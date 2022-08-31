УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4660 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
8 384 13

Окупанти намагаються встановити контроль над населеним пунктом Кодема на Бахмутському напрямку, тривають бої, - Генштаб ЗСУ

рф

На Бахмутському напрямку ворог намагається встановити контроль над населеним пунктом Кодема.

Про це йдеться в оперативній інформації станом на 06:00 31.08.2022 щодо російського вторгнення Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Так, розпочалася сто вісімдесят дев’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. На останньому ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Дмитрівка і Кіндратівка Сумської області.

На Харківському напрямку ворог здійснив обстріли із ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Дуванка, Клинове, Соснівка, Дементіївка, Руська Лозова, Руські та Черкаські Тишки, Великі Проходи, Циркуни, Петрівка, Старий Салтів, Перемога, Шестакове, Байрак, Норцівка та Шевелівка.

На Донецькому напрямку противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. На сьогодні запеклі бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках, в районах Кодеми, Зайцевого, Пісків, Первомайського та Мар’їнки.

На Слов’янському напрямку підрозділи ворога продовжували обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню біля Долини, Краснопілля, Богородичного та Вірнопілля. Авіація противника завдала удару неподалік Вірнопілля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 47 550 осіб, 234 літаки, 204 гелікоптери, 1 954 танків та 4 294 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

На Краматорському напрямку противник обстріляв із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Веселе, Берестове, Богородичне, Тетянівка, Закітне, Мала Піскунівка, Григорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Івано-Дар’ївка. Ударів авіації ворога зазнали території неподалік Спірного та Івано-Дар’ївки.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли із артилерії різних типів біля Бахмута, Бахмутського, Соледара, Яковлівки, Зайцевого, Майорська та Кодеми. Наступальними діями ворог намагався просунутися у напрямках Бахмута, Веселої Долини та Зайцевого, успіху не мав, відійшов. Намагається встановити контроль над населеним пунктом Кодема, тривають бої.

На Авдіївському напрямку противник здійснив обстріли із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Авдіївки, Опитного, Уманського, Первомайського, Старомихайлівки та Нью-Йорка. Наступальними діями намагався покращити тактичне положення у напрямках Красногорівки та Мар’їнки, традиційно зазнав втрат та відступив.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано ворожий вогневий вплив біля Новомихайлівки, Парасковіївки, Пречистівки, Золотої Ниви, Великої Новосілки та Благодатного.

На Запорізькому напрямку, використовуючи танки, реактивну та ствольну артилерію, ворог здійснював обстріли вздовж лінії зіткнення. Противник здійснює перегрупування частин та підрозділів 3-го армійського корпусу на тимчасово зайнятій території Запорізької області з метою відновлення наступу на зазначеному напрямку.

Також читайте: Окупанти атакували на кількох напрямках, але ЗСУ змусили їх відійти, - Генштаб

На Південнобузькому напрямку противник продовжив обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Олександрівка, Любомирівка, Новомиколаївка, Лупареве, Червоний Яр Новогригорівка, Степове, Первомайське, Киселівка, Партизанське, Квітневе, Червона Долина, Кобзарці, Тернівка, Андріївка, Осокорівка, Ольгине, Іванівка, Трудолюбівка, Добрянка, Потьомкине, Князівка та Тополине. Ударів авіації зазнали район Андріївки та урочище Плотницьке.

Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує виконувати завдання розвідки та блокування цивільного судноплавства. Продовжує зберігатися загроза ракетних ударів по об’єктах та елементах інфраструктури в глибині території України.

Ворог зазнає значних втрат у живій силі.

Автор: 

армія рф (17143) Генштаб ЗС (6470) ЗСУ (7483)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Зелений піар понад усьо.
показати весь коментар
31.08.2022 08:23
+7
знов лізуть і лізуть, гатять і гатять((
молимось....
показати весь коментар
31.08.2022 07:51
+7
Уди на Харківщины все, Піски повністю (допомоги не дочекались), вже орки під Першотравневим, Кодеми...
У нас - багатоденна хроніка витрачання дрогоцінного боєзапасу по Антонівському мосту і потік пустопорожніх відосіків "небритих и неголених"...
показати весь коментар
31.08.2022 08:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
знов лізуть і лізуть, гатять і гатять((
молимось....
показати весь коментар
31.08.2022 07:51 Відповісти
Шел 60 раз "Киев за 3 дня". Слава ЗСУ!
показати весь коментар
31.08.2022 07:53 Відповісти
Уди на Харківщины все, Піски повністю (допомоги не дочекались), вже орки під Першотравневим, Кодеми...
У нас - багатоденна хроніка витрачання дрогоцінного боєзапасу по Антонівському мосту і потік пустопорожніх відосіків "небритих и неголених"...
показати весь коментар
31.08.2022 08:07 Відповісти
Зелений піар понад усьо.
показати весь коментар
31.08.2022 08:23 Відповісти
я теж не розумію, чому всі хаймарси і артилерію кинули на Південь, якщо у нас повне пекло на Сході і навіть нещасні Піски не можемо утримати(((
показати весь коментар
31.08.2022 08:27 Відповісти
звідки інфа про Піски?
показати весь коментар
31.08.2022 08:39 Відповісти
Більш менш адекватно:
https://www.youtube.com/watch?v=BC9Ps1CWDIE
https://www.youtube.com/watch?v=rS5sODQ5ydk
показати весь коментар
31.08.2022 09:47 Відповісти
Піски давно уже здали,тепер і Авдіївка
показати весь коментар
31.08.2022 10:57 Відповісти
Уды это контрабандное село 2х2 км, 4 км от границы. Его не существует с апреля, осталось 3 дома. Там не было ВСУ никогда, обстреливали с обеих сторон. Кацапы в нагулую стоят 2 км на своей территории, наши по ним не стреляют.
показати весь коментар
31.08.2022 11:41 Відповісти
ЗСУ єдина надія українців!
показати весь коментар
31.08.2022 08:39 Відповісти
Ну пойдите сдайтесь ***** сраные зрадоботы
показати весь коментар
31.08.2022 10:37 Відповісти
 
 