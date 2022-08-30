"Ми не були готові підривати мости 24 лютого. Ми думали, що з того боку люди дбайливо ставитимуться до будинків та мостів" - радник глави ОП Подоляк

Однією з головних помилок у перші години після повномасштабного вторгнення РФ була неготовність нищити об’єкти інфраструктури, аби зупинити російських окупантів.

Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю "Фактам", інформує Цензор.НЕТ.

"На мою думку, одна з ключових помилок, це коли почалося інтенсивне вторгнення, але ніхто - ні наші громадяни, ні військові, ні ми як органи управління - не міг повірити в те, що це відбувається у XXI столітті та відбувається з нами. Того раннього ранку 24 лютого ми психологічно не були готові підривати мости, наприклад", - зазначив він.

За словами Подоляка, ситуація змінилася вже ввечері 24 лютого.

"Перші кілька годин думали: ми вкладали кошти у комфорт для людей, як тепер руйнувати все це? Ось цю тодішню неквапливість вважаю фундаментальною помилкою. Однак десь о 18:00 вже побачив в очах рішучість: заради захисту країни все руйнуватимемо разом із цими російськими іржавими танками. Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури", - продовжив радник глави ОП.

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"Загалом, коли були відкинуті всі сумніви, почалося максимально жорстоке знищення елементів інфраструктури. Треба зруйнувати - зруйнуємо, головне знищити енну кількість техніки ворога та його самого. Ми швидко розібралися, що перед нами орда", - додав Подоляк.

Також, зазначив він, влада припустилася стратегічних, інформаційних та кадрових помилок.

"Ви бажаєте знайти стратегічні помилки. Але, як на мене, сьогодні говорити, що Україна припустилася їх, неправильно. Тактичні, ситуативні, деякі інформаційні - так. Кадрові помилки також є, безумовно. Адже одна справа працювати у мирний час, інша - у воєнний. Якщо видно, що людина не справляється з кризою, що перебуває в пригніченому стані, тобто вона не готова приймати рішення і брати на себе відповідальність, її треба швидше позбуватися", - підсумував Подоляк.

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