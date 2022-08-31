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Він зіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни, - фон дер Ляєн про Горбачова

горбачев

Останній генсек КПРС Михайло Горбачов "зіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни і падінні "залізної завіси".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написала у твіттері голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

На її думку, Михайло Горбачов був лідером, якому довіряли і якого поважали.

"Він зіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни і падінні "залізної завіси". Це відкрило шлях у вільну Європу", - написала вона.

Нагадаємо, Горбачов помер 30 серпня на 92-му році життя в Москві

Автор: 

Горбачов (37) Євросоюз (13300) фон дер Ляєн Урсула (759)


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Топ коментарі
+24
>у 2016 році Горбачов заявив, що вважає правильним рішення президента РФ Володимира Путіна окупувати Крим і він вчинив би так само в аналогічній ситуації

ну вы поняли что за гнида, жаль до 90 лет дожил
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31.08.2022 02:26
+23
От тільки Європа висновків не зробила. Російську гадину треба було душити до останнього. Може б тепер і не мали дурних кацапів під боком.
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31.08.2022 02:16
+17
Ну почалося, відбілювання гівна, де там папа котрий з риму - най комуняці молебен отпойот
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31.08.2022 02:52
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От тільки Європа висновків не зробила. Російську гадину треба було душити до останнього. Може б тепер і не мали дурних кацапів під боком.
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31.08.2022 02:16 Відповісти
Старий Буш був людиною без уяви, не те що його бос. Все ж таки віце-президент - це вирок. Впевнені у собі люди амбітні у віце- не йдуть.
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31.08.2022 05:21 Відповісти
Здох Мордехай Соломонович Гарбер . І ніяк не хто інший. За розвал СССР отримав від маланської рідної діаспори дві Зірки Давида та 16 млрд. баксіввід США
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31.08.2022 10:49 Відповісти
Практично продав за 16 млрд. баксів увесь СССР ( в тому числі й Україну) на пню маланській діаспорі із США. Так що наша незалежність вилами по воді писана. Тому то США і допомагає нам воювати нібито проти РФії, котра теж належить США
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31.08.2022 10:59 Відповісти
Хрін він отримав. Люди з баблом у рекламі не знімаються. І ніякий він не мордехай, банальний напів-хохол.
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01.09.2022 17:15 Відповісти
чомусь згадалося: " Урсула Ален Делон не пьёт одеколон"(с)
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31.08.2022 02:20 Відповісти
за то что он осел в мацкве, все понятно с ним...
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31.08.2022 02:23 Відповісти
>у 2016 році Горбачов заявив, що вважає правильним рішення президента РФ Володимира Путіна окупувати Крим і він вчинив би так само в аналогічній ситуації

