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Боєць полку "Азов" Чепурко з позивним Манго про жахіття полону: "Росіяни забивали хлопців до смерті на допитах". ВIДЕО

Боєць полку "Азов" Денис Чепурко з позивним Манго, якого звільнили з полону, розповів про бої в Маріуполі, про перебування в Оленівці та своє визволення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Денису 28 років. Він народився в селі Городківка Вінницької області. В "Азові" з 2019 року. Після завершення боїв на "Азовсталі" Денис провів п'ять днів у лікарні, а потім у СІЗО в Оленівці. В боях проти окупантів він втратив руку. Чепурко служив танкістом в "Азові" і був одним із воїнів, що на двох танках штурмували колону російської бронетехніки, що кількісно переважала їх у 10 разів. "Азовець" перебував у полоні 44 дні. Про Маріуполь, "Азовсталь" та жахіття полону Денис розповів в інтерв'ю Яніні Соколовій.

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Автор: 

обмін (1148) полон (1546) Азов (774)


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Топ коментарі
+55
Зелений омбудсмен Лубинець більше мовчить в тряпочку, ніж переймається долею полонених.
Для того і поміняли Денисову на щирого каломойського омбудсмена.

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31.08.2022 11:20
+54
А ота "чума зелена" віддала хлопців на поталу!!!
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31.08.2022 11:16
+54
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31.08.2022 11:23
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А ота "чума зелена" віддала хлопців на поталу!!!
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31.08.2022 11:16 Відповісти
"Рашисти не катують полонених "азовців", - Данілов

До полонених захисників "Азовсталі" насильство та катування не застосовуються."

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/rashisti-ne-katuyut-polonenih-azovciv-danilov-26052022-459970
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31.08.2022 11:16 Відповісти
Зелений омбудсмен Лубинець більше мовчить в тряпочку, ніж переймається долею полонених.
Для того і поміняли Денисову на щирого каломойського омбудсмена.

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31.08.2022 11:20 Відповісти
У нього мармиза ахвериста і блюдолиза. Всі квартальщики чимось схожі.
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31.08.2022 11:27 Відповісти
Да Денисова тот еще омбудсмен, знатно вызволяла наркокурьеров из Таиланда.
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31.08.2022 14:06 Відповісти
І тоді єрмаку із зеленським вона не заважала.
А як стала активно розказувати про злочини рашистів в Україні, так відразу від неї позбавились.

Пріоритети Зе-влади.
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31.08.2022 14:24 Відповісти
хоч когось з Азова нагородили??? думаю ні, бо нагород для кварталу 95 та колоборантів не вистачає
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31.08.2022 11:19 Відповісти
Vito Bash@odinvovk

Ось що з людьми робить полон: з'явилися кадри, як виглядав захисник Азовсталі до і після попадання до росіян

