ЄС напружено шукає рішення для надання Україні 8 млрд євро макроекономічної допомоги, - Єврокомісія
ЄС уже виділив мільярд євро із обіцяних у травні 2022 року 9 млрд макроекономічної допомоги Україні, і Єврокомісія (ЄК) займається вирішенням питання про виплату решти.
Про це повідомила офіційний представник ЄК Верле Нейтс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Що стосується решти, відповідно до мандата Європейської ради тривають технічні дискусії з державами-членами. Є спільне відчуття термінової необхідності знайти хорошу концепцію для решти суми цієї допомоги ", - сказала прессекретар у вівторок на брифінгу в Брюсселі.
"Коли комісія схвалить відповідні пропозиції, їх мають розглянути та затвердити Європейський парламент та Рада ЄС", - пояснила представник ЄК.
Їй було поставлено питання, чи не тому Єврокомісія не дає більше подробиць про цю допомогу, що від держав-членів, як і раніше, очікують додаткових гарантій на виділені кредити. Вона відмовилася відповідати на це запитання, повторивши: "Тривають технічні дискусії, і ми напружено працюємо для пошуку рішення".
У повідомленні ЄК від 18 травня 2022 року було оголошено про винятковий пакет макрофінансової допомоги Україні 9 млрд євро. Ця пропозиція була схвалена Європейською радою 23-24 червня 2022 року.
На початку серпня Європейська комісія двома траншами по 500 млн євро виплатила Києву перший мільярд.
"Ця виплата мільярд євро є першою частиною нашого пакета макрофінансової допомоги у розмірі 9 млрд євро, щоб допомогти Україні задовольнити її надзвичайні фінансові потреби", - заявив 1 серпня виконавчий заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
"Водночас ми тісно співпрацюємо з державами-членами ЄС та нашими міжнародними партнерами над подальшими кроками із відновлення України у довгостроковій перспективі", - додав заступник голови ЄК.
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Понятно что никто не должен
Но бюджет одной Германии 500 млрд
ну ніяк не може здолати його ЄС-овська бюрократія
конфіскуйте вже, нарешті, к іпеням оті 500-799 лярдів накопичень рашки в США та статки рашиських міліардерів, там і Україні на зброю та дефіцит бюджету вистачить, і ви, дурні, компенсуєте різницю в захмарних цінах на рашкованський газ
рашка має заплатити!!!!!!!!!
а кацапи второпати, що це за їх гроші купується зброя проти них
тільки так!
жорстко !
невже так важко "всосать"
Задолбали!
Сколько интересно принесло зерно в бюджет?
Куда девается вся финансовая помощь?
До ЗСУ деньги точно не доходят.
сколько можно уже говорить:
- НИКАКИХ ДЕНЕГ ЭТОЙ ЗЕЛЕНОЙ СВОЛОЧИ!
- вся помощь только ОРУЖИЕМ и БОЕПРИПАСАМИ!