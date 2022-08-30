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Новини
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Війна в Україні не завадила ФІФА продати Росії права на показ ЧС-2022

fifa,фіфа

Повномасштабна агресія РФ проти України не зупинила Міжнародну федерацію футболу (ФІФА) від тісної співпраці з країною-агресором. ФІФА вже отримала 75% вартості контракту на телепоказ матчів чемпіонату світу-2022 на території Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Трійка російських каналів придбала телеправа на Мундіаль за 39 млн доларів (кожен по 13 млн). Ще 1 мільйон "зелених" отримав посередник угоди.

Чемпіонат світу в Катарі збираються показувати ВГТРК, "Первый" і "Матч ТВ". Вони вже сплатили 75% вартості контракту за право транслювати матчі планетарного форуму. Агентом при оформленні угоди стала компанія "Телеспорт", яку торік збирався придбати російський "Сбербанк".

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ЧС-2022 розпочнеться 20 листопада матчем Катар – Еквадор. Збірна Росії була дискваліфікована з плей-офф кваліфікації до Мундіалю після того, як грати проти неї у час війни з Україною відмовилися збірні Польщі, Швеції та Чехії. Водночас ФІФА не виключила Російський футбольний союз із лав організації. 

Автор: 

росія (65010) футбол (1581) ЧС (44)


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Топ коментарі
+7
Гроші - це найголовніше для чого живуть футболісти....все решта лірика для лохів !!!
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30.08.2022 16:55
+5
продажні тварюки
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30.08.2022 16:54
+5
А на Відкритому чемпіонаті США з тенісу (US Open 2022) виступають спортсмени с країни-терористки росії та її посібників білорусі!
Як це розуміти?!
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30.08.2022 16:56
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Ставлю на то, что продажа была со скидкой
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30.08.2022 16:49 Відповісти
Не зі знижкою, а з додатковими конвертами у кишені футбольних чинуш.
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30.08.2022 18:19 Відповісти
Який Чемпіонат світу? Тільки Лебедине озеро по тб без перерви цієї осені на ПаРаші!!!
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30.08.2022 16:53 Відповісти
продажні тварюки
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30.08.2022 16:54 Відповісти
Якщо ви не вкурсі то Україна всі 8 років війни купляла російський газ, нафту, вугілля, таким чином фінансуючи агресію проти себе, тому перед тим як обзивати фіфа - гляньте у зеркало. Ненавижу лицемірів.
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30.08.2022 17:21 Відповісти
мова йде за фіфу, усі розуміють, що роблять українські чинуши, але фіфа мабудь не менш корумпований ніж вони, фіфа діскредитувала футбол як гру, футбола вже нема, якім він має бути
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30.08.2022 17:33 Відповісти
Ви абсолютно, категорично не праві. Футбол - найпопулярніша і наймасовіша гра у світі. Це багато в чому заслуга Фіфа. Футбол розвивається і процвітає як ні один інший вид спорту.
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31.08.2022 12:50 Відповісти
О! це добре що ви так думаєте, я - трошки по іншому, маю право
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31.08.2022 12:57 Відповісти
вони вже десь років 35 відверто такі та не приховиваються, до цього ще якось ховались. Судді фіфи по вказівці допомогають вигравати чи програвати, футбол помер вже десь с мундіаля 1990 року коли німців відверто протянули у фіналі проти Аргентіни. імхо
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30.08.2022 17:25 Відповісти
Гроші - це найголовніше для чого живуть футболісти....все решта лірика для лохів !!!
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30.08.2022 16:55 Відповісти
єхх ви!
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30.08.2022 16:55 Відповісти
А на Відкритому чемпіонаті США з тенісу (US Open 2022) виступають спортсмени с країни-терористки росії та її посібників білорусі!
Як це розуміти?!
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30.08.2022 16:56 Відповісти
Щоб це зрозуміти, потрібно дізнатися для кого московія країна-терористка?
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30.08.2022 17:00 Відповісти
только бизнес, ничего личного
деньги не пахнут
кому війна, а кому - мати рідна...
Разве ФИФА в списке содержанок путлера первая *
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30.08.2022 16:56 Відповісти
Країна ізгой з "нерукопожатым" президентом. Що скажуть свідки секти Гааги та Нюрнберга?
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30.08.2022 16:57 Відповісти
Якщо подумати, то зідрати з кацапів 39 лямів баксів за право дивитися чемпіонат, з якого тих самих кацапів пнули - не самий поганий варіант тролингу ))) Тим більше, що на самому ЧС явно будуть підтримувати Україну, та і без відомої пісні не обійдеться.
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30.08.2022 16:59 Відповісти
Какой смысл не брать деньги? Россияне бы тупо украли трансляцию у другой ТВ компании через спутниковое ТВ. Зря люди гонят на ФИФА. Хотя не все детали сделки известны.
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30.08.2022 18:54 Відповісти
Ну да...
"Спорт же внєпалітікі!"
""
Да?
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30.08.2022 17:07 Відповісти
Було б краще,якби тату на лобі!Треба кацапам якось ідейку підкинути.Думаю,що багато хто підтримає "челендж".
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30.08.2022 17:44 Відповісти
Краще аплікація цвяхами "соткою"...
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30.08.2022 17:59 Відповісти
Якщо Коломойські дозволяють працювати 1Х ВЕТ в Україні, то чому ФІФА не може показати футбол кацапам за їхні гроші?
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30.08.2022 17:16 Відповісти
Під своїми фальшивими гаслами "спорт аб'єдіняєт народи", "о спорт, ти--мір", мордор таки протягує свої ідеї та наративи у міжнародні організації. Не буду оригінальним: гроші не пахнуть...
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30.08.2022 17:20 Відповісти
Суркіси підсобили, друзі Баканова у яких Зеленський виступав на приват- вечорницях, разів з 20...
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30.08.2022 17:22 Відповісти
Хто небудь веде список "презервативів" для історії,і на майбутнє?
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30.08.2022 17:39 Відповісти
ФІФА давно тотально корумпована контора. Переконаний що хабар вже отримано.
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30.08.2022 17:45 Відповісти
газпром з катарськими шейхами давно купили Фіфу з тельбухами.
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30.08.2022 18:52 Відповісти
Та пофіг. То ж кацапи платять а не кацапам. Головне кацапські команди зараз поперли звідусіль.
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30.08.2022 21:24 Відповісти
ФІФА - це продажні проститутки. Футбол в Україні заборонити. Натомість проводити регулярні чемпіонати зі стрільби з джавелінів, nlaw, himarsів, гаубиць і точок У
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30.08.2022 22:39 Відповісти
 
 