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31.08.2022 11:20 Відповісти
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31.08.2022 11:31 Відповісти
Це просто Освенцим наших днів. А в цей час у зеОборотнів, що здали їх туди, пики тріщать від жиру.
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31.08.2022 12:23 Відповісти
Здали і попросили мовчати, щоб зачистити медіапростір від їх присутності. Азовсталівці псували рейтинги найвеличніВшивому.
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31.08.2022 12:48 Відповісти
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31.08.2022 13:56 Відповісти
що скажуть на цей рахунок Зеленський, арахамії, єрмачки, міжнародний червоний хрест, оон та інші "гаранти"......??!
тільки віра в Бога та ЗСУ і НАРОД УКРАЇНИ нам допоможуть!
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31.08.2022 11:21 Відповісти
У них подготовка к выборам
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31.08.2022 11:24 Відповісти
рішення приймав путін, команду дав ермак, виконав зеленський.
до чого тут - червоний хрест, оон. це організації, якими прикривається зе.шмаркля.
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31.08.2022 11:40 Відповісти
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31.08.2022 13:59 Відповісти
Червоний хрест та ООН ніколи не виступали гарантами!
Це зегарант з рештою зепокидьків так намагається перевести провину за свої злочини на інших.
Навщо Ви їх брехню повторюєте?
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31.08.2022 17:08 Відповісти
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31.08.2022 11:23 Відповісти
+ 100%
Але необхідно нижче додати фотки покидьків, що винні в цій трагедії!
Їх багато, але жирний пацюк з зеленою мордою та двома літерами підійде!
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31.08.2022 17:12 Відповісти
думаю что многие...если не все АЗОВЦы уже не раз прокляли свою доверчивость к словам преза...
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31.08.2022 11:23 Відповісти
Зато мы соблюдаем все конвенции, кормили лечили
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31.08.2022 11:23 Відповісти
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31.08.2022 11:25 Відповісти
яке презедент, такий і порятунок!
Хіба можна довіряти покидьку?
тим більше, що обрали це зе 73 дупоголових
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31.08.2022 17:14 Відповісти
Йому азовці цей "порятунок" у горлянку до самої дупи запхають.
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31.08.2022 17:39 Відповісти
лизоблюд Кулеба, своєї думки немає. Що скажуть те і поширює.
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31.08.2022 18:32 Відповісти
Подумки рву зелену гниду зубами, плачучи від болю, безсилої люті
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31.08.2022 11:25 Відповісти
А Демон Римський щось крякне?? Що там по гуманності, виродок збочений?!
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31.08.2022 11:29 Відповісти
Тепер зрозуміло, що це він їздив на танку у мене під будинком. Молодці, добряче рашистів покосили.
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31.08.2022 11:34 Відповісти
ЗВЕРИ НЕ ПОНИМАЮТ, А РУССКИЕ - ДА. ПОЧЕМУ РОССИЯ ЗВЕРСКАЯ? Лекция историка А. Палия
https://youtu.be/JL7Upw23p5U
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31.08.2022 11:47 Відповісти
Почему Арахамия не пошёл вместе с азовцами - для гарантии ?
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31.08.2022 11:51 Відповісти
а хто б тоді рахував скільки сотень тисяч біженців вивів у безпечне місце майбутній Герой України Абрамовіч?
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31.08.2022 14:57 Відповісти
Ви там не забудьте полоненим москалям налити чаю й дати закурити....
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31.08.2022 11:52 Відповісти
Земразье ****** сдало парней специально.
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31.08.2022 12:02 Відповісти
Ви хоч слухали інтерв'ю? Здача в полон була погоджена з керівництвом Азову; самі бійці не вважають, що це наша влада саботує обмін. Але звичайно, простіше насрати в коментах ніж послухати що кажуть самі бійці
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31.08.2022 12:25 Відповісти
а що їм залишалось. коли зелені ублюдки їм сказали, деблокувати не можемо, бк довести не можемо, забрати 300-х не можемо, вам пізда, але ми вот домовляємось с кацапами вас обміняти. вибір невелик. але підрозділи які проривалися - вийшли. азов вибрав ганьбу..
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31.08.2022 13:16 Відповісти
Генштаб це теж "зелені ублюдки"? Бк довозили і не раз, поки кацапи не підвезли ППО і не закрили дірку, через яку наші літали. Далі уже щось доставляти стало неможливо, так само як і забрати поранених. Як декого послухати, то лише треба було запросити цих самих "експертів", і тоді вже точно деблокували Маріуполь. Я впевнений, в військовому командуванні і так були розумні люди, набагато більш знайомі з реаліями Маріупольського гарнізону
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31.08.2022 14:05 Відповісти
ще раз повторюю, коли бійці сиділи на Азовсталі, вони не збиралися здаватися а благали про військову допомогу. саме оп та боневтік за допомогою залученого авакова змусили бійців здатися під якісь обіцянки обміну. генштаб разом з бійцями змогли би організувати спробу прориву. але майже 3 тис. бійців під обіцянки вибрали ганьбу.
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31.08.2022 15:13 Відповісти
Іще раз повторюю, що здача в полон була погоджена Генштабом з керівництвом Азову, до чого тут обіцянки ОП? Прорив до Маріуполя навіть зараз нереальний, а уявіть що було коли у нас був снарядний голод, який вдалося розв'язати Західними поставками. Було таке, що у танкових проривах на Запорізькому напрямку ми втрачали танки десятками у перші два місяці війни. Єдина надія була на екстракшн, але звісно кацапські свині азовців ні за що б не відпустили. Як вас послухати то, краще вже мертві герої ніж "ганьба" у полоні?
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31.08.2022 15:28 Відповісти
бла, бла, бла, відмазки. погоджено, затверджено, неможливо. Бійці вийшли з Маріуполя! Це факт. І факт те, що азов зараз і так вбивають, мордують, знищують. вони і так мертві. ніхто їх ніколи не випустить.
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31.08.2022 15:47 Відповісти
Бійці вийшли з Маріуполя! А мали б лягти там кістьми!
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31.08.2022 15:55 Відповісти
від частини вже навіть кісток не залишилось в Оленівці
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31.08.2022 16:05 Відповісти
А декого, як бійця в інтерв'ю, вдалося витягнути
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31.08.2022 16:56 Відповісти
для дурня надто наполегливо відбілюєте щурів зе
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31.08.2022 17:23 Відповісти
>для дурня надто наполегливо відбілюєте щурів зе

