УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4853 відвідувача онлайн
Новини Війна
10 640 53

Голова штабу оборони Дніпра Корбан: Чому для реалізації замовних справ будь-яка влада обов’язково обирає найзавзятіших покидьків?

корбан

Голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан вважає, що влада країни для реалізації замовних кримінальних справ обирає людей, яких з часом сама ж звинувачує у державній зраді.

Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Не втомлююся ставити те саме питання. Чому для реалізації замовних кримінальних справ будь-яка влада в нашій багатостраждальній країні обов'язково обирає найзавзятіших покидьків?

Наприклад, генерал СБУ Шайтанов, який заарештовував мене у 2015 у замовній справі сидить уже котрий рік за держзраду. А генерал СБУ Наумов, який вів усі кримінальні справи у 2020 на місцевих виборах проти мерії Дніпра та партії "Пропозиція", теж звинувачується в держзраді і не тільки. І скоро сяде, якщо звичайно не отримає притулку в Росії. Чому вони весь час ставлять на непотріб і наступають на ті самі граблі? Щоразу, кожна наступна влада…

З нетерпінням чекаю на нову серію кримінальних справ. І знову руками покидьків. Які потім знову сидітимуть у в'язниці. І знову за держзраду.

P.S. Ну а суддям які відправляють рекомендоване правосуддя, велике привітання від судді Чауса", - написав він.

Також читайте: У розпал війни Зеленський знаходить час зводити рахунки, - Корбан

Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових бізнесменів та політиків, серед яких і голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

Раніше повідомлялось, що на сайті президента зареєстрована петиція про скасування указу Зеленського щодо позбавлення Корбана громадянства

