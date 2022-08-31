У Казначействі заявили, що надходжень від конфіскації російських активів в Україні не було. Про які 28 млрд тоді доповіли Президентові? - Юрчишин. ДОКУМЕНТ

5 серпня президент України Володимир Зеленський прозвітував про конфісковані 28 мільярдів гривень російських активів в Україні, а 23 серпня у Казначействі у відповіді на запит повідомили, що не конфісковано нічого.

Про це у фейсбуці повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

"5 серпня у своєму щоденному відеозверненні Президент відзвітував про конфісковані російські активи. Цитую Володимира Зеленського:

"Провів сьогодні нараду щодо санкційної політики конфіскації російських активів. Як доповіли урядовці, уже примусово вилучено в Україні активів на 28 мільярдів грн, і ця робота продовжується".

Від початку повномасштабного вторгнення я тримаю на контролі тему передачі російських активів і майна до нашої державної казни. І, наскільки я знаю, російське майно в Україні досі не конвертували в мільярди гривень для нашого бюджету.

Але вирішив перевірити, чи це так. Направив депутатське звернення до Державної казначейської служби, аби з’ясувати, скільки насправді коштів було вилучено згідно з рішенням РНБО "Про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності РФ та її резидентів".

Відповідь мене не здивувала. У казначействі відзвітувати про те, що таких надходжень не було. Про що ж тоді Президентові доповіли урядовці?" - написав Юрчишин.

Крім того, Юрчишин закликав Офіс Президента України відреагувати і сказати, скільки насправді вилучено та про які 28 мільярдів ішла мова 5 серпня.

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