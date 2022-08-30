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Ані Росія, ані Україна не вимагали екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова, - МВС Сербії

андрей,наумов

Міністр внутрішніх справ Сербії Александар Вулін повідомив, що "ані Росія, ані Україна" не вимагали екстрадиції колишнього високопосадовця СБУ Андрія Наумова, якого затримали у Сербії 7 червня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Вулін заперечив його ймовірні непублічні домовленості з секретарем Ради безпеки Росії Патрушевим щодо можливого отримання Наумовим притулку в Росії в обмін на свідчення проти президента України Володимира Зеленського, про які писало видання The Insider.

У Сербії Наумову продовжили термін перебування під вартою на три місяці, повідомили журналістам Балканської служби Радіо Свобода у Вищому суді міста Ниш.

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Раніше ЗМІ повідомляли про виїзд експосадовця СБУ за кордон напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну та розслідування щодо ймовірної передачі даних щодо ЧАЕС російським спецслужбам.

Автор: 

Сербія (366) Наумов Андрій (70)


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Топ коментарі
+72
Такий самий зрадник як і наше оманське чмо чи дєрьмак. Не щукають значить такі самі зрадники чи агенти.
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30.08.2022 19:54
+62
ані Україна ?а чого так?
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30.08.2022 19:53
+61
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30.08.2022 20:07
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Не дай боже приїде, тоді зелі з ермаком їхати тре терміново. А воно їм тре? От і буде висіти поки не приберуть, щоб не патякав, а то рейтинг впаде.
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31.08.2022 00:53 Відповісти
БОЯТСЯ ЧТО МНОГО РАССКАЖЕТ И ЖДУТ ЕГО ТИХОЙ КОНЧИНЫ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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31.08.2022 12:42 Відповісти
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