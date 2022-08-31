Голова штабу оборони Дніпра Корбан: Чому для реалізації замовних справ будь-яка влада обов’язково обирає найзавзятіших покидьків?

Голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан вважає, що влада країни для реалізації замовних кримінальних справ обирає людей, яких з часом сама ж звинувачує у державній зраді.

Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Не втомлююся ставити те саме питання. Чому для реалізації замовних кримінальних справ будь-яка влада в нашій багатостраждальній країні обов'язково обирає найзавзятіших покидьків?

Наприклад, генерал СБУ Шайтанов, який заарештовував мене у 2015 у замовній справі сидить уже котрий рік за держзраду. А генерал СБУ Наумов, який вів усі кримінальні справи у 2020 на місцевих виборах проти мерії Дніпра та партії "Пропозиція", теж звинувачується в держзраді і не тільки. І скоро сяде, якщо звичайно не отримає притулку в Росії. Чому вони весь час ставлять на непотріб і наступають на ті самі граблі? Щоразу, кожна наступна влада…

З нетерпінням чекаю на нову серію кримінальних справ. І знову руками покидьків. Які потім знову сидітимуть у в'язниці. І знову за держзраду.

P.S. Ну а суддям які відправляють рекомендоване правосуддя, велике привітання від судді Чауса", - написав він.

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Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових бізнесменів та політиків, серед яких і голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

Раніше повідомлялось, що на сайті президента зареєстрована петиція про скасування указу Зеленського щодо позбавлення Корбана громадянства