ніхто - ні наші громадяни, ні військові, ні ми як органи управління - не міг повірити в те, що це відбувається у XXI столітті та відбувається з нами. ©
- Особисто ви - авжеж, не могли повірити. Бо війна, що йде з 2014 року, пройшла повз вашу увагу. Чим ви займались майже вісім років до того? Спочатку у своєму Кварталі висміювали Україну та українців, грали членом на ролі та пропихали на ТБ своїх "Сватів" "Скотів". А з 2019 року вкладали в голови українців "хоть паржом" та "а какая разніца", відпочивали, жерли в три горла, пили і розважались у Трускавці.

"Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури." ©
- Тут на думку спадає лише одне:

показати весь коментар
30.08.2022 23:46 Відповісти
Пане Подоляк, не треба розписуватись за всіх. Військові знали, що треба робити, але вони до самого початку вторгнення і до введення воєнного стану не мали повноважень. А те, що дехто готувався до шашликів, коли вже весь світ стояв на вухах - це правда. І не треба шукати виправдання типу "ми навіть не могли уявити"... Це в шоупрограмах можна було жити в режимі "вірю/не вірю". А влада, Президент повинні приймати рішення на упередження, а не вірити чи не вірити.
показати весь коментар
31.08.2022 00:18 Відповісти
Ми думали що росія тихенько захватить Україну, а нас і надалі залишать при владі.
показати весь коментар
31.08.2022 00:39 Відповісти
А коли привезли Януковича до Мінська…, зрозуміли , що щось не так ?))…
показати весь коментар
31.08.2022 00:49 Відповісти
Та вони сподівались якось домовитись, Борису Джонсону доводилось три чи чотири рази осмикувати.
показати весь коментар
31.08.2022 00:59 Відповісти
А …ще думали що вони не будуть стріляти , коли в них перестати стріляти …?
показати весь коментар
31.08.2022 00:48 Відповісти
Они не только не были готовы взрывать мосты, напротив, разминировали все дороги ведущие из Крыма в южное побережье Украины, для комфортного наступления путинских свинособак.
показати весь коментар
31.08.2022 00:59 Відповісти
Уроди - ви свідомо признались, що знаючи про загрозу - не готувались до оборони.
Ніхто з вас не служив. Був нелох, який грубив військовим. Який не спас Журавля.
А тепер курвячі помилки помножились кров'ю, сторицею.
показати весь коментар
31.08.2022 01:59 Відповісти
І ти жаба дав високі нагороди вгодованим кнурям.
Звівши після цього їх цінність до вкладиша з жуйки.
показати весь коментар
31.08.2022 02:02 Відповісти
А у них - навіть совісті не вистачило - не взяти незароблене. Опецькуваті руки згребли...
показати весь коментар
31.08.2022 02:03 Відповісти
ЗЕлені під..раси пожаліли знищити мости з Криму за-те окупанти, які безперешкодно зайшли через Чонгар, знищили міста, села на Півдні України і сотні тисячь місцевих жителів, це вже не тупість, а воєнний злочин преЗЕрватива і його кротячої влади.
показати весь коментар
31.08.2022 02:27 Відповісти
Ніхто нічого і нікого не жалів - була проста, класична зрада.
показати весь коментар
31.08.2022 03:12 Відповісти
Ви праві
показати весь коментар
31.08.2022 18:06 Відповісти
образцовый пример идиота либо предателя - результат многолетней отрицательной селекции.
клоунский жополиз предназначался, чтоб деньги воровать.

оно не знало, оно не думало, оно не готово было обдумывать заранее.
показати весь коментар
31.08.2022 04:40 Відповісти
Вони чекали отримати ярлик на подальше князювання від самого Путлера!
показати весь коментар
31.08.2022 07:05 Відповісти
******!!!!! ( других слов нет)
показати весь коментар
31.08.2022 07:20 Відповісти
Такий зради як у нас не було с часу режима Віші у Франції 1940 року. Тоді https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BA_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0 диктаторскую владу очолювал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8 маршал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF Анри Филипп Петен
показати весь коментар
31.08.2022 07:43 Відповісти
Отак, "зелені" пройдисвіти і просто тупорилі і призвели до окупації 20 відсотків України, мільйонів біженців та тих, хто змушені залишитись в рашистській окупації і проходити концтабори, і десятків тисяч убитих! Я вважаю, що за це Єрмака, Подоляка, Татарова, Верещучку, Арахамію, Баканова та іншу верхівку тієї шайки треба судити і запакувати у Лук'янівку і не на один рік!
показати весь коментар
31.08.2022 08:34 Відповісти
Зеленського треба всьому списку першим ставити
показати весь коментар
31.08.2022 18:05 Відповісти
Мене у цій всій бредятині від Подляка цікавить одне - прізвище посадової особи у військово-політичному керівництві країни, яка сказала: "Мости не підриваємо".

Тільки прізвище цього штемпа, для майбутнього національного трибуналу...

Хто це був?
показати весь коментар
31.08.2022 11:12 Відповісти
Зеленський , верховний головнокомандуючий ось вам це прізвище
показати весь коментар
31.08.2022 17:47 Відповісти
Боже , яке воно кончене ...так це ж там і вся ця гоп компанія також дебілів ((( у мене таке враження ,що вони живуть у паралельній реальності
показати весь коментар
31.08.2022 17:46 Відповісти
У нас что,подоляк решать,что подрывать?Кто такие "мы".Мы с братом?
показати весь коментар
13.10.2023 10:28 Відповісти
Сторінка 5 з 5
 
 