Контрнаступ ЗСУ змушує російську армію коригувати перекидання військових і техніки, - ISW

Росія готується до ширшого наступу українських сил, коригуючи перекидання військових і техніки.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, Росія готується до оборони Мелітополя, оскільки це важливий логістичний шлях між Ростовською областю і Півднем України.

Водночас РФ посилює угруповання на Донецькому напрямку військовими Центрального військового округу. Частини цього округу раніше діяли в районі Лисичанська-Сіверська і в середині серпня перервали "оперативну паузу".

"Пересування підрозділів ЦВО в район Донецька також свідчить про те, що російські сили віддають перевагу Сіверському наступу на користь збереження темпу наступу в районі Донецька", - пишуть експерти.

Раніше повідомлялося, що наступ росіян у районі Авдіївки і західній частині Донецька фактично досяг кульмінації після обмеженого прориву росіян навколо Бутовської вугільної шахти. Передислокація передбачає, що російське командування усвідомило, що воно не може проводити більше однієї наступальної операції одночасно.

Також експерти згадали про повідомлення Генштабу з приводу перекидання третього армійського корпусу, що складається з погано навчених і недосвідчених елементів, для посилення позицій ЗС РФ у Харківській і Запорізькій областях.

Його розгортання вказує на те, що Росія прагне, зокрема, відновити бойову міць для наступу на Донецькому напрямку.

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