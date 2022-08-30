Рада прибрала норму, що гроші дорожнього фонду можуть йти лише на військові потреби
Верховна Рада ухвалила законопроєкт 7669, яким вносяться зміни до бюджету країни.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Рада підтримала законопроєкт №7669. Бюджетні зміни, які прибирають норму, що гроші дорожнього фонду можуть йти тільки на військові потреби та виплату боргів. Одним словом, відкривають можливість знову будувати дороги замість відправити гроші на армію", - зазначив парламентар.
Водночас нардеп "ЄС" Ірина Геращенко повідомила: "241 депутат ВР від фракції СН, групи Довіра, За майбутнє і створений на руїнах ОПЗЖ проголосували за повернення великого крадівництва. Гроші з злиденного українського бюджету перерозподілені з ЗСУ на дороги.
Тепер ви розумієте, чому немає трансляцій засідань ВР навіть в запису і чому в слоті каналу Рада мовлять радники всіх фасонів і мастєй, але повністю зник сам парламент".
Так, законопроєкт підтримали нардепи:
СН - 187;
ЄС - 0;
Батьківщина - 0;
Платформа за життя та мир - 14;
За майбутнє - 7;
Голос - 0;
Довіра - 16;
Відновлення України - 12;
Позафракційні - 5.
Будь ласка, зачекайте...
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война, в голове зебилов, давно закончилась......
З ЦИМ ПРЕЗИДЕНТОМ МИ НЕ ПЕРЕМОЖЕМО!
Він чим займався до війни (хернею), тим і займається далі. Йому, хоч кіл на голові теши!
На ВАЛЯНОК глянець не наводять!
Вже стільки часу витратили: можна було стільки доріг набудувати, грошей ********!
Кращі люди голосовали: "Платформа за життя та мир" "Відновлення України".
І як же можна позбавити ригів мандатів?!
Хто ж буде разом зі слугами-уродами голосовати?
Рашисти - зовнішні окупанти, слуги і ті, хто рятує свою дешеву шкуру, примазавшись до слуг - це внутрішні окупанти!
Схемы имени "Гетманцева/Завхоза/Бубочки" - живут и побеждают....
Особистий бюджет боневтіка та його кагалу примножує аж гай шумить.
Хорошее решение проблемы моно зелени....
Все більше і більше спливають обгрунтовані підозри і навіть факти того цинічного паскудства, що наша влада не втекла з Києва тільки тому, що згідно з Оманськими договорняками вона мала підписати в Києві капітуляцію перед Ху%лом . Після чого зректися влади на користь Мураєва або Януковича , а самим благополучно втекти з всіми награбовними багатствами в Росію.
Саме тому всі єрмаки, татарови, смірнови і портнови перші два тижні взагалі не появлялись в інформативному просторі і сиділи тихо як миші в нірках бо очікували, що Київ таки впаде і буде захоплений ра-истами ... Але як виявилось ВСУ та український народ були категорично проти таких планів і зіпсували колаборантам свято.
І тільки через два тижні , коли стало остаточно зрозуміло , що бліцкриг зірвався , а ВСУ і весь український народ піднялись на спротив і творять чудеса героїзму щурі з ОПи президента повилазили з своїх бункерів , оглянулись і зрозуміли що треба рятувати ситуацію , різко змінили плани і риторику... Так появилась легенда про героїчного "боневтіка" і надцять спроб штурму російським десантом президентської резиденції, про які звісно ніхто ніколи нічого не чув і не бачив. ))
Але для Єрмака і Ко це звісно тільки ширма і коли перший щок пройшов вони обережно продовжили свою чорну справу по деморалізації та підготовки до капітуляції України ... Наїзди на ВСУ і Залужного , закулісні інтриги по порятунку від розгрому росіян під Бучею і Херсоном, звільнення самих ініціативних і заслужених генералів ВСУ зі своїх посад, втручання в справи Генерального Штабу Єрмака і Безуглої , злив Херсону, Маріуполя і Запорізької АЕС, здача в полон захисників Маріуполя і ігнорування навіть згадки про них, спроби перекласти провину за свідомий злив півдня України і вигородити себе любимих, багаторазові намагання організувати сепаратні перемовини по капітуляції або перемовин про постачання зерна за кордон на катастрофічних з огляду на безпеку умовах для України і новий скандал з приховуванням поставленої союзниками зброї, - це далеко не повний список чорних справ ОПи президента за кулісами офіційних публічних виступів Боневтіка під патріотичні спічі для лохів з числа "мудрого наріда" та деяких світових лідерів ...
