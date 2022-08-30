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Новини
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42% українських біженців серед проблем перебування за кордоном назвали влаштування на роботу, 32% - оренду житла, 31% - медичне забезпечення, - опитування

біженці

Опитування проводили серед громадян України віком від 18 років, які після початку повномастабної російської агресії виїхали з України у зв’язку з воєнними діями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 20 липня по 25 серпня 2022 року.

"Говорячи про основне джерело засобів існування, 28% респондентів називають матеріальну допомогу з різних джерел (помітно частіше таку відповідь дають біженці в Німеччині — 48%), 19% — попередні грошові заощадження, 12% — постійну роботу в країні перебування, 12% — тимчасову роботу (чи підробітки) в країні перебування, 0,6% — доходи від бізнесу в країні перебування, 0,2% — студентську стипендію в країні перебування, 9% — дистанційну роботу в Україні, 0,8% — доходи від бізнесу в Україні, 2% — пенсію", - ідеться в дослідженні.

Серед головних проблем, які їх турбують під час перебування за кордоном, найчастіше біженці називають тривогу за те, що відбувається в Україні (87,5%), тривогу за родичів, близьких людей, що залишилися в Україні (80%), тугу за Батьківщиною (70%).

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Незнання мови країни перебування як головну проблему називають 65% біженців (частіше про неї повідомляють українські біженці в Німеччині — 80%). Ще 35% респондентів назвали серед проблем труднощі в комунікації з місцевим населенням через незнання мови. Оцінюючи рівень володіння мовою країни, в якій вони перебувають, за шкалою від 0 до 10, де "0" означає "зовсім не володіють" , а "10" — вільно володіють", лише 20% оцінили його балами від 5-и до 10-и, і лише 10% — балами від 8-и до 10-и. Знання англійської мови оцінили таким чином відповідно 43% і 20% опитаних.

Серед головних проблем, що їх турбують, 43% біженців також назвали матеріальні проблеми, нестачу грошей (помітно рідше таку відповідь дають біженці, що перебувають в Німеччині — 25%).

Оцінюючи власне матеріальне становище в країні перебування, найчастіше респонденти зазначають, що їм грошей вистачає лише на харчування та на придбання необхідних недорогих речей (таку відповідь дають 59,5%), ще 12% відповіли, що ледве зводять кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти, 21% — що у цілому на життя вистачає, 5,5% — що живуть забезпечено, і 1% — що можуть собі дозволити придбати практично все, що хочуть.

При тому, що власний "довоєнний" рівень добробуту в Україні респонденти оцінюють значно вище — 45% відповіли, що до війни жили забезпечено, 15% — що могли собі дозволити придбати практично все, що хотіли, 26% — що в цілому на життя вистачало, 11% — що вистачало лише на харчування та на придбання необхідних недорогих речей, і 2% — що ледве зводили кінці з кінцями.

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42% респондентів серед проблем, що їх турбують під час перебування за кордоном, назвали проблеми із влаштуванням на роботу, 32% — проблему з винайму житла в оренду, 21,5% — відсутність житла, 15% — некомфортне житло. 31% назвали проблеми з лікуванням, медичним забезпеченням, 22% — бюрократичні проблеми з оформленням матеріальної допомоги, отриманням статусу тимчасового захисту чи біженця (найрідше на це вказують біженці у Польщі (5%), частіше — біженці в Німеччині (49%)), 14% — проблеми з організацією навчання дітей, 13,5% проблеми з організацією дозвілля дітей. Найрідше як проблему українські біженці називають негативне ставлення з боку місцевих жителів (таку відповідь дають 6,5% опитаних).

Відповідаючи на запитання, чи отримували вони будь-яку допомогу під час перебування за кордоном, 78,5% респондентів відповіли, що отримували допомогу від державних органів країни перебування (серед біженців, що перебувають у країнах, які не входять до ЄС, таку відповідь дають лише 33%), 32% отримували допомогу від волонтерських організацій, 23% — від родичів, знайомих, друзів, 14% — від закордонних фондів, установ, підприємств (помітно частіше — у Польщі (30%) та країнах поза ЄС (27%)), 13% — від релігійних організацій, 6% — від Української держави, 4,5% — від підприємства, на якому працюють (чи працювали). 7% опитаних відповіли, що не отримували жодної допомоги.

43% респондентів відповіли, що отримували грошову допомогу (з будь-яких джерел) в достатній кількості (найчастіше таку відповідь дають в Німеччині — 76,5%), 42% — отримували, але недостатньо, 10% не отримували, а 4% — що не потребують такого виду допомоги.

Стосовно допомоги речами першої необхідності (продукти харчування, одяг, засоби гігієни) 50% респондентів відповіли, що отримували таку допомогу в достатній кількості, 24% — отримували, але недостатньо, 17% не отримували, 8% не потребують такого виду допомоги.

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Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 20 липня по 25 серпня 2022 року. Респонденти відбиралися методом "снігової кулі" та через розміщення звернень стосовно участі в опитуванні у Facebook-групах, що об’єднують представників української спільноти та біженців в різних країнах (методом "self selected sample").

Були опитані 511 біженців у 30 країнах. Найбільше серед опитаних біженців, що перебували на території Польщі (110 осіб) та Німеччини (85 осіб). 231 особа була опитана в інших країнах Європейського Союзу, 63 особи — в країнах поза ЄС (Молдова, Туреччина, Швейцарія, Велика Британія, США, Ізраїль).

