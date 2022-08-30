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Новини
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Військові Тайваню вперше в історії відкрили вогонь по безпілотнику КНР, який підлетів до його території

тайвань

Військові Тайваню 29 серпня відкрили вогонь по китайському безпілотнику, який наблизився до островів Цзіньмен. Це стало першим подібним інцидентом за всю історію китайсько-тайванської напруженості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За даними командування оборони Цзіньмен, які наводить Taiwan News, безпілотники без попередження тричі здійснили прольоти в районах островів Дадан, Ердан і Шию. Після попередження пострілу сигнальними ракетами дрони відлетіли в бік Китаю.

Пізніше ще один безпілотник знову увійшов у повітряний простір над закритими водами острова Ердан. Тайванські війська оголосили попередження, але тільки після запуску сигнальної ракети дрон відлетів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США хочуть допомогти Тайваню зброєю на мільярд доларів, - Politico

Напередодні командування оборони Цзіньмен заявило, що буде збивати всі безпілотні літальні апарати КНР, які "не дослухаються до попереджень". Інцидент у вівторок став першим випадком, коли було відкрито вогонь по китайському дрону.

Пекін вважає острів Тайвань своєю суверенною територією, хоча Комуністична партія Китаю ніколи не контролювала його. Натомість нинішня влада Тайбея виступає за незалежність острова. США офіційно не визнають Тайвань, але підтримують його дипломатично, економічно та військово.

Візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на початку серпня став найвищим візитом посадовця США на острів за останні 25 років. Китай відреагував на нього масштабними військовими маневрами довкола Тайваню з ракетними пусками та санкціями проти Пелосі.

У США назвали реакцію Пекіна надмірною. Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив сподівання, що Пекін "не буде створювати кризу" довкола Тайваню та наголосив, що ескалація може призвести до непередбачуваних наслідків, які не потрібні нікому, включно з Китаєм.

Також читайте: Китай привів армію в бойову готовність після того, як крейсери США пройшли біля Тайваню

Через 12 днів після візиту Пелосі на острів прибула нова делегація членів Конгресу США, після того були й інші візити.

Автор: 

безпілотник (4127) Китай (4555) Тайвань (180)


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Топ коментарі
+15
Військовим Тайваню-респект...
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30.08.2022 19:29
+13
США також живе біля мордору, але вони не розкрадали кошти на всяких великих крадівництвах, тому кацапи розуміють що якщо нападуть на США то це буде останній день існування кацапіі
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30.08.2022 19:41
+10
Вот так вот тоже люди живут по соседству со своим Мордором, как и украинцы. Не всем, на хрен, везёт жить в безопасности...
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30.08.2022 19:38
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Військовим Тайваню-респект...
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30.08.2022 19:29 Відповісти
за що? за те що не збили ні одного дрона???
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30.08.2022 19:45 Відповісти
то ще попереду...
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30.08.2022 19:50 Відповісти
Вони хочуть запросити Вас інструктором зі збивання дронів. Поїдете зі своїм бойовим досвідом?
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30.08.2022 20:51 Відповісти
А зебіли казали що треба брати приклад з китайських комуняк
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30.08.2022 19:38 Відповісти
Саме тому вони і зебіли
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30.08.2022 19:53 Відповісти
Наш iмбецил Трюдо теж таке говорив...
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30.08.2022 20:04 Відповісти
Вот так вот тоже люди живут по соседству со своим Мордором, как и украинцы. Не всем, на хрен, везёт жить в безопасности...
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30.08.2022 19:38 Відповісти
США також живе біля мордору, але вони не розкрадали кошти на всяких великих крадівництвах, тому кацапи розуміють що якщо нападуть на США то це буде останній день існування кацапіі
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30.08.2022 19:41 Відповісти
Ну до чого тут "крадiвництво", мова про поганих сусiдiв... А кацапи не нападають на США не тому що вони близько чи далеко, а тому що добре знають чим воно закiнчиться для них...
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30.08.2022 20:01 Відповісти
Не надо брать США за пример, есть менее богатые страны, кто добился успеха трудом и порядочностью. США в 19-ом веке были далеко не ангелами, когда зарабатывали стартовый капитал, а дальше по наследству пошло-поехало до сегодняшних дней.

