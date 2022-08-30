Ті, хто ухиляється від військового обліку, не зможуть працювати керівниками на держслужбі, - голова НАЗК Новіков
Люди, які ухилялися від військового обліку, не зможуть працювати на керівних посадах на державній службі.
Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков у коментарі Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.
"Це було закріплено в попередньому порядку проведення спецперевірок. Перевірка проводилася на відповідність тому чи особа перебуває на військовому обліку, але оновлений порядок дозволяє більш ефективно проводити цю перевірку, оцифрувати її, взаємодія між органом призначення і міністерством оборони", - сказав він.
Новіков нагадав, що в Україні було тимчасово зупинено подання декларацій та проведення спецперевірок.
Голова НАЗК заявив, що сподівається на відновлення подання декларацій і проведення спецперевірок.
"Люди які ухилялися від військового обліку не зможуть працювати на керівних посадах на державній службі. Після відновлення спецперевірок. Це важливо, щоб на публічну службу потрапляли, по-перше, патріотичні люди, які перебувають на військовому обліку, по-друге, люди до доброчесності яких з точки зору подання декларацій і набуття статків, немає питань", - наголосив Новіков.
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із татуюванням оного на лобі
ЗЄ-ля, ми йдемо......
Хоча,вони вже давно там
Тому що такого цирку Україна точно ще не мала
за проявленные чудеса эквилибристики......
А як же нинішній президент-ухилянт?
Тест на наркотики ЗЄ підробив.
Призов за мобілізацією ЗЄ 4-ди відкосив-переховався.
І норм - такі ж нікчеми його обрали.
Президент України складає таку присягу:
"Я, (ім'я та прізвище), волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі".
и что из этого он выполнил? так, отож...
Писали - його можна притягнути тільки за реальну держзраду. За кримінал - ціла історія.
А те що він там обіцяв перед виборами, до одного місця.
Така сумна реальність.
Тільки до наступних виборів і після них вже можна подавати на екс-Президента.
1. Цемаха віддали на обмін - повернули полонених. Спробуйте щось сказати родичам полонених.
2. "Вагнергейт". Писали про версію, що Єрмак разом з Зе* надумались провести свою шпигунську операцію. Нічого не вийшло. Ну, це таке собі припущення.
Далі. Президент має право почати спец. операцію, має право припинити її у будь-який момент. Все ... Хоч трава не рости! Його право, як політика і Президента (посадовця). І йому за це нічого не буде, якщо не докажуть (може колись, потім), що це була змова з Лукашенко (чи щось таке). Він так бачить і досвідос. Тому і кажуть, що політика брудна справа.
3. Розмінування. Див. п. 2. Треба було забезпечити "човники" до наших громадян у Крим. І досвідос.
4. "Зрада азовців". Це окреме питання. Якщо вони усі загинуть (не дай Бог), буде щось нереальне. Якщо більшість повернеться з полону - слава Зе*. 90 бійців з Азову вже обміняли. Спробуйте щось сказати родичам полонених.
Подія у Оленівці - теракт, що з рашистів узяти ?? Тільки знайти і покарати винних.
Дивують закликам окремих "диванних воїнів" - "Краще смерть ніж полон". Якість захоплені ідіоти-ідеалісти.
Я просто показую, як воно буде і на що можна, теоретично, розраховувати.
Короче як завжди, 1% блатних самців і самочки в шоколаді, а ******** хай вмирають за привілеї цих недоторканих...
А війна відбуласяб за будь-якого президента і не треба розповідати що Зеленський винний.
А те що не братимуть на держслужбу ті хто не воював -це дуже правильне рішення а навіщо такі люди при владі?
Владу отримають військові ті хто боронить країну і це було справедливо.
2. Назагал це єрунда - на держслужбі зараз багато посад різних і 80 % це жінки. Яка військова служба ? Шо за брєд ?? Тим більше, хто воював.
Це хтось ляпнув і понеслось!
Громадянин порушує закон про військовий призов. І працює на держслужбі ??
Він не є держслужбовцем, тому не підпадає під бронь!
СБУ, ДБР, Генпрокурор!
ЄРМАК УХИЛАЯТЬСЯ ВІД ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ!!!
АЛАРМ!!! ПРИСИЛАЙТЕ В ОПу 100 ОПЕРАТИВНИХ ГРУП!!!
Але це офіційно - пишеться у військовому квитку, штамп.