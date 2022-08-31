Кулеба та Бербок обговорили 8-й пакет санкцій ЄС, візові обмеження для росіян та постачання зброї

Глава МЗС Дмитро Кулеба зустрівся з німецькою колегою Анналеною Бербок.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустрівся в Празі з колегою Анналеною Бербок. Ми обговорили восьмий пакет санкцій ЄС, візові обмеження для росіян, подальші постачання зброї для України. Російський енергетичний шантаж є частиною війни Путіна проти Європи, і європейська відповідь на нього має бути сильною та єдиною", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Бербок пропонує зупинити угоду ЄС з Росією про полегшення візового режиму