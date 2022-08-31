У Казначействі заявили, що надходжень від конфіскації російських активів в Україні не було. Про які 28 млрд тоді доповіли Президентові? - Юрчишин. ДОКУМЕНТ
5 серпня президент України Володимир Зеленський прозвітував про конфісковані 28 мільярдів гривень російських активів в Україні, а 23 серпня у Казначействі у відповіді на запит повідомили, що не конфісковано нічого.
Про це у фейсбуці повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.
"5 серпня у своєму щоденному відеозверненні Президент відзвітував про конфісковані російські активи. Цитую Володимира Зеленського:
"Провів сьогодні нараду щодо санкційної політики конфіскації російських активів. Як доповіли урядовці, уже примусово вилучено в Україні активів на 28 мільярдів грн, і ця робота продовжується".
Від початку повномасштабного вторгнення я тримаю на контролі тему передачі російських активів і майна до нашої державної казни. І, наскільки я знаю, російське майно в Україні досі не конвертували в мільярди гривень для нашого бюджету.
Але вирішив перевірити, чи це так. Направив депутатське звернення до Державної казначейської служби, аби з’ясувати, скільки насправді коштів було вилучено згідно з рішенням РНБО "Про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності РФ та її резидентів".
Відповідь мене не здивувала. У казначействі відзвітувати про те, що таких надходжень не було. Про що ж тоді Президентові доповіли урядовці?" - написав Юрчишин.
Крім того, Юрчишин закликав Офіс Президента України відреагувати і сказати, скільки насправді вилучено та про які 28 мільярдів ішла мова 5 серпня.
Будь ласка, зачекайте...
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Корпорацию с российскими собственниками по производству круп и бобовых в Украине Dubaev Product входят бренды по производству круп и бобовых Trapeza, Attual, Круп'яний двір
Все компании оформлены на граждан российской федерации.
Директором «Аттуаль» указан Константин Паянов, а собственник - россиянин Казбек Халидов. Он же руководит «Трапезой», где учредителем числится родственник из РФ Булат Халидов.
Последнюю фирму «Крупный Двор» возглавляет украинец Владимир Губачев, а владеет россиянин Алавди Халидов.
В разгар войны бизнесмен из Украины Александр Богуслаев покупает дорогую недвижимость во Франции.
Его отец https://crime-ua.com/taxonomy/term/1678 Вячеслав Богуслаев сохраняет влияние на запорожский завод "https://crime-ua.com/taxonomy/term/6861 Мотор Сич " и имеет бизнес в России.
Партнер Богуслаева-старшего и топ-менеджер "Мотор-Сичи" Петр Кононенко спонсирует патриарха РПЦ Кирилла.
Связанные с Богуслаевым и Кононенко фирмы регулярно зарабатывают на контрактах с Росгвардией и ФСБ
https://crime-ua.com/node/3002
В разгар войны бизнесмен из Украины Александр Богуслаев покупает дорогую недвижимость во Франции.
Его отец https://crime-ua.com/taxonomy/term/1678 Вячеслав Богуслаев сохраняет влияние на запорожский завод "https://crime-ua.com/taxonomy/term/6861 Мотор Сич " и имеет бизнес в России.
Партнер Богуслаева-старшего и топ-менеджер "Мотор-Сичи" Петр Кононенко спонсирует патриарха РПЦ Кирилла.
Связанные с Богуслаевым и Кононенко фирмы регулярно зарабатывают на контрактах с Росгвардией и ФСБ.
https://crime-ua.com/node/3002
Дочерние компании сменили названия, а их формальными владельцами вместо россиян стали граждане Кипра и других стран.
Тем не менее, косвенные признаки говорят о том, что граждане страны-агрессора и сегодня не просто имеют серьезные интересы в украинском бизнесе, но и сохраняют монопольное положение в ряде отраслей.
на рынке электроэнергии,
торговле табачными изделиями
и мобильной связи.
Достаточно серьезными являются позиции представителей РФ и в банковской сфере.
Она владеет восьмью облэнерго в Украине, но «Севастопольэнерго» находится на временно неподконтрольной Украине территории. Основными бенефициарами компании считаются бизнесмены из России Михаил Воеводин, Евгений Гинер и Александр Бабаков.
Да, тот самый Бабаков, который является депутатом Государственной Думы РФ и голосовал за аннексию Крыма.
https://donetskie.com/news/economics/rossiyskiy-biznes-v-ukraine-monopolisty-pod-prikrytiem/61583/
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https://m.censor.net/ua/n3351887
22 июня, 2022 среда
https://ru.espreso.tv/rossiyskiy-biznes-v-ukraine-prodolzhaet-rabotat-nesmotrya-na-voynu
Его бизнес-группа контролирует 5 облэнерго, имеет гостиничный бизнес в Украине, владеет частью завода "Днепроспецсталь" в Запорожье, а также торговыми центрами "Метроград" и "Метрополис" в Киеве.
Государственное бюро расследований вроде бы изучает бизнес этой группы, но зарабатывать деньги на украинцах это им не мешает.
Еще один пример - компании российского олигарха Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров. В самом деле, Украина https://espreso.tv/ukraina-zaareshtuvala-aktivi-rosiyskogo-oligarkha-fridmana-na-ponad-124-mlrd-grn арестовала часть его активов. В то же время, крупнейшие бизнесы группы Фридмана до сих пор работают без особых проблем. Речь идет об Альфа-банке в Украине и о мобильном операторе Киевстар. Такая лояльность к Фридману может объясняться тем, что он интересуется украинским гражданством. В то же время у самого российского олигарха эту информацию https://espreso.tv/v-alfa-grup-zaperechili-sprobu-fridmana-otrimati-ukrainske-gromadyanstvo опровергают .
https://ru.espreso.tv/rossiyskiy-biznes-v-ukraine-prodolzhaet-rabotat-nesmotrya-na-voynu
К примеру, издание https://biz.censor.net/resonance/3349013/*********************************************************************************** собщает, что подконтрольные Бабакову компании пытаются захватить контроль над Полтавским горно-обогатительным комбинатом, принадлежащим украинскому бизнесмену Константину Жеваго.
https://censor.net/ua/news/3364172/****************************************************************************************************#comment_79052075
А почему собственно только росиян?
Имущество,то бишь все активы предателей,наводчиков,коллаборантов, должно быть конфискованно в пользу государства,и поражение в правах для таких личностей обязательно.
А для дурників це радість