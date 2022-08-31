Він зіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни, - фон дер Ляєн про Горбачова
Останній генсек КПРС Михайло Горбачов "зіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни і падінні "залізної завіси".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написала у твіттері голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
На її думку, Михайло Горбачов був лідером, якому довіряли і якого поважали.
"Він зіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни і падінні "залізної завіси". Це відкрило шлях у вільну Європу", - написала вона.
Нагадаємо, Горбачов помер 30 серпня на 92-му році життя в Москві.
Топ коментарі
+24 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар31.08.2022 02:26
+23 Джон Зойдберг #328773
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+17 Инь Янь #217452
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УрсулаАлен Делон не пьёт одеколон"(с)
ну вы поняли что за гнида, жаль до 90 лет дожил
пуціну теж бажаю жить 90... - багато і часто.
90 хв. паяльнік в сраці, наступні 90 хв. він його пащею охолоджує. І так доки не ***********.
Видать точно - збудеться пророцтво.
Просто так сталося, що він служив Генсеком під час фінальної частини розвалу вже мертвого Союзу.
І він не був ідіотом ... Він був гарною людиною, так ... Можливо, що найкращим із них усіх.
Першим, який дав Радянському Союзу справжню свободу і демократію, перший, який людям сказав, що вони люди, а людські маси. Але вони цього не оцінили - Союз розвалився, а люди прокляли Горбачова з його свободою і засумували за Сталіном, з його батогом
Гарна була людина, Михайло Сергійович Горбачов!!!
Спи вічним сном.
R.I.P.
Але на мою думку - він не розрахував підтримку та інерцію мас політбюро.
Аби дожив Андропов, а Горбачов був би - як прем'єр-міністр - не було б колапсу ссср.
І можливо була б якась фінансова подушка, коли подешевшала нафта і стався Чорнобиль...
Суспільно-економічна модель розвитку СРСР зайшла в глухий кут. По с/г це було видно наглядно, по промисловості менше, по життю суспільства взагалі не видно, але факту не скасовує. СРСР помер вже при ранньому Брежнєві, а все, що ми бачили, включаючи "епоху стабільності та застій", це було елементарне проїдання сибірських надр.
Викачали-продали-проїли. Тим паче, що ціна бочки піднялася до 100 доларів. 25 років псевдо життя псевдо країни трималося на високих нафтоцінах і всім здавалося, що це назавжди.
Але прийшов Рональд, прийшла Маргарет, прийшов Папа і сказали - "З Імперією Зла час закінчувати". І закінчили. Як ціни опустили зі 100 до 6 доларів за бочку, це справа техніки, але головне те, що розрахунок виправдався.
СРСР мертвий де-факто став мертвим де-юре.
А Михайло Сергійович Горбачов СРСР не розвалював. Він просто був присутній
І на біса і до біса.
Ось чого в "росії" вистачає з надлишком, то це втручання "біса". За допомогою біса збудували свою країну, за допомогою біса живуть зараз і за допомогою біса зникнуть.
А, взагалі, некоректно ставити питання у площині - "Чи зникне росія?". Коректно - "Коли зникне?"
Як казав свого часу покійний Горбачов - "Процесс пошел"
І пішов цей процес не з Хрущова, не Горбачова і навіть не з путіна. Процес розвалу Росії почався з революції та Леніна у 1917 року.
Просто треба набратися терпіння, в Історії свій масштаб виміру часу та 100 років для неї як для нас одна година
Але навіть у цьому, повному провалі "Охранного Отделения" як у краплі води відбивалася приреченість Росії. Коли царський уряд зрозумів, що з революційним рухом упоратися не здатен, вирішили піти перевіреним шляхом - "Не можеш викоренити бунтівників, спробуй їх очолити". І дали завдання полковнику Зубатову курирувати всіх російських революціонерів. Нехай будуть під наглядом. Майже всі найголовніші революціонери були його агентами. Він відбирав найкращих, просував їх у лідери, спрямовував та опікувався. І створив настільки гарний революційний осередок, що вони справді здійснили революцію і скинули царя. І насамперед спалили всі архіви "Охранного Отделения".
Як свого часу говорив подонок Задорнов - "Ну, т-у-у-пые...!!!"
І бродило, і червоного півня по панським обійстям пускали - все було.
От тільки я не пам'ятаю - коли скасували 25-річну солдатчину...
