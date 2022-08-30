Про військові дії, їхній хід, наслідки та результати повідомляють тільки ЗСУ, - Генштаб звернувся до журналістів
Генеральний штаб Збройних сил України в черговий раз звернувся до блогерів і представників ЗМІ з проханням не давати оцінок діям українських військових.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Розуміючи високий рівень суспільного запиту, вважаємо за необхідне вкотре звернутися до кожного, хто свідомо пов’язує свою роботу з інформацією, позиціонує свою діяльність як публічну, має численну аудиторію і користується її довірою:
- закликаємо усіх і кожного утриматися від домислів і не давати оцінок діям ЗСУ та Сил оборони України загалом;
- нагадуємо, що тільки військове керівництво володіє усією повнотою інформації про обстановку на передових позиціях, відтак, саме військові посадові особи можуть надавати цю інформацію;
- наголошуємо на неприпустимості подвійного трактування стратегічної та оперативної обстановки, що склалася на фронті російсько-української війни, жонглюванні військовою термінологією, намаганнях продукувати власні, нічим не обґрунтовані прогнози.
Так само неприпустимою є практика вирізання з контексту заяв окремих осіб, у тому числі офіційних, надання цим заявам різного забарвлення і трактування їх на власний розсуд.
Головне правило – про військові дії, їх хід, наслідки та результати повідомляють Збройні Сили України!
Наші мужні воїни майстерно виконують свою роботу і щодня нищать окупантів по усій лінії фронту. Тож давайте і надалі вірити в Українське військо, не ставити під сумнів дії командирів і не слугувати додатковим інструментом в руках російської пропаганди. Ворог підступний і безжалісний, він намагатиметься використати будь-яку перевагу, зокрема й інформаційну, аби завдати нам втрат.
Слід врешті визнати, що вигадані перемоги не наближають, а лише віддаляють справжню Перемогу, за яку сьогодні б’ється увесь Український народ! Тому саме від усіх нас залежить, як скоро наша Перемога настане!"
Будь ласка, зачекайте...
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По ситуації на Херсонщині. В трьох місцях після першого масованого артудару війська РФ покинули позиції і відійшли. Єдині, хто спробував "встать грудью врагу навстречу" - 7-й загін СП, т.з. "Русичі". Результат - загін знищено майже повністю.
І оскільки ви привели "операційний раритет" часів другої світової війни, я приведу декілька відповідних прикладів.
Ковельська операція 1944 рік: щільність артилерії 228 одиниць/км.
Ленінградський фронт 1944 рік: щільність артилерії 133 гармати на кілометр.
- Херсон (Николаевское шоссе не доезжая авторынка в сторону Херсона) наши накрыли орков, у них там были больничка/«штаб»/базы. Сегодня перекрыли полностью Николаевское шоссе. Вывозили жмуров
- Новая Каховка («стрек» не далеко от рабочего посёлка. КАМАЗами вывозили трупаков.
Що за істерики? - закрийте, мовляв роти шоби враг недогадался. Це ж смішно. І виглядає скоріше як охота на відьом і бажання перекласти власні пройопи на блогерів чи типу того...
В качестве упражнения - выше по ленте новость о миссии учебы ЕС для ВСУ. Ваш анализ?
А ведь она по своему смыслу и скрытому содержанию просто невероятна.
Джерело:
Цікаво, а хто в нас перемогами марафонить 24 нонстоп ?
https://twitter.com/i/status/1564468854721576960
Він і так харчуеться з помойки....все що він розказує це його уява і не більше
Песня "Солдаты группы Центр"
Лысый получает награду, а генерал Марченко, спасший юг Украины, Николаев, Одессу, миллионы жизней , получает новое уголовное дело. Кривонос, получает уголовное дело по приказу предателей, от следаков, которые в первые часы войны сдрыснули на запад Украины под юбки женщин беженок с детьми. Следователь не воевавший, не имеет право предъявлять обвинение воевавшему Воину. *****, вся эта ******* сватов зачищает медиа от критики, повышает налоги, поднимает в должностях всех кто как и они сбежали в первые дни войны. И что? Они думают, что толстожопые менты, спрятавшиеся за юбками их спасут? С войны вернуться ВОИНЫ, которые снесут эту падаль в секунду просто поджопниками.