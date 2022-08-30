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Зрадник, який на Сумщині забезпечував окупантів харчами і горілкою, засуджений до 1 року позбавлення волі, - прокуратура

наручники

В Сумській області до 1 року позбавлення волі засуджено місцевого колаборанта, який забезпечував харчами військовослужбовців РФ під час окупації регіону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на обласну прокуратуру.

У ході слідства встановлено, що під час окупації російськими військовослужбовцями с. Боромля Охтирського району 49-річний обвинувачений, який у той час доглядав за худобою у домогосподарстві, власники якого виїхали, добровільно забезпечував окупантів матеріальними ресурсами. Зокрема різав худобу та передавав їм тушки, а також купляв у селі горілчані вироби для військових російської армії.

У суді обвинувачений вину свою визнав повністю, запевняв, що розкаюється.

За вироком суду зрадника засуджено до 1 року позбавлення волі з позбавленням права займати виборні посади в органах влади та місцевого самоврядування строком на 10 років та з конфіскацією майна.

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Автор: 

вирок (1064) Сумська область (3609) державна зрада (1681) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+24
Это просто шиздец, товарищи....до одного года..... Да он теперь шмурдяк до конца своих дней хлебать должен, а не ханку!!!!
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30.08.2022 20:23
+19
плакати..чи сміятись..то чий суд був?? чи коксанули??
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30.08.2022 20:23
+19
Нашли сельского бомжа, и столько шума😂 А на Банковую слабо зайти? План на год перевыполните
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30.08.2022 20:28
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Это просто шиздец, товарищи....до одного года..... Да он теперь шмурдяк до конца своих дней хлебать должен, а не ханку!!!!
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30.08.2022 20:23 Відповісти
ібани по морді поліцейського
до 12 років....
держзрада під заставу або як тут, до 1 року...
жіночка з Вінниці не задекларувала 8 тисяч баксів
конфіскували
якась курва вивезла 8 чемоданів, 31млн баксів
не замітили
спаркс обвинила ОП в шести держзрадах
а посадити хочуть генерала Кривоноса і волонтера Оскера
акуітельні в нас закони
підараси рулять
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30.08.2022 21:21 Відповісти
плакати..чи сміятись..то чий суд був?? чи коксанули??
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30.08.2022 20:23 Відповісти
Звідки в окупованому селі горілка? Кацапи і без нього забрали б її в магазині.
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30.08.2022 20:26 Відповісти
і можна подумати вони б самі худобу б не постріляли...при чому всю...а не дозовано по потребам...
дивний якийсь випадок...
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30.08.2022 20:29 Відповісти
Може пора вже і суд до кримінальної відповідальності притягувати за такі вироки.
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30.08.2022 20:26 Відповісти
... эта другое...
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30.08.2022 21:23 Відповісти
Даздравствуєт наш суд-самий гуманний суд в мірє...
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30.08.2022 20:26 Відповісти
da shto ce take !? vas ubivajut - a sudi dajut takim do 1 goda ?

