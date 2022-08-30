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ЄС напружено шукає рішення для надання Україні 8 млрд євро макроекономічної допомоги, - Єврокомісія

єк

ЄС уже виділив мільярд євро із обіцяних у травні 2022 року 9 млрд макроекономічної допомоги Україні, і Єврокомісія (ЄК) займається вирішенням питання про виплату решти.

Про це повідомила офіційний представник ЄК Верле Нейтс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується решти, відповідно до мандата Європейської ради тривають технічні дискусії з державами-членами. Є спільне відчуття термінової необхідності знайти хорошу концепцію для решти суми цієї допомоги ", - сказала прессекретар у вівторок на брифінгу в Брюсселі.

"Коли комісія схвалить відповідні пропозиції, їх мають розглянути та затвердити Європейський парламент та Рада ЄС", - пояснила представник ЄК.

Їй було поставлено питання, чи не тому Єврокомісія не дає більше подробиць про цю допомогу, що від держав-членів, як і раніше, очікують додаткових гарантій на виділені кредити. Вона відмовилася відповідати на це запитання, повторивши: "Тривають технічні дискусії, і ми напружено працюємо для пошуку рішення".

У повідомленні ЄК від 18 травня 2022 року було оголошено про винятковий пакет макрофінансової допомоги Україні 9 млрд євро. Ця пропозиція була схвалена Європейською радою 23-24 червня 2022 року.

На початку серпня Європейська комісія двома траншами по 500 млн євро виплатила Києву перший мільярд.

"Ця виплата мільярд євро є першою частиною нашого пакета макрофінансової допомоги у розмірі 9 млрд євро, щоб допомогти Україні задовольнити її надзвичайні фінансові потреби", - заявив 1 серпня виконавчий заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"Водночас ми тісно співпрацюємо з державами-членами ЄС та нашими міжнародними партнерами над подальшими кроками із відновлення України у довгостроковій перспективі", - додав заступник голови ЄК.

Автор: 

Єврокомісія (2148) фінансування (3104) Євросоюз (13360)


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Топ коментарі
+7
Ви краще напружено шукайте хто ці 8 мільярдів буде контролювати, до зелених виродків
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30.08.2022 16:52
+4
Витренко уже готов принять в свои ручки и освоить!
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30.08.2022 16:53
+4
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30.08.2022 16:56
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Зрозуміло, 8 ярдів! Тут хто завгодно напружитьься
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30.08.2022 16:48 Відповісти
Что это много?
Понятно что никто не должен

Но бюджет одной Германии 500 млрд
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30.08.2022 17:38 Відповісти
тут не лярди, тут оця кручена вражина на імя "параграф"
ну ніяк не може здолати його ЄС-овська бюрократія

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30.08.2022 18:26 Відповісти
вихід елементарний, Ватсоне !!!!!!!!!!!

конфіскуйте вже, нарешті, к іпеням оті 500-799 лярдів накопичень рашки в США та статки рашиських міліардерів, там і Україні на зброю та дефіцит бюджету вистачить, і ви, дурні, компенсуєте різницю в захмарних цінах на рашкованський газ

рашка має заплатити!!!!!!!!!
а кацапи второпати, що це за їх гроші купується зброя проти них

тільки так!
жорстко !
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30.08.2022 18:33 Відповісти
Ви краще напружено шукайте хто ці 8 мільярдів буде контролювати, до зелених виродків
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30.08.2022 16:52 Відповісти
Витренко уже готов принять в свои ручки и освоить!
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30.08.2022 16:53 Відповісти
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30.08.2022 16:56 Відповісти
Треба скорочувати видатки на всяку шару, наприклад на дитсадки. Піпл, який їздить на лексусах не має сидіти на шиї платників податків.
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30.08.2022 17:10 Відповісти
Піпл, який їздить на лексусах ... не віддає своїх чад у бюджетні дитсадки

невже так важко "всосать"
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30.08.2022 18:28 Відповісти
Якщо вони напружуються вже зараз, то як вони будут давати гроші через кілька місяців чи років, доки йде війна?
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30.08.2022 17:27 Відповісти
А может вы ворьё во власти к порядку призовёте?
Задолбали!
Сколько интересно принесло зерно в бюджет?
Куда девается вся финансовая помощь?
До ЗСУ деньги точно не доходят.
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30.08.2022 21:22 Відповісти
Якщо їм важко,хоча це нікчемна частинка ВВП,то що нам казати???
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30.08.2022 17:41 Відповісти
... пилять...
сколько можно уже говорить:
- НИКАКИХ ДЕНЕГ ЭТОЙ ЗЕЛЕНОЙ СВОЛОЧИ!
- вся помощь только ОРУЖИЕМ и БОЕПРИПАСАМИ!
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30.08.2022 18:35 Відповісти
Авжеж, на Ковід, який Ізраїль вже вважає простудою кинули 500 мільярдів, а на країну, яка боронить світ від чуми-рашизму "напружено шукає 8"...
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30.08.2022 19:03 Відповісти
Поки маємо Зелю, все марно!
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30.08.2022 19:19 Відповісти
 
 