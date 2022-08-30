Ті, хто ухиляється від військового обліку, не зможуть працювати керівниками на держслужбі, - голова НАЗК Новіков

Люди, які ухилялися від військового обліку, не зможуть працювати на керівних посадах на державній службі.

Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков у коментарі Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.

"Це було закріплено в попередньому порядку проведення спецперевірок. Перевірка проводилася на відповідність тому чи особа перебуває на військовому обліку, але оновлений порядок дозволяє більш ефективно проводити цю перевірку, оцифрувати її, взаємодія між органом призначення і міністерством оборони", - сказав він.

Новіков нагадав, що в Україні було тимчасово зупинено подання декларацій та проведення спецперевірок.

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Голова НАЗК заявив, що сподівається на відновлення подання декларацій і проведення спецперевірок.

"Люди які ухилялися від військового обліку не зможуть працювати на керівних посадах на державній службі. Після відновлення спецперевірок. Це важливо, щоб на публічну службу потрапляли, по-перше, патріотичні люди, які перебувають на військовому обліку, по-друге, люди до доброчесності яких з точки зору подання декларацій і набуття статків, немає питань", - наголосив Новіков.