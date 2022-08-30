42% українських біженців серед проблем перебування за кордоном назвали влаштування на роботу, 32% - оренду житла, 31% - медичне забезпечення, - опитування

Опитування проводили серед громадян України віком від 18 років, які після початку повномастабної російської агресії виїхали з України у зв’язку з воєнними діями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 20 липня по 25 серпня 2022 року.

"Говорячи про основне джерело засобів існування, 28% респондентів називають матеріальну допомогу з різних джерел (помітно частіше таку відповідь дають біженці в Німеччині — 48%), 19% — попередні грошові заощадження, 12% — постійну роботу в країні перебування, 12% — тимчасову роботу (чи підробітки) в країні перебування, 0,6% — доходи від бізнесу в країні перебування, 0,2% — студентську стипендію в країні перебування, 9% — дистанційну роботу в Україні, 0,8% — доходи від бізнесу в Україні, 2% — пенсію", - ідеться в дослідженні.

Серед головних проблем, які їх турбують під час перебування за кордоном, найчастіше біженці називають тривогу за те, що відбувається в Україні (87,5%), тривогу за родичів, близьких людей, що залишилися в Україні (80%), тугу за Батьківщиною (70%).

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Незнання мови країни перебування як головну проблему називають 65% біженців (частіше про неї повідомляють українські біженці в Німеччині — 80%). Ще 35% респондентів назвали серед проблем труднощі в комунікації з місцевим населенням через незнання мови. Оцінюючи рівень володіння мовою країни, в якій вони перебувають, за шкалою від 0 до 10, де "0" означає "зовсім не володіють" , а "10" — вільно володіють", лише 20% оцінили його балами від 5-и до 10-и, і лише 10% — балами від 8-и до 10-и. Знання англійської мови оцінили таким чином відповідно 43% і 20% опитаних.

Серед головних проблем, що їх турбують, 43% біженців також назвали матеріальні проблеми, нестачу грошей (помітно рідше таку відповідь дають біженці, що перебувають в Німеччині — 25%).

Оцінюючи власне матеріальне становище в країні перебування, найчастіше респонденти зазначають, що їм грошей вистачає лише на харчування та на придбання необхідних недорогих речей (таку відповідь дають 59,5%), ще 12% відповіли, що ледве зводять кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти, 21% — що у цілому на життя вистачає, 5,5% — що живуть забезпечено, і 1% — що можуть собі дозволити придбати практично все, що хочуть.

При тому, що власний "довоєнний" рівень добробуту в Україні респонденти оцінюють значно вище — 45% відповіли, що до війни жили забезпечено, 15% — що могли собі дозволити придбати практично все, що хотіли, 26% — що в цілому на життя вистачало, 11% — що вистачало лише на харчування та на придбання необхідних недорогих речей, і 2% — що ледве зводили кінці з кінцями.

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42% респондентів серед проблем, що їх турбують під час перебування за кордоном, назвали проблеми із влаштуванням на роботу, 32% — проблему з винайму житла в оренду, 21,5% — відсутність житла, 15% — некомфортне житло. 31% назвали проблеми з лікуванням, медичним забезпеченням, 22% — бюрократичні проблеми з оформленням матеріальної допомоги, отриманням статусу тимчасового захисту чи біженця (найрідше на це вказують біженці у Польщі (5%), частіше — біженці в Німеччині (49%)), 14% — проблеми з організацією навчання дітей, 13,5% проблеми з організацією дозвілля дітей. Найрідше як проблему українські біженці називають негативне ставлення з боку місцевих жителів (таку відповідь дають 6,5% опитаних).

Відповідаючи на запитання, чи отримували вони будь-яку допомогу під час перебування за кордоном, 78,5% респондентів відповіли, що отримували допомогу від державних органів країни перебування (серед біженців, що перебувають у країнах, які не входять до ЄС, таку відповідь дають лише 33%), 32% отримували допомогу від волонтерських організацій, 23% — від родичів, знайомих, друзів, 14% — від закордонних фондів, установ, підприємств (помітно частіше — у Польщі (30%) та країнах поза ЄС (27%)), 13% — від релігійних організацій, 6% — від Української держави, 4,5% — від підприємства, на якому працюють (чи працювали). 7% опитаних відповіли, що не отримували жодної допомоги.

43% респондентів відповіли, що отримували грошову допомогу (з будь-яких джерел) в достатній кількості (найчастіше таку відповідь дають в Німеччині — 76,5%), 42% — отримували, але недостатньо, 10% не отримували, а 4% — що не потребують такого виду допомоги.

Стосовно допомоги речами першої необхідності (продукти харчування, одяг, засоби гігієни) 50% респондентів відповіли, що отримували таку допомогу в достатній кількості, 24% — отримували, але недостатньо, 17% не отримували, 8% не потребують такого виду допомоги.

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Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 20 липня по 25 серпня 2022 року. Респонденти відбиралися методом "снігової кулі" та через розміщення звернень стосовно участі в опитуванні у Facebook-групах, що об’єднують представників української спільноти та біженців в різних країнах (методом "self selected sample").

Були опитані 511 біженців у 30 країнах. Найбільше серед опитаних біженців, що перебували на території Польщі (110 осіб) та Німеччини (85 осіб). 231 особа була опитана в інших країнах Європейського Союзу, 63 особи — в країнах поза ЄС (Молдова, Туреччина, Швейцарія, Велика Британія, США, Ізраїль).