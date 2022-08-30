Рада прибрала норму, що гроші дорожнього фонду можуть йти лише на військові потреби

Верховна Рада ухвалила законопроєкт 7669, яким вносяться зміни до бюджету країни.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Рада підтримала законопроєкт №7669. Бюджетні зміни, які прибирають норму, що гроші дорожнього фонду можуть йти тільки на військові потреби та виплату боргів. Одним словом, відкривають можливість знову будувати дороги замість відправити гроші на армію", - зазначив парламентар.

Водночас нардеп "ЄС" Ірина Геращенко повідомила: "241 депутат ВР від фракції СН, групи Довіра, За майбутнє і створений на руїнах ОПЗЖ проголосували за повернення великого крадівництва. Гроші з злиденного українського бюджету перерозподілені з ЗСУ на дороги.

Тепер ви розумієте, чому немає трансляцій засідань ВР навіть в запису і чому в слоті каналу Рада мовлять радники всіх фасонів і мастєй, але повністю зник сам парламент".

Так, законопроєкт підтримали нардепи:



СН - 187;

ЄС - 0;

Батьківщина - 0;

Платформа за життя та мир - 14;

За майбутнє - 7;

Голос - 0;

Довіра - 16;

Відновлення України - 12;

Позафракційні - 5.

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