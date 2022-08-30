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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Про військові дії, їхній хід, наслідки та результати повідомляють тільки ЗСУ, - Генштаб звернувся до журналістів

генштаб,зсу

Генеральний штаб Збройних сил України в черговий раз звернувся до блогерів і представників ЗМІ з проханням не давати оцінок діям українських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ. 

У повідомленні зазначається: "Розуміючи високий рівень суспільного запиту, вважаємо за необхідне вкотре звернутися до кожного, хто свідомо пов’язує свою роботу з інформацією, позиціонує свою діяльність як публічну, має численну аудиторію і користується її довірою:

- закликаємо усіх і кожного утриматися від домислів і не давати оцінок діям ЗСУ та Сил оборони України загалом;

- нагадуємо, що тільки військове керівництво володіє усією повнотою інформації про обстановку на передових позиціях, відтак, саме військові посадові особи можуть надавати цю інформацію;

- наголошуємо на неприпустимості подвійного трактування стратегічної та оперативної обстановки, що склалася на фронті російсько-української війни, жонглюванні військовою термінологією, намаганнях продукувати власні, нічим не обґрунтовані прогнози.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми розпочали свою справу і доводитимемо її до кінця, закликаємо не розголошувати інформацію, - ОК "Південь"

Так само неприпустимою є практика вирізання з контексту заяв окремих осіб, у тому числі офіційних, надання цим заявам різного забарвлення і трактування їх на власний розсуд.

Головне правило – про військові дії, їх хід, наслідки та результати повідомляють Збройні Сили України!

Наші мужні воїни майстерно виконують свою роботу і щодня нищать окупантів по усій лінії фронту. Тож давайте і надалі вірити в Українське військо, не ставити під сумнів дії командирів і не слугувати додатковим інструментом в руках російської пропаганди. Ворог підступний і безжалісний, він намагатиметься використати будь-яку перевагу, зокрема й інформаційну, аби завдати нам втрат.

Слід врешті визнати, що вигадані перемоги не наближають, а лише віддаляють справжню Перемогу, за яку сьогодні б’ється увесь Український народ! Тому саме від усіх нас залежить, як скоро наша Перемога настане!"

Також дивіться: Українські журналісти потрапили під російський обстріл в Авдіївці. ВIДЕО

Автор: 

Генштаб ЗС (6533) журналістика (1754) інформаційна війна (360) ЗМІ (1357) ЗСУ (7519)


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Топ коментарі
+41
шо...и аристович не-не???? и подоляк не? и даже сам дерьмак не??? не может быть...
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30.08.2022 20:43
+25
Арестовичу тепер треба буде платити допомогу з безробіття!
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30.08.2022 20:46
+24
Враховуючи кількість дурнів, що вважають його військовим експертом, та авторитетним джерелом інформації, він не прогорить.
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30.08.2022 20:54
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шо...и аристович не-не???? и подоляк не? и даже сам дерьмак не??? не может быть...
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30.08.2022 20:43 Відповісти
і навіть Фейгін нє?
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30.08.2022 20:52 Відповісти
та він зразу - нє))))
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30.08.2022 20:54 Відповісти
Арестовичу тепер треба буде платити допомогу з безробіття!
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30.08.2022 20:46 Відповісти
Враховуючи кількість дурнів, що вважають його військовим експертом, та авторитетним джерелом інформації, він не прогорить.
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30.08.2022 20:54 Відповісти
сделают его фельд-маршалом всегалактических штурмовых войск киборгов! ему до этого звания осталось 2-3 недели
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30.08.2022 20:54 Відповісти
Лёша -Люся на х#й брехунец паскудный , приспешник Дугина совкодрочер уродом Быковым
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30.08.2022 21:22 Відповісти
Вже 100500 раз попереджали. Ну а як же ,,експерти" без піара? Ось і в 100501-й раз попередження. А пройтичь по новостній ленті - хто тіко не коментує.
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30.08.2022 20:51 Відповісти
Росіяне,це хто?
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30.08.2022 20:49 Відповісти
ви їм ще віру маєте?
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30.08.2022 20:50 Відповісти
Так пабліки писали що 25 лютого вже армії нашої не було)))
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30.08.2022 20:55 Відповісти
На такую оборону никто не полез бы
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30.08.2022 21:12 Відповісти
Ты свидетель секты "распятого мальчика"? "***************** пишут ..."🤦 Тебе не стыдно,что ты имбецил?
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30.08.2022 21:14 Відповісти
Паблики могут написать много,но контрнаступления не было,как такового,поэтому выдыхай,а потери всегда есть при любых активных действиях

