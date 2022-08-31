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На південному напрямку ЗСУ знищили 117 загарбників і понад 30 одиниць ворожої техніки, - ОК "Південь"

південь

На південних рубежах українські військові завдали втрат ворогу - 117 загарбників і понад 30 одиниць техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".

Протягом минулого бойового дня українськими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано удари по 4 пунктах управління ворожих військ і 4 транспортних артеріях – Каховському, Дар’ївському та двох Антонівських мостах. Ступінь пошкодження максимально обмежує їх використання.

Українська авіація завдала 16 ударів по опорних пунктах, складах боєприпасів та районах зосередження живої сили, озброєння і техніки окупантів.

За підтвердженими результатами виконання вогневих завдань, у ворожому війську "відмінусовано" 117 загарбників, понад 30 одиниць техніки: 9 танків Т-72, 3 реактивних системи залпового вогню "Град", самохідну гармату "Гіацинт-С", самохідну гаубицю "Мста-С", 18 одиниць авто-бронетехніки та 4 склади боєприпасів у Баштанському, Бериславському, Каховському та Херсонському районах.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 47,1 тис. осіб, 234 літаки, 203 гелікоптери, 1 947 танків та 4 269 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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армія рф (17143) знищення (7114) техніка (1819)


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Молодці, так тримати!👍😉
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31.08.2022 06:39 Відповісти
Віримо в ЗСУ!
Тримайтеся, ви наша віра та надія!
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31.08.2022 06:56 Відповісти
Марьянку тримаем, пишу з танчика 💥💥💥
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31.08.2022 07:17 Відповісти
Що там з Потьомкіно? Щось всі мовчать.
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31.08.2022 08:14 Відповісти
Не чув за такий населений пункт в нашому районі
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31.08.2022 10:24 Відповісти
На правому березі йде конкретна зачистка, хто не втік тот помре!
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31.08.2022 07:21 Відповісти
Йдуть опозиційні бої. У ворога там дуже багато накопичено орків і техніки, бо деякі бункерні "спеціалісти" дуже багато говорили про це, щоб відволікти увагу від дерибану всередині країни "зеленої мафії" Надія на командирів і точність нашої арти. Всеодно ворог буде знищений, хоч ще чіпляється за нашу землю біля Херсону.
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31.08.2022 08:08 Відповісти
 
 