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Новини Війна
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Росія має понести відповідальність за порушення прав людини і звільнити всіх, кого незаконно затримали, - МЗС

мзс

Україна вимагає від РФ виконання нею зобов’язань як держави-окупанта відповідно до міжнародного права, що гарантує право на життя, свободу та особисту недоторканність.

Про це йдеться у заяві МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, у Міжнародний день жертв насильницького зникнення, ми вкотре хочемо привернути увагу світу до долі людей, які зникли безвісти чи були викрадені на тимчасово окупованих Росією територіях України", - йдеться у заяві. 

МЗС наголошує, що:

Росія має понести відповідальність за порушення прав людини і звільнити всіх, кого незаконно затримали, - МЗС 01 за більш ніж 8 років російської окупації щонайменше 45 людей стали жертвами насильницьких зникнень на території Криму та міста Севастополь, більшість з яких є проукраїнськими активістами. 6 з них були знайдені мертвими, доля ще 15 залишається невідомою;

Росія має понести відповідальність за порушення прав людини і звільнити всіх, кого незаконно затримали, - МЗС 01 сотні людей вважаються безвісти зниклими на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей;

Росія має понести відповідальність за порушення прав людини і звільнити всіх, кого незаконно затримали, - МЗС 01 за останні шість місяців, з початку повномасштабного вторгнення, Росія продовжила цю практику на нових захоплених нею територіях, зокрема у тимчасово окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей.

"Зафіксовано безліч випадків викрадення російськими окупантами голів місцевої влади, проукраїнських активістів, що виступають проти російської окупації, директорів шкіл, які відмовляються переходити на російські навчальні програми, підприємців, що відмовляються співпрацювати з росіянами. Кількість таких випадків навіть не можливо підрахувати", - зазначають у зовнішньополітичному відомстві.

МЗС вимагає від РФ виконання нею зобов’язань як держави-окупанта відповідно до міжнародного права, що гарантує право на життя, свободу та особисту недоторканність.

"Росія має понести відповідальності за свої агресивні дії та порушення прав людини і звільнити всіх, кого незаконно затримали", - резюмується у заяві.

Автор: 

МЗС (4113) викрадення (818) права людини (611) росія (65010)


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30.08.2022 18:04 Відповісти
Звучит как требование к маньяку соблюдать права жертвы.
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30.08.2022 18:08 Відповісти
6 місяць війни МЗС щось приймає чи під чимось там?До кого ці заяви ?Ще ногою тупніть.
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30.08.2022 18:13 Відповісти
Кацапи всю свою історію порушують будь які угоди та договори. Потрібна проста фіксація злочинів лише для того щоб остаточно викреслити цю фашистську помийку з складу цивілізованого людства. Ізоляція - ось панацея від кацапів. І хай там собі за поребриком - в своїх болотах (61% території ********** це вічна мерзлота) - вирішують "кто віноват" і "что дєлать". Можливо, років так за 50-100 залишки московітів прозріють залишившись без провінцій та ресурсів. Мені невідомо про якісь поклади вугілля, нафти, газу, рідкоземельних металів в московії. Там нема нічого крім ******** на всю голову москвичів-паразитів. І ці паразити не вміють нічого. Ні створювати машини, ні розробляти електроніку. Нічого. Тільки жерти і торгувати висмоктаним з провінцій...
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30.08.2022 18:37 Відповісти
вчора про 300+ людей писали, сьогодні вже 45???
і не тільки в день жертв треба про це казати, а кожного дня волати і кричати і писати у всі міжнародні організації безперервно.
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30.08.2022 21:25 Відповісти
 
 