По ситуації на Херсонщині. В трьох місцях після першого масованого артудару війська РФ покинули позиції і відійшли. Єдині, хто спробував "встать грудью врагу навстречу" - 7-й загін СП, т.з. "Русичі". Результат - загін знищено майже повністю.
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30.08.2022 21:17 Відповісти
Ви з фронту,чи з расєйських пабліків?
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30.08.2022 20:53 Відповісти
Дай посилання на провал контрнаступу.
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30.08.2022 20:55 Відповісти
А про 100 Хаймерсів в пабліках є?))))
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30.08.2022 20:52 Відповісти
Судя по их сводкам, то они уже уничтожили нашей техники больше, чем ее было на начало войны, а ********* вообще языком тысячу байрактаров сбила
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30.08.2022 20:54 Відповісти
У кацапів "в пабліках" крейсер Масква входит на рейд Севастополя....
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30.08.2022 20:55 Відповісти
Який контрнаступ? Чий? ЗСУ ще не наступали, тільки готуються. Де посилання на інформацію? Чи аби бла-бла?
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30.08.2022 20:58 Відповісти
Чого це тут "че"каєш, кацапе вражий ?
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30.08.2022 21:05 Відповісти
Для більш-менш ефективного використання "вогняного валу", потрібна щільність артилерії, мінімум 50 одиниць на кілометр фронту.
І оскільки ви привели "операційний раритет" часів другої світової війни, я приведу декілька відповідних прикладів.
Ковельська операція 1944 рік: щільність артилерії 228 одиниць/км.
Ленінградський фронт 1944 рік: щільність артилерії 133 гармати на кілометр.
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30.08.2022 21:18 Відповісти
Не знаю какие там кацапуровские «паблике», НО инфа от реальных очевидцев:
- Херсон (Николаевское шоссе не доезжая авторынка в сторону Херсона) наши накрыли орков, у них там были больничка/«штаб»/базы. Сегодня перекрыли полностью Николаевское шоссе. Вывозили жмуров
- Новая Каховка («стрек» не далеко от рабочего посёлка. КАМАЗами вывозили трупаков.
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30.08.2022 21:29 Відповісти
ротяки зашити..й кайданки..щоб не бацали тексти
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30.08.2022 20:49 Відповісти
Не розумію чому проблема? Ну хай повідомляють, ну якщо кацапи настільки тупі, що про ситуацію на власному фронті взнають з української преси, то зливайте дезу, користуйтеся.
Що за істерики? - закрийте, мовляв роти шоби враг недогадался. Це ж смішно. І виглядає скоріше як охота на відьом і бажання перекласти власні пройопи на блогерів чи типу того...
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30.08.2022 20:49 Відповісти
Вірять у вроки 😁. Це якийсь сюр. Скоро примусять всіх плювати за плече
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30.08.2022 20:53 Відповісти
Або вроки, або шукають винуватих, - ах блохєр Некромансер сказав що ми відбили село, кацапи про те прочитали і намагаються відбити те село взад. От якби не писав, то вони б і не знали що їх погнали з села...
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30.08.2022 21:01 Відповісти
Они правы. Гонка журналистов за сенсациями мешает спецслужбам работать. Мне, как осведомленному человеку, известно - "все идет по плану, точно по графику". Даже немного скучно, что рф оказалась таким слабым и предсказуемым противником.
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30.08.2022 20:58 Відповісти
Нормальні спецслужби навпаки з цієї гонки можуть мати користь зливаючи дезу, чи щось подібне. А не верещати "Тихо ша"...
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30.08.2022 21:04 Відповісти
Речь идет о случайной утечке информации. Подчеркиваю - случайной. Иногда, простая, на первый взгляд - безобидная информация содержит очень ценные сведения, получаемые в результате ее анализа.
В качестве упражнения - выше по ленте новость о миссии учебы ЕС для ВСУ. Ваш анализ?
А ведь она по своему смыслу и скрытому содержанию просто невероятна.
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30.08.2022 21:09 Відповісти
Любий аналіз має грунтуватися на доведених константних величинах, тобто на правді. Я не знаю наскільки відповідає дійсності новина про місію ЕС, - правда це чи свідома наша дезінформація. І ви не знаєте на 100%. Тому ні наш ні мій аналіз не має жодної практичної користі...
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30.08.2022 21:17 Відповісти
Правда на войне - последнее, что нужно. Важен результат. Потому что, "победителей не судят". Им аплодируют.
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30.08.2022 21:23 Відповісти
Щось совком запахло
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30.08.2022 22:03 Відповісти
В нас журналістів можна перерахувати на пальцях рук, решта журнашлюхи продажні.
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30.08.2022 20:49 Відповісти
Слід врешті визнати, що вигадані перемоги не наближають, а лише віддаляють справжню Перемогу, за яку сьогодні б'ється увесь Український народ! Тому саме від усіх нас залежить, як скоро наша Перемога настане!"
Джерело:
Цікаво, а хто в нас перемогами марафонить 24 нонстоп ?
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30.08.2022 20:53 Відповісти
Весь ютюб вже забитий
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30.08.2022 20:54 Відповісти
А хєнєралісімус ZEскотів Люся Обдрестович? А, йому ж можна, у нього більше 30 "бойових" виходів під себе
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30.08.2022 20:57 Відповісти
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30.08.2022 20:58 Відповісти
запах горілого любить. змєй гориничь
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30.08.2022 21:43 Відповісти
А якже ж купа горлопанів-еспердів?
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30.08.2022 20:59 Відповісти
Генштаб звернувся до журналістів....
https://twitter.com/i/status/1564468854721576960
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30.08.2022 21:01 Відповісти
21 век....неужели вы думаете,что простые люди,будут черпать информации только из оф.инфы нашего генштаба???Ну так может сразу нет отключать???))Понятно цензура и хочеться как лучше))Для начала решите с Арестовичем.....перестал его смотреть давно....но многие до сих пор в захвати от него.
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30.08.2022 21:01 Відповісти
І це добре.
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30.08.2022 21:02 Відповісти
А дєже Люся тєпєрь харчєваться будєт???
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30.08.2022 21:04 Відповісти

