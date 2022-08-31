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Шабунін про конфіскацію майна росіян в Україні: Протягом більш ніж трьох місяців дії відповідного закону влада спромоглася подати лише один позов

шабунін

Замість того, щоб конфіскувати майно російських олігархів в Україні, уряд на сьомому місяці війни створює робочу групу.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Протягом більше ніж трьох місяців дії відповідного закону влада спромоглася подати ОДИН позов про конфіскацію майна рускіх. О-Д-И-Н позов.

Коли ви чуєте, що влада вчергове арештувала чи передала в управління майно рускіх на мільярди - пам'ятайте, що це НІ ПРО ЩО.

Арештовано - НЕ ОЗНАЧАЄ забрано у власника", - написав він.

Шабунін також нагадав про арешт одного з найбільших ТРЦ Києва: "Наприклад, спочатку влада гучно прозвітувала про арешт одного з найбільших ТРЦ Києва Ocean Plaza, а потім суд цей арешт просто зняв.

В підсумку ні бюджет, ні армія так нічого і не отримали. А от рускій олігарх Ротенберг і далі володіє своїм ТРЦ, як і його колеги купою майна в Україні".

"І замість того, щоб це майно в рускіх олігархів конфіскувати https://bit.ly/3zILhk5, Уряд на сьомому місяці війни … створює робочу групу.

Це не жарт, ось пруф-лінк на рішення КМУ - https://bit.ly/3wI2Lfu.

Як думаєте, чи "совєршенно бєзвозмєздно" Банкова аж так тупить в цьому напрямку? Чи це питання теж "не на часі"?

Подарований Банковою час рускі використовують для формальної зміни власників", - додав Шабунін.

Також читайте: У Казначействі заявили, що надходжень від конфіскації російських активів в Україні не було. Про які 28 млрд тоді доповіли Президентові? - Юрчишин. ДОКУМЕНТ

Автор: 

конфіскація (846) росія (64846) Шабунін (534) актив (237)


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Топ коментарі
+40
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31.08.2022 11:21
+18
Не знаете где взять жилье для переселенцев?
Загляните в реестр недвижимости. Там квартир и домов в собственности кацапов уйма. Хватит и на переселенцев и на военных, которые годами ждут квартир. А если по депутатам, чиновникам, судьям, прокурорам, ментам пройтись .......
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31.08.2022 11:30
+17
Так єто другоє!
Є війна, там гинуть прості українці, а є бізнес-інтереси з рашкою...
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31.08.2022 11:23
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31.08.2022 11:21 Відповісти
ви не розумієте - він сказав же "я би тєрял 7 млрд" - він свої 7 млрд на місяць не втрачає.
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31.08.2022 11:31 Відповісти
за таками громадними чумоданоми бабла нічого не видно
зато квартальні кловуни вже всі пулковники
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31.08.2022 11:50 Відповісти
Наївний.... Як можуть СЛУГИ відібрати майно своїх ГОСПОДАРІВ?
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31.08.2022 14:02 Відповісти
Так єто другоє!
Є війна, там гинуть прості українці, а є бізнес-інтереси з рашкою...
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31.08.2022 11:23 Відповісти
Виталик, ну наверное идёт междусобойчик между нашими новоявленными паньками и расисянским бизнесом, кто сколько занесёт, тот на столько и получит индульгенцию и снятие санкций или непопадание в них. Не зря же там арахамия скачет кругами вокруг Абрамовича и в списке похоже десятки уважаемых и главное очень богатых людей. При этом Евросоюз спонсируй наш бюджет на 5 лярдов в месяц и принимай беженцев, а Америка вооружай нас по самые уши. Как вам такая схема?
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31.08.2022 11:26 Відповісти
Знiщать и нищета однокоренные слова.
Богатые становятся богаче, а бедные погибают.
Исключение наверное Вадатурский.
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31.08.2022 12:45 Відповісти
то всьо фігня і не важливо наразі!!! головне - незаконна оборона Жулян! нащо той гидкий Кривонос ото захищав? мав дати шанс клятим загарбникам висадитись в Жулянах!!

