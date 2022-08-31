Вранці у Бєлгороді лунали вибухи, російська влада заявила про роботу ППО
Вранці 31 серпня в російському Бєлгороді продунало кілька вибухів, влада повідомила, що працювала ППО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram.
"Сьогодні (31 серпня. – Ред.) ранок у Бєлгороді почався з кількох вибухів. Спрацювала система ППО", - йдеться в повідомленні.
Губернатор зазначив, що, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.
Влада області перевіряє інформацію.
Гладков пообіцяв повідомити додатково, якщо отримає якісь інші дані.
Топ коментарі
+23 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар31.08.2022 07:31
+22 xander #505939
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+16 Nikolai Chizhevsky
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У Білгородській області в ніч проти середи, 31 серпня, вкотре чули вибухи. Про це повідомили місцеві паблики.
Так, близько півночі повідомлялося про сильний вибух у Яковлівському районі області.
Пізніше з'явилася інформація, що ракета, яку російські війська запускали у бік Харкова, могла впасти на території російського міста Строітєль.
Lucifer Safin
@lucifer_safin
·
https://twitter.com/lucifer_safin/status/1564685415508246528 10 ч
В ответ
https://twitter.com/dronkoff
Вы читать умеете? Разжевать? По пунктам?
Пункт 1: Можешь сам активно действовать - действуй.
Пункт 2: Не можешь, шли донаты в ВСУ, потому что на данный момент это единственная сила в мире, которая эффективно действует против Путина и РФ.
Так понятно?