Він не дурень. Він - він з мережі агента ФСБ дЄрмака.
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31.08.2022 17:50 Відповісти
Просто і зручно бути дурнем.
Зедурнем - ще й вигідно!
А яким чином Мариупіль був оточений? що верховний головнокомандуючий зробив для оборони півдня?
СБУ? Прикордонники? Нацгвардія? - очолюють призначенці та друзі зе!
ВСУ? якась мразота 3 роки руйнувала та демотивувала армію. воно ж повинно було перевести ВСУ у воєнний стан, але для зе дороги та шашлики дорожче ніж життя десятків тисяч
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31.08.2022 17:22 Відповісти
Низкий поклон тебе боец, и долгих лет!
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31.08.2022 12:13 Відповісти
Прохання до Бога: Щоб це зелене чмо, що здало хлопцiв, захлинулось та й здохло.
Дякую.
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31.08.2022 12:16 Відповісти
Чекай, там ще з Бучі черга.
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31.08.2022 17:41 Відповісти
москалям довго не буде прощення,
і жалю до цих падлюк не буде
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31.08.2022 12:23 Відповісти
Бідні хлопці. Немає що казати
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31.08.2022 12:40 Відповісти
А цікаво чи є серед полонених азовців хоч один маланець. Мабуть ні бо його б уже давно визволили
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31.08.2022 12:48 Відповісти
росія через Емірати повернула до Ізраїлю 43 полонених: https://kommersantinfo.com/10288/lev-vershinin-eto-malenkij-ostrovochek-zemli-kuda-v-sluchae-opasnosti-begut-vse.html
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31.08.2022 14:07 Відповісти
ЇХ "СПАС" Зе АКТОР -
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31.08.2022 13:49 Відповісти
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31.08.2022 13:53 Відповісти
А згайте слов ""молодець,що не втік,старається" це про зеленського. І це говорить воїн,який реально захищає Україну. ЦЕ жах---"дякувати президента,що не втік"
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31.08.2022 13:58 Відповісти
умнічка Янина
але даремно Денис Чепурко не голосує - як раз тільки такі як він і мають голосувати
ті, хто житиме в Україні і відбудовуватиме її, яким зараз 20-30-40 років
ті, хто Україну своїм тілом закривав від нелюдів
насамперед азовці
всім їм вічна пошана і подяка
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31.08.2022 14:07 Відповісти
...а головні герої війни проти Путіна : Пікалов,Кошевой.Наталка Мосійчук.Коля Котлета,Лешєнко.Люся Арєстовіч,Олежка Жданов весело обмивають свої бойові нагороди і довбуть дірки для нових орденів...Що їм смерті і страждання азовців-бєндєровцев,їм серце болить за свого вбитого побратима Алєксєя Ковальова.вони прямо так і говорять: етово прєступлєнія бєндєровцам нє забудєм нє прастім!
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31.08.2022 14:52 Відповісти
Думаю,Боневтік,Єрмак,Путін.Патрушев,обговорюючи спільну успішну операцію в Маріуполі,з гордістю і сміхом говорили про азовців: Ми сдєлалі іх вмєстє!
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31.08.2022 14:54 Відповісти
ай яниночка, всё провоцирует чтобы власть уличить, а всё никак не получается. порох=лох
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31.08.2022 15:24 Відповісти
Ви ідіот? Питання риторичне.
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31.08.2022 16:20 Відповісти
А ти ...!
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31.08.2022 16:46 Відповісти
" Мені здається їм невигідно катувати полонених з "Азовсталі", бо це полонені публічні. За їх станом стежить вся світова спільнота ",
- Володимир Зеленський

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31.08.2022 15:37 Відповісти
Тому, краще мовчати і не коментувати. Пам'ятаємо.
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31.08.2022 16:25 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
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31.08.2022 16:03 Відповісти
Ніхто б не вплинув на перебіг подій станом на травень 2022. Ні Зеленський, ні Ердоган, ні навіть Порошенко. Але був вибір: вмирати під завалами Азовсталі, про що казали і самі азовці або вийти і мати шанс вижити. Звичайно, що історія з нагородами смердить, але для Азову зробили, що могли. Хоча і розуміли, що терористам вірити не можна. Шанс.
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31.08.2022 17:11 Відповісти
@

>Але був вибір: вмирати під завалами Азовсталі, АБО у катівні в Оленівці.

