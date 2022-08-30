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Новини Війна
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ЗСУ знову вдарили по головних мостах Херсонщини для закріплення їхнього непрацездатного статусу, - ОК "Південь"

міст,антонівський

Українські захисники завдали повторних ударів по мостах у Херсонській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ОК "Південь".

"Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 220 вогневих завдань, в тому числі і по 3 мостах – Антонівському автомобільному, Антонівському залізничному і Дар’ївському – для закріплення їх непрацездатного статусу", - йдеться в повідомленні.

 Також, зазначили в командуванні, тривають позиційні бої з метою покращення положення по лінії фронту.

Читайте: ЗСУ відрізали російську армію від постачання з Криму, - глава ОВА Янушевич

Автор: 

ЗСУ (7519) Херсонська область (5722)


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Топ коментарі
+27
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30.08.2022 17:49
+26
Бийте рашинських гадів і на мостах і під мостами , бо не@ер до нас лізти
Всякій кацапській нечисті 😠
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30.08.2022 17:46
+20
Іншого шляху ніж фізично виищувати руську мразь просто не існує. Дай боже сили нашим ЗСУ.
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30.08.2022 17:54
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Бийте рашинських гадів і на мостах і під мостами , бо не@ер до нас лізти
Всякій кацапській нечисті 😠
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30.08.2022 17:46 Відповісти
Наводчик: "Вообще не хотел прицел с моста перенастраивать, как в свой дом доллары насыпали... всё так душевно бавовнилось, по домашнему...
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30.08.2022 17:47 Відповісти
Забавовнили мости.
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30.08.2022 17:47 Відповісти
хоча б так написали,
а то вже ізощряються подібно раша тв...
знов переселенці редагують тексти
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30.08.2022 19:22 Відповісти
Було б здорово, якби в момент ударів на мостах ще й була техніка чи живе м'ясо ординців
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30.08.2022 17:48 Відповісти
Було вже і таке.


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30.08.2022 20:38 Відповісти
Кращє щоб смажене
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31.08.2022 00:36 Відповісти
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30.08.2022 17:49 Відповісти
На Малой Арнаутской вам до 1000 прошьют и ещё ракет подкинут
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30.08.2022 18:13 Відповісти
Іншого шляху ніж фізично виищувати руську мразь просто не існує. Дай боже сили нашим ЗСУ.
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30.08.2022 17:54 Відповісти
Когда мосты разобьют кацапская пропаганда заявит, что они нам и не надо!
Сошлются на опыт ВОВ: форсировать Днепр на подручных средствах - досках, дверях, бочках....
ДедыфАрсировали !
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30.08.2022 18:02 Відповісти
Только те деды, которые Днепр возле Киева в 1943-м форсировали, были в основном из восточных областей Украины, и очень немногие доплыли до правого берега.
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30.08.2022 18:09 Відповісти
Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда…

Кому память, кому слава,
Кому темная вода, -
Ни приметы, ни следа.

И столбом поставил воду
Вдруг снаряд. Понтоны - в ряд.
Густо было там народу -
Наших стриженых ребят…

И увиделось впервые,
Не забудется оно:
Люди теплые, живые
Шли на дно, на дно, на дно…

Под огнем неразбериха -
Где свои, где кто, где связь?

Только вскоре стало тихо, -
Переправа сорвалась.
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30.08.2022 18:15 Відповісти
Щас на РФ за такие стишки светит конкретный срок.....
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30.08.2022 18:19 Відповісти
Я знаю. Неужели вы думаете что для меня это секрет?
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30.08.2022 21:10 Відповісти
Да ну! Ведь Твардовский - легитимный советский поэт, а СССР за поребриком сейчас в тренде.
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30.08.2022 22:04 Відповісти
Да, я тоже этот стих Твардовского вспомнил.
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30.08.2022 19:55 Відповісти
По-моему, там еще были куплеты.
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30.08.2022 19:56 Відповісти
Конечно были. Но я решил не выкладывать тут слишком много, чтоб не обвинили в спаме. Меня уже банили. ))
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30.08.2022 21:02 Відповісти
Меня тоже, и неоднократно. Правда, не за стихи.
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30.08.2022 22:01 Відповісти
На надутых пузырем гимнастерках...
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30.08.2022 20:00 Відповісти
Эти дырки недостаточны, т.к. их быстро залатают. Кинут арматуру, бетон или плиту сверху. Да и можно опять гонять тяжёлую технику. Нужно весь пролёт уничтожать, тогда ремонтировать придётся не один месяц. Только рационально ли им будет вообще его ремонтировать сейчас? Только в рамках наложенных на них репараций, но это чуть попозже....
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30.08.2022 18:14 Відповісти
Кацапы вроде пи..ят что один пролёт сложился на антоновском.
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30.08.2022 18:16 Відповісти
Неху@ шастать
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30.08.2022 18:34 Відповісти
Дрочилрво HIMARS vs Мост продолжаеться второй месяц.
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30.08.2022 18:50 Відповісти
Нет, Макс, HIMARS vs Мост еще даже не начинали.
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30.08.2022 22:02 Відповісти
 
 