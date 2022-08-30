Зрадник, який на Сумщині забезпечував окупантів харчами і горілкою, засуджений до 1 року позбавлення волі, - прокуратура

В Сумській області до 1 року позбавлення волі засуджено місцевого колаборанта, який забезпечував харчами військовослужбовців РФ під час окупації регіону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на обласну прокуратуру.

У ході слідства встановлено, що під час окупації російськими військовослужбовцями с. Боромля Охтирського району 49-річний обвинувачений, який у той час доглядав за худобою у домогосподарстві, власники якого виїхали, добровільно забезпечував окупантів матеріальними ресурсами. Зокрема різав худобу та передавав їм тушки, а також купляв у селі горілчані вироби для військових російської армії.

У суді обвинувачений вину свою визнав повністю, запевняв, що розкаюється.

За вироком суду зрадника засуджено до 1 року позбавлення волі з позбавленням права займати виборні посади в органах влади та місцевого самоврядування строком на 10 років та з конфіскацією майна.

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