s takim podhodom voinu nelzja vigratj ! vas budut bombitj raketami - dolgo i uporno...
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30.08.2022 20:27 Відповісти
не переймайтесь, то не наш суд...
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30.08.2022 20:38 Відповісти
nu ja kak by ne v prave vam sho libo ukazivtj....no eto uzhe perebor !
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30.08.2022 20:42 Відповісти
блін..як пояснити..то суд, який ми не сприймаємо....капець..то неможна пояснити
у нас так - потім на гілляці повішаємо..
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30.08.2022 20:46 Відповісти
Детский сад...кто будет вешать....ЗЕля со своей бандой уже украинских патриотов тысячами в плен сдаёт лаптеногим мразям....иникого не интересует даже.((
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30.08.2022 20:53 Відповісти
ну то ж і про Вас можна сказати..не в Україні..російською..і Вам відніше? дитсадок чи ясла у Вас?
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30.08.2022 21:01 Відповісти
Ну да......чтобы ничего не замечать нужно смотреть в оба(с) Марина,на правду обижаться просто глупо....ЗЕльц с бандой ещё не ответил ни за ОДИНкосяк.....понторезов в Украине много....с деловыми проблемы.Ну если только Кошевой с орденом за мужество способный парняга(
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30.08.2022 21:26 Відповісти
це я з Вами згодна..не ображайтесь..
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30.08.2022 21:34 Відповісти
Он имел ввиду, что у нас прокацапские коррумпированные судьи
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30.08.2022 20:55 Відповісти
Ну ты-то много войн выиграло)))Вы-то уже извыигрывались)))
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30.08.2022 21:13 Відповісти
ты-то...Вы-то....ti chevo pod LV praporom ubogoe ?
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30.08.2022 22:08 Відповісти
А ты Великий)))Других учить )))
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30.08.2022 23:00 Відповісти
a ja kovo ta uchu ?
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30.08.2022 23:02 Відповісти
etot "osuzhdenny" souchastnik massovovo ubiistva. emu "sud" daet do 1 godu. eto fakti. ja prosto vozmushon - ibo takoi sud daet "zeleny svet" vsem ostaljnim kolaborantam - neboites , ubivaite vam nichevo za eto nebude. vse.
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30.08.2022 23:08 Відповісти
То есть ты оправдываешь массовые депортации латышей после 1945 года?Тоже ведь и кормили и поили гитлеровцев
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30.08.2022 23:55 Відповісти
net , ibo oni voevali s krasnoi saranchoi....da i kakoi tam sud bil voobshe v stalinskie vremena - to voobshe pornografija.
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31.08.2022 00:00 Відповісти
Это мой друг "воевал красной саранчой"?Ему 5 лет было!Может его тётка попит фашисту дала...Ну такой усталый после Бикерников или Румбулы...Дай типа Байба молочка...
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31.08.2022 00:06 Відповісти
mne shas slezinku pustij nado bylo ? tak mezhdu prochem - moevo pradeda , krasnije fashisti 2 raza v Sibirj otpravili....esho voprosi tupie ko mne budut ?
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31.08.2022 00:17 Відповісти
ja ponjal kuda ti klonish - tolko voprosi eti nepodhodjat k situaciji UA v 2022 godu.
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31.08.2022 00:03 Відповісти
Я не клоню - говорю открытым текстом.
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31.08.2022 00:08 Відповісти
slish ? chei Krim ?
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31.08.2022 00:15 Відповісти
Крым Слава Богу не твой)))А за что деда-то?
А насчёт вопросов - к умным -умные...
А эти к тебе)))
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31.08.2022 00:40 Відповісти
otvet nepravilny v spam vatnik
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31.08.2022 00:41 Відповісти
А у меня к тебе встречный вопрос - чей Latvijas gaze?
Ой...кто это сделал?
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31.08.2022 00:43 Відповісти
В спам так в спам!
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31.08.2022 00:44 Відповісти
https://lg.lv/en/about-us/shareholders https://lg.lv/en/about-us/shareholders


