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Кулеба та Бербок обговорили 8-й пакет санкцій ЄС, візові обмеження для росіян та постачання зброї

кулеба,бербок

Глава МЗС Дмитро Кулеба зустрівся з німецькою колегою Анналеною Бербок.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустрівся в Празі з колегою Анналеною Бербок. Ми обговорили восьмий пакет санкцій ЄС, візові обмеження для росіян, подальші постачання зброї для України. Російський енергетичний шантаж є частиною війни Путіна проти Європи, і європейська відповідь на нього має бути сильною та єдиною", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Бербок пропонує зупинити угоду ЄС з Росією про полегшення візового режиму

Автор: 

віза (731) газ (10403) зброя (7430) санкції (11744) Кулеба Дмитро (3604) Анналена Бербок (451)


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https://youtu.be/evgL5hRNd5M
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31.08.2022 11:51 Відповісти
Де це вони зустрілись? У підпіллі, чи що? Це так Прага дипломатів зводить? 3,14здець якийсь
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31.08.2022 13:05 Відповісти
Поговорить про санкції для рашкі в Україні нічого не конфіскували нікого не депортували Росбізнес працює в нашій країні харошим русских понаехало з телевізора розповідають як нам жити та як вони ні в чому не винні а піпл хаває це лайно Бойових генералів звинувачують в якійсь херні справи відкривають То в нас війна чи в іншій країні?
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31.08.2022 13:25 Відповісти
Цей прибацаний міністр замилює очі українцям і нічого не робить для безпеки українських дітей в Німеччині.А тим часом палають дитячі садки в Лейпцізі,підпалюються місця проживання українських родин, здичавілі від безкарності сірійські "онуки меркель" б'ють українських школярів у німецьких школах.А так - все міністру добре,бач,як либу давить,щоб тебе болячка задавила!
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31.08.2022 16:07 Відповісти
 
 