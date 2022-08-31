Шабунін про конфіскацію майна росіян в Україні: Протягом більш ніж трьох місяців дії відповідного закону влада спромоглася подати лише один позов
Замість того, щоб конфіскувати майно російських олігархів в Україні, уряд на сьомому місяці війни створює робочу групу.
Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Протягом більше ніж трьох місяців дії відповідного закону влада спромоглася подати ОДИН позов про конфіскацію майна рускіх. О-Д-И-Н позов.
Коли ви чуєте, що влада вчергове арештувала чи передала в управління майно рускіх на мільярди - пам'ятайте, що це НІ ПРО ЩО.
Арештовано - НЕ ОЗНАЧАЄ забрано у власника", - написав він.
Шабунін також нагадав про арешт одного з найбільших ТРЦ Києва: "Наприклад, спочатку влада гучно прозвітувала про арешт одного з найбільших ТРЦ Києва Ocean Plaza, а потім суд цей арешт просто зняв.
В підсумку ні бюджет, ні армія так нічого і не отримали. А от рускій олігарх Ротенберг і далі володіє своїм ТРЦ, як і його колеги купою майна в Україні".
"І замість того, щоб це майно в рускіх олігархів конфіскувати https://bit.ly/3zILhk5, Уряд на сьомому місяці війни … створює робочу групу.
Це не жарт, ось пруф-лінк на рішення КМУ - https://bit.ly/3wI2Lfu.
Як думаєте, чи "совєршенно бєзвозмєздно" Банкова аж так тупить в цьому напрямку? Чи це питання теж "не на часі"?
Подарований Банковою час рускі використовують для формальної зміни власників", - додав Шабунін.
Будь ласка, зачекайте...
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зато квартальні кловуни вже всі пулковники
Є війна, там гинуть прості українці, а є бізнес-інтереси з рашкою...
Богатые становятся богаче, а бедные погибают.
Исключение наверное Вадатурский.
це все по принципу - бий своїх, щоб чужі сміялись!
Загляните в реестр недвижимости. Там квартир и домов в собственности кацапов уйма. Хватит и на переселенцев и на военных, которые годами ждут квартир. А если по депутатам, чиновникам, судьям, прокурорам, ментам пройтись .......
Можновладці напевно мають активи в РФ?
Имущество,то бишь все активы предателей,наводчиков,коллаборантов, должно быть конфискованно в пользу государства,и поражение в правах для таких личностей обязательно.
Нічого ця писанина у нас не змінить тому і діють так безнаказано вони, тому що всі медіа вже в їх руках які створюють суспільну думку іменно частини людей які постійно йдуть на вибори ....
Вчора навіть із своїм батьком спорив досить адекватна розумна людина, який не голосував за нього на виборах, але він вважає що то все ворожа пропаганда зараз на президента, і то з таким принципом доказував...
Думаю що зараз на телеефірах приміняють соціальну інженерію, є певний тип картинок кольорів звуків, розміщення персонажів, правильно режесура ефіру що спонукає людину до певного вибору.... Кто створює інтернет медійні продукти той в курсі цього... Людина на підсвідомості робить вибір і його вже важко переконати