Він і так харчуеться з помойки....все що він розказує це його уява і не більше
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30.08.2022 21:51 Відповісти
Чому я маю шукати хороші новини на телезі гіркіна, якщо хтось не зрозумів це такий собі гумор
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30.08.2022 21:05 Відповісти
Тупість рідкісна! 1.рашисти і так знають більше ніж ми, цивільні. 2. Кожне приховування інформації визиває зворотній ефект: більшу цікавість, плітки і врешті решт недовіру! А сводкам генштабу вже як півроку немає жодної довіри! А людям треба якось життя планувати особливо в прифронтових і окупованих територіях! Ви хоч уявляєте скільки шкоди зелені вилупки разом з генштабом наробили Херсонщині, коли в березні закликали пертися на мітинги( замість підпілля і партизанщини!), Сіяти поля, бо обіцяли збирати в серпні при Україні, чекати на ЗСУ, яких там досі немає!!!! Ви підставили людей на смерть!!! І катування!!! Бо життя в окупації найгірше що є на війні- це життя в концтаборі!!!! Пофіг на ті калібри і іскандери, пофіг на радіацію і т.п.....все це можна пережити на вільній території, а як пережити полон і страту і гвалтування і катування і життя в інформвакуумі і неможливість працювати, бо вся твоя праця по факту використовується окупантами?!
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30.08.2022 21:10 Відповісти
Оце прийшла думка: вітчизняною війною треба назвати якраз цю нашу війну проти реальних руссофашистів. А в 39-45 то ж була світова, то вже совок написав собі псевдоісторію. Реально Велика Вітчизняна Війна України. І рашисти хуже в рази, ніж були фашисти.
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30.08.2022 21:11 Відповісти
Владимир Высоцкий

