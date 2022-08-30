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Новини Війна
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За проведення "референдумів" на окупованій території України відповідає заступник голови АП РФ Кірієнко, - Держдепартамент США

кірієнко

За проведення фейкових "референдумів" на окупованій території України відповідає перший заступник голови адміністрації президента РФї Сергій Кірієнко.

Про це заявив заступник офіційного представника Держдепартаменту США Ведант Патель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Він (Кірієнко, - ред.) відповідає за нагляд за захопленими Росією територіями до їх спроби приєднання, що було б незаконним", - зазначив представник Держдепу.

Патель також повторив, що за оцінками США, фіктивні референдуми можуть пройти в найближчі тижні.

"Ми очікуємо, що Росія буде маніпулювати результатами цих референдумів, щоб неправдиво заявити, що український народ хоче приєднатися до Росії. В рамках фіктивних референдумів вона, безсумнівно, буде використовувати кампанії пропаганди і дезінформації, фальсифікувати явку виборців і перебільшувати відсоток тих, хто нібито проголосував за приєднання", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Усі процеси, які стосуються підготовки до "референдуму" на окупованих росіянами територіях України, майже завершені, - Скібіцький

Автор: 

Кірієнко Сергій (8) окупація (6680) референдум (627)


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Топ коментарі
+5
Нужно организовать арест всей русской мафии, всех олигархов арестовать. Нужно устроить войну всех демократических стран и спецслужб против русской мафии. Они должны быть объявлены вне закона и все должны быть арестованы. Не их имущество, хотя и оно тоже, а их самих всех надо арестовать! Вся мафия Путина должна быть арестована! Война спецслужб против мафии. Тоже самое и по агентуре, она вся должна быть арестована. Также все окружение Путина должно быть арестовано и признано членами террористической организации. Семья Путина должна быть захвачена в плен и нужно передать их Азову и выдвигать требованья и без СМИ. Нужно уничтожить все на чем держиться режим Путина и главное - это пропагандисты. Их нужно прикончить любыми средствами!!!
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30.08.2022 23:31
+3
Кірієнко - єврей. Треба бути сліпим, щоб цього не побачити.
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31.08.2022 00:53
+1
Горбачов помер .
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30.08.2022 23:29
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Горбачов помер .
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30.08.2022 23:29 Відповісти
Да хрен с ним этим тридварасом Кириенко. Горбачёв сдох, теперь сдохнет и Параша.
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30.08.2022 23:32 Відповісти
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30.08.2022 23:38 Відповісти
як символічно - у останні години "чорного серпня" ру
гештальт імперії закрито
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30.08.2022 23:33 Відповісти
И? Дост кара гюнде били олур о мою семью? (глаза закатать вверьх)
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30.08.2022 23:38 Відповісти
Нужно организовать арест всей русской мафии, всех олигархов арестовать. Нужно устроить войну всех демократических стран и спецслужб против русской мафии. Они должны быть объявлены вне закона и все должны быть арестованы. Не их имущество, хотя и оно тоже, а их самих всех надо арестовать! Вся мафия Путина должна быть арестована! Война спецслужб против мафии. Тоже самое и по агентуре, она вся должна быть арестована. Также все окружение Путина должно быть арестовано и признано членами террористической организации. Семья Путина должна быть захвачена в плен и нужно передать их Азову и выдвигать требованья и без СМИ. Нужно уничтожить все на чем держиться режим Путина и главное - это пропагандисты. Их нужно прикончить любыми средствами!!!
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30.08.2022 23:31 Відповісти
Этот лапоть с украинской фамилией довел расеющьку до дефолта в 1998 году, скорей всего и "референдум" склеит ласты.
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30.08.2022 23:36 Відповісти
Так это девичья, у него фамилия Израитель
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31.08.2022 00:04 Відповісти
Мать нагуляла от украинца, муж на 8 году узнал и развелся .
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31.08.2022 00:11 Відповісти
От какого украинца? Там рожа как у Андропова-Либермана-Филькенштейна Мойшу нашла мамка в Одессе.
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31.08.2022 00:39 Відповісти
Какая разница от какого украинца? Еврей сбежал, узнав что сына не кошерный.
