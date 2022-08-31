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Вранці у Бєлгороді лунали вибухи, російська влада заявила про роботу ППО

бєлгород

Вранці 31 серпня в російському Бєлгороді продунало кілька вибухів, влада повідомила, що працювала ППО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram.

"Сьогодні (31 серпня. – Ред.) ранок у Бєлгороді почався з кількох вибухів. Спрацювала система ППО", - йдеться в повідомленні.

Губернатор зазначив, що, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.

Влада області перевіряє інформацію.

Гладков пообіцяв повідомити додатково, якщо отримає якісь інші дані.

Читайте також: У Бєлгородській області вибухають боєприпаси. Спрацював ефект лінзи, - губернатор

Автор: 

вибух (4433) ППО (3137) Бєлгород (500)


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Топ коментарі
+23
Добрає утра кацапскіє свіньї...
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31.08.2022 07:31
+22
Позвольтє спросіть, а сколько русні унічтожил награждьонний гражданін Кошовий?
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31.08.2022 07:38
+16
Місцеві паблики повідомили, що мають інформацію про як мінімум дві ракети, що впали при запуску.

У Білгородській області в ніч проти середи, 31 серпня, вкотре чули вибухи. Про це повідомили місцеві паблики.

Так, близько півночі повідомлялося про сильний вибух у Яковлівському районі області.

Пізніше з'явилася інформація, що ракета, яку російські війська запускали у бік Харкова, могла впасти на території російського міста Строітєль.
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31.08.2022 07:43
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Добрає утра кацапскіє свіньї...
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31.08.2022 07:31 Відповісти
самі пускають і самі збивають
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31.08.2022 07:32 Відповісти
та воно в них при запуску вибухає. дві ракети вчора вибухнули, ггг
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31.08.2022 07:56 Відповісти
Якщо били зенітні ракети чи снаряди - то при промаху після виходу на максимальну висоту вони самоліквідовуються (щоб не впали на землю та не натворили бід на тому об"єкті що підлягає прикриттю) І навіть якщо це так - ми з цього маємо "позитив": по-перше, нами могли буть заслані дешеві дрони, на які витрачалися ********** (якщо ракети - то дорогі) А як ми впевнилися - "необъятные закрома матушки-России" все-таки мають "дно") По-друге - задіяні на території Росії засоби ППО не можуть буть перекинуті в Україну - для протистояння нашим військам А це для них - полегшення По-трете - в голові місцевих жителів сіються панічні настрої - а це не сприяє підняттю бойового духу (Переважна більшість кацапів - "стадо"! Воно "геройське" своєю масою - коли їм не виказують відповідного опору Однак варто перед ним з"явиться "вовку" як воно починає тікать) Ніколо Макіавеллі колись у своїй праці "Государ" написав про те, чому так важко завоювать Османську імперію, та легко утримать завойоване Росія - саме "Османська імперія" ХХІ століття Прочитай і впевнишся! Там глава відповідна так десь і називається
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31.08.2022 08:41 Відповісти
я дивлюсь на ютьюбі історика Олесандра Палія - так те саме розказує. воювати кацапня не вміла, завжди тікала. і тільки збившись у велику отару і щоб її ще ззаду підгіняли палками, вони десь якось сунули вперед. а воєначальники у них геть чисто всі були іноземці. і ще вони дуже любили наробити безліч гармат. правда, Кримська війна показала, що возами підвозити снаряди - гибле діло, через що кацапня і програла. (аналізуючи цей момент, Сталін і задумав індустріалізацію).
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31.08.2022 12:49 Відповісти
Ну "Палій-історик" для мене - не авторитет! Крім легковажних банальностей - нічого нового
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31.08.2022 13:02 Відповісти
квартал детект
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31.08.2022 07:35 Відповісти
Почем за высер, рашотроллик?
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31.08.2022 07:36 Відповісти
Позвольтє спросіть, а сколько русні унічтожил награждьонний гражданін Кошовий?
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31.08.2022 07:38 Відповісти
лугандон лисий чесно засцяв на камеру шо боїться снайпера
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31.08.2022 07:42 Відповісти
**************,тупо и бездарно,по щаблону как для ванекманек--- падай **** *********----- убит!
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31.08.2022 07:40 Відповісти
ну мабуть він не міг їх закрити, бо у нього не було кишенькових прокурорів і робилося все по закону.
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31.08.2022 07:58 Відповісти
Спеціально зарегався сьогодні щоб нам цей наратив кацапський донести? Іди в спам, з перспективою деактивації!
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31.08.2022 07:55 Відповісти
Ще один сьогоднішній втікач від призову. Обрав нам клоуна і за бугор, а ви тут воюйте.
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31.08.2022 08:01 Відповісти
Как пафосно: "взрывы"... у вас же на рабссее только "хлопки".
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31.08.2022 07:37 Відповісти
Де Біл
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31.08.2022 07:37 Відповісти
Місцеві паблики повідомили, що мають інформацію про як мінімум дві ракети, що впали при запуску.

У Білгородській області в ніч проти середи, 31 серпня, вкотре чули вибухи. Про це повідомили місцеві паблики.

Так, близько півночі повідомлялося про сильний вибух у Яковлівському районі області.

Пізніше з'явилася інформація, що ракета, яку російські війська запускали у бік Харкова, могла впасти на території російського міста Строітєль.
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31.08.2022 07:43 Відповісти
Мабуть,отсырели кацапські ракети)))
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31.08.2022 07:48 Відповісти
то ли еще будет, то ли еще будет оййой йой....
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31.08.2022 07:49 Відповісти
Дельный совет "хорошим русским"

Lucifer Safin

@lucifer_safin

·

https://twitter.com/lucifer_safin/status/1564685415508246528 10 ч

В ответ

https://twitter.com/dronkoff

Вы читать умеете? Разжевать? По пунктам?

Пункт 1: Можешь сам активно действовать - действуй.

Пункт 2: Не можешь, шли донаты в ВСУ, потому что на данный момент это единственная сила в мире, которая эффективно действует против Путина и РФ.

Так понятно?
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31.08.2022 07:51 Відповісти
Гутен морген русин швайне
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31.08.2022 07:56 Відповісти
Дуже добре! Нарешті почала прилітати карма за обстріли Харкова
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31.08.2022 07:58 Відповісти
бєлогорот методично стерати на порох було б норм, хоча б один...
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31.08.2022 08:00 Відповісти
Видимо из-за старости рашистские ракеты которые они выпускают по Украине отказываются лететь и падают на землю и не срабатывает система самоуничтожения.
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31.08.2022 10:05 Відповісти
Бєлгород, готуйся)

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31.08.2022 11:32 Відповісти
Кацапам падають свої ж ракети на голову.
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31.08.2022 13:57 Відповісти
 
 