ну вы поняли что за гнида, жаль до 90 лет дожил
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31.08.2022 02:26 Відповісти
Ну понятно, ради сытой пенсии и теплой госдачи полизать ***** святое дело
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31.08.2022 02:34 Відповісти
Те стерво дожило до 90-а.
пуціну теж бажаю жить 90... - багато і часто.
90 хв. паяльнік в сраці, наступні 90 хв. він його пащею охолоджує. І так доки не ***********.
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31.08.2022 05:05 Відповісти
Дачка у Форосі до скону спокою не давала номенклатурщику.
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31.08.2022 05:29 Відповісти
Урсула дура, не треба шукати добро, там де його немає, Горбачов теж імперіаліст.
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31.08.2022 05:54 Відповісти
Ну почалося, відбілювання гівна, де там папа котрий з риму - най комуняці молебен отпойот
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31.08.2022 02:52 Відповісти
Якийсь непевний "папа".
Видать точно - збудеться пророцтво.
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31.08.2022 05:07 Відповісти
))))
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31.08.2022 02:55 Відповісти
Капітулював
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31.08.2022 02:56 Відповісти
Він розвалив СРСР не тому, що був гарною людиною, а тому, що був ідіотом.
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31.08.2022 04:30 Відповісти
Горбачов Союза не розвалював.
Просто так сталося, що він служив Генсеком під час фінальної частини розвалу вже мертвого Союзу.
І він не був ідіотом ... Він був гарною людиною, так ... Можливо, що найкращим із них усіх.
Першим, який дав Радянському Союзу справжню свободу і демократію, перший, який людям сказав, що вони люди, а людські маси. Але вони цього не оцінили - Союз розвалився, а люди прокляли Горбачова з його свободою і засумували за Сталіном, з його батогом
Гарна була людина, Михайло Сергійович Горбачов!!!
Спи вічним сном.
R.I.P.
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31.08.2022 04:48 Відповісти
У Ваших словах є багато правди.
Але на мою думку - він не розрахував підтримку та інерцію мас політбюро.
Аби дожив Андропов, а Горбачов був би - як прем'єр-міністр - не було б колапсу ссср.
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31.08.2022 05:10 Відповісти
Вивели б армію з Афганістану. Трішки менше пітримки всяким мумба-йюмба.
І можливо була б якась фінансова подушка, коли подешевшала нафта і стався Чорнобиль...
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31.08.2022 05:13 Відповісти
Можливо, що не всі це розуміють, але СРСР був мертвим уже з другої половини 60-х.
Суспільно-економічна модель розвитку СРСР зайшла в глухий кут. По с/г це було видно наглядно, по промисловості менше, по життю суспільства взагалі не видно, але факту не скасовує. СРСР помер вже при ранньому Брежнєві, а все, що ми бачили, включаючи "епоху стабільності та застій", це було елементарне проїдання сибірських надр.
Викачали-продали-проїли. Тим паче, що ціна бочки піднялася до 100 доларів. 25 років псевдо життя псевдо країни трималося на високих нафтоцінах і всім здавалося, що це назавжди.
Але прийшов Рональд, прийшла Маргарет, прийшов Папа і сказали - "З Імперією Зла час закінчувати". І закінчили. Як ціни опустили зі 100 до 6 доларів за бочку, це справа техніки, але головне те, що розрахунок виправдався.
СРСР мертвий де-факто став мертвим де-юре.
А Михайло Сергійович Горбачов СРСР не розвалював. Він просто був присутній
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31.08.2022 05:32 Відповісти
А ще раз на біс, можна?
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31.08.2022 06:50 Відповісти
Нужно !!!
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31.08.2022 07:12 Відповісти
Можна!!!
І на біса і до біса.
Ось чого в "росії" вистачає з надлишком, то це втручання "біса". За допомогою біса збудували свою країну, за допомогою біса живуть зараз і за допомогою біса зникнуть.
А, взагалі, некоректно ставити питання у площині - "Чи зникне росія?". Коректно - "Коли зникне?"
Як казав свого часу покійний Горбачов - "Процесс пошел"
І пішов цей процес не з Хрущова, не Горбачова і навіть не з путіна. Процес розвалу Росії почався з революції та Леніна у 1917 року.
Просто треба набратися терпіння, в Історії свій масштаб виміру часу та 100 років для неї як для нас одна година
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31.08.2022 07:13 Відповісти
Кажись розпад став раніше - коли охранка втратила контроль над анархістами.
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31.08.2022 07:23 Відповісти
