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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Допомога Україні у сфері безпеки має тривати й нарощуватися, - Зеленський - сенаторам США Портману та Клобучар

зеленський

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі у Києві з сенаторами США Робертом Портманом та Емі Клобучар заявив, що допомога Україні з боку США у сфері безпеки має тривати й нарощуватися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі Зеленського. 

"Вітаю в Україні сенаторів США Роберта Портмана та Емі Клобучар! Двопартійна та двопалатна підтримка Конгресу дуже цінна для нас. Докладно обговорили розвиток ситуації на фронті. Вдячний Сполученим Штатам за безпекову допомогу! Вона має тривати й нарощуватися. Це важливо для перемоги України", - заявив український президент.

Також, за його словами, має посилюватись санкційна політика щодо країни-агресора. Одним із елементів такого тиску президент назвав запровадження візових обмежень для громадян РФ.

"Щоб росіяни відчули наслідки власної підтримки агресії проти нашої держави", - наголосив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Сенаті США представили новий законопроєкт про визнання Росії спонсором тероризму

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) допомога (8322) Сенат США (599) Портман Роберт (28)


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Топ коментарі
+15
а, кстаті, про дороги вони теж сьогодні прийняли закон. вірніше, відмінили той, що забороняв під час війни витрачати гроші на дороги.
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30.08.2022 21:16
+14
А чого вона має тривати та нарощуватись? Що ти зробив для цього? Віддав Беню правосуддю США ?
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30.08.2022 21:15
+12
Зе! Это тот случай когда говорят: "Не говори мне, что делать и я не скажу тебе куда идти!".
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30.08.2022 21:14
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Зе! Это тот случай когда говорят: "Не говори мне, что делать и я не скажу тебе куда идти!".
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30.08.2022 21:14 Відповісти
Чмо нюхнуло і почалися вказівки як Америці жити далі.
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30.08.2022 21:49 Відповісти
Мости, Чонгар, где-то посередине, мір в глазах путіна, мі на єто 24 февраля білі не готові, єщо парочку, благодарствую, еще парочку
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30.08.2022 22:07 Відповісти
А може луччє на ДОРОГИ поклянчить?
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30.08.2022 21:15 Відповісти
а, кстаті, про дороги вони теж сьогодні прийняли закон. вірніше, відмінили той, що забороняв під час війни витрачати гроші на дороги.
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30.08.2022 21:16 Відповісти
Ну і ...
30 серпня Верховна Рада у першому читання https://suspilne.media/276494-rada-poperedno-pidtrimala-novij-zakon-pro-media/ ухвалила новий закон "Про медіа" http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69353 №2693-д . "За" проголосували 233 депутати.
Зокрема, закон містить:
зменшення української пісенної квоти на радіо на 10%;
повернення артистів-росіян на екрани через нівелювання переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці;
скасування заборони на популяризацію органів російської влади та її окремих представників у телепередачах і фільмах;
скасування заборони на приниження та зневажання української мови у фільмах;
дозвіл телеканалам транслювати фільми російською;
скасування заборони пісень російських виконавців.

Нардеп "Європейської солідарності" Микола Княжицький у коментарі "Детектору медіа" https://detector.media/infospace/article/202367/2022-08-30-knyazhytskyy-zakonoproiekt-pro-media-faktychno-skasovuie-zaboronu-rosiyskoi-muzyky-ta-chorni-spysky/ заявив , що ухвалений Радою у першому читанні варіант законопроєкту фактично скасовує заборону російської музики та "чорні списки" російських виконавців: "Фактично цим законом скасовується законопроєкт, який забороняє використання російської музики в ефірі, скасовуються "чорні списки". Це називається нібито впровадженням нового механізму, згідно з яким Нацрада буде голосувати, кого туди вносити, натомість скасовується вся робота СБУ за 7 років".

Голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/5417608348323985 заявив у Facebook, що законопроєкт лише на 10% складається з положень, які Україна зобов'язалася ухвалити перед ЄС, а решта тексту, за його словами, це "бажання влади отримати більше впливу на медіа: виписувати їм приписи, штрафи й закривати": "Влада не врахувала жодного пункту з численних критичних зауважень від українських журналістів, експертів та міжнародних фахівців".
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30.08.2022 21:32 Відповісти
якщо за образу пяномордолисорилих орденоносців 95підворітні ще не садять,то "нарід схаває"
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30.08.2022 21:42 Відповісти
а я в цей час здеру з населення бабло на акциз/асфальт................
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30.08.2022 21:15 Відповісти
"Вона має тривати й нарощуватися" (c)