vata - ti hotj zagugli po nachalu , shtob neoblazhatsa gazprom uzhe poslali v sled za korabeljom....
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31.08.2022 00:47 Відповісти
електричний стул його доля
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30.08.2022 20:27 Відповісти
вони працюють на Україну чи вже на расію?
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30.08.2022 20:27 Відповісти
Нашли сельского бомжа, и столько шума😂 А на Банковую слабо зайти? План на год перевыполните
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30.08.2022 20:28 Відповісти
Він у багатіїв за худобою наглядав, а його на 10 років позбавили права займати виборні посади в органах влади і місцевого самоврядування... Можна сміятися.
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30.08.2022 22:19 Відповісти
Судді посміялися в обличчя українцям.Я б не здивувався,якби цьюго алкаша ще й нагородили.
Кварталівське лисе і мордате сміття ж нагородили?
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30.08.2022 20:29 Відповісти
Це він ще лєгко отдєлался. Міг би і ордєн за заслугі отримать.
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30.08.2022 20:30 Відповісти
Тобто урод вийде на волю ще до закінчення війни і буде займатися чим? Це абзац , зелений абзац...
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30.08.2022 20:36 Відповісти
Буде знов наглядати за худобой. Велику рибину спіймали місцеві прокурори.
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30.08.2022 22:21 Відповісти
Воно нещасне мабуть і не зрозуміло що від нього хотять . Конфіскуфали майно , мабуть стару тілогрійку, не можна занімати керівну посаду - крім як хвости коровам крутити. А ті хто справді продає Україну - отримують нагороди. Це страшний зрадник .
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31.08.2022 06:39 Відповісти
https://youtu.be/gFHcQkZIouE
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30.08.2022 20:37 Відповісти
Одно душу греет - "10 запрещено занимать выборные должности" - 10 лет мудрый нарид не сможет его выбрать преzедентом...
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30.08.2022 20:38 Відповісти
суровое наказание
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30.08.2022 21:24 Відповісти
Скостили за чистосердечное.. Опера и прокуроры плюшки получать хотят, на напрягаться на работ- не хотят.
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30.08.2022 20:40 Відповісти
Ось це справжне дiло?
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30.08.2022 20:41 Відповісти
его опустят на зоне по полной!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.08.2022 20:42 Відповісти
Виходить, цим суддям *****, що кожного дня гинуть десятки, чи то не сотні захисників України?
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30.08.2022 20:43 Відповісти
При воєнному стані і такі вироки, може вже час зайнятись суддями і судами, але ж ДБР зовсім іншим займається на догоду нікчемній владі.
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30.08.2022 20:44 Відповісти
Да по какой же это статье судили, что год дали? Ребятки---да выпустить его---а суд весь распнуть!
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30.08.2022 20:46 Відповісти
А давайте судье засунем ствол АК в жёппу и спросим: принесёшь воттки?
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30.08.2022 20:50 Відповісти
Це зовсім недостатньо, треба щоб його суддя додатково поцілував у сраку.
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30.08.2022 20:51 Відповісти
Може так i було...
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30.08.2022 21:54 Відповісти
А почему только год??? ЛЕТ ПЯТЬ КАК МИНИМУМ!!
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30.08.2022 20:51 Відповісти
Його треба було нагородити і відправити до єрмака заступником...
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30.08.2022 20:57 Відповісти
Ворон ворону глаз не выклюет. Вспомните кто у нас судьи и прокуроры.
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30.08.2022 20:57 Відповісти
лютый приговор пзлц
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30.08.2022 20:58 Відповісти
Суддi - садюги
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30.08.2022 21:56 Відповісти
за їжу - наказання
А за споювання окупантів - змягчили срок
Ней бухають неміряно - ней наші волонтери негайно організують для москалів поставку шмурдяку
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30.08.2022 21:01 Відповісти
за отруту - нагородили б..
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30.08.2022 21:09 Відповісти
Це зрада чи перемога? Як відкоментує приофісний придурок Мілованов?
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30.08.2022 21:01 Відповісти
Кореш "арденаносцев" 95 КРИГУЖОПОЛЯ!
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30.08.2022 21:07 Відповісти
Дно судебной системы пробито окончательно.
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30.08.2022 21:11 Відповісти
Эээ, нет...
увидите еще много интересного и увлекательного!
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30.08.2022 21:26 Відповісти
Посочюствовали мабуть.
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30.08.2022 21:18 Відповісти
А який термін ув'язнення отримав зрадник, який морально був не готовий підривати мости?
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30.08.2022 21:23 Відповісти
Доглядачу за худобою у домогосподарстві заборонили займати виборні посади в органах влади та місцевого самоврядування строком на 10 років
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30.08.2022 21:44 Відповісти
Зеленський позбавляеться конкурентiв...
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30.08.2022 21:58 Відповісти
Так тримати!
Суки...
Замість посадити на строгач - де єдиний його самогонний апарат, це його пасть і срака...
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30.08.2022 21:48 Відповісти
Судебное ******** продолжается,это уже днище!
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30.08.2022 21:48 Відповісти
Ні ! Ростріл і позбавлення майна також українського громадянства.Всі хто по своїй волі співпрацює з окупантами зрадники таких під сраку з країни.Якщо не хочете ліквідовувати в паспорті повинно стоячи що він зрадник ! Щоб кожна людина кожен роботодавець знав що це за лайно.
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30.08.2022 21:58 Відповісти
Цю ситуацію описав Гашек . Був такий персонаж Пепка Стрибни. Наші доблестні правоохоронці теж такого піймали , а строгі судді суворо наказали і тепер можуть відпочити після такої виснажливої праці.
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31.08.2022 06:47 Відповісти
Это не гуманизм, это предатели поощряют предателей
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30.08.2022 23:24 Відповісти
Если бы не предательская власть, то казнили бы ублюдка, а так, свои своих обижать не будут - немного дали...
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30.08.2022 23:23 Відповісти
В который раз:
1. Либо 0 лет сроку заключения, так как была непосредственная угроза жизни и надо давать чёткую инструкцию спасать свою жизнь любой ценой
2. Либо 15 лет или даже больше за измену Украине. Если он добровольно помогал.

Не может, вообще не может быть ситуации между 0 и 15 годами. Любой приговор между этими цифрами - это преступление против Украины.
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31.08.2022 00:06 Відповісти
Імітація бурної діяльності. Що там Єрмак? Наумов. Як там з мостами через перекоп?
Ах да - у нас садять за пляшку горілки чи вкрадений телефон.
А таваріщі по типу Єрмака і Наумова , як в анекдоті:

Підозрюваних визнаєте себе винним.?
Нет.
Ну на нєт, і суда нєт.
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31.08.2022 07:45 Відповісти
 
 