Мені хтось розповідав, що вже наприкінці 70-х, початку 80-х, мислячі люди говорили, що совку скоро капець. А в ті роки, він навпаки здавався непохитною глибою. Я краєчком, нехай дитинством, але захопив той час. Взагалі, наше покоління дуже цікаве, адже побачили за своє життя стільки всього: совок, його розпад, постсовок, становлення незалежної України, революції, а зараз ще й війна. Тому, коли мені хтось розповідає якісь нісенітниці за ті часи, які я бачив власними очима - стає просто смішно. Одне можу сказати: він дав людям свободу. Мало хто з нинішнього покоління здатен осягнути й зрозуміти велич того, що він зробив. Я говорю за ту людину, яка була генсеком, а потім президентом СРСР. Що він там через багато років у поважному віці говорив - це інше питання, про вже іншу людину.
Общий вывод - агония, сначала экономическая, а потом и государственная.
А во всем виноват Никита, который дал послабления народу от наказаний,но не ввел материальную заинтересованность. Народ покрутился, потерся и понял все по своему - Хватит работать. Работаешь хорошо или работаешь плохо, получаешь одинаково. За хорошую работу вознаграждения нет, за плохую работу наказания тоже нет. Так зачем работать если лучше пить. Вот именно тогда и началась алкоголизация и экономическая агония СССРа.
Когда после того доклада в приватной обстановке Косыгина спросили, - А что делать то?, он ответил - Или гайки отпускать и разрешать частную собственность или гайки закручивать и возвращать сталинские репрессии.
Ни на то, ни на другое Политбюро не согласилось - Будем искать решение.
И решение нашлось - открытые гигантские месторождения сибирской нефти. Тем более, что после израильско-арабской войны 1973, цена за бочку поднялась до 100 долларов
Именно на нефти Совок и протянул еще почти четверть века, будучи де-факто мертвым. А когда мудрый Рональд опустил эту цену со 100 до 6 долларов, мертвый де-факто СССР стал мертвым де-юре
Слева молот, справа серп -
Это наш советский герб.
Хочешь жни, а хочешь куй -
Всё равно получишь ***.
© классика радянського фольклору
А совок розвалився не тому що Міша обгадився - просто виросло небите покоління наших батьків, і відмовилося вкалувати за палички.
(а молодий єврей в окулярах мовчки дивиться на курячі трупи з якоюсь красномовною огидою)
Мог быть отморозком вроде Ху@ла
Устроил бы КНДР но войска с Европы не вывел
И Совок удерживал бы любой ценой
Так что спасибо ему за его действия нужно говорить
Так що хай хоч з лисини по сраку вазеліном вимаститься - у Рай він не проскочить...
Ну що тут сказати. Розвалив совок - і на тому подяка. RIP
І там за засланням ( ) ще є стаття "бавовна".
Як то кажуть, козацькому роду нема переводу (Cossack nation has no translation) 😜
Пятна и на Солнце бывают.
Нет и не может быть человека абсолютно положительного или абсолютно отрицательного. Любой человек, а выдающийся политический деятель тем более, это всегда сумма плюсов и минусов.
В Горбачеве я вижу плюсов больше, чем минусов.
Вы наоборот. Ваше право.
Про це Горбачов заявив в інтерв'ю газеті http://www.thetimes.co.uk/article/the-interview-mikhail-gorbachev-thbl0p2mc Sunday Times .
А ще сам і створив на території кримської області УРСР автономну республіку Крим чим заклав передумови анексії РФ частини території України
совок розвалило нев´є&енне роздуте велічіє та грамотний розвод спецслужб штатів, на «космічні війни», допоки не впала ціна на нафту.
А разом з розвалом совка припинилась холодна війна, а разом призупинився і тероризм по Світу.
Помилка була в тому, що недорозвалили совок остаточно й після здорожчання нафти знов відновилось вєлічіє, отримали і тероризм, і війни по Світу.
А п´ятнистий дід всіма силами намагався совок зберегти, закумуфлювавши його людським лицем.
А Горбачев такая же скотина, как и все из политбюров всех уровней, и делал все, чтобы остаться у кормушки.
Слушайте его говорильню про счастливое будущее непьющего общества и смотрите, что он реально сделал и сколько крови пролилось народной, чтобы спасти совок от краха. В Тбилиси помнят русских с саперными лопатками.
А Варшавский договор он сбросил, как гирю с ноги, которая тащила СССР на дно. Но обставил это как "добрые намерения" и еще и премию получил. А на самом деле хотел просто сохранить СССР с его армией, чтобы перестроиться, откормиться и снова начать расширяться за счет соседей.
Так, іноді краще жувати, ніж говорити (це про Крим). До того ж сам українець за лінією матері, дід із Чернігівщини...