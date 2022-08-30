ЗСУ знову вдарили по головних мостах Херсонщини для закріплення їхнього непрацездатного статусу, - ОК "Південь"

Українські захисники завдали повторних ударів по мостах у Херсонській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ОК "Південь".

"Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 220 вогневих завдань, в тому числі і по 3 мостах – Антонівському автомобільному, Антонівському залізничному і Дар’ївському – для закріплення їх непрацездатного статусу", - йдеться в повідомленні.

Також, зазначили в командуванні, тривають позиційні бої з метою покращення положення по лінії фронту.

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