влада (384) Дніпро (3246) Корбан Геннадій (189) кримінальна справа (519) державна зрада (1676)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+23
Одноразовых кондомов используют и выкидывают..Наумов Шайтанов Киреев ...список длинный...
показати весь коментар
31.08.2022 08:58
+16
Грося залишив клоуну загашник 130 лярдів, а він все просрав ще і в борги загнав країну.
показати весь коментар
31.08.2022 09:16
+12
З Корбаном мутна справа,але і він сам не кращий від інших євреїв. З тієї самої кагорти. я б не став його ідеалізировать.
показати весь коментар
31.08.2022 09:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Одноразовых кондомов используют и выкидывают..Наумов Шайтанов Киреев ...список длинный...
показати весь коментар
31.08.2022 08:58 Відповісти
А в 2015 яка влада була? Чи допис нєасіліл?
показати весь коментар
31.08.2022 09:05 Відповісти
Януковочу співчуваєш?
показати весь коментар
31.08.2022 09:09 Відповісти
В 2015 бандюкович прізідєнствовал? Ти з Марсу чи з бодуна?
показати весь коментар
31.08.2022 09:11 Відповісти
Влада 2015 року твого Зєнуковича пресувала, на відміну від янєлоха.
показати весь коментар
31.08.2022 09:34 Відповісти
Да, помним двух .Штепу и красномордого,так их прессовали,так их прессовали.
показати весь коментар
31.08.2022 12:05 Відповісти
По крайней мере и штепа и красномордый при Порохе СИДЕЛИ, а выпустил их зелох!
показати весь коментар
01.09.2022 00:22 Відповісти
20 сентября 2017 года суд изменил меру пресечения и выпустил Штепу под https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82 домашний арест , удовлетворив ходатайство адвоката.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0,_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-18 [18]
показати весь коментар
01.09.2022 11:54 Відповісти
Суд выпустил, но дело не закрыл.
А при зебиле она в меры баллотировалась!
показати весь коментар
01.09.2022 19:52 Відповісти
А чего же ей не баллотироваться,если реформированный суд, за 5 лет не смог её посадить
показати весь коментар
01.09.2022 20:54 Відповісти
Ну что ты дурачком прикидываешься? Реформирован был только Верховный и создан Антикоррупционный---остальные суды должны были реформировать в 19-20 гг, но быдло выбрало какую разницу...
Ее нельзя было посадить по действующим на момент начала 14 года законам---то, что она **** и любительница х-ла не аргумент для любого суда по тому законодательству.
показати весь коментар
02.09.2022 00:34 Відповісти
З Корбаном мутна справа,але і він сам не кращий від інших євреїв. З тієї самої кагорти. я б не став його ідеалізировать.
показати весь коментар
31.08.2022 09:04 Відповісти
Не євреїв, а жидокацапів!
показати весь коментар
31.08.2022 09:07 Відповісти
Не плутайте євреїв і #идів. Так, цей - #ид, але у даному випадку, це наш #ид
показати весь коментар
31.08.2022 09:07 Відповісти
Грося залишив клоуну загашник 130 лярдів, а він все просрав ще і в борги загнав країну.
показати весь коментар
31.08.2022 09:16 Відповісти
Ложкін - один з небагатьох голів АП, які не були на слуху. А це важлива характеристика голови АП - він має бути служкою, клерком, а не самостійним політиком, як дерьмак, мертвечук чи льовочкін!
показати весь коментар
31.08.2022 09:17 Відповісти
Ложкін був "клєрком"? )) Це шось нове . АФАІК рішала він був такий, що дʼЄрмак і поруч не стояв, але в нього розуму вистачало в гучні скандали не влазити.
показати весь коментар
31.08.2022 11:14 Відповісти
Ложкін не торгував мордою на всіх каналах, як дерьмак
показати весь коментар
31.08.2022 11:17 Відповісти
100%. І я про це кажу.
показати весь коментар
31.08.2022 11:24 Відповісти
Воно-то мабуть так, але тоді краще судить, а не паспорта забирать!
показати весь коментар
31.08.2022 09:19 Відповісти
Че все "шоу" для слабких на голову. Димова завіса. Відволікання уваги і так далі. Все це - способ прикрить Вагнергейт, Херсон, Маріуполь Кривоноса та ще 100 бід яких принесли жьіди слов'янам.
показати весь коментар
31.08.2022 12:42 Відповісти
Він сам колись дорікав владі (ще за Пороха) у чистоплюйстві й намаганні все робити у законний спосіб. Аж поки це не торкнулося його самого. До речі, я не розумію цього способу - вирішити його питання за допомогою "чєлобітних" (петицій) на адресу "государя" Зеленського. Його друг Філатов - кваліфікований адвокат, який на цьому став мільйонером, нехай ідуть у суди, аж до ЄСПЛ, і відстоюють його право.
показати весь коментар
31.08.2022 10:06 Відповісти
Це розбірки всередині синагоги, серед своїх
показати весь коментар
31.08.2022 10:22 Відповісти
Таке враження, що Корбан себе описав.
показати весь коментар
31.08.2022 09:13 Відповісти
Якщо пам'ятати як він висловлювався про Саакашвілі - саме така його особиста оцінка.
показати весь коментар
31.08.2022 12:44 Відповісти
Это просто корбанофобия какая-то затевается вот это вот все кто это затевает, они доиграються, азохенвей!!
показати весь коментар
31.08.2022 09:17 Відповісти
Скільки тільки ботів на ЦЕНЗОРІ.
показати весь коментар
31.08.2022 09:23 Відповісти
Хоча у нас презумпція невинуватості, але поки Корбан не доведе, що в нього не має іншого громадянства, крім українського, його словам довіри мало, яу і йому самому.
Два злодія (правопорушника) хочуть довести, хто з них більш нечесний або чесний.
показати весь коментар
31.08.2022 09:23 Відповісти
А може хай зе доведе разом зі своїм так званим офісом, що він не наркоман і що в нього лише українське громадянство???
показати весь коментар
31.08.2022 09:31 Відповісти
покійний ковальов до останнього був депутатом від слуг, а медведчук і досі депутат, а серед "монакської" сотні теж не один депутат і я впевнена, що в них там не тільки українське громадянство..., але
показати весь коментар
31.08.2022 09:31 Відповісти
пф! опзж у вр і судах, моссатанат в лаврах і церквах, москальські консерви у владі, силовики на захисті влад. ...
показати весь коментар
31.08.2022 10:10 Відповісти
Ти знаєш - що таке презумпція невинності? Це влада повинна довести, що він має інше громадянство.
показати весь коментар
31.08.2022 10:12 Відповісти
Це виходить, що він має взяти справки з усіх країн, що є членами ООН, що він не має їх громадянства?
показати весь коментар
31.08.2022 10:19 Відповісти
А как на счёт вашего российского гражданства, уважаемый?
показати весь коментар
31.08.2022 11:30 Відповісти
к сожалению, вместо того, чтобы объединиться перед лицом убийственной опасности со стороны кацапии, пархатость знаменует наши дни... и самое плохое, что пархатость затьмила и т.н. "общественное" (кто назвал его общественным вещанием, пусть у него на лбу 7 рогов вырастут) вещание... отсутствие патриотизма, ни о чем не говорящие репортажи... притом повторяются по минимум 5 раз на день... нет, не о героизме военнослужащих, а о том, что бабка вытянула с огорода не разорвавшийся снаряд... питання до того, що ще не вспів втекти - як ти думаєш, членограйство краще за патріотизм?
показати весь коментар
31.08.2022 09:38 Відповісти
Чому, чому, баблішко все рішає, хто кому продався.
показати весь коментар
31.08.2022 09:40 Відповісти
🤣😭👍
показати весь коментар
31.08.2022 10:38 Відповісти
Постановка для людей з низьким айкю
показати весь коментар
31.08.2022 10:15 Відповісти
скоріше з короткою пам'яттю. Вистави то ці є не ідіоти роблять.
показати весь коментар
31.08.2022 12:46 Відповісти
Тому що вони такі самі, як ти!!! Чому, коли ви з Борєю, та Коломойським віджимали земельні ділянкі, будови, підприємства, и все це ручними суддями - все було добре! А зараз Коломоша і вас вкинув! Бо ви всі однакові, як павуки, один одного готові пожерти!!!
показати весь коментар
31.08.2022 11:04 Відповісти
Якесь дивне запитання?...У мене є більш риторичне: "А чому у нас у владі така величезна кількість покидьків"?
показати весь коментар
31.08.2022 11:11 Відповісти
Тому що ми в олігархічній (жьідівській окупації) а Грязна влада - щоб ви владу матюкали та думали про неї а не про окупантів.
показати весь коментар
31.08.2022 12:48 Відповісти
Це він про себе?
показати весь коментар
31.08.2022 11:11 Відповісти
Корбан і сам покидьок
показати весь коментар
31.08.2022 11:25 Відповісти
Покидьк зеленський та його падлоНароду
показати весь коментар
31.08.2022 11:29 Відповісти
Филатов подсчитывает убытки и плачет.
показати весь коментар
31.08.2022 12:06 Відповісти
 
 