Кулеба пропонує спецпрограму для солдатів РФ, які не хочуть воювати в Україні: Рятуйся і тікай
Глава МЗС Дмитро Кулеба запропонував запустити спеціальну програму для російських військових, які не хочуть більше воювати в Україні.
Про це він заявив в інтерв'ю Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
"Меседж: рятуйся і тікай. Складіть зброю, здайтесь українським військам і отримайте можливість почати нове життя", - наголосив міністр.
"Я впевнений, що ця пропозиція варта того, тому що навіть якщо один російський військовий складе зброю і вирішить піти, це означає врятовані українські життя і наближення миру", - додав Кулеба.
Топ коментарі
+9 mrSmith
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+9 Voc Vox
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+6 Злий Грицько
показати весь коментар31.08.2022 10:39
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Кулеба пропонує всім у кого скінчилися набої-кинути зброю та починати нове життя?
СБУ має кожного полоненого перевірити-його знайомства,акаунти,дописи в соц.мережах і т.п.
Одного викрику-путін-***** буде замало.
Але ж СБУ зараз Кривоноса переслідує.Їм нема коли.
почему ЗЕ и компания ничего не делает , что бы мобики сдавались добровольно в плен ?
Мало фсбешного гівна, ще ціх треба!
Головне запустити вірус
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!