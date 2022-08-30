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Усі країни ЄС підтримали створення воєнної місії для навчання українських військових, - Боррель

навчання,велика,британія

В Євросоюзі працюють над визначенням параметрів для майбутньої воєнної місії для навчання і підготовки українських військових.

Про це заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на пресконференції у Празі після неформальної зустрічі Ради ЄС на рівні міністрів оборони країн-членів Євросоюзу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Високий представник ЄС відзначив важливість відновлення українські сили, і зокрема, навчання солдатів та підготовки кадрів для військових структур. Боррель сказав про існування багатьох ініціатив з підготовки особового складу, які перебувають на стадії розробки. Але потреби величезні, підкреслив він.

"І я можу сказати, що усі країни-члени чітко погодились щодо цього і стосовно започаткування необхідної роботи з визначення параметрів для місії воєнної допомоги Євросоюзу для України", - наголосив Боррель.

Він зазначив, що Рада ЄС на неформальних засіданнях не ухвалює офіційних рішень, але сьогодні було вирішено розпочати підготовчу роботу, яка передбачатиме підтримання контакту з українською стороною з одного боку, і визначення правових і оперативних параметрів з іншого, аби сформулювати "концепцію кризового менеджменту", що може у підсумку допомогти ухвалити рішення стосовно місії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз запропонує нову навчальну місію для зміцнення ЗСУ, - Bloomberg

Також сьогодні в режимі відеоконференції до міністрів оборони країн-членів Євросоюзу звернувся їхній український колега Олексій Резніков, який розповів про перелік потреб українських військових різного рівня з метою проходження підготовки на середньо- і довгострокову перспективу.

Автор: 

Євросоюз (13360) Боррель Жозеп (1074)


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Перепрошую, ніху вони швидкі, на 7 місяць війни почали говорити про підготовку, хто кого вчити буде). Респект таким країнам як Британія, Польша та країни Балтії першими простягли руку допомги,
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30.08.2022 21:10 Відповісти
Разве что инструктаж по технике...
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30.08.2022 21:23 Відповісти
Йдеться не про те, хто кого навчатиме, а про те, щоб це робилося в безпечному місці яким, безперечно, є країни ЄС. Чи Ви вже забули про жертви Десни?
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30.08.2022 21:25 Відповісти
Це зрозуміло, будь-яке навчання наших Збройних Сил це вже круто і вже прогрес: "вчитися ніколи не пізно")
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30.08.2022 21:41 Відповісти
....поддержали создание.... . С нового года видно попрет результат созданного---в смысле первая партия учится поедет. А там и Пасха не за горами.
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30.08.2022 21:49 Відповісти
 
 