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Новини Санкції проти Росії Війна
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Якщо Євросоюз загалом відмовиться обмежити в’їзд росіян, це зроблять сусідні з РФ держави для своїх територій, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

рф,віза,шенгенська

Від 24 лютого до ЄС в’їхали близько мільйона росіян, з яких тільки 3 тисячі попросили притулку. Це становить небезпеку для сусідніх із Росією держав. Країни Євросоюзу визнають їх право закрити свої кордони для громадян РФ.

Про це міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу сказав естонському телебаченню, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

"Країни цього регіону через розташування зберігають за собою законне право робити власні кроки, які вони вважають розумними, керуючись своїми безпековими інтересами", - сказав Рейнсалу перед тим, як міністри закордонних справ ЄС зібралися на неформальній зустрічі в Празі, щоб обговорити серед іншого і це питання.

"Коли я пояснив це міністрам закордонних справ інших країн Євросоюзу, вони визнали, що це справді проблема, що в Естонії проживає близько мільйона дорослих людей, і за шість місяців через нашу територію пройшло 300 000 громадян країни-агресора. Скільки прикордонників треба мати на кожного громадянина держави-агресора? Весь народ охоронятиме лише кордон?" - продовжив Рейнсалу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Естонії Рейнсалу про обмеження для РФ: "Санкції поки працюють, але їх недостатньо"

На питання, чи це може означати, що якщо не буде загальноєвропейської угоди про обмеження в'їзду громадян РФ до Євросоюзу, країни на східному кордоні зроблять це самостійно, міністр закордонних справ Естонії відповів: "Вони можуть зробити це щодо своєї власної території. Але я маю сказати, що міністри закордонних справ низки країн Європейського союзу визнали законність цього можливого кроку, маючи на увазі саме той факт, що у держав, що межують з Росією, зовсім інша ситуація і контекст, ніж у держав, розташованих за 2000 км від Росії".

Міністр закордонних справ Естонії повідомив, що обговорював це питання зі своїми колегами з Латвії, Литви, Польщі та Фінляндії у вівторок, і спільні дії прикордонних країн можливі, якщо Євросоюз загалом відмовиться додатково обмежити в'їзд громадян Росії на свою територію.

У відповідь на твердження про те, що заборона на в'їзд до Європи перешкоджає втечі російських дисидентів з Росії, Рейнсалу сказав, що країни Шенгенського візового простору видали громадянам Росії 10 млн віз, а з початку війни до Європейського союзу в'їхали близько мільйона росіян, з яких тільки 3000 людей попросили притулку.

Також читайте: Заборона видачі віз до Євросоюзу має стосуватися і громадян Білорусі, - Кулеба

Автор: 

віза (731) росія (64846) Рейнсалу (68)


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Топ коментарі
+9
Нехай щастить.
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31.08.2022 11:50
+8
вони вже знають що це за наволоч касаби.. а ті ще вітають у хмаринках путінского газу
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31.08.2022 11:48
+6
Сколько ко из них отправлено Кремлём чтобы гадить в Европе.
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31.08.2022 11:55
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вони вже знають що це за наволоч касаби.. а ті ще вітають у хмаринках путінского газу
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31.08.2022 11:48 Відповісти
Якщо так зроблять,переліт з московії до заходу Європи буде довшим,ніж переліт з ЄС -США,але меншим ніж Австралія - ЄС.
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31.08.2022 11:49 Відповісти
Нехай щастить.
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31.08.2022 11:50 Відповісти
Сколько ко из них отправлено Кремлём чтобы гадить в Европе.
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31.08.2022 11:55 Відповісти
До речі - є ідея!
Треба зробити так, щоб мордоряни "Європейські візи" змогли уотримувати лише у посольствах на території України...
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31.08.2022 12:01 Відповісти
da vi rusofob
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31.08.2022 12:44 Відповісти
А на територію України заборонити їм в'їзд, так?
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31.08.2022 12:52 Відповісти
nu zachem zhe tak prjam srazu - mozhna parochku zapustitj ... jak mishen dlja teroboroni
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31.08.2022 12:59 Відповісти
Ну даа...
+ сувенір
""
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31.08.2022 13:13 Відповісти
як раз у Бучі є ЦНАП. Гарна ідея!
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31.08.2022 13:08 Відповісти
""
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31.08.2022 13:09 Відповісти
Ну сусідніх держав вистачить, допоки з московії не літають в ЄС, бо москалі літають через Литву чи там Фінляндію...
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31.08.2022 12:01 Відповісти
Будуть через Стамбул літати
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31.08.2022 12:06 Відповісти
Це довго - як через Бровари на Троєщину Швидше, тоді через Тбілісі...
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31.08.2022 12:13 Відповісти
Правильно. Нехай всі їдуть до нас. Тут Зеленський вже створює партію росіян, яка піде на вибори у ВР з Арєстовічєм на чолі.
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31.08.2022 12:02 Відповісти
Значить не такий то вже і союз цей євросоюз...один до лісу- другий до бісу. Давно потребує реформування-а то виходить всі за, а баба яга проти.
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31.08.2022 12:12 Відповісти
Страны Балтии наши настоящие друзья. Они нас понимают. Чем ближе к россии были европейские страны, те больше они ее ненавидят. А именно: Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Польша.
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31.08.2022 12:18 Відповісти
Шо кацапи скуштували х...я?
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31.08.2022 12:24 Відповісти
В Україні російський паспорт має бути візою на той світ.
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31.08.2022 12:25 Відповісти
А Данія?
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31.08.2022 13:40 Відповісти
 
 