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Україна імплементує рекомендації МАГАТЕ, надані після візиту місії на Запорізьку АЕС, після деокупації станції, - Галущенко

галущенко

Висновки й рекомендації місії Міжнародного агентства з атомної енергії, яка у середу вирушила на Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС), будуть імплементовані при поверненні станції під контроль України.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Висновки та рекомендації за результатами роботи місії будуть імплементовані при поверненні станції під наш контроль. Станція має повернутись під повний контроль України", - написав Галущенко.

Міністр наголосив, що ЗАЕС - українська атомна станція, і лише Україна здатна гарантувати виконання всіх складових безпеки її експлуатації. Важливим етапом після деокупації він назвав створення навколо об'єкта демілітаризованої зони.

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"Ми спільно обговорили та передали місії перелік технічних і безпекових показників, які важливо перевірити міжнародним експертам під час візиту на станцію. Успішна реалізація всіх завдань місією матиме велике значення для ядерної безпеки не лише України, але й всього світу", - зазначив Галущенко.

Україна імплементує рекомендації МАГАТЕ, надані після візиту місії на Запорізьку АЕС, після деокупації станції, - Галущенко 01

Нагадаємо, місія МАГАТЕ вирушила на Запорізьку АЕС, яка від 4 березня знаходиться під контролем армії РФ.

Автор: 

МАГАТЕ (708) Галущенко (528) Запорізька АЕС (1400)


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А що там "імплємєнтувати"? Потрібно організувати постійну присутність представників МАГАТЕ та інших спеців і жорстоко карати тих хто здійснюватиме обстріли станції.
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31.08.2022 10:41 Відповісти
А що те МАГАТЕ може порекомендувати? "Всім сторонам сісти за стіл перемовин"?
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31.08.2022 10:46 Відповісти
Не кажи ГОП. ЗАЕС подароване Зелею ще потрібно забрати.
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31.08.2022 10:42 Відповісти
Як можна щось імплементувати не конролюючи ЗАЕС? Що за нісенітниці?!
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31.08.2022 10:45 Відповісти
буде ще одне розчарування від дій міжнародних організацій, які під час війни, читай великої та небезпечної катастрофи для багатьох, виявились неспроможними, недієвими, по суті ніякими..., після їх "роботи" виникає тільки безліч запитань і ніякого притомного результату...
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31.08.2022 10:54 Відповісти
 
 