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Новини Війна
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Ті, хто ухиляється від військового обліку, не зможуть працювати керівниками на держслужбі, - голова НАЗК Новіков

мобілізація

Люди, які ухилялися від військового обліку, не зможуть працювати на керівних посадах на державній службі.

Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков у коментарі Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.

"Це було закріплено в попередньому порядку проведення спецперевірок. Перевірка проводилася на відповідність тому чи особа перебуває на військовому обліку, але оновлений порядок дозволяє більш ефективно проводити цю перевірку, оцифрувати її, взаємодія між органом призначення і міністерством оборони", - сказав він.

Новіков нагадав, що в Україні було тимчасово зупинено подання декларацій та проведення спецперевірок.

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Голова НАЗК заявив, що сподівається на відновлення подання декларацій і проведення спецперевірок.

"Люди які ухилялися від військового обліку не зможуть працювати на керівних посадах на державній службі. Після відновлення спецперевірок. Це важливо, щоб на публічну службу потрапляли, по-перше, патріотичні люди, які перебувають на військовому обліку, по-друге, люди до доброчесності яких з точки зору подання декларацій і набуття статків, немає питань", - наголосив Новіков.

Автор: 

мобілізація (3040) НАЗК (1684)


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Топ коментарі
+66
зате можуть обратись президентом
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30.08.2022 17:21
+44
То есть Зелю снимут с работы?
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30.08.2022 17:21
+29
Не всі. Тільки ті хто зробив це кілька разів. Як теперішній.
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30.08.2022 17:25
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зате можуть обратись президентом
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30.08.2022 17:21 Відповісти
Не всі. Тільки ті хто зробив це кілька разів. Як теперішній.
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30.08.2022 17:25 Відповісти
А чому зараз Зеленського не можуть призвати в армію?
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30.08.2022 17:32 Відповісти
В нього є довідка. д"Єрмак видав.
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30.08.2022 18:10 Відповісти
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30.08.2022 22:12 Відповісти
А Порошенко счлужив у армії. Оманський зрадник пролітає?
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30.08.2022 17:35 Відповісти
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30.08.2022 18:19 Відповісти
петиція:

відновити давньогрецьке найменування НЕгромадян - "ІДІОТ"
із татуюванням оного на лобі

