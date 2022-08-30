Росія має понести відповідальність за порушення прав людини і звільнити всіх, кого незаконно затримали, - МЗС

Україна вимагає від РФ виконання нею зобов’язань як держави-окупанта відповідно до міжнародного права, що гарантує право на життя, свободу та особисту недоторканність.

Про це йдеться у заяві МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, у Міжнародний день жертв насильницького зникнення, ми вкотре хочемо привернути увагу світу до долі людей, які зникли безвісти чи були викрадені на тимчасово окупованих Росією територіях України", - йдеться у заяві.

МЗС наголошує, що:

за більш ніж 8 років російської окупації щонайменше 45 людей стали жертвами насильницьких зникнень на території Криму та міста Севастополь, більшість з яких є проукраїнськими активістами. 6 з них були знайдені мертвими, доля ще 15 залишається невідомою;

сотні людей вважаються безвісти зниклими на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей;

за останні шість місяців, з початку повномасштабного вторгнення, Росія продовжила цю практику на нових захоплених нею територіях, зокрема у тимчасово окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей.

"Зафіксовано безліч випадків викрадення російськими окупантами голів місцевої влади, проукраїнських активістів, що виступають проти російської окупації, директорів шкіл, які відмовляються переходити на російські навчальні програми, підприємців, що відмовляються співпрацювати з росіянами. Кількість таких випадків навіть не можливо підрахувати", - зазначають у зовнішньополітичному відомстві.

МЗС вимагає від РФ виконання нею зобов’язань як держави-окупанта відповідно до міжнародного права, що гарантує право на життя, свободу та особисту недоторканність.

"Росія має понести відповідальності за свої агресивні дії та порушення прав людини і звільнити всіх, кого незаконно затримали", - резюмується у заяві.