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У Казначействі заявили, що надходжень від конфіскації російських активів в Україні не було. Про які 28 млрд тоді доповіли Президентові? - Юрчишин. ДОКУМЕНТ

5 серпня президент України Володимир Зеленський прозвітував про конфісковані 28 мільярдів гривень російських активів в Україні, а 23 серпня у Казначействі у відповіді на запит повідомили, що не конфісковано нічого.

Про це у фейсбуці повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

"5 серпня у своєму щоденному відеозверненні Президент відзвітував про конфісковані російські активи. Цитую Володимира Зеленського:

"Провів сьогодні нараду щодо санкційної політики конфіскації російських активів. Як доповіли урядовці, уже примусово вилучено в Україні активів на 28 мільярдів грн, і ця робота продовжується".

Від початку повномасштабного вторгнення я тримаю на контролі тему передачі російських активів і майна до нашої державної казни. І, наскільки я знаю, російське майно в Україні досі не конвертували в мільярди гривень для нашого бюджету.

Але вирішив перевірити, чи це так. Направив депутатське звернення до Державної казначейської служби, аби з’ясувати, скільки насправді коштів було вилучено згідно з рішенням РНБО "Про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності РФ та її резидентів".

Відповідь мене не здивувала. У казначействі відзвітувати про те, що таких надходжень не було. Про що ж тоді Президентові доповіли урядовці?" - написав Юрчишин.

Крім того, Юрчишин закликав Офіс Президента України відреагувати і сказати, скільки насправді вилучено та про які 28 мільярдів ішла мова 5 серпня.

Також читайте: В Україні вже конфіскували російських активів на 28 млрд грн, - Зеленський

У Казначействі заявили, що надходжень від конфіскації російських активів в Україні не було. Про які 28 млрд тоді доповіли Президентові? - Юрчишин 01

Автор: 

Зеленський (23642) конфіскація (846) росія (64846) Юрчишин (153) актив (237)


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Топ коментарі
+79
Зеленський бреше, думає ніхто не перевірить.
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31.08.2022 09:18
+73
Для зесрани, балабольство - наше все!
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31.08.2022 09:17
+73
Бабло пішло в оманські опшори.
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31.08.2022 09:17
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у русской интелегенции 150-120 лет тому были собрания с разговорами в пользу бедных)
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31.08.2022 11:14 Відповісти
...одним словом цирк))гумор і ******* демократія.https://www.youtube.com/watch?v=0uecLJzfi5E бо демократії,як люди іі собі уявляють,вже років 30 нема
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31.08.2022 11:14 Відповісти
Брехуни якими були, такими і залишились. Для них головне щоб у параші не заборонили показ "Сватів".
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31.08.2022 11:16 Відповісти
Вони кудись таки "поступили", тільки не туди. Як завжди...
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31.08.2022 17:52 Відповісти
Гражданин страны-агрессора Халидов выстроил в Одессе налоговую «схему» на 1,1 млрд грн

Корпорацию с российскими собственниками по производству круп и бобовых в Украине Dubaev Product входят бренды по производству круп и бобовых Trapeza, Attual, Круп'яний двір

Все компании оформлены на граждан российской федерации.

Директором «Аттуаль» указан Константин Паянов, а собственник - россиянин Казбек Халидов. Он же руководит «Трапезой», где учредителем числится родственник из РФ Булат Халидов.

Последнюю фирму «Крупный Двор» возглавляет украинец Владимир Губачев, а владеет россиянин Алавди Халидов.
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31.08.2022 11:28 Відповісти
Ищите на офшорных счетах киностудий в маЦкве, через которые Оманский Осел с беней пи...ли бабки из привата и которые работают по сей день под руководством шефиров...
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31.08.2022 11:34 Відповісти
Александр Богуслаев в разгар войны стал владельцем огромного имения, лесов, полей и виноградников.

В разгар войны бизнесмен из Украины Александр Богуслаев покупает дорогую недвижимость во Франции.

