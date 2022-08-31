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Новини Війна
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Кулеба пропонує спецпрограму для солдатів РФ, які не хочуть воювати в Україні: Рятуйся і тікай

полонені

Глава МЗС Дмитро Кулеба запропонував запустити спеціальну програму для російських військових, які не хочуть більше воювати в Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Меседж: рятуйся і тікай. Складіть зброю, здайтесь українським військам і отримайте можливість почати нове життя", - наголосив міністр.

"Я впевнений, що ця пропозиція варта того, тому що навіть якщо один російський військовий складе зброю і вирішить піти, це означає врятовані українські життя і наближення миру", - додав Кулеба.

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Автор: 

армія рф (17143) росія (64846) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+9
Ще давай кацапів в Україну наберемо!
Мало фсбешного гівна, ще ціх треба!
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31.08.2022 10:33
+9
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31.08.2022 10:44
+6
А як взнати, замазані чи ні? Солдат ворожої армії яка напала апріорі вже замазаний кров'ю. Це не мирний час коли можливе слідство та т.і. На слово повірити, що він нікого не вбивав?
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31.08.2022 10:39
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31.08.2022 10:30 Відповісти
Одне уточнення-якщо руки у кацапського солдата не замарані кров'ю.
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31.08.2022 10:31 Відповісти
А як взнати, замазані чи ні? Солдат ворожої армії яка напала апріорі вже замазаний кров'ю. Це не мирний час коли можливе слідство та т.і. На слово повірити, що він нікого не вбивав?
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31.08.2022 10:39 Відповісти
Я з Вами згоден.Вагнерівці,відпущені хрипатим поцом повернулися в Україну і знов убивають.
Кулеба пропонує всім у кого скінчилися набої-кинути зброю та починати нове життя?
СБУ має кожного полоненого перевірити-його знайомства,акаунти,дописи в соц.мережах і т.п.
Одного викрику-путін-***** буде замало.
Але ж СБУ зараз Кривоноса переслідує.Їм нема коли.
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31.08.2022 10:53 Відповісти
Добавлю-як на мене,то кацапів за те що вони тут накоїли-в полон зовсім не потрібно брати.Знищувати-де побачили.Але потрібен і обмінний фонд,щоб наших хлопців міняти.
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31.08.2022 10:57 Відповісти
А може Кульоба мав на увазі такий варіант, Кулеба пропонує всім у кого скінчилися набої-кинути зброю та починати нове життя, в якості перегною на полях України?
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31.08.2022 16:29 Відповісти
Скажу більше. Золкін, що викладає відео, де русняві полонені дзвонять родичам, в одному з інтерв'ю розповів, що перед тим як знімати, всі полонені проходять детектор брехні. Так от ті полонені, що були артилеристами, запускали ракети з градів і т.д., свято вірять, що вони нікого не вбивали. Тобто навіть проходження детектора не гарантує отримання правди, якщо людина на власні очі не побачить, що вона когось вбила.
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31.08.2022 11:47 Відповісти
...так вони усі "незамазані" ...то Пуйло поганий, він - вбиває, гвалтує, мародерить, - а всі інші русскіє хАрошиє... Врни взагалі тут "на учєніях"... ані нєвінаватиє....
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31.08.2022 10:45 Відповісти
Почему нет программы для мобиков ?

почему ЗЕ и компания ничего не делает , что бы мобики сдавались добровольно в плен ?
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31.08.2022 10:31 Відповісти
Ще давай кацапів в Україну наберемо!
Мало фсбешного гівна, ще ціх треба!
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31.08.2022 10:33 Відповісти
в "празьку весну" совок теж був понатикував кротів на захід. потім ці бомбажні вспливали.
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31.08.2022 10:41 Відповісти
Кулеба, куда им тикать? В добродушные лапки военной контрразведки с дальнейшим десантированием в уютненький концлагерь или встретить у себя за спиной тех же кадыровцев , которые "подпирают"? Они деньги приехали к нам зарабатывать, офицеры карьеру строить, +мозги промыты в хлам. К чему эти смешные обращения и попытка в троллинг? Ракеты или снаряды им лучше помогут, или бимба с неба в конце-концов, иначе к сожалению никак
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31.08.2022 10:33 Відповісти
Хороший кацап, тільки дохлий кацап, крапка.
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31.08.2022 10:41 Відповісти
Але поки він здохне, то горя наробить. Тому і такий спосіб - прийнятний в деякій мірі
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31.08.2022 10:46 Відповісти
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31.08.2022 10:44 Відповісти
яка мерзенная харя.... ще й орденоносна.....
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31.08.2022 11:40 Відповісти
Интересно, он после концерта в Украине 23.08 назад в Польшу выехал ?
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31.08.2022 22:47 Відповісти
Робимо більше кожному солдату по громодянству Канади, США , Австралії , і Євросоюзу )))
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31.08.2022 10:50 Відповісти
Поєл і точка! Спасайся і бегі!!!
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31.08.2022 10:50 Відповісти
А вони нам тут потрібні, оті кацапи?
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31.08.2022 10:53 Відповісти
предложите вид на жительство в ЕС, только не в самой крутой стране, а в средней, в Чехии, к примеру
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31.08.2022 10:54 Відповісти
Ні ,потрібно в крутій щоб ніяких коливань
Головне запустити вірус
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31.08.2022 10:57 Відповісти
Кулєба ****** в францію і спитай чому друга країна єс надала Україні військової допомоги в два рази менше Естонії, а що робити з тими курями й без тебе розберуться, зебіл ***…
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31.08.2022 11:43 Відповісти
Добровільний полон, 10 років таборів по відбудові України, потім - воля.
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31.08.2022 11:56 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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31.08.2022 12:02 Відповісти
Сумнівний захід. Більше виглядить на збереження життя москалям.
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31.08.2022 12:04 Відповісти
 
 