Ні, революційний рух тільки наблизив кінець Імперії, а розпад все ж таки стався в 1917.
Але навіть у цьому, повному провалі "Охранного Отделения" як у краплі води відбивалася приреченість Росії. Коли царський уряд зрозумів, що з революційним рухом упоратися не здатен, вирішили піти перевіреним шляхом - "Не можеш викоренити бунтівників, спробуй їх очолити". І дали завдання полковнику Зубатову курирувати всіх російських революціонерів. Нехай будуть під наглядом. Майже всі найголовніші революціонери були його агентами. Він відбирав найкращих, просував їх у лідери, спрямовував та опікувався. І створив настільки гарний революційний осередок, що вони справді здійснили революцію і скинули царя. І насамперед спалили всі архіви "Охранного Отделения".
Як свого часу говорив подонок Задорнов - "Ну, т-у-у-пые...!!!"
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31.08.2022 07:38 Відповісти
А можливо коли кріпаків в 1861 від землі відкрепили?
І бродило, і червоного півня по панським обійстям пускали - все було.
От тільки я не пам'ятаю - коли скасували 25-річну солдатчину...
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31.08.2022 09:22 Відповісти
1874 рік, воєнна реформа Олександра II. Серед інших трансформацій армії остаточно скасували 25-річну службу на базі рекрутського набору, натомість впровадили загальний військовий обов'язок.
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31.08.2022 11:07 Відповісти
Хоч хтось тут тверезі думки висловлює.
Мені хтось розповідав, що вже наприкінці 70-х, початку 80-х, мислячі люди говорили, що совку скоро капець. А в ті роки, він навпаки здавався непохитною глибою. Я краєчком, нехай дитинством, але захопив той час. Взагалі, наше покоління дуже цікаве, адже побачили за своє життя стільки всього: совок, його розпад, постсовок, становлення незалежної України, революції, а зараз ще й війна. Тому, коли мені хтось розповідає якісь нісенітниці за ті часи, які я бачив власними очима - стає просто смішно. Одне можу сказати: він дав людям свободу. Мало хто з нинішнього покоління здатен осягнути й зрозуміти велич того, що він зробив. Я говорю за ту людину, яка була генсеком, а потім президентом СРСР. Що він там через багато років у поважному віці говорив - це інше питання, про вже іншу людину.
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31.08.2022 06:53 Відповісти
Тільки на початку 60-х колгоспникам почали видавати справжні паспорти. Нарешті вони стали громадянами своєї країни.
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31.08.2022 09:24 Відповісти
Аналогічно, теж захопив ті часи (1979 року народження)... "перестройка, гласность, ускорение"... і все інше... Так, цікаве шоу дісталося нашому поколінню 🤔
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31.08.2022 11:16 Відповісти
В 1967г на закрытом пленуме ЦК Косыгин дедам доложил статус кво в стране. Жопа в смысле и почему. Согласились в целом. Но в 1968 вдруг рванула Прага, деды усрались и победили ястребы. Косыгина в отставку убрали. Потом просто медленно разваливались. Горбачев попытался реформы проводить--- но не умел как и команды не было у него реформаторов, и у Косыгина тоже. Так сдох совок.
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31.08.2022 14:42 Відповісти
Про тот доклад Косыгина я читал.
Общий вывод - агония, сначала экономическая, а потом и государственная.
А во всем виноват Никита, который дал послабления народу от наказаний,но не ввел материальную заинтересованность. Народ покрутился, потерся и понял все по своему - Хватит работать. Работаешь хорошо или работаешь плохо, получаешь одинаково. За хорошую работу вознаграждения нет, за плохую работу наказания тоже нет. Так зачем работать если лучше пить. Вот именно тогда и началась алкоголизация и экономическая агония СССРа.
Когда после того доклада в приватной обстановке Косыгина спросили, - А что делать то?, он ответил - Или гайки отпускать и разрешать частную собственность или гайки закручивать и возвращать сталинские репрессии.
Ни на то, ни на другое Политбюро не согласилось - Будем искать решение.
И решение нашлось - открытые гигантские месторождения сибирской нефти. Тем более, что после израильско-арабской войны 1973, цена за бочку поднялась до 100 долларов
Именно на нефти Совок и протянул еще почти четверть века, будучи де-факто мертвым. А когда мудрый Рональд опустил эту цену со 100 до 6 долларов, мертвый де-факто СССР стал мертвым де-юре
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31.08.2022 16:27 Відповісти
Работаешь хорошо или работаешь плохо, получаешь одинаково. За хорошую работу вознаграждения нет, за плохую работу наказания тоже нет.

