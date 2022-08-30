Допомога Україні у сфері безпеки має тривати й нарощуватися, - Зеленський - сенаторам США Портману та Клобучар
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі у Києві з сенаторами США Робертом Портманом та Емі Клобучар заявив, що допомога Україні з боку США у сфері безпеки має тривати й нарощуватися.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі Зеленського.
"Вітаю в Україні сенаторів США Роберта Портмана та Емі Клобучар! Двопартійна та двопалатна підтримка Конгресу дуже цінна для нас. Докладно обговорили розвиток ситуації на фронті. Вдячний Сполученим Штатам за безпекову допомогу! Вона має тривати й нарощуватися. Це важливо для перемоги України", - заявив український президент.
Також, за його словами, має посилюватись санкційна політика щодо країни-агресора. Одним із елементів такого тиску президент назвав запровадження візових обмежень для громадян РФ.
"Щоб росіяни відчули наслідки власної підтримки агресії проти нашої держави", - наголосив президент.
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30 серпня Верховна Рада у першому читання https://suspilne.media/276494-rada-poperedno-pidtrimala-novij-zakon-pro-media/ ухвалила новий закон "Про медіа" http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69353 №2693-д . "За" проголосували 233 депутати.
Зокрема, закон містить:
зменшення української пісенної квоти на радіо на 10%;
повернення артистів-росіян на екрани через нівелювання переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці;
скасування заборони на популяризацію органів російської влади та її окремих представників у телепередачах і фільмах;
скасування заборони на приниження та зневажання української мови у фільмах;
дозвіл телеканалам транслювати фільми російською;
скасування заборони пісень російських виконавців.
Нардеп "Європейської солідарності" Микола Княжицький у коментарі "Детектору медіа" https://detector.media/infospace/article/202367/2022-08-30-knyazhytskyy-zakonoproiekt-pro-media-faktychno-skasovuie-zaboronu-rosiyskoi-muzyky-ta-chorni-spysky/ заявив , що ухвалений Радою у першому читанні варіант законопроєкту фактично скасовує заборону російської музики та "чорні списки" російських виконавців: "Фактично цим законом скасовується законопроєкт, який забороняє використання російської музики в ефірі, скасовуються "чорні списки". Це називається нібито впровадженням нового механізму, згідно з яким Нацрада буде голосувати, кого туди вносити, натомість скасовується вся робота СБУ за 7 років".
Голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/5417608348323985 заявив у Facebook, що законопроєкт лише на 10% складається з положень, які Україна зобов'язалася ухвалити перед ЄС, а решта тексту, за його словами, це "бажання влади отримати більше впливу на медіа: виписувати їм приписи, штрафи й закривати": "Влада не врахувала жодного пункту з численних критичних зауважень від українських журналістів, експертів та міжнародних фахівців".
Асфальт вже не аргумент?
как бы зеле не поплохело.....
і в чому вона не права? Чмо має піти.
@Garry51302808
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https://twitter.com/Garry51302808/status/1564673583795798016 38 мин
сказ о том,як із-за психологічних проблем сволоти яка дірвалась до влади,українцям було відмовленно.
-У праві на самозахист.
-У праві на життя. Тисячі загублених життів.Десятки тисяч сплюндрованих життів.Сотні тисяч у фільтраційних таборах.
Ціна їхньої психологічної неготовності.
***** це вже було раніше 100 років тому і всерівно факен нарід купуєтся на цю куєту .
Армии, поскольку облажался. Или мы можем только брать у народа и требовать у всего мира, а отдавать только папе с мамой?
Сподіваюсь буде тривати й наращуватись- так сказала б вихована людина. Але світ допомогає Україні а не янєлоху чи ЗЕкоМанді.