УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4853 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
14 692 27

ЗСУ від початку тижня ведуть успішний наступ на південному фронті, - британська розвідка

зсу

Збройні сили України з початку тижня ведуть успішний наступ на південному фронті. Росія відповідно до своєї доктрини намагатиметься закрити прогалини мобільними резервними підрозділами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як наголошується в повідомленні, українські бронетанкові війська з понеділка продовжують наступ на Південне угруповання військ Росії на декількох напрямках на півдні країни. При цьому ЗСУ місцями відсунули лінію фронту на деяку відстань, використовуючи відносно слабо укріплену російську оборону.

"Відповідно до своєї доктрини Росія, найімовірніше, тепер спробує закрити прогалини у своїй лінії, використовуючи заздалегідь визначені мобільні резервні підрозділи. Серед них, ймовірно, будуть і представники Східного угруповання військ", - вважають у Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, Росія продовжує прискорювати спроби створити нові підкріплення для війни в Україні. Батальйони нового 3-го армійського корпусу покинули свою базу під Москвою до 24 серпня, і цілком імовірно, що вони будуть перекинуті в Україну.

"Оперативна ефективність цих підрозділів невідома. У 3-му армійському корпусі, найімовірніше, бракує особового складу, і ці війська мають обмежену підготовку", - зазначають у Міноборони Британії.

Також читайте: Контрнаступ ЗСУ змушує російську армію коригувати перекидання військових і техніки, - ISW

Автор: 

армія рф (17143) Велика Британія (5534) розвідка (3854) ЗСУ (7483)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+28
показати весь коментар
31.08.2022 08:47
+11
и что тебе не нравиться?4 села наши за 1 день контрнаступления освободили или тебе кремль за 2 дня занять должны?сравни с кацапами по 100 метров в сутки если повезет,или ты козломордое ипсо?
показати весь коментар
31.08.2022 09:12
+8
Рано чи пізно, але всі кацапи, що прийшли вбивати, грабувати і гвалтувати українців здохнуть. А на території ******** недоімперії будуть панувати китайці, буряти, чеченці, дагестанці, татари і башкіри. А всі мокши, які назвалися росіянами просто зникнуть з лиця землі.
показати весь коментар
31.08.2022 09:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слазьте с диванов рабсеяне, аперация превращается в кабздец фашистского **********.
показати весь коментар
31.08.2022 08:46 Відповісти
показати весь коментар
31.08.2022 08:47 Відповісти
и что тебе не нравиться?4 села наши за 1 день контрнаступления освободили или тебе кремль за 2 дня занять должны?сравни с кацапами по 100 метров в сутки если повезет,или ты козломордое ипсо?
показати весь коментар
31.08.2022 09:12 Відповісти
Рано чи пізно, але всі кацапи, що прийшли вбивати, грабувати і гвалтувати українців здохнуть. А на території ******** недоімперії будуть панувати китайці, буряти, чеченці, дагестанці, татари і башкіри. А всі мокши, які назвалися росіянами просто зникнуть з лиця землі.
показати весь коментар
31.08.2022 09:10 Відповісти
Наразі,наші воїни перехопили ініціативу,це дуже добре.Адже,ворогу приходиться перекидати сили на слабкі ділянки,наші хлопці б'ють по тилам.Головне - не збавляти темп давити їх далі.
показати весь коментар
31.08.2022 09:18 Відповісти
пишуть, що "сінс мондей", а то у них тиждень з суботи починається)
показати весь коментар
31.08.2022 09:23 Відповісти
Субота там - сьомий день тижня, неділя - перший.
показати весь коментар
31.08.2022 09:39 Відповісти
патрікей гоу фо рашін варшіп)
показати весь коментар
31.08.2022 09:29 Відповісти
Як це так, що британська розвідка не дотримується режиму тиші??? Гуменюк, фас!!!
показати весь коментар
31.08.2022 10:16 Відповісти
Інформація гірькіна правдива процентів на 50 . Він теж добряче прибріхує , аби підтримувати моральний дух своїх адептів . Вже був пійманий на цьому , і не раз . Навіть вибачався колись за відверто хибну інфу .
Інфу треба брати з незалежних і незацікавлених джерел , закордонних в більшості . .
Деякі з них пишуть що це й не наступ взагалі , а лише , так би мовити - - розвідка боєм .
показати весь коментар
31.08.2022 10:37 Відповісти
До речі , щойно дивився карту боїв - https://deepstatemap.live/#15/47.1476/33.0973 deepstatemap.live , і бачу що - Сухий ставок про який згадує гірькін , все ж показаний як - територія спірна .. Тобто - там тривають бої . А він вже нап.здів що кацапи його повернули собі . .
показати весь коментар
31.08.2022 11:00 Відповісти
Оновлено 31.08 o 00:04, а вже 11
показати весь коментар
31.08.2022 11:10 Відповісти
Гірькін пише сьогодні о 8.41хв - противник вчера отброшен практически на исходные позиции .
 А оновлення карти було сьогодні , після опівночі . .
показати весь коментар
31.08.2022 11:17 Відповісти
За повідомленням кацарилих, які завжди дають тверезу оцінку ситуації, без ура патріотизму,)) . Звідки ти взяв що кацапи не - 3.14здять . ?? То слухай конашенкова , якого ... ти приперся на Цензор . ?
показати весь коментар
31.08.2022 10:24 Відповісти
Мені не сподобалось що ти приперся сюди і розповідаєш про те що кацапи розказують правду , а наш Генштаб п.здить . !! То ж я й кажу - вір конашенкову чи соловйобу , які на пару - перемололи українську армію вже разів 5 ( язиком ) .
А сюди зі своїм - фсьопрапало , пертись нічого . Дійшло , іксперд сраний ?? .
показати весь коментар
31.08.2022 10:44 Відповісти
Це наступ Залужний захотів чи як під Сєвєродонецьком?
показати весь коментар
31.08.2022 10:20 Відповісти
З Богом, рідненькі
Матінко Богородице, збережи наших захисників
показати весь коментар
31.08.2022 10:32 Відповісти
Побачила одну закономірність, як тільки у ЗСУ є успіхи на фронті, обов'язково припирається якась срань кайцапська в новину та починає " ви всьо врьотє!!11"
показати весь коментар
31.08.2022 12:52 Відповісти
 
 