Его отец https://crime-ua.com/taxonomy/term/1678 Вячеслав Богуслаев сохраняет влияние на запорожский завод "https://crime-ua.com/taxonomy/term/6861 Мотор Сич " и имеет бизнес в России.

Партнер Богуслаева-старшего и топ-менеджер "Мотор-Сичи" Петр Кононенко спонсирует патриарха РПЦ Кирилла.

Связанные с Богуслаевым и Кононенко фирмы регулярно зарабатывают на контрактах с Росгвардией и ФСБ

https://crime-ua.com/node/3002
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31.08.2022 11:35 Відповісти
Александр Богуслаев в разгар войны стал владельцем огромного имения, лесов, полей и виноградников.

В разгар войны бизнесмен из Украины Александр Богуслаев покупает дорогую недвижимость во Франции.

Его отец https://crime-ua.com/taxonomy/term/1678 Вячеслав Богуслаев сохраняет влияние на запорожский завод "https://crime-ua.com/taxonomy/term/6861 Мотор Сич " и имеет бизнес в России.

Партнер Богуслаева-старшего и топ-менеджер "Мотор-Сичи" Петр Кононенко спонсирует патриарха РПЦ Кирилла.

Связанные с Богуслаевым и Кононенко фирмы регулярно зарабатывают на контрактах с Росгвардией и ФСБ.

https://crime-ua.com/node/3002
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31.08.2022 11:37 Відповісти
Пам'ятаете "мої 7 мільярдів"? 28 теж пішли у той бюджет.
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31.08.2022 11:39 Відповісти
В мене просте запитання, хоч хтось собі уявляє, як ми всі після війни заживемо, з розгулом корупції, кумовства, безправя, корумпованих судів, і заробітних плат чиновників по кілька сот тисяч, пенсій пересічних по 1900 грн.Це буде жах, голод і розруха, чи може хтось думає що приїдуть біженці і все відбудують за 200 доларів в місяць, то глибоко помиляєтесь!!!!!!!!!!!!!
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31.08.2022 11:40 Відповісти
Що,знов вкарали?! Не того 'мародьором" зебіли звуть!
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31.08.2022 11:43 Відповісти
"Может Зинка?"
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31.08.2022 11:52 Відповісти
...або Ленка
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31.08.2022 12:17 Відповісти
як тільки зе4мо відкриває рота - відразу бреше.
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31.08.2022 12:34 Відповісти
Зеленський голий король, все під контролем та управлінням Єрмака
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31.08.2022 12:48 Відповісти
А эта ЗЕЛЕНЬ всегда врала нам , все эти три года!! Поэтому и во дворе у нас сегодня война!!.. Пока этот зеленский будет у руля не будет порядка в Украине!!.. Собрались одни безмозглые Попрошайки .блин!! Своё всё разворовали и закатали в асфальт , а сегодня ездят по миру с протянутой рукой!! Отрезать бы им всем эти воровитые руки!!
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31.08.2022 13:02 Відповісти
За два года агрессии России против Украины, российский бизнес в Украине был вынужден замаскироваться.

Дочерние компании сменили названия, а их формальными владельцами вместо россиян стали граждане Кипра и других стран.

Тем не менее, косвенные признаки говорят о том, что граждане страны-агрессора и сегодня не просто имеют серьезные интересы в украинском бизнесе, но и сохраняют монопольное положение в ряде отраслей.
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31.08.2022 13:21 Відповісти
Самыми известными монополистами являются российские игроки

на рынке электроэнергии,
торговле табачными изделиями
и мобильной связи.
Достаточно серьезными являются позиции представителей РФ и в банковской сфере.
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31.08.2022 13:23 Відповісти
Ключевым российским игроком в украинской электроэнергетике является российская группа VS Energy.

Она владеет восьмью облэнерго в Украине, но «Севастопольэнерго» находится на временно неподконтрольной Украине территории. Основными бенефициарами компании считаются бизнесмены из России Михаил Воеводин, Евгений Гинер и Александр Бабаков.

