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Новини Війна
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Війська РФ обстрілюють Енергодар та в будь-який момент можуть почати обстріл Нікопольського району, - РВА

енергодар

Російські загарбники обстрілюють Енергодар, щоб створити відповідну "картинку" для місії МАГАТЕ.

Про це повідомив глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко, інформує Цензор.НЕТ.

"На протилежному березі армія РФ обстрілює Енернодар. Мета цього дійства - створити відповідну картину для комісії МАГАТЕ та сформувати пул місцевих жителів, які під камери ЗМІ повідомлять комісії про обстріли міста з нашого боку водосховища. Распятого мальчика в трусіках пам'ятаєте? Те саме, тільки тепер "трусіки" намагаються одягти на мешканців Енергодару.

Ситуація з провокаціями небезпечна тим, що в будь-який момент ординці можуть повернути свої гаубиці в наш бік. Будьте уважні та по можливості не знаходьтесь на відкритих майданчиках", - наголосив він.

Нагадаємо, 31 серпня повідомлялось, що місія МАГАТЕ вирушила з Києва до Запорізької АЕС, аби оглянути ситуацію та встановити постійне представництво.

Читайте: Вночі війська РФ чотири рази обстріляли Нікопольський район із "Градів" та важкої артилерії, двічі вдарили по Нікополю, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Автор: 

МАГАТЕ (708) обстріл (28156) Нікополь (1166) Енергодар (263)


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Топ коментарі
+4


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Реєстрація:30.08.2022

Хотя ,что я у вас прошу.Бот новоиспечённый, к приезду магатэ готов гадить.Пожалуй надо в спам отправить.
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31.08.2022 11:39
+3
То для тех, у кого воопщє нєт мозгов. То есть для тебя.
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31.08.2022 11:30
+3
Кацапа, думати - то не твоє.
***** ******.
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31.08.2022 11:43
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Розвідка доповідала що так і буде.
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31.08.2022 10:43 Відповісти
суки...
какие предсказуемые твари...
комисси надо ж ужасы обстрелов ВСУ предъявить... а их нету - так надо сделать...
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31.08.2022 11:00 Відповісти
а Вы нет???
т.е. это наши (уточню - ВСУ) сейчас обстреливают Энергодар, специально к приезду МАГАТЕ ???
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31.08.2022 11:12 Відповісти
еще раз... Вы думаете у ВСУ нет мозгов и они обстреливают Энергодар перед приездом МАГАТЕ ???
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31.08.2022 11:33 Відповісти
Кацапа, думати - то не твоє.
***** ******.
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31.08.2022 11:43 Відповісти
Так ти скажи спасіба, что тєбє, бєзмозглому, удєляют врємя😁
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31.08.2022 11:33 Відповісти
я живу в Никополе и сегодня с утра на том берегу слышны взрывы, а прилетов на наш берег нет .ночью по нам с градов и арты башат ,а днем у себя , так что по поводу мозгов это задай себе вопрос или приезжай в Никополь и убедись
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31.08.2022 11:41 Відповісти
да так и есть ,я живу в Никополе и сегодня с утра на том берегу слышны взрывы, а прилетов на наш берег нет
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31.08.2022 11:38 Відповісти
А магате тупые не видят кто по им стреляет?
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31.08.2022 11:07 Відповісти
где я написал что будут стрелять по МАНАТЭ ?
обстреливают в данную минуту... до приезда...чтоб навесить вину на ВСУ
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31.08.2022 11:14 Відповісти
То для тех, у кого воопщє нєт мозгов. То есть для тебя.
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31.08.2022 11:30 Відповісти
можно ссылку на американцев??? ну чтоб не только Ваше мнение
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31.08.2022 11:34 Відповісти
Хавают бомжи на рубльовкє, Штірліц😁
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31.08.2022 11:35 Відповісти
Пруф битте.
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31.08.2022 11:33 Відповісти


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:30.08.2022

Хотя ,что я у вас прошу.Бот новоиспечённый, к приезду магатэ готов гадить.Пожалуй надо в спам отправить.
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31.08.2022 11:39 Відповісти
Одноразовий бот. Їх тут, як болота.
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31.08.2022 11:48 Відповісти
 
 