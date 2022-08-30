Росіяни погрожують відбирати дітей, яких батьки не водитимуть до шкіл на окупованих територіях Харківщини

На окупованих територіях Харківської області батьків попередили про те, що дітей, яких не відпускатимуть до шкіл, будуть вилучати з родин.

Про це прокуратурі Харківської області стало відомо 29 серпня після евакуації громадян з тимчасово непідконтрольних територій України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Встановлено, що "влада" окупованих територій Харківської області змушує місцевих жителів приводити дітей до навчальних закладів. Псевдовлада попередила родини, в яких є діти, якщо вони не розпочнуть навчання у вересні поточного року, їх дітей будуть примусово відбирати з сім'ї", - сказано у повідомленні.

У Борівській територіальній громаді, яка перебуває у тимчасовій окупації, повідомили, що російські окупанти та місцеві зрадники здійснюють тиск на освітян громади.

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"Намагаються схилити до співпраці та змушують відкривати заклади освіти під керівництвом окупаційної влади й навчати дітей за російськими програмами та стандартами. Проте зовсім небагато вчителів Борівщини виказали бажання вчити дітей за російськими методичками. Також, за наявною інформацією, окупаційній владі не вдалося підготувати приміщення шкіл до нового навчального року, тож навчання на окупованій території з 1 вересня, ймовірно, не розпочнеться", - повідомляють у селищній раді.

За даними обласного департаменту освіти, окупаційна влада намагається в будь-який спосіб організувати навчання, на окупованих територіях залишається до 8 тисяч учнів, також є викладачі, які погодились на співпрацю з окупантами.