Військові Тайваню вперше в історії відкрили вогонь по безпілотнику КНР, який підлетів до його території
Військові Тайваню 29 серпня відкрили вогонь по китайському безпілотнику, який наблизився до островів Цзіньмен. Це стало першим подібним інцидентом за всю історію китайсько-тайванської напруженості.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
За даними командування оборони Цзіньмен, які наводить Taiwan News, безпілотники без попередження тричі здійснили прольоти в районах островів Дадан, Ердан і Шию. Після попередження пострілу сигнальними ракетами дрони відлетіли в бік Китаю.
Пізніше ще один безпілотник знову увійшов у повітряний простір над закритими водами острова Ердан. Тайванські війська оголосили попередження, але тільки після запуску сигнальної ракети дрон відлетів.
Напередодні командування оборони Цзіньмен заявило, що буде збивати всі безпілотні літальні апарати КНР, які "не дослухаються до попереджень". Інцидент у вівторок став першим випадком, коли було відкрито вогонь по китайському дрону.
Пекін вважає острів Тайвань своєю суверенною територією, хоча Комуністична партія Китаю ніколи не контролювала його. Натомість нинішня влада Тайбея виступає за незалежність острова. США офіційно не визнають Тайвань, але підтримують його дипломатично, економічно та військово.
Візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на початку серпня став найвищим візитом посадовця США на острів за останні 25 років. Китай відреагував на нього масштабними військовими маневрами довкола Тайваню з ракетними пусками та санкціями проти Пелосі.
У США назвали реакцію Пекіна надмірною. Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив сподівання, що Пекін "не буде створювати кризу" довкола Тайваню та наголосив, що ескалація може призвести до непередбачуваних наслідків, які не потрібні нікому, включно з Китаєм.
Через 12 днів після візиту Пелосі на острів прибула нова делегація членів Конгресу США, після того були й інші візити.
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Коррупцию всегда лечили кнутом и пряником. Пряник - это инвесторы, инвесторы и еще раз инвесторы. Иностранные, которыми ноги целовали как в Сингапуре в прямом смысле этого слова. Делайте что хотите, господа инвесторы, мы сделаем для ваш любое ваше желание, только создавайте рабочие места с хорошими зарплатами. А кнут - это наказания для коррупционеров, но никогда это не было деньги и штрафы, так как они просто наворуют больше, чем их оштрафуют. Это пожизненные сроки, наказание на всех членов семьи или даже расстрелы, включая чиновников и силовиков любого уровня. У нас не было и нет даже сейчас ни того, ни другого. Инвесторы даже не могут получить персонального чиновника, который будет за них решать все вопросы. А коррупционеры спокойно подкупают судей и живут припеваючи без единой проблемы. Відправити
- ВСЕ мужчины должны отслужить в армии (1 - 2 года, в зависимости от специальности);
- если не отслужил в армии - никакого выезда за границу;
- КАЖДУЮ неделю - учения: в Тайбэе истребители летают между небоскробами; все на улице должны быстро ********* в ближайшее укрытие (мах 100-200 метров);
- на Тайване стоят 2 американских армии;
- ... и еще много-много интересных деталей...
также посмотри на постоянное присутствие возле Тайваня авианосной группы...
Коли сусід не дебіл
- американцы поддерживали ROC (республику Китай) еще с 1930х годов (Чан-Кай-Ши против мао);
- после поражения законного правительства (с помощью сталина) и эвакуации на Тайвань, америка признавала законное правительство Китая до 1976 (пока китай не обзавелся атомным оружием) и поддерживает Тайвань NOW.