Слева молот, справа серп -
Это наш советский герб.
Хочешь жни, а хочешь куй -
Всё равно получишь ***.

© классика радянського фольклору
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01.09.2022 11:22 Відповісти
А ці все "кароших узкіх" шукають, інфантіли.
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31.08.2022 04:44 Відповісти
Горбі був, напевно, одним з небагатьох тих, хто до останнього відчайдушно намагався зберегти розповзаючийся по швах СССР, влаштовучи то тут, то там криваві лазні, отдаючи злочинні накази Совєцькій армії на придушення національно-визвольних цивільних протестів. Нажаль, політична доцільність Заходу не дозволила притягнути Горбачова до відповідальності, коли суд Лондона безпідставно відмовився розглядати позов Володимира Буковського проти Горбачова в 2011 році. Відповідна міжнародна порочна практика може завадити притягнути Зелупу також.
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31.08.2022 04:46 Відповісти
Полезли в Афганистан и на начальной стадии все шло по плану. Захватили часть Афганистана но как оказалось - захватить чужие территории не проблема - проблема удержать. И когда ссср начал ежидневно терять 50-200 солдат в разных местах и так на протяжении 10-ти лет, то желание воевать с афганцами пропало. В Украине русня будет в 1000 раз больше.
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31.08.2022 05:14 Відповісти
Здох Міша Мєчєний - ну і фіг з ним. Земля йому скловатою.
А совок розвалився не тому що Міша обгадився - просто виросло небите покоління наших батьків, і відмовилося вкалувати за палички.
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31.08.2022 05:19 Відповісти
Кацапы, желаю вам в президенты еще одного Горбачова. И поскорее.
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31.08.2022 05:49 Відповісти
все таки встиг померти в серпні який для совків сакральний в останній день серпня як кажуть в останній вагон встиг заскочити Горбачев
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31.08.2022 05:52 Відповісти
Цей мічений козел перевів холодну війну в гарячу. А придурки співають деферамби.
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31.08.2022 06:17 Відповісти
кто жил при Горбатом и кто на старость в маразм не впал - в СССР уже не захотят
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31.08.2022 06:41 Відповісти
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31.08.2022 07:01 Відповісти
Вот фото на все времена.
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31.08.2022 07:28 Відповісти
Ось іще одне з улюблених. Зверніть увагу на підозрілого хмиря у кашкеті - він якось недоброзичливо дивиться на фотографа, який заважає йому ******** гаманець із кишені громадянина...
(а молодий єврей в окулярах мовчки дивиться на курячі трупи з якоюсь красномовною огидою)

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31.08.2022 08:07 Відповісти
Сейчас начнут , этой Ссуке петь дифирамбы Прибалтика , Грузия , Карабах Очереди , бандитизм, начало . Ну и взятки брал , Есть как минимум два эпизода .
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31.08.2022 06:46 Відповісти
До него о выходе из СССР никто даже думать не мог

Мог быть отморозком вроде Ху@ла
Устроил бы КНДР но войска с Европы не вывел

И Совок удерживал бы любой ценой

Так что спасибо ему за его действия нужно говорить
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31.08.2022 07:02 Відповісти
Але підтримав і виправдовував анексію Криму!
Так що хай хоч з лисини по сраку вазеліном вимаститься - у Рай він не проскочить...
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31.08.2022 06:56 Відповісти
От чесно кажу: тільки 31.08.2022 у підлогу сьомого ранку, прочитавши цю новину, дізнався, що Горбачов https://ru.sputnik.kg/20180812/smert-pravila-kyrgyzy-1040596914.html дүйнө салды ...

Ну що тут сказати. Розвалив совок - і на тому подяка. RIP
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31.08.2022 06:58 Відповісти
У підлогу?
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31.08.2022 07:15 Відповісти
Саме так. Переклад влучний, немов стріла з цибулі. Стать Цензора розподіляють мою крапку зору
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31.08.2022 07:42 Відповісти
Так, так крапка зору, ну а стать Цензора, ще щось пречудове
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31.08.2022 08:46 Відповісти
Цибуля ти моя золота, так зворушливо
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31.08.2022 08:50 Відповісти
Осьо тематична стаття: https://drama.kropyva.ch/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Підлога країни .
І там за засланням ( ) ще є стаття "бавовна".

Як то кажуть, козацькому роду нема переводу (Cossack nation has no translation) 😜
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31.08.2022 08:56 Відповісти
За посиланням, ну йо ма йо
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31.08.2022 11:27 Відповісти
Смайлик у дужках начебто прозоро натякає на стьоб... ))
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31.08.2022 13:40 Відповісти
Такого гівна ще треба пошукати - винятковий пристосуванець, нульовий менеджер, брехун...
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31.08.2022 07:16 Відповісти
Извините , но тут мы с Вами не совпадаем , Горбачев , был такое же Говно , как и предыдущие , но только чуточку моложе Хрущев тоже по началу разрешал выставку в Лужниках . А этот начал играть в демократию , Сахарова разрешил . Зато ввел сухой закон , изничтожил виноградники , Две модели хозрасчета , Агропром , в общем ***** нагородил будь здоров , ну хоть кукурузу не сеял . А так да блин ,Демократия по совецки
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31.08.2022 07:29 Відповісти
Идеальных нет
Пятна и на Солнце бывают.
Нет и не может быть человека абсолютно положительного или абсолютно отрицательного. Любой человек, а выдающийся политический деятель тем более, это всегда сумма плюсов и минусов.
В Горбачеве я вижу плюсов больше, чем минусов.
Вы наоборот. Ваше право.
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31.08.2022 10:03 Відповісти
Вот блин народец любит прославлять мразей , Горбачева и Кравчука . Может быть пора выдавить из себя раба , и посмотреть на Мир по другому
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31.08.2022 07:33 Відповісти
Перший і останній https://lb.ua/world/2016/05/22/335742_gorbachev_anneksii_krima_meste.html президент СРСР Михайло Горбачов вважає правильним рішення президента Росії Володимира Путіна анексувати Крим, і він вчинив би так само, якби опинився в аналогічній ситуації. (Sunday May 22 2016)