Ось саме ці відомі всім події і факти все більше насторожують і переконують , що наша влада зовсім не відмовилась від своїх першочергових планів по здачі України , але тільки підкоригувала і приховала їх під патріотичними гаслами.
Що робити і як цьому протистояти ? Це очевидно - тільки в беззастережній підтримці і єдності з ЗСУ і її керівництвом , а також в консолідації з позицією США та Великої Британії по протидії кремлівським кротам в коридорах нашої влади . Бо без підтримки Заходу ми програємо не тільки боротьбу з колаборантами , але і війну ... . На наше щастя, Захід здається на цей раз вже серйозно взявся за наших кремлівських щурів і вже не відступить - в нашому політикумі настають серйозні тектонічні здвиги .
В ОПі це прекрасно розуміють і тому любою ціною намагаються лишити нас підтримку Заходу через свої багаточисельні зашквари ... АЛЕ!!позбудемось цієї цинічної колаборантської нечисті в патріотичних шкурах ...
Петро Дербаль
> зрозуміли що треба рятувати ситуацію
Поправка: рятувати свою МОРДУ ФЕЙСА.
Чи варто платити кров'ю за зелене бидло зараз? Чи варто його позбутися?
@uspenovka19632
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https://twitter.com/uspenovka19632/status/1564645783743467520 1 ч
Тому наші зелені щури вирішили ,знов,красти на дорогах з грошей платників податків."Ларчик просто открывался..."
bamr
@bamr69
Министры обороны стран Евросоюза подтвердили готовность направлять Киеву столько помощи, сколько ему нужно, и так долго, как необходимо - Боррель.
Банда Зеленського пішла в наступ на ЗСУ.
@Lviv_UA_SU
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https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1564640717108019205 2 ч
11 млрд грн, які ЗЄбанда наварила сьогодні на акцизі на паливо і пустить на асфальт - це 550 тисяч комплектів зимової форми (по 20 тис за комплект). Пам'ятайте про це коли будете скидуватися на форму волонтерам
>У нас в Украине это не рада , а политеческая проститутка, во главным проститутом Зеленским
А pimp (сутенер) - хто?
@tZEinform
·
https://twitter.com/tZEinform/status/1564660800517771264 51 мин
"Рада підтримала законопроєкт №7669. Бюджетні зміни, які прибирають норму, що гроші дорожнього фонду можуть йти тільки на військові потреби та виплату боргів.
Хтось воює, хтось грабує, хтось неситим оком до бюджету заглядає, чи нема крихтини, щоб захапать і із нею втекти з України... Пробач нас, Тарасе Григоровичу, не втримались
Одним словом, відкривають можливість знову будувати дороги замість відправити гроші на армію" Ярослав Железняк Банда Зеленського пішла в наступ на ЗСУ.
@13Hellis_13
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https://twitter.com/13Hellis_13/status/1564631157995601921 2 ч
сегодня черный день... Прикрываясь наступлением на херсонском направлении зеленые гиены протолкнули несколько антиукраинских законов и еще и обобрали армию. Занавес. Выйду из твиттера выдохнуть и взять себя в руки.
@13Hellis_13
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https://twitter.com/13Hellis_13/status/1564627069698547718 3 ч
это не дурная шутка. Рада только что проголосовала возврат денег из оборонного бюджета Украины обратно на "Большую стройку" Зеленского. Еще раз: - у армии забирают деньги - забирают на дороги Зеленского - забирают во время войны. Трансляция из Рады в это время была закрыта.
зрада? чи перемога?.. зелебобіки
Прийшла пора зносити цих п***расів - карасів
Никакой тревоги -
Лишь большой карман!
Може, пустять на відновлення «консерваторій і обсерваторій», теж непоганий гешефт можна зробити.
А новий бункер для г-нокомандуючого, це буде рахуватись витратами на ЗСУ чи ні?
Читаю, що знову на порядку денному асфальт, прекрасно.
А ми за два дні зібрали 200 грн на спандбонд, знаєте чим завершили? Хлопці з передовоі перевели нам 12 тис, бо все погоріло і знову все потрібно по колу. Реву, як белуга.
Будьте прокляті зі своім мародерством, коли ж нажретеся
Чи це просто співпадіння, що разом з новиною про те, що Коломойський через суд забрав у державного "Приватбанку" столичний готель "Мир", з"явилась новина про ліквідацію Довженко-Центру? Ці об"єкти знаходяться поруч і чи не є це просто боротьбою Коломойського за вигідне місце забудівлі? Невже за всі ці оборудки українці віддають свої життя?