УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4853 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 932 24

Путін створює умови для примусової культурної асиміляції переміщених до РФ українців, щоб стерти їхню ідентичність, - ISW

депортація,безіменне,табір,фільтраційний

Президент Росії Володимир Путін створює всі умови для того, щоб у примусово переселених до РФ українців стерти їхню українську культурну ідентичність і асимілювати їх у російську культуру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Інститут припускає, що президент Росії Путін, ймовірно, створює умови для примусової культурної асиміляції переміщених українців у Росії, щоб стерти їхню українську культурну ідентичність.

Про створення "адаптаційних центрів" для "мігрантів", які проживають у Росії, 29 серпня говорив із Путіним голова Федерального агентства з питань національностей Ігор Барінов. Він заявив, що з дозволу та підтримки Путіна агентство працює над програмами в пілотних регіонах, щоб переконатися, що "мігранти" знають та поважають російські традиції, звичаї та закони, щоб запобігти їхній "соціальній ізоляції".

Також читайте: Держдеп США закликає РФ припинити фільтрацію та насильницьку депортацію українців

Автор: 

депортація (719) путін (23733) росія (64846) українці (2536)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
умеют ли депортирвоанные гарно сосать куй хло ну ну какая национальность какая традиция какие культурные наследия ******* пьяные дебильные кацапы ОРДА стадо ското быдло база ушлебки короче..Хло давай тварь подыхай...вон Горбачев осветил тебе направление куда двигаться...
показати весь коментар
31.08.2022 08:30
+7
а існують кацапські традиції? Не знав, мабудь від цих традицій нормальну людину просто вирве на місті.
на кубані , поволжі, півночі вони не змогли вибити з українців -українця , тільки тотальними репресіями нквс змусили мовчати але не вибили тому ***** навіть не моій , твоя імперія розвалиться , а відродиться справжня Русь з метрополвєю в Києві , справедливість переможе (Я переможу тебе)

А ти мене не "побєдю"
показати весь коментар
31.08.2022 08:37
+7
Московия и культура это просто несовместимые понятия.
показати весь коментар
31.08.2022 08:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
умеют ли депортирвоанные гарно сосать куй хло ну ну какая национальность какая традиция какие культурные наследия ******* пьяные дебильные кацапы ОРДА стадо ското быдло база ушлебки короче..Хло давай тварь подыхай...вон Горбачев осветил тебе направление куда двигаться...
показати весь коментар
31.08.2022 08:30 Відповісти
Як в США так і в Ізраїлі прекрасно знають про маланське коріння Путіна і тому носяться з ним як дурень з писаною торбою. Щоб зерегти йому обличчя. А в и бавитеся в дурника. Та ніхто на публіці маланця Путіна ніколи не судитеме
показати весь коментар
31.08.2022 10:38 Відповісти
я знаю..... Хло подзаборно прикопают.... как впрочем многих царей так прикапывали...
показати весь коментар
31.08.2022 12:27 Відповісти
Чи й не новина. Це ще сталін витворяв зі справжнім призвіщем джугашвілі(яка іронія). А ***** зі своїми дружками настільки нікчемні що навіть в продукуванні зла вони вторинні.
показати весь коментар
31.08.2022 08:31 Відповісти
Московити, які себе назвали росіянами у 1921 році, вкравши історію українців -Руси, завжди займалися цими питаннями- знищували, пересиляли, забороняли мову, традиції, книги і все, що стосувалося України. Все, що вони мають вкрадене. Дика орда, яка будує свою історію на нашому корінні, на історії русинів-українців, зникне, з початком російсько-української війни, яку вони розпочали у 2014 році веде до їх загибелі, як імперії. Українці будуть розвиватися на своєму корінні, де вже ніколи не буде місця московитам.
показати весь коментар
31.08.2022 08:34 Відповісти
Цікаво а чому в СОНАРХОЗЕ в 1921 році було 99% маланців і тільки 1% московитів. То які московити правили і правлять до цих пір Росією? Вигадані вами
показати весь коментар
31.08.2022 10:40 Відповісти
не доказ геноциду, нє?
показати весь коментар
31.08.2022 08:36 Відповісти
а існують кацапські традиції? Не знав, мабудь від цих традицій нормальну людину просто вирве на місті.
на кубані , поволжі, півночі вони не змогли вибити з українців -українця , тільки тотальними репресіями нквс змусили мовчати але не вибили тому ***** навіть не моій , твоя імперія розвалиться , а відродиться справжня Русь з метрополвєю в Києві , справедливість переможе (Я переможу тебе)

