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В Україні судитимуть зрадника - капітана російського корабля "Адмірал Макаров" Бреєва, з якого обстрілювали крилатими ракетами Миколаїв та Одесу

зрадник

Перед судом постане колишній український військовий капітан російського корабля "Адмірал Макаров", з якого здійснювався запуск крилатих ракет по Миколаєву та Одесі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього капітана ІІ рангу військової частини із АР Крим, а нині командира російського фрегата "Адмірал Макаров". Обвинувальний акт направлено до суду", — ідеться в повідомленні.

За даними слідства, у 2014 році фігурант зрадив присязі на вірність народові України та залишився на захопленій російськими загарбниками території, відмовившись передислоковуватися до Миколаївської області. Перебіжчик присягнув Російській Федерації та продовжив службу у флоті РФ.

Встановлено, що у 2022 році російський корабель під командуванням обвинуваченого запускав крилаті ракети по Миколаєву та Одесі.

Колишній український військовий обвинувачується в державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України). Йому загрожує позбавлення волі терміном до 15 років.

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Як відомо, обстрілами мирних українських міст керує військовий родом із Вінницької області Григорій Бреєв. Нині він командує фрегатом "Адмірал Макаров" Чорноморського флоту РФ, з якого під безпосереднім керівництвом зрадника запускаються крилаті ракети "Калібр".

Автор: 

корабель (1608) державна зрада (1676) ДБР (3464)


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Топ коментарі
+29
дбр як завжди судить того кого не можна дістати.. ви ще чінгіс-хана посадіть.. тупіци
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31.08.2022 10:56
+18
Займаються піаром як Зеля. Півкраїни воює, а півкраїни піаром займаються.
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31.08.2022 10:57
+14
Вони судять тих хто далеко,а своїх зрадників нагороджують. Коли ця зелена епопея з канонічними заскоками завершиться
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31.08.2022 11:01
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дбр як завжди судить того кого не можна дістати.. ви ще чінгіс-хана посадіть.. тупіци
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31.08.2022 10:56 Відповісти
у дбр є контраргумент, - кривоноса дістали ж. хочуть судити за те, що жуляни не дав захопити.
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31.08.2022 11:10 Відповісти
А он у вас в СИЗО в Киеве?
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31.08.2022 11:29 Відповісти
У тебе труднощі з перекладом коментаря вище? Навіть яндекс не допомагає?
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31.08.2022 13:00 Відповісти
Займаються піаром як Зеля. Півкраїни воює, а півкраїни піаром займаються.
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31.08.2022 10:57 Відповісти
А каким "пиаром" он занимается, можно поконкретней?
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31.08.2022 12:31 Відповісти
Судять урода, який знаходиться в іншій країні, і йому пох весь цей суд.
Тоді як купа андонів, які тут знаходяться, лишаються непокараними.
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31.08.2022 13:02 Відповісти
Пусть, как Мюнхгаузен...https://images.app.goo.gl/dDx4ju1Zwhr4vM1k6
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31.08.2022 10:58 Відповісти
Вони судять тих хто далеко,а своїх зрадників нагороджують. Коли ця зелена епопея з канонічними заскоками завершиться
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31.08.2022 11:01 Відповісти
"- Моня, ві такі знаєте, коли вас нема, про вас таке кажуть!
- Ой-вей, Абрам, нехай кажуть. Коли мене нема, вони можуть мене навіть бити" (С)
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31.08.2022 11:02 Відповісти
"Перед судом постане колишній український військовий капітан російського корабля "Адмірал Макаров", з якого здійснювався запуск крилатих ракет по Миколаєву та Одесі. Джерело:
Ні! Не постане! Навіщо писати дурню? Суд буде засідати у кращому випадку перед прожньою кліткою. Тому навіщо такі гучні слова?
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31.08.2022 11:04 Відповісти
А він де зараз? У сізо?
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31.08.2022 11:08 Відповісти
А ще у мене таке питання. І перед тим як матюкатись, подумайте. Україна судить заочно кацапів (не в цьому конкретному випадку, а взагалі), повідомляє підозри і все таке. І ваажається, що це нормально. Тоді чому коли кацапи починають робити той самий цирк, але з реальними полоненими, то Украхна розказує, що це не правильно?
На мою думку практика засудження кацапів повинна бути припинена. Поперше цей цирк нічого не дає, по друге постає питання "чому Україні можна, а кацапам -ні", по третє - купа народа за державні бабки займаються якоюсь хєрньою.
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31.08.2022 11:09 Відповісти
По-перше не ми то почали, а кацапи.
По-друге є деяка різниця - ми судимо за дії на території України а кацапи за дії ... також на території України.
По-третє наявність вироку дозволяє давати запит на затримання і екстрадицію, наприклад з третіх країн.
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31.08.2022 12:08 Відповісти
Причому це не знімає питання важливості - чому під носом своїх зрадників не бачать а чужими яких не дістати займаються
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31.08.2022 12:10 Відповісти
А шо, поближе никого не нашлось?
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31.08.2022 11:10 Відповісти
шуфричі, бужанські, деркачі, дубінські, суркіси, марченки, добкіни та інші адепти руSSкого міра стоять під "особовим захистом" ....слуг Урода....

краще ганятися за Кривоносом та іншими Патріотами України.... і відкривати "заочні" справи щоб показувати свою доцільність...
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31.08.2022 11:37 Відповісти
Так тож ж свої ,підтримають голосуванням ,коли зелені не буде вистачати голосів.
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31.08.2022 17:47 Відповісти
цирк им. Зеленского.
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31.08.2022 11:10 Відповісти
А крота з ОП коли будете судити?!!!
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31.08.2022 11:14 Відповісти
А ті "діячі", які 24 лютого "подумали" (сраками, очевидно, бо там думати нема чим) і вирішили не підривати мости!
Вони не зрадники?
Чи вони просто епічні дебіли?
ДБР вже провело розслідування?
Які результати?
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31.08.2022 11:16 Відповісти
стануть навколішки та поцілують того капітана в сраку! Може найвеличніший ще ДБР медальки дасть за це до купи з кварталівцями та колоборантами
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31.08.2022 11:22 Відповісти
Пусть земля горит под ногами кровавой фашистской Орды руSSких людоедов , и их пособников, которые сегодня топчут священную землю Украины , сжигает, убивает и калечит людей.
С Украиной Бог и весь цивилизованный Мир !
ОРДА БУДЕТ УНИЧТОЖЕНА!
СЛАВА УКРАИНЕ!
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31.08.2022 11:26 Відповісти
треба заїхати до батьків цього Виродка бреєва в Вінницьку область та переселити їх в.....
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31.08.2022 11:41 Відповісти
Предстанет перед судом ?
Сомневаюсь
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31.08.2022 13:09 Відповісти
Идиоты. Ищите детей его, жену.
Наказать до 7го колена
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31.08.2022 14:20 Відповісти
До речі , скажу тим гівнюкам ,що кажуть "чому Турчинов не захищав Крим в 2014 ? " а не захищав саме через таких покидьків ,яких було більшість в Криму і які стали зрадниками.
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31.08.2022 17:52 Відповісти
 
 