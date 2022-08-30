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Новини Війна
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Росіяни погрожують відбирати дітей, яких батьки не водитимуть до шкіл на окупованих територіях Харківщини

школа

На окупованих територіях Харківської області батьків попередили про те, що дітей, яких не відпускатимуть до шкіл, будуть вилучати з родин.

Про це прокуратурі Харківської області стало відомо 29 серпня після евакуації громадян з тимчасово непідконтрольних територій України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Встановлено, що "влада" окупованих територій Харківської області змушує місцевих жителів приводити дітей до навчальних закладів. Псевдовлада попередила родини, в яких є діти, якщо вони не розпочнуть навчання у вересні поточного року, їх дітей будуть примусово відбирати з сім'ї", - сказано у повідомленні.

У Борівській територіальній громаді, яка перебуває у тимчасовій окупації, повідомили, що російські окупанти та місцеві зрадники здійснюють тиск на освітян громади.

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"Намагаються схилити до співпраці та змушують відкривати заклади освіти під керівництвом окупаційної влади й навчати дітей за російськими програмами та стандартами. Проте зовсім небагато вчителів Борівщини виказали бажання вчити дітей за російськими методичками. Також, за наявною інформацією, окупаційній владі не вдалося підготувати приміщення шкіл до нового навчального року, тож навчання на окупованій території з 1 вересня, ймовірно, не розпочнеться", - повідомляють у селищній раді.

За даними обласного департаменту освіти, окупаційна влада намагається в будь-який спосіб організувати навчання, на окупованих територіях залишається до 8 тисяч учнів, також є викладачі, які погодились на співпрацю з окупантами.

Автор: 

окупація (6680) росія (65010) погрози (487) Харківщина (6054) школа (2205)


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Топ коментарі
+8
Дякуємо , зе ! Дякуємо !
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30.08.2022 18:35
+7
вони скажуть що обидві сторони повині притримуватися закону
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30.08.2022 18:36
+6
Ти - ідіот з народження, чи "за гроші"? Ти розумієш, що ознчає "легітимність влади"? Громадяни України вибирають собі владні інститути, які встановлюють систему чинного законодавства у державі Вимоги цього законодавства обов"язкові до виконання громадянами України, які їх стосуються А яку "легітимність" мають колаборанти, чи ті, хто їх призначив, і на підставі чиїх законів діють? Російських? А хіба Харківщина - уже територія РФ?
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30.08.2022 19:00
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А шо там думае ООН И ПАСЕ по таким правопорушенням ?????
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30.08.2022 18:31 Відповісти
вони скажуть що обидві сторони повині притримуватися закону
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30.08.2022 18:36 Відповісти
Україна нічиїх дітей не відбирае
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30.08.2022 18:38 Відповісти
Україна також на чужій теріторіїї в іншій країні не захоплює АЕС але поясніть це ООН яка вимагає дотримуватися безпеки з обох сторін а також з нас з жертви
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31.08.2022 05:50 Відповісти
Це не "правопорушення", а одна з чотирьох ознак геноциду згідно визначення ООН.
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30.08.2022 20:39 Відповісти
Та ну ні, не може такого буть. Люді с той сторони ніколи такого не зроблять, а будуть охайно ставитися до наших людей і інфракструктури.
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30.08.2022 18:33 Відповісти
Дякуємо , зе ! Дякуємо !
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30.08.2022 18:35 Відповісти
Зате без паніки !
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30.08.2022 18:37 Відповісти
Так і в Україні відбирають дітей, чиї батьки не хочуть, щоб діти йшли до школи! Так що нічого дивного, холопи мають робити так, як старші пацани зверху скажуть
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30.08.2022 18:39 Відповісти
За кого голосував?
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30.08.2022 18:43 Відповісти
Ти - ідіот з народження, чи "за гроші"? Ти розумієш, що ознчає "легітимність влади"? Громадяни України вибирають собі владні інститути, які встановлюють систему чинного законодавства у державі Вимоги цього законодавства обов"язкові до виконання громадянами України, які їх стосуються А яку "легітимність" мають колаборанти, чи ті, хто їх призначив, і на підставі чиїх законів діють? Російських? А хіба Харківщина - уже територія РФ?
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30.08.2022 19:00 Відповісти
Кацапи завоювали ці території, тому і робити мають право, що хочуть! Це ж не вина кацапів, що тут малороси і 73% по приколу живуть
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30.08.2022 20:10 Відповісти
Про яке "право" ти говориш? Де саме воно записане? Ану, "просвіти" мене
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30.08.2022 21:10 Відповісти
мля, вони дають вибір? В Україні в Українську школу?
чи тільки внапрямок в парашу?
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30.08.2022 19:19 Відповісти
а як же наступ ЗСУ? вчора нам оголосили про наступ і русня в паніці відступає,а виявляється вона організувала освітній процес із русифікації?
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30.08.2022 18:41 Відповісти
этот процесс с лета шел
учителей завлекали большими деньгами
и прочее
про угрозы еще в начале месяца вроде ходили новости
это не вчера началось
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30.08.2022 18:44 Відповісти
Так отож. Це тільки у нас "какаяразніца". А кацапи чудово знають яка різниця і ціну пропаганді, що має починатися вже змалечку.
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30.08.2022 18:44 Відповісти
"какаяВАМУКРАІНЦАМразніца"
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30.08.2022 18:52 Відповісти
Я б своїх не віддав на виховання кацапам. Кацапи здатні виховувати лише вбивць, катів та холуїв, а потім натравлювати їх на сусідів. Тут питання віку. Після 10 років, якщо Ви займалися вихованням дітей, жоден кацап не зможе змінити українця. А ось діти до цього віку будуть втрачені безповоротно...
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30.08.2022 18:48 Відповісти
рабсія фашистський рейх з усіма атрибутами кровожерливих вбивць.

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30.08.2022 20:05 Відповісти
попали в рабство
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30.08.2022 22:25 Відповісти
Ха-ха
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31.08.2022 05:46 Відповісти
рашисти хочуть виховати яничарів
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31.08.2022 08:13 Відповісти
 
 