Путін створює умови для примусової культурної асиміляції переміщених до РФ українців, щоб стерти їхню ідентичність, - ISW
Президент Росії Володимир Путін створює всі умови для того, щоб у примусово переселених до РФ українців стерти їхню українську культурну ідентичність і асимілювати їх у російську культуру.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Інститут припускає, що президент Росії Путін, ймовірно, створює умови для примусової культурної асиміляції переміщених українців у Росії, щоб стерти їхню українську культурну ідентичність.
Про створення "адаптаційних центрів" для "мігрантів", які проживають у Росії, 29 серпня говорив із Путіним голова Федерального агентства з питань національностей Ігор Барінов. Він заявив, що з дозволу та підтримки Путіна агентство працює над програмами в пілотних регіонах, щоб переконатися, що "мігранти" знають та поважають російські традиції, звичаї та закони, щоб запобігти їхній "соціальній ізоляції".
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на кубані , поволжі, півночі вони не змогли вибити з українців -українця , тільки тотальними репресіями нквс змусили мовчати але не вибили тому ***** навіть не моій , твоя імперія розвалиться , а відродиться справжня Русь з метрополвєю в Києві , справедливість переможе (Я переможу тебе)
А ти мене не "побєдю"
Вони давно асиміліровані в язичноматірне середовище.
Там ті які хочуть русскага мира!
Це сьогодні, попавши в російску дійсність волають: А МЫ НЕ ЗНАЛИ, ЧТО ТАК БУДЕТ !
Знали, але вперто не вірили, що стануть людьми третього сорту і на росії завжди будуть хохлами.
А якщо людина усвідомлює себе українцем то вона рано чи пізно повернеться в Україну так як це робили депортовані українці за часів совка.