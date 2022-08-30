Війна в Україні не завадила ФІФА продати Росії права на показ ЧС-2022
Повномасштабна агресія РФ проти України не зупинила Міжнародну федерацію футболу (ФІФА) від тісної співпраці з країною-агресором. ФІФА вже отримала 75% вартості контракту на телепоказ матчів чемпіонату світу-2022 на території Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Трійка російських каналів придбала телеправа на Мундіаль за 39 млн доларів (кожен по 13 млн). Ще 1 мільйон "зелених" отримав посередник угоди.
Чемпіонат світу в Катарі збираються показувати ВГТРК, "Первый" і "Матч ТВ". Вони вже сплатили 75% вартості контракту за право транслювати матчі планетарного форуму. Агентом при оформленні угоди стала компанія "Телеспорт", яку торік збирався придбати російський "Сбербанк".
ЧС-2022 розпочнеться 20 листопада матчем Катар – Еквадор. Збірна Росії була дискваліфікована з плей-офф кваліфікації до Мундіалю після того, як грати проти неї у час війни з Україною відмовилися збірні Польщі, Швеції та Чехії. Водночас ФІФА не виключила Російський футбольний союз із лав організації.
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Як це розуміти?!
деньги не пахнут
кому війна, а кому - мати рідна...
Разве ФИФА в списке содержанок путлера первая *
"Спорт же внєпалітікі!"
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Да?