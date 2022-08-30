Допомога Україні у сфері безпеки має тривати й нарощуватися, - Зеленський - сенаторам США Портману та Клобучар

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі у Києві з сенаторами США Робертом Портманом та Емі Клобучар заявив, що допомога Україні з боку США у сфері безпеки має тривати й нарощуватися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі Зеленського.

"Вітаю в Україні сенаторів США Роберта Портмана та Емі Клобучар! Двопартійна та двопалатна підтримка Конгресу дуже цінна для нас. Докладно обговорили розвиток ситуації на фронті. Вдячний Сполученим Штатам за безпекову допомогу! Вона має тривати й нарощуватися. Це важливо для перемоги України", - заявив український президент.

Також, за його словами, має посилюватись санкційна політика щодо країни-агресора. Одним із елементів такого тиску президент назвав запровадження візових обмежень для громадян РФ.

"Щоб росіяни відчули наслідки власної підтримки агресії проти нашої держави", - наголосив президент.

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