це все по принципу - бий своїх, щоб чужі сміялись!
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31.08.2022 11:26 Відповісти
Ну так вони ж очікували, що росіяни просто заїдуть в Україну на танках, позаїжджають в усі міста і будуть чіста як норм пацани бєрєжно до всього ставитися. А Кривонос взяв і змусив їх все руйнувати.
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31.08.2022 11:33 Відповісти
тебе, собственно, грех жаловаться. ты же добивался этого и таки добился. вопрос только в том, что ты добиваешься сейчас...
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31.08.2022 11:26 Відповісти
Шабунін нічого не розуміє, "ето другоє". "Рускіє харошиє, ані нє віноватиє, ето только Путін плахой".
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31.08.2022 11:29 Відповісти
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31.08.2022 11:42 Відповісти
Ви воюйте а у нас такой себе междусобойчик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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31.08.2022 11:30 Відповісти
Не знаете где взять жилье для переселенцев?
Загляните в реестр недвижимости. Там квартир и домов в собственности кацапов уйма. Хватит и на переселенцев и на военных, которые годами ждут квартир. А если по депутатам, чиновникам, судьям, прокурорам, ментам пройтись .......
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31.08.2022 11:30 Відповісти
тю та кому всрались ті пєрєсєлєнци. З них бабла не поімєєш. Та і взагалі запишем їм черговий відосік про надзвичайну перемогу Зеленського над перемогою - і другий термін у кишені.
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31.08.2022 11:34 Відповісти
ха..а украинскими генералами кто будет заниматся?
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31.08.2022 11:31 Відповісти
Це все імітація, влада нічого не робить що б націоналізувати майно рос. олігархів, хоч Зеля ніби вимагає цього від європейців ,більше того йде прорашиський реванш вже майже три місяці як прийнятий закон про заборону" ввозу книг з рф і білорусі "але до цієї пори президент його не підписав ,тим самим просуває "русский мир". Вчора ВР в першому читані прийняла закон про медіа ,де порушуєтся закон "про мову" де розширюєтся російськомовний контент ,присутність російськомовного продукту і присутність "хороших русских" ,це в той час коли ворог знищує все українське.
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31.08.2022 11:34 Відповісти
Завгосп як гарант недоторканості кацапських активів не допустить ніякої їх конфіскації, тому і пишуть для Зелі в сценаріях тексти з вимогами для європейців.
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31.08.2022 11:38 Відповісти
реальна конфіскація влади дерев'яних буратін-аніматорів можлива лише на користь їхнього шефа, Карабаса-Бенябаса, а наразі це їм усим, зеленим баригам - шота сцикотно, прямо от так - "отнять і подєліть"
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31.08.2022 11:41 Відповісти
Тю, хто ж у себе відбирати буде
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31.08.2022 11:43 Відповісти
Протягом більш ніж трьох місяців дії відповідного закону влада спромоглася подати лише один позов ?

Можновладці напевно мають активи в РФ?
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31.08.2022 11:57 Відповісти
Якщо копнути по родословній, або комуняки або кацапи в роди , а це все консерви, бо це саботаж
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31.08.2022 12:00 Відповісти
Це все зелені гниди, які в усіх владних кабінетах
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31.08.2022 11:58 Відповісти
Влада тихо саботує, мовчить і дає час на заховування (переписування і тп.) власності рашистських олігархів. Це кримінал і зрада в часи війни. За таке треба ставити до стінки. І совісті ще хватає вимагати санкцій від наших європейських і американських друзів!
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31.08.2022 12:03 Відповісти
Все, що не стосується великого крадівництва - імітація!!!
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31.08.2022 12:10 Відповісти
Почему при таких темпах наказания коррупционеров, конфискации имущества россиян , отдачи имущества и средств ,, Приватбанка,, Коломойскому не считать СН и Зе пособниками Путлера. Убытки от СН и лично Зе - фантастические . Убытки как финансовые ( грабеж и мародерство) так и моральные. Сотни преступлений , которые не могут остаться без наказания. У России будет Нюрнберг2 , там обязательно должно найтись место Зе команде
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31.08.2022 12:12 Відповісти
А почему собственно только росиян?
Имущество,то бишь все активы предателей,наводчиков,коллаборантов, должно быть конфискованно в пользу государства,и поражение в правах для таких личностей обязательно.
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31.08.2022 12:26 Відповісти
От що толку що ви тут пишете, шабунін постить в себе в фейсбуці, якщо реальні виборці люди від 50 які постійно ходять на вибори, дивляться тільки телевізор а там показують зовсім іншу картинку..... А молодь, що читає інтернет вже виїхала, та і не ходила вона на вибори...

Нічого ця писанина у нас не змінить тому і діють так безнаказано вони, тому що всі медіа вже в їх руках які створюють суспільну думку іменно частини людей які постійно йдуть на вибори ....

Вчора навіть із своїм батьком спорив досить адекватна розумна людина, який не голосував за нього на виборах, але він вважає що то все ворожа пропаганда зараз на президента, і то з таким принципом доказував...

Думаю що зараз на телеефірах приміняють соціальну інженерію, є певний тип картинок кольорів звуків, розміщення персонажів, правильно режесура ефіру що спонукає людину до певного вибору.... Кто створює інтернет медійні продукти той в курсі цього... Людина на підсвідомості робить вибір і його вже важко переконати
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31.08.2022 12:55 Відповісти
В Украине полно рашистской недвижимости и активов! Только я знаю с десяток особняков в Совиньоне принадлежащих сруцькимирным запутинцам. Ничего не конфисковано! Зебильная власть все саботирует и потакает оккупантам. Факт!
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31.08.2022 14:01 Відповісти
Совиньон всегда крышевало сбу +фсб
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31.08.2022 14:22 Відповісти
Так приказал Патрушев в Омане...сами знаете кому....
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31.08.2022 14:36 Відповісти
 
 