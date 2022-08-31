УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4906 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
565 3

Понад 160 закладів освіти на Луганщині зазнали руйнувань унаслідок російського вторгнення, 19 із них не підлягають відновленню, - Гайдай. ІНФОГРАФІКА

Більшість із пошкоджених шкіл і дитячих садочків ще можна відремонтувати, але руйнації там дуже значні, однак в окупантів на це немає грошей.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Більшість із пошкоджених шкіл і дитячих садочків ще можна відремонтувати, але руйнації там дуже значні – роботи передбачають значних капіталовкладень. В окупантів грошей на відновлення освітніх закладів нема. Сумнозвісним прикладом є Сєверодонецьк, де до початку збройної агресії РФ працювали 20 шкіл, більшість з яких була заповнена, як то кажуть, під зав’язку. Росіяни відкривають лише чотири – на більше відсутні кошти для відбудови розбитих закладів освіти. Але головне, що не вистачає дітей. Бо майже 9000 хлопців та дівчат громади продовжують навчатися в евакуйованих навчальних закладах", - повідомив Гайдай.

Також читайте: Унаслідок повномасштабної агресії Росії в Україні пошкоджено 2300 закладів освіти, з них 286 повністю знищено

Тож, за півроку росіянами пошкоджені або зруйновані:

- 54 заклади дошкільної освіти (5 зруйновано повністю);

- 85 закладів загальної середньої освіти (8 зруйновано повністю);

- 6 закладів позашкільної освіти (1 зруйновано повністю);

- 14 закладів професійної (професійно-технічної) освіти (2 зруйновано повністю);

- 4 заклади фахової передвищої освіти (3 зруйновано повністю);

- 2 заклади вищої освіти.

Понад 160 закладів освіти на Луганщині зазнали руйнувань унаслідок російського вторгнення, 19 із них не підлягають відновленню, - Гайдай 01

Автор: 

освіта (1297) Гайдай ЛОГА (921) руйнування (252) Луганська область (4868)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапня і не збирається щось будувати. Вони руйнівники і крадуни.
показати весь коментар
31.08.2022 09:37 Відповісти
спочатку руйнування на луганщині відбулися в головах бидла, а як наслідок вже потім відбулося руйнування шкіл, але не переймайтеся, якщо спитати пересічного луганчана хто їм школи руйнував. тотальна більшість скаже україна. я вже питав, у дівчини. відповіла україна. це ще було років пять назад. і питав я переселенку в києві.
показати весь коментар
31.08.2022 09:37 Відповісти
Ударами з Донецька руйнуються не тільки школи у Харкові та області
показати весь коментар
31.08.2022 09:43 Відповісти
 
 