Війна в Україні не завадила ФІФА продати Росії права на показ ЧС-2022

Повномасштабна агресія РФ проти України не зупинила Міжнародну федерацію футболу (ФІФА) від тісної співпраці з країною-агресором. ФІФА вже отримала 75% вартості контракту на телепоказ матчів чемпіонату світу-2022 на території Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Трійка російських каналів придбала телеправа на Мундіаль за 39 млн доларів (кожен по 13 млн). Ще 1 мільйон "зелених" отримав посередник угоди.

Чемпіонат світу в Катарі збираються показувати ВГТРК, "Первый" і "Матч ТВ". Вони вже сплатили 75% вартості контракту за право транслювати матчі планетарного форуму. Агентом при оформленні угоди стала компанія "Телеспорт", яку торік збирався придбати російський "Сбербанк".

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ЧС-2022 розпочнеться 20 листопада матчем Катар – Еквадор. Збірна Росії була дискваліфікована з плей-офф кваліфікації до Мундіалю після того, як грати проти неї у час війни з Україною відмовилися збірні Польщі, Швеції та Чехії. Водночас ФІФА не виключила Російський футбольний союз із лав організації.