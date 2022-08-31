Заборона видачі віз до Євросоюзу має стосуватися і громадян Білорусі, - Кулеба

Громадяни Білорусі також мають потрапляти під заборону на видачу віз в ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на слова глави МЗС України Дмитра Кулеби в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він нагадав про співучасть Білорусі у війні проти України.

"Безумовно. Білорусь є співучасником у злочині агресії, вчиненої Російською Федерацією", - відповів Кулеба.

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