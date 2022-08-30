За проведення "референдумів" на окупованій території України відповідає заступник голови АП РФ Кірієнко, - Держдепартамент США
За проведення фейкових "референдумів" на окупованій території України відповідає перший заступник голови адміністрації президента РФї Сергій Кірієнко.
Про це заявив заступник офіційного представника Держдепартаменту США Ведант Патель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Він (Кірієнко, - ред.) відповідає за нагляд за захопленими Росією територіями до їх спроби приєднання, що було б незаконним", - зазначив представник Держдепу.
Патель також повторив, що за оцінками США, фіктивні референдуми можуть пройти в найближчі тижні.
"Ми очікуємо, що Росія буде маніпулювати результатами цих референдумів, щоб неправдиво заявити, що український народ хоче приєднатися до Росії. В рамках фіктивних референдумів вона, безсумнівно, буде використовувати кампанії пропаганди і дезінформації, фальсифікувати явку виборців і перебільшувати відсоток тих, хто нібито проголосував за приєднання", - додав він.
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Так что, Кириенко, пожалуйста, дай повод, ну очень просим.
А продолжающаяся уже больше 6-ти месяцев война с десятками тысяч погибших и раненых военных и мирных жителей (прошу простить, если я ошибся на порядок), с парой десятков украинских городов в руинах и с миллионами украинских беженцев?
Штатам как-бы маловато?
Ленд лиз подписан, оружие поставляют, активы отнимают, так что, вроде бы всё уже делается и безо всяких референдумов, нет?