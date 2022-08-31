У серпні Україна отримала рекордну суму фінансової допомоги в $4,6 млрд від іноземних партнерів, - Мінфін
Україна у серпні отримала $4,6 млрд зовнішньої допомоги, що є рекордом для таких надходжень за місяць з початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Грантові кошти на суму $3 млрд, надані нещодавно США через Світовий банк, збільшили загальну суму зовнішньої допомоги у серпні до $4,6 млрд.
Окрім цього у вересні Україні очікує надходження від США $1,5 млрд грантової допомоги, а також у вересні і початку жовтня — макрофінансової допомоги з боку ЄС (наразі виділений 1 млрд євро з пакета на загальну суму 9 млрд євро).
Спочатку Мінфін очікував надходження у серпні $6 млрд і у вересні $4,7 млрд у порівнянні з $1,7 млрд у липні та $4,4 млрд у червні. За словами Марченка, за підсумками року Україна розраховує вийти на суму у близько $30 млрд зовнішньої допомоги з початку повномасштабного вторгнення, з якої вже отримано близько $17 млрд.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1. Голова Запорізької обласної військової адміністрації https://www.facebook.com/starukholexander Олександр Старух (матьківщина)
2. Секретар Запорізької міськради https://www.facebook.com/anatoliikurtiev?__cft__[0]=AZXiiv-pGsCIet5z8PiORT5sJhSFXH-L9dCG0tqyE4vUnTWnD84jGqzgqbqVZOXTQbEDbyzXKHyWfHw6cPRj0Z9mNd2-ta1FY5oTzySSGa-_LHWmnFkmuMyjKCdhRXS7Z_JFGCkREe9yf63EJCxTQ-ki&__tn__=-]K-R Анатолій Куртєв .( слуга урода)
3. Депутат Запорізької обласної ради https://www.facebook.com/viktor.sherbina.5 Віктор Щербина (матьківщина)
4. Заступниця голови Запорізькій ОВА https://www.facebook.com/profile.php?id=100009763652339 Злата Некрасова (слуга урода)
Що, вже?
І не побоялися же, що кредитори запитають "де наше бабло"?, пояснюючи, що давали його на закупівлю зброї, для зарплат військовим і для пенсій... і нікуди більше.