Про це Горбачов заявив в інтерв'ю газеті http://www.thetimes.co.uk/article/the-interview-mikhail-gorbachev-thbl0p2mc Sunday Times .
А ще сам і створив на території кримської області УРСР автономну республіку Крим чим заклав передумови анексії РФ частини території України
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31.08.2022 07:49 Відповісти
холодная война госпожа УРСУЛА закончилась потому что носки . трусы . мыло . сигареты . колбаса --- ВСЕ БЫЛО ПО ТАЛОНАМ --- и даже по талонам всем не хватало ---- совок был обречен исторически неспособностью конкурировать с экономикой запада и если бы не ножки буша хрен знает что бы ели граждане . горбачев все это понимал и потому затеял ..перестройку .. вот только проблема возникла ---- перестраивать там уже было нечего . надо было все строить с нуля --- экономику разумеется
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31.08.2022 07:50 Відповісти
А те кто был в теме - партайгенносе, КГБисты, комсомольцы - оценили ситуацию здраво и приняли единственно верное для себя решение разобрать все что можно по карманам, распилить на металл, продать, а на сдачу вывезти семьи подальше в цивилизацию. И заключили с Кипром соглашение об избежании двойного налогообложения, т.е. создали себе оффшорную зону. 29 октября 1982 года, попрошу заметить!. Брежнев еще теплым был, а Миша Меченый даже и не помышлял о штурвале.
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31.08.2022 08:43 Відповісти
Да, забыл - Кравчук тоже на распиле нехило отметился. Помните БЛАСКО?
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31.08.2022 08:45 Відповісти
Яка різниця...одна війна припинилась, інша почалась. І так буде, допоки існує раіська
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31.08.2022 08:10 Відповісти
Танунах!

совок розвалило нев´є&енне роздуте велічіє та грамотний розвод спецслужб штатів, на «космічні війни», допоки не впала ціна на нафту.
А разом з розвалом совка припинилась холодна війна, а разом призупинився і тероризм по Світу.

Помилка була в тому, що недорозвалили совок остаточно й після здорожчання нафти знов відновилось вєлічіє, отримали і тероризм, і війни по Світу.

А п´ятнистий дід всіма силами намагався совок зберегти, закумуфлювавши його людським лицем.
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31.08.2022 08:43 Відповісти
Совок развалил холодильник - памятник ему нужно ставить.
А Горбачев такая же скотина, как и все из политбюров всех уровней, и делал все, чтобы остаться у кормушки.
Слушайте его говорильню про счастливое будущее непьющего общества и смотрите, что он реально сделал и сколько крови пролилось народной, чтобы спасти совок от краха. В Тбилиси помнят русских с саперными лопатками.
А Варшавский договор он сбросил, как гирю с ноги, которая тащила СССР на дно. Но обставил это как "добрые намерения" и еще и премию получил. А на самом деле хотел просто сохранить СССР с его армией, чтобы перестроиться, откормиться и снова начать расширяться за счет соседей.
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31.08.2022 09:01 Відповісти
Ага.Але чому тоді не кажуть про вирішальну роль у припиненні 2СВ Адольфа Алоїзовича 🤔....
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31.08.2022 10:01 Відповісти
Вискочило пуш-сповіщення з NV.UA: https://nv.ua/world/countries/umer-mihail-gorbachev-posledniy-gensek-sssr-i-iniciator-perestroyki-biografiya-poslednie-novosti-50146015.html стаття з 10 фактами із життя Горбачова

Так, іноді краще жувати, ніж говорити (це про Крим). До того ж сам українець за лінією матері, дід із Чернігівщини...
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31.08.2022 10:59 Відповісти
как не крути но именно Горбачев помог разрушить империю зла
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31.08.2022 12:18 Відповісти
 
 