ЗСУ знову вдарили по головних мостах Херсонщини для закріплення їхнього непрацездатного статусу, - ОК "Південь"
Українські захисники завдали повторних ударів по мостах у Херсонській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ОК "Південь".
"Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 220 вогневих завдань, в тому числі і по 3 мостах – Антонівському автомобільному, Антонівському залізничному і Дар’ївському – для закріплення їх непрацездатного статусу", - йдеться в повідомленні.
Також, зазначили в командуванні, тривають позиційні бої з метою покращення положення по лінії фронту.
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Всякій кацапській нечисті 😠
а то вже ізощряються подібно раша тв...
знов переселенці редагують тексти
Сошлются на опыт ВОВ: форсировать Днепр на подручных средствах - досках, дверях, бочках....
ДедыфАрсировали !
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда…
Кому память, кому слава,
Кому темная вода, -
Ни приметы, ни следа.
И столбом поставил воду
Вдруг снаряд. Понтоны - в ряд.
Густо было там народу -
Наших стриженых ребят…
И увиделось впервые,
Не забудется оно:
Люди теплые, живые
Шли на дно, на дно, на дно…
Под огнем неразбериха -
Где свои, где кто, где связь?
Только вскоре стало тихо, -
Переправа сорвалась.