ЗЄ-ля, ми йдемо......
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30.08.2022 18:16 Відповісти
То есть Зелю снимут с работы?
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30.08.2022 17:21 Відповісти
На другий термін. Надолужувати втрачене. Війна завадила розвернутися.
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30.08.2022 17:26 Відповісти
а он шо - работал? там дерьмак усим керує, а Зеля просто читає по тєксту шо написали на замовлення керуючого
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30.08.2022 17:29 Відповісти
Та ні. Роботу знимуть із Зелі.
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30.08.2022 17:30 Відповісти
у вас, підрів, навіть президент - ухилянт. І ви всі, 100% ухилянти.
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30.08.2022 17:22 Відповісти
То що - зепідори полишать корито і злізуть з нашої шиї?
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30.08.2022 17:23 Відповісти
Ні, не злізуть. Їх тільки знищувати фізично методами Лінча.
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30.08.2022 17:31 Відповісти
Так вони вже там працюють...
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30.08.2022 17:23 Відповісти
А разного пошибо скоты, фигляры и клоуны орденоносцы? Как быть с ними, незаконно пересекшими госграницу?
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30.08.2022 17:24 Відповісти
"4-жды уклонiста" бубочку це не стосується. вiн "отпєтлял" от армii i "пропєтлял" на свою посаду.
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30.08.2022 17:24 Відповісти
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30.08.2022 17:27 Відповісти
Хто інтерв'ю давав?Ота жаба,що праворуч? Таких "свідків"нам не треба.У нас свої знайдуться.
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30.08.2022 17:33 Відповісти
шо швидко знайшлось, вибачаюсь..
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30.08.2022 17:41 Відповісти
При всій питанні до зелені, але посилатися на оце мурло Олійника, який у ********** на шоу ратував за рассєю і проти бандер, - це повне дно.
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30.08.2022 17:45 Відповісти
***** цього ригівського зрадника українофоба олійника ти сюди притягнув? Ти ще кілю азірова або "помьота" процитуй
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30.08.2022 19:08 Відповісти
Я дико извиняюсь конечно, но как быть с Монакским батальоном, а если посчитать всех сбежавших наших "кэривныкив" то полноценную бригаду собой представляет, а с родычами и всю дивизию?...
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30.08.2022 17:24 Відповісти
Ухилянтам не можна, а колаборантам та зрадникам - пряма дорога.
Хоча,вони вже давно там
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30.08.2022 17:29 Відповісти
Так вони вже працюють.
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30.08.2022 17:29 Відповісти
мені деколи здасться що вони закони пишуть з будуна....
Тому що такого цирку Україна точно ще не мала
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30.08.2022 22:14 Відповісти
Немає чого обговорювати - чергова «сенсація». Н
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30.08.2022 17:29 Відповісти
Нахай Новіков оце саме Зєлємойському донесе.
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30.08.2022 17:30 Відповісти
Мені залишається нагадати зебілам, що вони лошари.
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30.08.2022 17:31 Відповісти
исключение составят четырежды уклонисты!
за проявленные чудеса эквилибристики......
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30.08.2022 17:31 Відповісти
А кто на колчаковских фронтах ранен, получат койко-место и паек?
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30.08.2022 17:33 Відповісти
А чому зеля працює ? Хоча він не посадовець, а кукла Коломойського !
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30.08.2022 17:34 Відповісти
Квартальні ухилянти клали на все і вже нагороджені за це медалями за наказом чотирикратного ухилянта-гидранта.
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30.08.2022 17:35 Відповісти
А Зешмаркля тоді як?
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30.08.2022 17:35 Відповісти
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30.08.2022 17:36 Відповісти
Люди, які ухилялися від військового обліку, не зможуть працювати на керівних посадах на державній службі. але зможуть отримувати державні нагороди від президента "ухилянта" ,
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30.08.2022 17:38 Відповісти
Ви тут так возмущаєтеся, наче ухилятися це нормальний процес. менше дивіться на когось, а починайте з себе. А то ви типу тим що хтось ухиляється, оправдовуєте свої вчинки ухиляння. Алеж ухилянт для мене є підарас, і мені ***** його мотиви.
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30.08.2022 17:39 Відповісти
Де воюєш-похуїст?!
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30.08.2022 17:53 Відповісти
це менеджер з ведення дискусій. по 3 грн за комент. сьогодні зареєструвався, ось, уже 3 грн заробив.
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30.08.2022 21:35 Відповісти
А ЛИСИЙ ще і орден повісив)))) єпать країна чудес
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30.08.2022 17:39 Відповісти
на керівні посади тільки друзі дитинства, знайомі і по сімейним зв'язкам можна устроїтись
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30.08.2022 17:43 Відповісти
коррупция все сможет сделать
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30.08.2022 17:51 Відповісти
Не піз..ть. Вернуться з Манако і всіх будете брати. Лєнка квартальшиця всіх влаштує.
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30.08.2022 17:53 Відповісти
А якщо якщо чотири раза уклонився тоk всьо чьотко. Лицемірні владні покидьки!
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30.08.2022 17:54 Відповісти
Дурість, все дурість і показуха.
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30.08.2022 17:56 Відповісти
Стріляти не країною керувати. Кожен має бути на свому місці. Такими дебільними законами можна дійти до того, що лікарем може стати тільки той, хто був на фронті. З початку викинути з влади тих, хто пропонував та голосував за такий закон. Головна проблема України, це дебіли при владі, незалежно були вони у збройних силах чи ні.До речі в Україні середи зрадників більшість тих, хто присягав Україні зі зброєю. Скільки в Криму серед тих, хто присягав Україні зрадники, скільки зрадників народу України серед поліції, колишнього беркута та міліції? Ще мало Україна настраждалась? Може краще до влади брати людей патріотів? Будь моя воля, я змінив би всю владу на Б.Джонсона.
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30.08.2022 18:04 Відповісти
При чому це не відноситься до жінок, тобто у владі будуть лише жінки і "альфа самці" свої... От таку державу зеля будує...
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30.08.2022 18:30 Відповісти
ви праві, але цинізм влади вражає
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30.08.2022 21:36 Відповісти
От Ковальов вже не зможе, це точно. А всі інші - це не зовсім точно...
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30.08.2022 18:05 Відповісти
Тавишо???!!!

А як же нинішній президент-ухилянт?

Тест на наркотики ЗЄ підробив.
Призов за мобілізацією ЗЄ 4-ди відкосив-переховався.

