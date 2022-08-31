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Новини Війна
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Деякі педагоги на окупованих територіях вирішили підпільно навчати школярів за українською системою, - Гайдай

школа

Російські загарбники на окупованих територіях "тиснуть" на українських вчителів.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти змушують наших освітян на загарблених територіях навчати дітей з нового навчального року за своєю "рашистською" системою. Наші вчителі відмовляються від співпраці з ворогом, і залишають професію.

Є педагоги, які вирішили підпільно навчати школярів за українською системою дистанційно, не зраджуючи Батьківщині", - йдеться в повідомленні.

За словами Гайдая, педагоги, які виїхали на підконтрольні території готуються стартувати 1 вересня за дистанційною формою навчання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 160 закладів освіти на Луганщині зазнали руйнувань унаслідок російського вторгнення, 19 із них не підлягають відновленню, - Гайдай. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

окупація (6652) вчитель (394) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4868)


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Топ коментарі
+9
Для чого ляпати про це ?Його бла-бла може коштувати людям життя
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31.08.2022 11:51
+7
Ще б прізвища написав би.
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31.08.2022 11:48
+5
А ти, балаболе, нахіба їх палиш?
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31.08.2022 11:54
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31.08.2022 11:47 Відповісти
Ще б прізвища написав би.
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31.08.2022 11:48 Відповісти
Викладачам - величезний плюс. Чесно кажучи, у мене була думка: якщо рашисти таки зайдуть у Київ у будуть примушувати викладати російською (я викладаю в КПІ), то доведеться виїзжати з зони окупації.
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31.08.2022 11:50 Відповісти
Що викладаєте?
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31.08.2022 11:51 Відповісти
Деякі математичні дисципліни.
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31.08.2022 11:52 Відповісти
У мля..., технарь, а я гуманітарій.
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31.08.2022 11:53 Відповісти
Нічого страшного, так буває😄
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31.08.2022 12:00 Відповісти
Для чого ляпати про це ?Його бла-бла може коштувати людям життя
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31.08.2022 11:51 Відповісти
Вони ж не на "загарблених" (термін маде ін Гайдай) територіях, а дистанційно це робитимуть. Як і сам фігурант керує Луганщиною 24/7 з кінця лютого.
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31.08.2022 11:59 Відповісти
А учні і їх батьки на "загарблених" територіях, де вистачає стукачів
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31.08.2022 12:03 Відповісти
Бо у Омані вже все порішалі зелені гниди
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31.08.2022 12:17 Відповісти
Викладачам - плюс, але навіщо про це на публічних форумах голосити? Невже орки не моніторять наші ЗМІ❗
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31.08.2022 11:51 Відповісти
А ти, балаболе, нахіба їх палиш?
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31.08.2022 11:54 Відповісти
работа у него такая😡
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31.08.2022 12:28 Відповісти
Треба, щоб МОН подбав про це й створив сайт дистанційного навчання з КРАЩИМИ викладачами з усіх дисциплін, які б працювали з безпечної території, а на окупованій території підставляти людей не варто.
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31.08.2022 11:59 Відповісти
єтот гайдай поц? может еще адреса учителей в сеть выложит ? от куда берутся эти дегенераты у зеленых?
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31.08.2022 12:08 Відповісти
Главное вовремя сообщить хозяевам , чтобы облавы устроили .
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31.08.2022 12:23 Відповісти
О - "розсмерділися"! А статтю прочитать до кінця "клепки не вистачило"?! "За словами Гайдая, педагоги, які виїхали на підконтрольні території готуються стартувати 1 вересня за дистанційною формою навчання." Джерело:
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31.08.2022 12:24 Відповісти
гайдай, не сочиняй
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31.08.2022 12:46 Відповісти
НАЩО ПРО ЦЕ ВЗАГАЛІ ГОВОРИТИ?? ВИРОДОК
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31.08.2022 13:03 Відповісти
 
 