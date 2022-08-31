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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Заборона видачі віз до Євросоюзу має стосуватися і громадян Білорусі, - Кулеба

кулеба

Громадяни Білорусі також мають потрапляти під заборону на видачу віз в ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на слова глави МЗС України Дмитра Кулеби в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він нагадав про співучасть Білорусі у війні проти України.

"Безумовно. Білорусь є співучасником у злочині агресії, вчиненої Російською Федерацією", - відповів Кулеба.

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Автор: 

Білорусь (7922) віза (731) Шенген (116) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+18
Треба спочатку Україні розірвати дипломатичні відносини з Білорусією …
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31.08.2022 03:14
+5
Так точно
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31.08.2022 01:48
+4
Пане міністре, а в Україні заборонено видавати візи росіянам, тим паче білорусам?
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31.08.2022 08:28
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Так точно
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31.08.2022 01:48 Відповісти
Це правильно... поки українці сидять безаиїздно, як чоловік на ГАЗ-24.... його знайомі білоруси хваляться що були нещодавно в Італії і Польщі і який гарний Неаполь та Краків https://www.youtube.com/watch?v=3x5avMS5iUM https://www.youtube.com/watch?v=3x5avMS5iUM

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31.08.2022 09:40 Відповісти
Таким чином тільки зблизите кацапів з білорусами. Кацапи повині бути одні одиньоханькі.
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31.08.2022 02:17 Відповісти
Вони вже давно зближені а ворог має одну назву.не можна бути напіввбивцею і напівокупантом, якщо вбиваєш і зазіхаєш на чужу країну!
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31.08.2022 07:37 Відповісти
Треба спочатку Україні розірвати дипломатичні відносини з Білорусією …
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31.08.2022 03:14 Відповісти
...і ввести візовий режим для білорусів при в'їзді в Україну. Нехай він буде ліберальним для пересічних громадян Білорусі і повна заборона в'їзду до нас білоруських чиновників і силовиків.
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31.08.2022 10:00 Відповісти
Я проти! Спілкувався з білорускою, яка до війни хотіла жити в Україні. Білоруська система злила країну роzії, мітинги 2020 розганяв російський омон, вся країна окупувана російськими військами, вони не можуть сказати зараз ні росії, ця країна захоплена росією
Зараз білорусам получити візу в європу. Це треба оформляти гуманітарну, біженську візу, що ти відчуваєш небезпеку, єдина країна яка зараз це робить це Польша.
я спілкувався з тою білорускою я змінив думку про цю націю. Вона вам не «откуда на белорусь готувалось нападение».
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31.08.2022 07:05 Відповісти
Нарешті згадали,а бульбонія має фігурувати у всіх сануціях які вже задіяні і які ще будуть прийняті,бо то такий же ворог і вбивця як кацап:
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31.08.2022 07:33 Відповісти
необесутте бульбаши но дефакто вьі очень похожи на расеян.... в одной упряжке так сказать......
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31.08.2022 07:55 Відповісти
Пане міністре, а в Україні заборонено видавати візи росіянам, тим паче білорусам?
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31.08.2022 08:28 Відповісти
а ми коли припинемо видавати візи і рашиці і білорусі?Агов,"вимагатєлі"?
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31.08.2022 09:07 Відповісти
Для начала хоть бы Украина разорвала с лукашистами отношения и ввела визовый режим
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31.08.2022 09:59 Відповісти
 
 