Автор: 

біженці (1863) опитування (1930) Центр Разумкова (209)


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Топ коментарі
+4
Якщо так тужливо тим 70 відсоткам громадянок, то нехай повертаються в Україну кордони відкриті, по інстаграмах своїх знайомих переважно жінок без дітей та їхніх легінів до 30 років бачу як вони по ресторанах в Нідерландах, Німеччинах та Великобританіях "тужать" за своєю країною. Кому війна а кому гульки-танцюльки. Я це до того веду, що вже півроку пройшло і то вже не біженці а емігранти і в Україну після війни вони хіба на екскурсію приїдуть.
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30.08.2022 17:08
+2
любов до халяви їх проблема. не хочуть вони працювати.
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30.08.2022 18:00
+1
а чо ресторани тільки? шопінг наше всьо.
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30.08.2022 18:02
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Якщо так тужливо тим 70 відсоткам громадянок, то нехай повертаються в Україну кордони відкриті, по інстаграмах своїх знайомих переважно жінок без дітей та їхніх легінів до 30 років бачу як вони по ресторанах в Нідерландах, Німеччинах та Великобританіях "тужать" за своєю країною. Кому війна а кому гульки-танцюльки. Я це до того веду, що вже півроку пройшло і то вже не біженці а емігранти і в Україну після війни вони хіба на екскурсію приїдуть.
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30.08.2022 17:08 Відповісти
Нам тут так то тоже несладко! И мы НЕ уехали! Мы прекрасно понимали и оценивали и свои возможности, и возможности страны, которая не обязана кормить и поить за свой счет нас всю жизнь (за счет налогоплательщиков принимаемой страны). Но мы и не ноем, хотя очень трудно! Очень! И нам никто тарелки супа и кусок хлеба не даст просто так, а работать негде!

Думаю, что проценты сильно завышены.
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30.08.2022 17:29 Відповісти
Действительно, очень несладко! Ужас какой, приходиться пасть так низко, что прямо аж работать приходиЦА, не то что в Украине парни на передку гибнут, это ерунда, а вот иришечка Со очень страдааааееееттт... Божечкиэээ какие же наши привилегии плАхие и недостаточные, мы думалииииээээ что нас все как дома будут в ***** целовать и бабки просто так выдаваааать.

Ну так возвращайся назад, записывайся, подписывай бумагу на согласие отправки на передок (а парней никто не спрашивает) и иди зарабатывай хорошо, у нас же равные права, или ты себя считаешь "равнее" других? Ты белая кость или высшая раса, потому что ******* на кацапском и у тебя есть *****?
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30.08.2022 18:37 Відповісти
Слышь, ты, ! Пи...юк орковский! Отвали! Я в Украине живу и никуда не свалила, чтобы возвращаться! Вот выживаю тут и вижду, как каждый день по несколько раз (завтрак, обед и ужин, с собой на ночь, шоб не померли с голодухи!) бамбаских кормят за то, что они войну в Украину привели!
Ани же пастрадавшие, как И ТЫ, на голову!)))

А мне покушать хер кто даст, потому что я местная!

Иди нах, вслед за расейским караблём! ДЯКУЮ

А ти вже на передовій?)))))) Хамидло орковське!)))

Не твоэ свиняче діло, на якій мові мені робити дописи!

Я НАРОДИЛАСЬ ТА ЖИВУ В УКРАЇНІ! Це я таким, як ти, дописала)))
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31.08.2022 13:13 Відповісти
Диви, як воно трігернулось коли заговорили про її привілеї, бо знає, падло, що живе за рахунок чоловіків, знає, що коли це ******** все вспливе і чоловіки відкриють очі, і почнуть вимагати кожному по ділам його, то статус золотої ***** трошки зникне... Та ти не хвилюйся, наше суспільство гіночентричне, тобі вже точно нічого не загрожує, чоловікам треба ще як мінімум рокив сто андроциду щоб вони почали хоч трохи зхамислюватись над сволїм дискримінованим положенням, потім ще років 200 боротьби за реальні рівні права, так що не ний і не лякайся ***** привілейована.
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31.08.2022 14:34 Відповісти


Яке ж ти, ***, кончАне))) Сам ти пиз..., собача))) Йди геть, тварина вонюча)))
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31.08.2022 14:39 Відповісти
Нічого нового, привілейована ***** захищає свої привілеї за рахунок чужих життів... Ну ти і мразота.
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31.08.2022 17:34 Відповісти
пошёл нах, гнида!
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31.08.2022 17:51 Відповісти
Гнида у тебе в зеркалі, привілейована тварина.
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31.08.2022 18:28 Відповісти
Читать научись, чайник!

И пиши грамотно))
приходиться пасть))))

ПРИХОДИТСЯ (отвечает на вопрос ЧТО ДЕЛАЕТ!) без мягкого знака, долбень))
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31.08.2022 13:15 Відповісти
а чо ресторани тільки? шопінг наше всьо.
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30.08.2022 18:02 Відповісти
любов до халяви їх проблема. не хочуть вони працювати.
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30.08.2022 18:00 Відповісти
я отримав від Болгарії 375 левів допомоги за півроку, як й більшість з 90 тисяч українців тут, тобто меньше одного евро на день, простіше кажучи - нічого взагалі, суто символична сума
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30.08.2022 18:20 Відповісти
 
 