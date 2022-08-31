Заборона видачі віз до Євросоюзу має стосуватися і громадян Білорусі, - Кулеба
Громадяни Білорусі також мають потрапляти під заборону на видачу віз в ЄС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на слова глави МЗС України Дмитра Кулеби в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Він нагадав про співучасть Білорусі у війні проти України.
"Безумовно. Білорусь є співучасником у злочині агресії, вчиненої Російською Федерацією", - відповів Кулеба.
Топ коментарі
+18 Ihor S.
показати весь коментар31.08.2022 03:14
+5 Alex Bylim #199631
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+4 Борис Беспалий
показати весь коментар31.08.2022 08:28
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Зараз білорусам получити візу в європу. Це треба оформляти гуманітарну, біженську візу, що ти відчуваєш небезпеку, єдина країна яка зараз це робить це Польша.
я спілкувався з тою білорускою я змінив думку про цю націю. Вона вам не «откуда на белорусь готувалось нападение».