А ти мене не "побєдю"
показати весь коментар
31.08.2022 08:37 Відповісти
краще б газ у деревни провів, або лікбез по унітазам
показати весь коментар
31.08.2022 08:37 Відповісти
сказать что они украинцы или нет трудно. Украинцев с давних времен уже не раз выселяли со свих земель на чужину. В Украине всегда правили кацапы, которые были заинтересованы в выселении, расселении украинцев подальше от страны, а возвращать их никто даже не вспомнил.
показати весь коментар
31.08.2022 08:37 Відповісти
По истории "всегда" началось только в 17 веку.
показати весь коментар
31.08.2022 09:32 Відповісти
Московия и культура это просто несовместимые понятия.
показати весь коментар
31.08.2022 08:39 Відповісти
В 14 році дамбасян вже привозили в бурятські *****, але навіть вони втекли звідти чомусь.
показати весь коментар
31.08.2022 08:43 Відповісти
Там, в основному, вивезені з лугондона, яка в них ідентичність??!
Вони давно асиміліровані в язичноматірне середовище.
показати весь коментар
31.08.2022 08:55 Відповісти
...асимільовані...
показати весь коментар
31.08.2022 09:01 Відповісти
Хрен вони її коли небудь зітрут . Мої батьки ще при сталіні сиділи в концлагерах гулагу і були виселені в читінську обл на проживання . Тільки після смерті диктатора вернулись в Україну . І їх любов до України не згасла і її передали своїм дітям і внукам . Хто любив Україну і цінував її рідненьку той ій і буде далі вклонятись .
показати весь коментар
31.08.2022 08:59 Відповісти
Тих які пам'ятають Україну і прагнуть українського там немає!
Там ті які хочуть русскага мира!
показати весь коментар
31.08.2022 09:03 Відповісти
Скоро ім'я самого путіна буде навічно стерто із під небес, і його гидке ім'я буде навіки забуто з пам'яті людської
показати весь коментар
31.08.2022 09:05 Відповісти
Про яку ідентичність і культурну асиміляцію йде мова? 85%, якщо не більше тотально скацапленого населення ОРДЛО і 146% фанатів русского мира з квітами зустрічало "асвабадителей".
Це сьогодні, попавши в російску дійсність волають: А МЫ НЕ ЗНАЛИ, ЧТО ТАК БУДЕТ !
Знали, але вперто не вірили, що стануть людьми третього сорту і на росії завжди будуть хохлами.
показати весь коментар
31.08.2022 09:18 Відповісти
Якийсь величний лідер це *****. Все він знає і створює. Коли він спить і їсть тільки? Скільки вже можна так казати, ніби інші москалі ні до чого?
показати весь коментар
31.08.2022 09:43 Відповісти
Новина дещо застаріла. На декілька сот років.
показати весь коментар
31.08.2022 09:52 Відповісти
Слово "культурна" в заголовку зайве. Бо слова "русская" і "культура" несумісні.
показати весь коментар
31.08.2022 10:03 Відповісти
там немає чого стирати, бо немає української ідентичності. більшість депортованих зі сходу і так були кацапомовні та жили в російському інформаційному полі споживаючи російське. І коли їм видадуть російські паспорти в якомусь усть-пердянську то їх вже буде не відрізнити від інших кацапів
А якщо людина усвідомлює себе українцем то вона рано чи пізно повернеться в Україну так як це робили депортовані українці за часів совка.
показати весь коментар
31.08.2022 10:28 Відповісти
 
 