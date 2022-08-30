Ані Росія, ані Україна не вимагали екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова, - МВС Сербії

Міністр внутрішніх справ Сербії Александар Вулін повідомив, що "ані Росія, ані Україна" не вимагали екстрадиції колишнього високопосадовця СБУ Андрія Наумова, якого затримали у Сербії 7 червня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Вулін заперечив його ймовірні непублічні домовленості з секретарем Ради безпеки Росії Патрушевим щодо можливого отримання Наумовим притулку в Росії в обмін на свідчення проти президента України Володимира Зеленського, про які писало видання The Insider.

У Сербії Наумову продовжили термін перебування під вартою на три місяці, повідомили журналістам Балканської служби Радіо Свобода у Вищому суді міста Ниш.

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Раніше ЗМІ повідомляли про виїзд експосадовця СБУ за кордон напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну та розслідування щодо ймовірної передачі даних щодо ЧАЕС російським спецслужбам.