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31.08.2022 00:40 Відповісти
Слушай, ну у Кириенко-Израителя четко семитские черты лица Так что кошерный он 100%, но может не от Израителя.
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31.08.2022 00:43 Відповісти
Кому вы парите мозги, Козюльский? Носяры нет, губа прямая, мочка уха не висит, глаза не томные, черты лица европеидные Это НЕ семит.
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31.08.2022 00:48 Відповісти
Да он такой же прямолицый, как Андропов Чисто еврейские черты лица. Был еще такой Юрий Израэль министр. Тоже на него похож очень.
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31.08.2022 00:50 Відповісти
Еще и вьющийся как баран в молодости
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31.08.2022 00:53 Відповісти
Сравни Лепса и Кириенко. Вот кто образцово-типичный семит.
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31.08.2022 09:06 Відповісти
Лепс полуеврей. По маме. У Кириенко куда больше еврейской крови.
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31.08.2022 11:16 Відповісти
в чела всегда попадает больше генов от матери и её отца.Поэтому материнского еврея можно считать чистым семитом. А у Кириешку нагуляли от папы хохла, еврею наставили рога от чего он через 8 лет и развёлся.
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31.08.2022 12:14 Відповісти
Кириешка нагулян мамой-касапкой от еврея Он такой же срусский, как Андропов-Либерман, Х...ло-Шеломов, Медведев-Мендель.
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31.08.2022 23:58 Відповісти
брехня
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01.09.2022 07:09 Відповісти
посмотри на носяру и губы лепса и сравни с кириешкой, это даже обсуждать смешно
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31.08.2022 12:16 Відповісти
Кірієнко - єврей. Треба бути сліпим, щоб цього не побачити.
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31.08.2022 00:53 Відповісти
Он не еврей хотя бы по еврейским законам.
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31.08.2022 09:03 Відповісти
Він єврей, без будь яких законів!
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31.08.2022 23:45 Відповісти
як ти балерун
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31.08.2022 23:46 Відповісти
Какая-то странная сказка получается, думал Колобок, доедая Лису
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30.08.2022 23:37 Відповісти
Якщо окуповані території на Сході і Півдні України рашисти приєднають до своєї пітьми, то цим вони зрівняють їх за статусом із анексованим Кримом. Тоді всі питання у західних союзників України щодо необхідності визволення Кримського півострову воєнним шляхом відпадуть самі собою.
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30.08.2022 23:49 Відповісти
Самый прикол заключается в том, что наиболее заинтересованными в "референдумах" являются Штаты. Потому, что, если они состоятся и будут какие-то юридические действия со стороны рф, то Штаты получат шикарный повод, практически для всего-что угодно. От официального ленд-лиза до неофициальных заказов на ликвидацию российских олигархов. От официального отжима российских фирм за рубежом, до неофициальных силовых экспроприаций частной собственности чиновников рф.
Так что, Кириенко, пожалуйста, дай повод, ну очень просим.
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30.08.2022 23:59 Відповісти
Воно в 1997році будучи прем'єром об'являв дефолт кацапії.
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31.08.2022 00:59 Відповісти
А зараз буде займатися «окончательным решением украинского вопроса», як нацисти займалися решением еврейского вопроса.
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31.08.2022 01:11 Відповісти
А оккупация Крыма, Донецкой и Луганской областей в 2014 и последующими референдумами в них, которые таки имели юридические последствия для рф?
А продолжающаяся уже больше 6-ти месяцев война с десятками тысяч погибших и раненых военных и мирных жителей (прошу простить, если я ошибся на порядок), с парой десятков украинских городов в руинах и с миллионами украинских беженцев?
Штатам как-бы маловато?
Ленд лиз подписан, оружие поставляют, активы отнимают, так что, вроде бы всё уже делается и безо всяких референдумов, нет?
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31.08.2022 03:13 Відповісти
США, для санкцій, не потрібен привід, головне Європу загнути.
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31.08.2022 08:28 Відповісти
До речі ця паскуда була корєшем Нємцова, ще раз подумайте про харошіх русскіх.
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31.08.2022 00:56 Відповісти
Так воно #ид? Та ще й миршаве. Бл@дь, а кажуть, що вони йшли нас від них звільняти. А виходить, що #уйлом такі ж, як і у нас, крутять. Ця "сіль землі" вирішило усім насолити
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31.08.2022 08:01 Відповісти
 
 