Песня "Солдаты группы Центр"
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30.08.2022 21:14 Відповісти
Болтун - находка для шпиона. А болтун публикующийся в СМИ - шпион в 3-й степени.
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30.08.2022 21:12 Відповісти
Назви прізвище такого болтуна.
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30.08.2022 21:29 Відповісти
CNN вже 4 села звільнила, та активно застосовує американську наступальну зброю )
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30.08.2022 21:13 Відповісти
каждые полчаса прилеты по кацапам на юге,норм темп.взяли)))
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30.08.2022 21:17 Відповісти
"укринфобюро" и "таду" вот только эти источники которые могут вещать для всех. Запретить инет и радио, тв. Оставить одно проводное радио.... только на столбах громкоговорители. И всем молчать и только слушать что наш великий говнокомандующий обьявит...а да еще этот секретарь который главный типа.
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30.08.2022 21:22 Відповісти
И Конашенкова своего запустить
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30.08.2022 21:24 Відповісти
Дебілізм повний. Генштаб і Україну здасть, якщо народ не буде знати, що робиться. Невже краще слухати дезінформацію від ворогів? Що робиться на фронті ворог і сам знає, а приховувати правду від народу це злочин. Ніхто не потребує розповідати про спецоперацію та і нема надії, що влада її не передала ворогові.Непрофесіоналізм завжди винить когось.
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30.08.2022 21:27 Відповісти
Це в першу чергу потрібно виконувати обдристовичам, подолякам, даніловим, будановим, резніковим, та решті безтурботній та веселій зе-бригаді.
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30.08.2022 21:34 Відповісти
Бляха-муха, шановні ***** в генштабі! При всій повазі, ну думайте головою. Якщо флуд, чутки, та неперевірені данні будут розповсюжувати наші журналісти, то вони все ж таки наші. А якщо такої інформації не буде, то всі підуть (по тихому) за такою інформацією до росіян та різних Шаріїв. І оцим своїм прагненням до совкового, тупого стилю пропаганди, ви робите гірше, а не краще. Прильот по Антонівському мосту сьогодні ввечері вже в Телеграмі був в 20.18, з відео. Уніан перепостили о 20.39. Ну це не той світ вже який був, паперових газет та радіоприймачів один на все село. Зараз будь-який допитливий підписаний і на наші пабліки, і на ворожі, і ще друзі на фронті. Керуйте цим процесом, а не намагайтесь його зарізати і заткнути всім рота, інакше ініціативу перехопить ворог. Будьте блін краще і хитріше за росіян, а не мавпуйте їх 1 до 1.
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30.08.2022 21:36 Відповісти
Официально - да. Неофициально сообщают все, кому угодно. Все западные СМИ сидят на спутниках и смотрят. 24.02.2022 никакое ВСУ мне ничего не сообщало. Не сообщало, почему нет ВСУ на защите Энергодара, Мелитополя, Херсона. Почему нельзя давать оценку ВСУ? А если опять возглавит ВСУ какой-то зеленый хрен и отведет войска хрен знает куда?
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30.08.2022 21:39 Відповісти
Обдрестовичу с дерьмаком пора на передовую. Они одним взмахом языка уничтожают танковую дивизию. Вы только представите - боневтик в автоматом. Кто ж доверит автомат ухилянту. дерьмак в бронежилете? Он же сцался от страха. Целый полковник обдрестович с гранатометом? Вы еще юзика представте с ракетной установкой на плече. Смешно? Больно!!!
Лысый получает награду, а генерал Марченко, спасший юг Украины, Николаев, Одессу, миллионы жизней , получает новое уголовное дело. Кривонос, получает уголовное дело по приказу предателей, от следаков, которые в первые часы войны сдрыснули на запад Украины под юбки женщин беженок с детьми. Следователь не воевавший, не имеет право предъявлять обвинение воевавшему Воину. *****, вся эта ******* сватов зачищает медиа от критики, повышает налоги, поднимает в должностях всех кто как и они сбежали в первые дни войны. И что? Они думают, что толстожопые менты, спрятавшиеся за юбками их спасут? С войны вернуться ВОИНЫ, которые снесут эту падаль в секунду просто поджопниками.
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30.08.2022 21:52 Відповісти
Правильно вкотре кажу коли ЗСУ ведуть такі дії повинна бути тиша до опрелюднення офіційних результатів.
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30.08.2022 21:54 Відповісти
Т.е. гундосому - низзя? Оце - добре!
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30.08.2022 22:22 Відповісти
Шпион Зеленский вчерась в выступлении четко разложил номера частей и дислокацию. Заткните ему фонтан. "Особо хочу сегодня поблагодарить бойцов 56-й и 110-й бригад, проявляющих максимальную стойкость и героизм на Авдеевском направлении. Воинам 53 -й и 93-й бригад, защищающим Бахмутское направление"
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31.08.2022 07:15 Відповісти
 
 