І вибір цей зробив президент Зеленський.

Хоча, насправді, був і третій вибір: загинути в останньому бою, захопивши з собою на той світ ще кільканадцять ворогів.
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31.08.2022 17:56 Відповісти
у меня только одно предложение к Зеленскому - пусть выйдет к родственникам азовцев с пакетиком, чтобы потом было куда собрать его ошметки и передать ЗеЛенке для захоронения.
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31.08.2022 18:00 Відповісти
Шанс хорош при игре в рулетку, Для этого так "тщательно" подошёл народ к выбору президента, чтобы думал, подсчитывал с военными специалистами. а не с друзьями по детсадовскому горшку, и принимал взвешенные решения, за которые придётся отвечать как президент, как зрелый мужчина, а не как хлопец с массовки. Он своими решениями угробил тысячи людей, наших и ваших граждан, милейший! В этом и заключается искусство управления страной, чтобы предвидеть
и взвешивать. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, АЗОВУ СДЕЛАЛИ, ЧТО СМОГЛИ. Открыли дорогу и дали возможность врагу окружить Азовцев. Так я вам скажу, что орки не отпустят живых Азовцев, и далее ещё страшнее, пройти через тортуры и унижения, нечеловеческую боль. После Илловайска только идиот мог поверить россии. Это всё на совести Зе гадины, более того, он сделал это специально. Я помню, как один из ребят, говорил по связи, что мы выйдем и расскажем, как всё было, о корупции во власти. Поищите старые материалы, если не уничтожили.
Но и здесь ребята вышли героями, они сдались в плен как военные, по приказу ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО! Вам это не пахнет зрадой, про меня так смердит!Каждый из ребят выше на голову этого чмошника, в прямом и переносном смысле. Я мечтаю, чтоб оно, это чмо, так страдало,как они. Чтоб и его напалмом как ребят в Оленевке...
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31.08.2022 18:14 Відповісти
Як би це не звучало цинічно, але бути забитим на смерть руськими фашистами в полоні, це така ціна за помилку 19.Коли поміняли Порох на ВаЗелін. І чим скоріше народ України протверезіє і усвідомить свою,помилку тим менше загине найкращих синів.
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31.08.2022 19:36 Відповісти
Слава Азовцам!
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31.08.2022 21:22 Відповісти
Люди через ад проходят и гибнут, а чинуши (в том числе военные) бабло ******... На гуманитарке и военных закупках. Расстреливать мразей!
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31.08.2022 22:43 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3364263/rozkradannya_580_tys_u_chynovnyka_minoborony_hmelnytskogo_proyishly_obshuky_groshi_znayishly_u_dyvani
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31.08.2022 22:44 Відповісти
В Україні Президент - лише паперовий головнокомандуючий. - ?
В Україні міністр оборони - дійсний головнокомандуючий. - ?
В тому, що азовців фактично віддали в полон, мусить нести відповідальність хтось з цих двоїх.
Якщо міністр оборони нездатний був і нічого не зробив, щоб вони не потрапили в полон, то винен він, і мусить бути відсторонений, і навіть засуджений.
Якщо в нього є підстави доказати, що йому заважали - то зававжати міг тільки вищий головнокомандувач, і може це довести, то президент має бути відсторонений....
Якщо ні той, ні інший - напрошується єдиний висновок - вони винні обидва.
У всіх цивілізованих країнах справи так і розглядаються.
Але перш за все - питання до військових.
Вони фахівці.
Коли б раніш мого брата здали в полон, я не в президента питав, а у його командира.
А якщо командир невинний, то вже він хай доводить - як так сталося, що ВІН не діяв.
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31.08.2022 23:16 Відповісти
Потрібно документувати тих хто знущався з наших полоненних. І в разі їх захоплення ніяких полонів, судів а просто привселюдно вішати з табличкою на грудях! Це буде справедливо для наших замордованих воїнів.
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01.09.2022 11:25 Відповісти
 
 