Боєць полку "Азов" Чепурко з позивним Манго про жахіття полону: "Росіяни забивали хлопців до смерті на допитах". ВIДЕО
Боєць полку "Азов" Денис Чепурко з позивним Манго, якого звільнили з полону, розповів про бої в Маріуполі, про перебування в Оленівці та своє визволення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Денису 28 років. Він народився в селі Городківка Вінницької області. В "Азові" з 2019 року. Після завершення боїв на "Азовсталі" Денис провів п'ять днів у лікарні, а потім у СІЗО в Оленівці. В боях проти окупантів він втратив руку. Чепурко служив танкістом в "Азові" і був одним із воїнів, що на двох танках штурмували колону російської бронетехніки, що кількісно переважала їх у 10 разів. "Азовець" перебував у полоні 44 дні. Про Маріуполь, "Азовсталь" та жахіття полону Денис розповів в інтерв'ю Яніні Соколовій.
Топ коментарі
+55 Алла Новосад #194524
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+54 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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+54 Перехватчик
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До полонених захисників "Азовсталі" насильство та катування не застосовуються."
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/rashisti-ne-katuyut-polonenih-azovciv-danilov-26052022-459970
Для того і поміняли Денисову на щирого каломойського омбудсмена.
А як стала активно розказувати про злочини рашистів в Україні, так відразу від неї позбавились.
Пріоритети Зе-влади.
Ось що з людьми робить полон: з'явилися кадри, як виглядав захисник Азовсталі до і після попадання до росіян
тільки віра в Бога та ЗСУ і НАРОД УКРАЇНИ нам допоможуть!
до чого тут - червоний хрест, оон. це організації, якими прикривається зе.шмаркля.
Це зегарант з рештою зепокидьків так намагається перевести провину за свої злочини на інших.
Навщо Ви їх брехню повторюєте?
Але необхідно нижче додати фотки покидьків, що винні в цій трагедії!
Їх багато, але жирний пацюк з зеленою мордою та двома літерами підійде!
Хіба можна довіряти покидьку?
тим більше, що обрали це зе 73 дупоголових
https://youtu.be/JL7Upw23p5U
Він не дурень. Він - він з мережі агента ФСБ дЄрмака.
Зедурнем - ще й вигідно!
А яким чином Мариупіль був оточений? що верховний головнокомандуючий зробив для оборони півдня?
СБУ? Прикордонники? Нацгвардія? - очолюють призначенці та друзі зе!
ВСУ? якась мразота 3 роки руйнувала та демотивувала армію. воно ж повинно було перевести ВСУ у воєнний стан, але для зе дороги та шашлики дорожче ніж життя десятків тисяч
Дякую.
і жалю до цих падлюк не буде
але даремно Денис Чепурко не голосує - як раз тільки такі як він і мають голосувати
ті, хто житиме в Україні і відбудовуватиме її, яким зараз 20-30-40 років
ті, хто Україну своїм тілом закривав від нелюдів
насамперед азовці
всім їм вічна пошана і подяка
- Володимир Зеленський
>Але був вибір: вмирати під завалами Азовсталі, АБО у катівні в Оленівці.
І вибір цей зробив президент Зеленський.
Хоча, насправді, був і третій вибір: загинути в останньому бою, захопивши з собою на той світ ще кільканадцять ворогів.
и взвешивать. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, АЗОВУ СДЕЛАЛИ, ЧТО СМОГЛИ. Открыли дорогу и дали возможность врагу окружить Азовцев. Так я вам скажу, что орки не отпустят живых Азовцев, и далее ещё страшнее, пройти через тортуры и унижения, нечеловеческую боль. После Илловайска только идиот мог поверить россии. Это всё на совести Зе гадины, более того, он сделал это специально. Я помню, как один из ребят, говорил по связи, что мы выйдем и расскажем, как всё было, о корупции во власти. Поищите старые материалы, если не уничтожили.
Но и здесь ребята вышли героями, они сдались в плен как военные, по приказу ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО! Вам это не пахнет зрадой, про меня так смердит!Каждый из ребят выше на голову этого чмошника, в прямом и переносном смысле. Я мечтаю, чтоб оно, это чмо, так страдало,как они. Чтоб и его напалмом как ребят в Оленевке...
В Україні міністр оборони - дійсний головнокомандуючий. - ?
В тому, що азовців фактично віддали в полон, мусить нести відповідальність хтось з цих двоїх.
Якщо міністр оборони нездатний був і нічого не зробив, щоб вони не потрапили в полон, то винен він, і мусить бути відсторонений, і навіть засуджений.
Якщо в нього є підстави доказати, що йому заважали - то зававжати міг тільки вищий головнокомандувач, і може це довести, то президент має бути відсторонений....
Якщо ні той, ні інший - напрошується єдиний висновок - вони винні обидва.
У всіх цивілізованих країнах справи так і розглядаються.
Але перш за все - питання до військових.
Вони фахівці.
Коли б раніш мого брата здали в полон, я не в президента питав, а у його командира.
А якщо командир невинний, то вже він хай доводить - як так сталося, що ВІН не діяв.