І норм - такі ж нікчеми його обрали.
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30.08.2022 18:14 Відповісти
так вот оно что... а я то думаю, почему Зеля дурака валяет на госслужбе, а ему оказывается просто нельзя там работать, так как он заслуженный четырежды уклонист Украины, почетный наркоман, и мародер труда.
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30.08.2022 18:28 Відповісти
Президент не держслужбовець. Це окрема пісня. Він політична фігура.
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30.08.2022 18:56 Відповісти
это уже юридические нюансы, и не отменяет того, что он валяет дурака на своем посту. кстати, вот присяга, которую он давал украинскому народу.

Президент України складає таку присягу:

"Я, (ім'я та прізвище), волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі".

и что из этого он выполнил? так, отож...
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30.08.2022 19:22 Відповісти
Ще раз - Президент це політична посада.
Писали - його можна притягнути тільки за реальну держзраду. За кримінал - ціла історія.
А те що він там обіцяв перед виборами, до одного місця.
Така сумна реальність.
Тільки до наступних виборів і після них вже можна подавати на екс-Президента.
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30.08.2022 21:55 Відповісти
выдача ключевого свидетеля Цемаха, это держзрада, или еще нет? мало? тогда, слив операции "вагнеровцев", ликвидация контрразведки, саботаж обеспечения армии и подготовки к войне, разминирование территорий через которые русня захватила весь юг страны, предательство азовцев и отправка их на убой в лапы врага, вывод из строя системы ПВО, преследование за "незаконную оборону" тех кто не стал прятаться в бункере, как одно жалкое ЗЕ-чмо, и это еще не считая сепаратных оманских договорняков. все равно мало?! что же он тогда должен еще сделать чтобы это уж точно считалось госизменой?
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30.08.2022 22:23 Відповісти
Так, пані, так ... Це дуже сумно і противно, але ...

1. Цемаха віддали на обмін - повернули полонених. Спробуйте щось сказати родичам полонених.

2. "Вагнергейт". Писали про версію, що Єрмак разом з Зе* надумались провести свою шпигунську операцію. Нічого не вийшло. Ну, це таке собі припущення.
Далі. Президент має право почати спец. операцію, має право припинити її у будь-який момент. Все ... Хоч трава не рости! Його право, як політика і Президента (посадовця). І йому за це нічого не буде, якщо не докажуть (може колись, потім), що це була змова з Лукашенко (чи щось таке). Він так бачить і досвідос. Тому і кажуть, що політика брудна справа.

3. Розмінування. Див. п. 2. Треба було забезпечити "човники" до наших громадян у Крим. І досвідос.

4. "Зрада азовців". Це окреме питання. Якщо вони усі загинуть (не дай Бог), буде щось нереальне. Якщо більшість повернеться з полону - слава Зе*. 90 бійців з Азову вже обміняли. Спробуйте щось сказати родичам полонених.
Подія у Оленівці - теракт, що з рашистів узяти ?? Тільки знайти і покарати винних.
Дивують закликам окремих "диванних воїнів" - "Краще смерть ніж полон". Якість захоплені ідіоти-ідеалісти.
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31.08.2022 11:09 Відповісти
че ты так жопу рвешь за этого мерзавца и подонка? вспомните, сколько Зе-гнида распорядилась возбудить высосанных из пальца уголовных дел против экс-президента Порошенко. нарушение только одной данной Зеленским присяги - уголовное преступление, не говоря уже о систематических нарушениях Конституции. Зеленский обязательно пойдет под трибунал, и чем раньше - тем лучше для Украины.
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31.08.2022 17:54 Відповісти
Зеленский обязательно пойдет под трибунал - абсолютно з Вами солідарний !

Я просто показую, як воно буде і на що можна, теоретично, розраховувати.
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31.08.2022 19:09 Відповісти
Тобто чинний президент повинен піти з поста, а також ВСІ жінки? Чи це знову такі "рівні" права чоловіків і жінок? А, як завжди, всі тварини рівні, але деякі тварини рівніші за інших, а в нашому випадку 1% блатних чоловіків і жінки як електоральна більшість, і більшість дискримінацію якої не поетрпить захід, а весь банкет за рахунок чоловіків... Ну так чому не видати закон, по якому тільки ті хто більше пів року НА ПЕРЕДКУ мають право займати держ. посади вищого рахунку? А, тоді не можна своїх "дєвачекЄ буде всунути, так? Чи тоді гроші не дасть мінетчина, бо це будет "длискримінація" жінок, тому що їх на передку нема?

