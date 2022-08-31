У серпні Україна отримала рекордну суму фінансової допомоги в $4,6 млрд від іноземних партнерів, - Мінфін

Україна у серпні отримала $4,6 млрд зовнішньої допомоги, що є рекордом для таких надходжень за місяць з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Грантові кошти на суму $3 млрд, надані нещодавно США через Світовий банк, збільшили загальну суму зовнішньої допомоги у серпні до $4,6 млрд.

Окрім цього у вересні Україні очікує надходження від США $1,5 млрд грантової допомоги, а також у вересні і початку жовтня — макрофінансової допомоги з боку ЄС (наразі виділений 1 млрд євро з пакета на загальну суму 9 млрд євро).

Спочатку Мінфін очікував надходження у серпні $6 млрд і у вересні $4,7 млрд у порівнянні з $1,7 млрд у липні та $4,4 млрд у червні. За словами Марченка, за підсумками року Україна розраховує вийти на суму у близько $30 млрд зовнішньої допомоги з початку повномасштабного вторгнення, з якої вже отримано близько $17 млрд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні Україна отримає від США $3 млрд у формі безповоротного гранту