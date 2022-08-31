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Новини Війна
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РФ планує "укріпити оборону" окупованого Криму строковиками, зокрема з Москви та Санкт-Петербурга, - розвідка

рф,військкомат

Військові комісаріати Московського та Ленінградської областей, зокрема Москви та Санкт-Петербурга, отримали вказівки стосовно масового призову на військову службу місцевих жителів.

Про це свідчать дані ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"Призваними під час прихованої мобілізації "москвичами" та "пітерцями" будуть комплектуватися військові частини дислоковані в Криму", - йдеться в повідомленні.

Також, продовили в ГУР МО, з метою доукомплектування військових частин ЗС РФ дислокованих на території окупованого Криму та посилення оборони Кримського півострову командувачем Південного військового округу генералом армії Дворніковим Олександром Володимировичем (т.зв. "сирійським м'ясником") було ухвалено рішення відправити в окупований Крим 1200 військовослужбовців строкової служби.

"Оскільки на території ТОТ АР Крим бойові дії поки що не проводяться, то цим військовослужбовцям не пропонують підписувати контракт, що може свідчити про економію коштів та небажання виплачувати всіх визначених законодавством РФ надбавок. 1200 військовослужбовців строкової служби будуть служити та помирати під ударами українських військ та від рук "партизанів" за зарплату строковика, а це близько 5 тис. рублів (біля 82 доларів США). Економія державних російських коштів також відбудеться і за рахунок невиплати компенсації у разі загибелі військовослужбовців, адже участь строковиків у бойових діях Російська Федерація заперечує", - підсумували в Головному управління розвідки.

Також дивіться: "Мосты все разъ#бали, ни выехать, ни въехать нельзя": Окупант розповідає дружині про влучні удари ЗСУ на Херсонщині, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

Автор: 

армія рф (17143) Крим (14122) розвідка (3854)


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Топ коментарі
+11
О, ну если уже "в бой" пошли призывники из самого Москвабада и Питерберга, то ситуэйшн действительно напряжённая. Это был последний резерв Главнокомандования и если мамочки из столицы будут гробики получать, а не из какой-то Богом забытой Бурятии, то веселуху в центре мировой цивилизации и городе неимеющеманалогввмире мы всё-таки скоро увидим
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31.08.2022 11:20
+8
чомусь згадалося......

Я стою такой унылый,
Предаю себя стыду,
хулиганы дали в рыло
у прохожих на виду.

Был бы я резвей и легче,
не в таких больших летах,
убежал бы я при встрече
на здоровых то ногах.

Будь я малость помоложе
и здоровый, как амбал,
я бы дал в ответ по роже
и закончил бы скандал.

Но они на много шире,
без морщин и без седин.
И к тому же их четыре,
ну а я всего один.

Плюс последствия гастрита,
простатит и диабет. .
И пришлось достать мне тихо,
из кармана пистолет.

Получилось как-то глупо,
неудобно, видит бог,
но лежат четыре трупа
у моих артритных ног.

Жить и жить могли б ребята,
еслиб я был молодой. .
Только ж я не виноватый,
что я старенький такой!
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31.08.2022 11:18
+7
Москвичі і пітерці за 80 баксів на місяць подихати в Крим, геніально...
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31.08.2022 11:49
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Бурятів на "ноль", селебріті-бамонд на курорт...
Х*йня, і там достанем...)))
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31.08.2022 11:15 Відповісти
чомусь згадалося......

Я стою такой унылый,
Предаю себя стыду,
хулиганы дали в рыло
у прохожих на виду.

Был бы я резвей и легче,
не в таких больших летах,
убежал бы я при встрече
на здоровых то ногах.

Будь я малость помоложе
и здоровый, как амбал,
я бы дал в ответ по роже
и закончил бы скандал.

Но они на много шире,
без морщин и без седин.
И к тому же их четыре,
ну а я всего один.

Плюс последствия гастрита,
простатит и диабет. .
И пришлось достать мне тихо,
из кармана пистолет.

Получилось как-то глупо,
неудобно, видит бог,
но лежат четыре трупа
у моих артритных ног.

Жить и жить могли б ребята,
еслиб я был молодой. .
Только ж я не виноватый,
что я старенький такой!
показати весь коментар
31.08.2022 11:18 Відповісти
О, ну если уже "в бой" пошли призывники из самого Москвабада и Питерберга, то ситуэйшн действительно напряжённая. Это был последний резерв Главнокомандования и если мамочки из столицы будут гробики получать, а не из какой-то Богом забытой Бурятии, то веселуху в центре мировой цивилизации и городе неимеющеманалогввмире мы всё-таки скоро увидим
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31.08.2022 11:20 Відповісти
увидим то мы да, но они не пикнут, проглотят и все....
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31.08.2022 12:08 Відповісти
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31.08.2022 11:22 Відповісти
"кто не был в стропах парашюта, тот называется мабута"

чому саме Мабуто, не знаю
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31.08.2022 16:06 Відповісти
А морды лиц такие "одухотворенные"!.. А в башках одна мысль: "Не хочу умирать! Я еще такой молодой!
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31.08.2022 11:26 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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31.08.2022 11:28 Відповісти
нехай одразу штабелями складають... для укріплення...
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31.08.2022 11:29 Відповісти
"Вообще не хочу уезжать в Крым!"
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31.08.2022 11:37 Відповісти
Москвичі і пітерці за 80 баксів на місяць подихати в Крим, геніально...
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31.08.2022 11:49 Відповісти
Куди?
Чорні мішки шойги вже закінчились!
Хіба що у великі пакети Сільпа...
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31.08.2022 11:51 Відповісти
Блін, ще рік назад у наших рука би піднялась на це.
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31.08.2022 11:55 Відповісти
Цінний ясир буде в ЗСУ, якщо москалі всигнуть їх туди нагнати.
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31.08.2022 12:01 Відповісти
этих лучше брать в плен, больше толку на обмене будет
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31.08.2022 12:09 Відповісти
то може десь біля військової частини станеться бавовна і нові солдафони порозбігаються,
хто це піде строковиком на війну хз куди
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31.08.2022 12:22 Відповісти
ПАЗДРАВЛЯЮ!!!! Кацапня начала использовать офисный планктон!!!! Таких воинов еще поискать надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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31.08.2022 12:37 Відповісти
 
 