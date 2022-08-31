Війська РФ обстрілюють Енергодар та в будь-який момент можуть почати обстріл Нікопольського району, - РВА

Російські загарбники обстрілюють Енергодар, щоб створити відповідну "картинку" для місії МАГАТЕ.

Про це повідомив глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко, інформує Цензор.НЕТ.

"На протилежному березі армія РФ обстрілює Енернодар. Мета цього дійства - створити відповідну картину для комісії МАГАТЕ та сформувати пул місцевих жителів, які під камери ЗМІ повідомлять комісії про обстріли міста з нашого боку водосховища. Распятого мальчика в трусіках пам'ятаєте? Те саме, тільки тепер "трусіки" намагаються одягти на мешканців Енергодару.



Ситуація з провокаціями небезпечна тим, що в будь-який момент ординці можуть повернути свої гаубиці в наш бік. Будьте уважні та по можливості не знаходьтесь на відкритих майданчиках", - наголосив він.

Нагадаємо, 31 серпня повідомлялось, що місія МАГАТЕ вирушила з Києва до Запорізької АЕС, аби оглянути ситуацію та встановити постійне представництво.

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