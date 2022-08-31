Шабунін про конфіскацію майна росіян в Україні: Протягом більш ніж трьох місяців дії відповідного закону влада спромоглася подати лише один позов

Замість того, щоб конфіскувати майно російських олігархів в Україні, уряд на сьомому місяці війни створює робочу групу.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Протягом більше ніж трьох місяців дії відповідного закону влада спромоглася подати ОДИН позов про конфіскацію майна рускіх. О-Д-И-Н позов.

Коли ви чуєте, що влада вчергове арештувала чи передала в управління майно рускіх на мільярди - пам'ятайте, що це НІ ПРО ЩО.

Арештовано - НЕ ОЗНАЧАЄ забрано у власника", - написав він.

Шабунін також нагадав про арешт одного з найбільших ТРЦ Києва: "Наприклад, спочатку влада гучно прозвітувала про арешт одного з найбільших ТРЦ Києва Ocean Plaza, а потім суд цей арешт просто зняв.

В підсумку ні бюджет, ні армія так нічого і не отримали. А от рускій олігарх Ротенберг і далі володіє своїм ТРЦ, як і його колеги купою майна в Україні".

"І замість того, щоб це майно в рускіх олігархів конфіскувати https://bit.ly/3zILhk5, Уряд на сьомому місяці війни … створює робочу групу.

Це не жарт, ось пруф-лінк на рішення КМУ - https://bit.ly/3wI2Lfu.

Як думаєте, чи "совєршенно бєзвозмєздно" Банкова аж так тупить в цьому напрямку? Чи це питання теж "не на часі"?

Подарований Банковою час рускі використовують для формальної зміни власників", - додав Шабунін.

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