Да, тот самый Бабаков, который является депутатом Государственной Думы РФ и голосовал за аннексию Крыма.



https://donetskie.com/news/economics/rossiyskiy-biznes-v-ukraine-monopolisty-pod-prikrytiem/61583/

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31.08.2022 13:26 Відповісти
Британія підтримує ідею конфіскації російських активів та передачі їх Україні, - глава МЗС Трасс
=============
https://m.censor.net/ua/n3351887
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31.08.2022 13:27 Відповісти
А в наших офшорних діячів рахунки не репнуть?
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31.08.2022 17:54 Відповісти
Российский бизнес в Украине продолжает работать несмотря на войну

22 июня, 2022 среда

https://ru.espreso.tv/rossiyskiy-biznes-v-ukraine-prodolzhaet-rabotat-nesmotrya-na-voynu

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31.08.2022 13:31 Відповісти
Бизнес россиянина Александра Бабакова в Украине до сих пор работает.

Его бизнес-группа контролирует 5 облэнерго, имеет гостиничный бизнес в Украине, владеет частью завода "Днепроспецсталь" в Запорожье, а также торговыми центрами "Метроград" и "Метрополис" в Киеве.

Государственное бюро расследований вроде бы изучает бизнес этой группы, но зарабатывать деньги на украинцах это им не мешает.

Еще один пример - компании российского олигарха Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров. В самом деле, Украина https://espreso.tv/ukraina-zaareshtuvala-aktivi-rosiyskogo-oligarkha-fridmana-na-ponad-124-mlrd-grn арестовала часть его активов. В то же время, крупнейшие бизнесы группы Фридмана до сих пор работают без особых проблем. Речь идет об Альфа-банке в Украине и о мобильном операторе Киевстар. Такая лояльность к Фридману может объясняться тем, что он интересуется украинским гражданством. В то же время у самого российского олигарха эту информацию https://espreso.tv/v-alfa-grup-zaperechili-sprobu-fridmana-otrimati-ukrainske-gromadyanstvo опровергают .


https://ru.espreso.tv/rossiyskiy-biznes-v-ukraine-prodolzhaet-rabotat-nesmotrya-na-voynu
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31.08.2022 13:35 Відповісти
Эту радостную весть он рассказал специально для вас 73%центные лохи. Не нагнетайте, сидите на жопе ровно, восхищайтесь умом и грамотностью зелёной команд и хлопайте в ладоши!
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31.08.2022 13:33 Відповісти
Российские олигархи не просто свободно работают в Украине, даже в условиях войны они пытаются влиять на отечественную политику и экономику, в частности, из-за до сих пор нереформированной судебной системы.

К примеру, издание https://biz.censor.net/resonance/3349013/*********************************************************************************** собщает, что подконтрольные Бабакову компании пытаются захватить контроль над Полтавским горно-обогатительным комбинатом, принадлежащим украинскому бизнесмену Константину Жеваго.

https://censor.net/ua/news/3364172/****************************************************************************************************#comment_79052075
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31.08.2022 13:40 Відповісти


А почему собственно только росиян?
Имущество,то бишь все активы предателей,наводчиков,коллаборантов, должно быть конфискованно в пользу государства,и поражение в правах для таких личностей обязательно.
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31.08.2022 13:57 Відповісти
Зелені свистять про успіхи на кожному перехресті!
А для дурників це радість
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31.08.2022 13:58 Відповісти
*****,куда смотрит это недосбу?Кресный ход Новинского в Тернополе,плевок украинской Державе в душу,агента фсб и дальнейший прилет туда ракет ,это классическая наводка! Только пусть боты не пишут чтоб спилкувався исключительно на русском!
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31.08.2022 14:13 Відповісти
зєлєні мразі вжє забрєхались далі нікуди,глядіть 73% процєнтів дєбілів,що ви наробили,так що думайтє свїми бєстолкоками як цю ситуацію вжє виправляти.
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31.08.2022 18:37 Відповісти
Імітатори зеленожопі. КралВрал95
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01.09.2022 16:46 Відповісти
Зеленський не називає чомусь прізвищ, а узагальнено ,,урядовці". Нема з кого спитати.
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01.09.2022 17:10 Відповісти
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