Короче як завжди, 1% блатних самців і самочки в шоколаді, а ******** хай вмирають за привілеї цих недоторканих...
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30.08.2022 18:28 Відповісти
Мене дуже дивують люди які невдоволенні владою. Владу обирав народ і тепер щось не так?
А війна відбуласяб за будь-якого президента і не треба розповідати що Зеленський винний.
А те що не братимуть на держслужбу ті хто не воював -це дуже правильне рішення а навіщо такі люди при владі?
Владу отримають військові ті хто боронить країну і це було справедливо.
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30.08.2022 18:33 Відповісти
Війна йде з 2014 року. Зеленський- винен, як і ті ідіоти, які прикололись обравши його. Він, ставши президентом воюючої країни, три роки знищував її обороноздатність. З початку повномаштабного вторгнення не було покарано жодного тих, хто відповідав за знищення армії, оборони, економіки, енергетики. Вони залишаються в керівництві і продовжують нищити країну.
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30.08.2022 18:43 Відповісти
1. Мабуть збираються змінити перелік посад на держслужбу. Скоротити суттєво.

2. Назагал це єрунда - на держслужбі зараз багато посад різних і 80 % це жінки. Яка військова служба ? Шо за брєд ?? Тим більше, хто воював.

Це хтось ляпнув і понеслось!
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30.08.2022 18:51 Відповісти
Драте. А ті хто косанув чотири разочка, то може керувати всіма і бути Верховним? Чи підзябулися, що такі в нас є? А з нього беруть приклад "квартальці" і гайнули подалі і за це отримали ордена. Країна якогось, чогось навиворіт. Кажуть одне, а роблять все якось навпаки.
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30.08.2022 18:36 Відповісти
Проголосували " ЗА" перерозподілення грошей з ЗСУ на "велике крадівництво"
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30.08.2022 18:38 Відповісти
Четырежды Уклонист работает начальником Украины и быдло 73% за него голову путлеру оторвёть...
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30.08.2022 18:40 Відповісти
Це черговий треш !! А просто на держслужбі ухилянти можуть працювати ?
Громадянин порушує закон про військовий призов. І працює на держслужбі ??
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30.08.2022 18:46 Відповісти
Банду геть !
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30.08.2022 19:02 Відповісти
Новіков (НАБУ) наче схвально оцінювався загалом експертів. Типу перспективний.
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30.08.2022 21:57 Відповісти
ЄРМАК! ЄРМАК ухиляється!
Він не є держслужбовцем, тому не підпадає під бронь!
СБУ, ДБР, Генпрокурор!
ЄРМАК УХИЛАЯТЬСЯ ВІД ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ!!!
АЛАРМ!!! ПРИСИЛАЙТЕ В ОПу 100 ОПЕРАТИВНИХ ГРУП!!!
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30.08.2022 18:56 Відповісти
Ну а Кошевому медальку дали зато.
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30.08.2022 19:01 Відповісти
От новіков хай і пздує і послужить, розумний який
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30.08.2022 19:08 Відповісти
Будуть брати тих у кого є медалька від президента?
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30.08.2022 19:12 Відповісти
так на керівників тільки своїх беруть
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30.08.2022 19:19 Відповісти
Геть с Украины уклонист брехливый!
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30.08.2022 19:34 Відповісти
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30.08.2022 20:51 Відповісти
Тупее тот что снимал штаны и играл хреном на рояле!!
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30.08.2022 21:01 Відповісти
Більшість коментів гнівні і праведні. Але в статті говориться про військовий облік, а не ухилянтство. Хоча дивно, якщо є чиновники чи депутати, які не перебувають на військовому обліку. Серед простого наріду хватає тих, хто ні на якому обліку не перебуває. Але їхня цінність для ЗСУ часто сумнівна.
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30.08.2022 21:33 Відповісти
На військовому обліку усі пригодні чоловіки. З обліку можуть зняти по причинах.
Але це офіційно - пишеться у військовому квитку, штамп.
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30.08.2022 22:01 Відповісти
спецперевірки для нижчого рівня держслужбовців а на найвищі посади ніякі перевірки мабуть не проводять якщо подвитись кого попризначали
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30.08.2022 21:54 Відповісти
Як вже цей популізм дістав. *****! Сотні тисяч загиблих а вони знову зеленого козла оберуть... То ж не він не попередив і не готував країну, то все Путін. Здохніть!
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31.08.2022 05:49 Відповісти
Десятки тисяч ... , а не більше, Слава Ісу !.
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31.08.2022 11:15 Відповісти
 
 