Зрадник, який на Сумщині забезпечував окупантів харчами і горілкою, засуджений до 1 року позбавлення волі, - прокуратура
В Сумській області до 1 року позбавлення волі засуджено місцевого колаборанта, який забезпечував харчами військовослужбовців РФ під час окупації регіону.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на обласну прокуратуру.
У ході слідства встановлено, що під час окупації російськими військовослужбовцями с. Боромля Охтирського району 49-річний обвинувачений, який у той час доглядав за худобою у домогосподарстві, власники якого виїхали, добровільно забезпечував окупантів матеріальними ресурсами. Зокрема різав худобу та передавав їм тушки, а також купляв у селі горілчані вироби для військових російської армії.
У суді обвинувачений вину свою визнав повністю, запевняв, що розкаюється.
За вироком суду зрадника засуджено до 1 року позбавлення волі з позбавленням права займати виборні посади в органах влади та місцевого самоврядування строком на 10 років та з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
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до 12 років....
держзрада під заставу або як тут, до 1 року...
жіночка з Вінниці не задекларувала 8 тисяч баксів
конфіскували
якась курва вивезла 8 чемоданів, 31млн баксів
не замітили
спаркс обвинила ОП в шести держзрадах
а посадити хочуть генерала Кривоноса і волонтера Оскера
акуітельні в нас закони
підараси рулять
дивний якийсь випадок...
s takim podhodom voinu nelzja vigratj ! vas budut bombitj raketami - dolgo i uporno...
у нас так - потім на гілляці повішаємо..
А насчёт вопросов - к умным -умные...
А эти к тебе)))
Ой...кто это сделал?
vata - ti hotj zagugli po nachalu , shtob neoblazhatsa gazprom uzhe poslali v sled za korabeljom....
Кварталівське лисе і мордате сміття ж нагородили?
А за споювання окупантів - змягчили срок
Ней бухають неміряно - ней наші волонтери негайно організують для москалів поставку шмурдяку
увидите еще много интересного и увлекательного!
Суки...
Замість посадити на строгач - де єдиний його самогонний апарат, це його пасть і срака...
1. Либо 0 лет сроку заключения, так как была непосредственная угроза жизни и надо давать чёткую инструкцию спасать свою жизнь любой ценой
2. Либо 15 лет или даже больше за измену Украине. Если он добровольно помогал.
Не может, вообще не может быть ситуации между 0 и 15 годами. Любой приговор между этими цифрами - это преступление против Украины.
Ах да - у нас садять за пляшку горілки чи вкрадений телефон.
А таваріщі по типу Єрмака і Наумова , як в анекдоті:
Підозрюваних визнаєте себе винним.?
Нет.
Ну на нєт, і суда нєт.