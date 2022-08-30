Кулеба із французькою колегою Колонною обговорив новий пакет санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив у Празі з Міністром Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонною восьмий пакет санкцій ЄС щодо Росії, а також обмеження на поїздки для громадян РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр написав у твіттері.

"Зустрівся з моїм французьким колегою Катрін Колоною в Празі. Ми обговорили, що повинен включати майбутній восьмий пакет санкцій ЄС щодо Росії, а також обмеження на поїздки для громадян РФ. Я привітав роль Франції у сприянні місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС", - йдеться в повідомленні українського міністра.

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