РФ планує "укріпити оборону" окупованого Криму строковиками, зокрема з Москви та Санкт-Петербурга, - розвідка

Військові комісаріати Московського та Ленінградської областей, зокрема Москви та Санкт-Петербурга, отримали вказівки стосовно масового призову на військову службу місцевих жителів.

Про це свідчать дані ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"Призваними під час прихованої мобілізації "москвичами" та "пітерцями" будуть комплектуватися військові частини дислоковані в Криму", - йдеться в повідомленні.

Також, продовили в ГУР МО, з метою доукомплектування військових частин ЗС РФ дислокованих на території окупованого Криму та посилення оборони Кримського півострову командувачем Південного військового округу генералом армії Дворніковим Олександром Володимировичем (т.зв. "сирійським м'ясником") було ухвалено рішення відправити в окупований Крим 1200 військовослужбовців строкової служби.

"Оскільки на території ТОТ АР Крим бойові дії поки що не проводяться, то цим військовослужбовцям не пропонують підписувати контракт, що може свідчити про економію коштів та небажання виплачувати всіх визначених законодавством РФ надбавок. 1200 військовослужбовців строкової служби будуть служити та помирати під ударами українських військ та від рук "партизанів" за зарплату строковика, а це близько 5 тис. рублів (біля 82 доларів США). Економія державних російських коштів також відбудеться і за рахунок невиплати компенсації у разі загибелі військовослужбовців, адже участь строковиків у бойових діях Російська Федерація заперечує", - підсумували в Головному управління розвідки.

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