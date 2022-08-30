Усі країни ЄС підтримали створення воєнної місії для навчання українських військових, - Боррель

В Євросоюзі працюють над визначенням параметрів для майбутньої воєнної місії для навчання і підготовки українських військових.

Про це заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на пресконференції у Празі після неформальної зустрічі Ради ЄС на рівні міністрів оборони країн-членів Євросоюзу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Високий представник ЄС відзначив важливість відновлення українські сили, і зокрема, навчання солдатів та підготовки кадрів для військових структур. Боррель сказав про існування багатьох ініціатив з підготовки особового складу, які перебувають на стадії розробки. Але потреби величезні, підкреслив він.

"І я можу сказати, що усі країни-члени чітко погодились щодо цього і стосовно започаткування необхідної роботи з визначення параметрів для місії воєнної допомоги Євросоюзу для України", - наголосив Боррель.

Він зазначив, що Рада ЄС на неформальних засіданнях не ухвалює офіційних рішень, але сьогодні було вирішено розпочати підготовчу роботу, яка передбачатиме підтримання контакту з українською стороною з одного боку, і визначення правових і оперативних параметрів з іншого, аби сформулювати "концепцію кризового менеджменту", що може у підсумку допомогти ухвалити рішення стосовно місії.

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Також сьогодні в режимі відеоконференції до міністрів оборони країн-членів Євросоюзу звернувся їхній український колега Олексій Резніков, який розповів про перелік потреб українських військових різного рівня з метою проходження підготовки на середньо- і довгострокову перспективу.