Асфальт вже не аргумент?
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30.08.2022 21:15 Відповісти
А чого вона має тривати та нарощуватись? Що ти зробив для цього? Віддав Беню правосуддю США ?
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30.08.2022 21:15 Відповісти
стратєгіст! найвеличніший лідор **********!
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30.08.2022 21:15 Відповісти
у вас ошибка в третьем слове...
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30.08.2022 21:19 Відповісти
Так, так! Ви, типу "тупі амери", нам зброю підтягуйте там та інші ніштяки, а ми тут попиляємо трохи на "Будівництві". ****на ЗЕлена потвора брехливо-зрадницька! Слава легендарним ЗСУ!!!
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30.08.2022 21:18 Відповісти
А на шашлики він їх запросити не забув?
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30.08.2022 21:18 Відповісти
щось мені підказує, що воно й шашлики готувати не вміє
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30.08.2022 21:20 Відповісти
Наниже їх на тем чим грав на піаніно, то може хоч і фігові, а вийдуть
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30.08.2022 21:28 Відповісти
та блін..то як про однорукого кухаря, що перець фаршував
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30.08.2022 21:49 Відповісти
які ви всі тут "пустунчики"
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31.08.2022 01:05 Відповісти
чи я чогось не розумію..просто подякувати Конгресу неможна? Треба попалатно?
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30.08.2022 21:19 Відповісти
Ну пацієнт з палати номер шість всіх бачить теж у палатах! Такий вже «широкий» світогляд!
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30.08.2022 22:51 Відповісти
дада, а в это время бункерный клован будет продолжать "проигрывать" всевозможные суды Коломойскому, и строить у нас подобие Рашки, только без нефти и газа
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30.08.2022 21:21 Відповісти
судя по гонору, Портман и Клобучар перед гундосым в долгах, как в шелках.....
как бы зеле не поплохело.....
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30.08.2022 21:23 Відповісти
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30.08.2022 21:27 Відповісти
Конгресвумен: "Поки ми надсилаємо Україні 60 мільярдів доларів допомоги, Зеленський робить фотосесії для журналу Vogue. Ці люди думають, що ми не що інше, як купа лохів."
і в чому вона не права? Чмо має піти.
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30.08.2022 21:29 Відповісти
Зеленский будет рассказывать, что Америка должна ...
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30.08.2022 21:32 Відповісти
Пусть откроет свои офшоры и попросит дружбана коломойского раскошелиться. Почему американцы из своих кошельков должны оплачивать эту ненасытную воровитую предательскую власть во главе с боневтиком?
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30.08.2022 21:33 Відповісти
та ту падлу вже штурхали з його оманом..а він за свій камуфляжєк і тактічєскіє тапки тримається..дістав вже до білих очей
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30.08.2022 21:52 Відповісти
Американцы помогают народу и ВСУ, а не администрации на Банковой.
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30.08.2022 22:02 Відповісти
ОП на Банковой умудряется эту помощь перехватить и приофщорить
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30.08.2022 22:15 Відповісти
Штати тобі нічого не винні. Іди у сраку, як ти казав.
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30.08.2022 21:35 Відповісти
Garry

@Garry51302808

·

https://twitter.com/Garry51302808/status/1564673583795798016 38 мин

сказ о том,як із-за психологічних проблем сволоти яка дірвалась до влади,українцям було відмовленно.

-У праві на самозахист.

-У праві на життя. Тисячі загублених життів.Десятки тисяч сплюндрованих життів.Сотні тисяч у фільтраційних таборах.

Ціна їхньої психологічної неготовності.

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30.08.2022 21:36 Відповісти
«Земля крестьянам! Фабрики рабочим! Власть Советам!»
***** це вже було раніше 100 років тому і всерівно факен нарід купуєтся на цю куєту .
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30.08.2022 21:37 Відповісти
Це трохи не по темі але це про популістів які прийшли до влади на популістських тезах а тепер кричать що весь світ їм винен
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30.08.2022 21:47 Відповісти
Вован... ты это ... посмотри в окно , там коломойша с сотоварисчи разбушевался , грабють наш бюджет мильярдами, а ты бегаеш по заграницам с рукой протянутой... смотри , там за границей посмотрют на эту хрень ,и вообще перестанут давать копейку
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30.08.2022 21:42 Відповісти
А сам он что, ничего своему народу не должен? Мог бы что то подкупить из своей зарплаты для
Армии, поскольку облажался. Или мы можем только брать у народа и требовать у всего мира, а отдавать только папе с мамой?
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30.08.2022 21:44 Відповісти
то другоє і не на часі..
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30.08.2022 21:54 Відповісти
Этот Зеленский правильный. А вот тот Зеленский, что устроил Украине 1941 год, тот урод, даром что фильмы про войну в детстве смотрел.
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30.08.2022 21:48 Відповісти
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30.08.2022 21:54 Відповісти
Безлер своё уже получил...
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30.08.2022 22:03 Відповісти
?????
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30.08.2022 22:08 Відповісти
Почему только Безлер, второй тоже хочет, ждёт-недождётся, а мы тянем! Пора было уже давно!
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31.08.2022 10:01 Відповісти
Має тривати.... тупе бидло Зелене сказали. так не розмовляють з людьми хтоб сказав Вові янєлоху.
Сподіваюсь буде тривати й наращуватись- так сказала б вихована людина. Але світ допомогає Україні а не янєлоху чи ЗЕкоМанді.
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30.08.2022 21:59 Відповісти
Я нарешті починаю розуміти , що таке справжня ненависть
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30.08.2022 22:03 Відповісти
Позавчора Бені готель Мир вартістю 2 млрд., державного банку подарував, а допомогу клянчить актьор з німецьких фільмів... Бариги бл..ь на крові.
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30.08.2022 22:24 Відповісти
 
 