Коррупцию всегда лечили кнутом и пряником. Пряник - это инвесторы, инвесторы и еще раз инвесторы. Иностранные, которыми ноги целовали как в Сингапуре в прямом смысле этого слова. Делайте что хотите, господа инвесторы, мы сделаем для ваш любое ваше желание, только создавайте рабочие места с хорошими зарплатами. А кнут - это наказания для коррупционеров, но никогда это не было деньги и штрафы, так как они просто наворуют больше, чем их оштрафуют. Это пожизненные сроки, наказание на всех членов семьи или даже расстрелы, включая чиновников и силовиков любого уровня. У нас не было и нет даже сейчас ни того, ни другого. Инвесторы даже не могут получить персонального чиновника, который будет за них решать все вопросы. А коррупционеры спокойно подкупают судей и живут припеваючи без единой проблемы. Відправити
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31.08.2022 00:12 Відповісти
ну, в отличие от нынешней зеленой сволочи в Украине, там ребята все правильно делают - бывала там в 90х;
- ВСЕ мужчины должны отслужить в армии (1 - 2 года, в зависимости от специальности);
- если не отслужил в армии - никакого выезда за границу;
- КАЖДУЮ неделю - учения: в Тайбэе истребители летают между небоскробами; все на улице должны быстро ********* в ближайшее укрытие (мах 100-200 метров);
- на Тайване стоят 2 американских армии;
- ... и еще много-много интересных деталей...
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30.08.2022 20:28 Відповісти
откуда на тайване американские армии? что за бред?
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30.08.2022 20:43 Відповісти
а ты дружок поедь туда и посмотри своими глазками...
также посмотри на постоянное присутствие возле Тайваня авианосной группы...
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30.08.2022 21:02 Відповісти
ты написала про 2 американские армии. при чем тут авианосные группы? что за армии? инструктора есть, но это не армия. в украине американские инструктора в военных частях еще с 2014 года тусят, но никто их армией не называет
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30.08.2022 23:46 Відповісти
Неофіційно якась невелика кількість американських військових на Тайвані традиційно присутня (тайванці схильні позитивно переоцінювати міру можливої військової допомоги США у разі нападу КНР, тому можливо авторка коменту запам'ятала про армії зі слів населення) https://www.voanews.com/a/pentagon-us-nearly-*******-military-personnel-stationed-in-taiwan-this-year-/6337695.html
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30.08.2022 21:54 Відповісти
не, ну то что инструктора есть, это понятно. но это ж не 2 армии. у нее хоть в голове есть представление о количестве людей в структурной единице уровня "армия"?
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30.08.2022 23:47 Відповісти
Людина була там в 90-х, і якщо не зі шпигунськими цілями, то кількість військових могла знати тільки дуже умовно зі слів місцевих. Навряд чи це відкрита інформація, так що, не варто настільки буквально тлумачити.
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30.08.2022 23:58 Відповісти


Коли сусід не дебіл
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30.08.2022 21:21 Відповісти
i pravilno - a to budut kak kacapi svoimi vatolotami vseh dostavatj.
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30.08.2022 19:39 Відповісти
і як відчуття? ))))
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30.08.2022 19:50 Відповісти
Китай если желает переделить мир под себя, совместно с ***********, должен задуматься, выстоит ли очередная фашистская коалиция в войне против всего мира. Историю надо учить...и современный пример войны в Украине.
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30.08.2022 19:58 Відповісти
Китайцы, с миром надо вась - вась и будут лады.
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30.08.2022 19:59 Відповісти
Опять.
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30.08.2022 20:11 Відповісти
Американцы хотят китайцев втянуть в войну, правда узькоглазые поумнее кацапов - им наверное еще токо ху.ем по губам не водили, а они всеми способами упираются, видят чем все может кончится
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30.08.2022 20:16 Відповісти
бред несёшь, американцы хотят предотвратить вторжение коммуняк на Тайвань.
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30.08.2022 20:30 Відповісти
ты видно очень далек от ситуации и, посему херню мыслишь:
- американцы поддерживали ROC (республику Китай) еще с 1930х годов (Чан-Кай-Ши против мао);
- после поражения законного правительства (с помощью сталина) и эвакуации на Тайвань, америка признавала законное правительство Китая до 1976 (пока китай не обзавелся атомным оружием) и поддерживает Тайвань NOW.
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30.08.2022 20:53 Відповісти
sorry 1971 ...
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30.08.2022 20:56 Відповісти
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30.08.2022 20:55 Відповісти
Комунякам нейметься.
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30.08.2022 21:20 Відповісти
Пішла почитати новину на тайваньскому ресурсі, а там майже українське фото дня - політична реклама кандидата на місцевих виборах, який стоїть на голові у путіна з гаслом "Люди мають бути сильними, щоб їх поважали"👍https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4642146
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30.08.2022 23:17 Відповісти
 
 