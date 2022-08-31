Вранці у Бєлгороді лунали вибухи, російська влада заявила про роботу ППО

Вранці 31 серпня в російському Бєлгороді продунало кілька вибухів, влада повідомила, що працювала ППО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram.

"Сьогодні (31 серпня. – Ред.) ранок у Бєлгороді почався з кількох вибухів. Спрацювала система ППО", - йдеться в повідомленні.

Губернатор зазначив, що, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.

Влада області перевіряє інформацію.

Гладков пообіцяв повідомити додатково, якщо отримає якісь інші дані.

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